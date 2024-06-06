1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
«Вам предстоит выяснить, куда пропала экспозиция из музея, размещенного в доме мецената»
11 июня в 16:30
14 июня в 16:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
«Сортавала вполне заслуженно называют самым финским городом России, музеем финской архитектуры и столицей Северного Приладожья»
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Полюбоваться с лодки Ладожскими шхерами, высадиться на острова и подняться на скальные вершины
Начало: На берегу озера сразу на въезде в поселок Ламберг
«Я расскажу о коллекции картин и экспонатов, которые позволили открыть в Москве музей Рериха, посвященный единению культуры и знаний Востока и Запада»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
«Попутно я расскажу, какие музеи и выставки вы сможете посетить потом самостоятельно»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэксурсия «Сортавала: история в архитектуре»
Начало: Ул. 2-я Пристанская, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
790₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
Познакомиться с удивительным городом и его мастером
Начало: В районе Памятника рунопевцу
«В музее Кронида Гоголева вы рассмотрите чудесные деревянные картины художника, узнаете о его жизни и творчестве»
15 июня в 11:00
21 июня в 12:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис6 июня 2024Всё отлично. Спасибо!
- ААлександр20 мая 2024Прекрасный экскурсовод! Человек, любящий свой край. Светлана - эрудированный экскурсовод, эмоционально подающий материал о родной земле. Рекомендую обязательно посетить экскурсию Светланы.
- ННаталия20 мая 2024Очень интересная,познавательно!!! Спасибо Светлане за чудный рассказ о городе!
- ООльга19 мая 2024Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
- ККирилл19 мая 2024Рекомендую данную экскурсию! Все прошло отлично. Очень живописные локации, подробные рассказы о каждом месте, ответы на интересующие вопросы. Отдельное спасибо Дану! Все организовано чётко, с толком с чувством с расстановкой. Ничего лишнего или навязывающего.
- ЛЛариса18 мая 2024Дан - местный житель, влюбленный в свой край. Знает много интересных нетуристических мест. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо огромнейшее!
- ДДарья5 мая 2024Спасибо большое Светлане за увлекательную экскурсию! С такой любовью была рассказана история этих мест с самых древних времен и до
- ЮЮлия4 мая 2024Отличная экскурсия! Очень много интересной информации. Татьяна с первой минуты заинтересовала нас рассказами об истории города. Время пролетело незаметно. Получили большое удовольствие.
- ААлла4 мая 2024Спасибо большое Татьяне за увлекательный рассказ об истории края и города, внимательное отношение к туристам и любовь к Сортавала
- ССветлана4 марта 2024Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Музеи»
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