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современности! Чтобы сыну было не скучно, Светлана задавала ему вопросы, предлагала посчитать количество банков. Мы услышали коренной карельский язык, он очень погружает в атмосферу этих мест! После того как мы попрощались, Светлана прислала исторические данные для сына, потому что он много интересовался! Чудесный экскурсовод Светлана, с большой любовью к городу!