Юрий Крутяков Ваш гид в Сортавале

Описание водной прогулки Водная прогулка по национальному парку «Ладожские Шхеры» + получасовая прогулка по острову Хонкасало с подъемом на гору Вяхтимяки Национальный парк Ладожские шхеры (заповедная зона) насчитывает более 560 островов,каждый остров красив по своему, нетронутая природа, скалистые берега, гранитные ладожские фьорды. Прогулка займет два часа, за это время мы посмотрим дачу финского нейрохирурга Доктора Густава Винтера. Отвесные скалы острова Хавус, Сами фьорды, падающий камень острова Карнетсаари, ну и естественно прогуляемся по острову Хонкасало с подьемом на 80-ти метровую гору Вяхтимяки (крыша Ладоги) Важная информация: Просим вас надеть удобную обувь, будем гулять и подниматься по скалам на смотровую площадку. Летом,при хорошей погоде,можно будет искупаться в Ладожском озере.

Остров Хонкасало Что включено Прогулка на катере Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Сортавала. Ул. Ленина 18 причал номер 8 Завершение: Сортавала. Ул. Ленина 18 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Просим вас надеть удобную обувь, будем гулять и подниматься по скалам на смотровую площадку

Летом, при хорошей погоде, можно будет искупаться в Ладожском озере Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.