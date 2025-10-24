Водная прогулка по национальному парку «Ладожские Шхеры» + получасовая прогулка по острову Хонкасало с подъемом на гору Вяхтимяки Длительность: 2 часа Остров Риеккалансаари,мыс Таруниеми, остров Хавус, остров Хонкасало, остров Каарнетсаари Незабываемые впечатления, красивые фотографии, в пик лета купание в Ладожском Озере
Описание водной прогулкиВодная прогулка по национальному парку «Ладожские Шхеры» + получасовая прогулка по острову Хонкасало с подъемом на гору Вяхтимяки Национальный парк Ладожские шхеры (заповедная зона) насчитывает более 560 островов,каждый остров красив по своему, нетронутая природа, скалистые берега, гранитные ладожские фьорды. Прогулка займет два часа, за это время мы посмотрим дачу финского нейрохирурга Доктора Густава Винтера. Отвесные скалы острова Хавус, Сами фьорды, падающий камень острова Карнетсаари, ну и естественно прогуляемся по острову Хонкасало с подьемом на 80-ти метровую гору Вяхтимяки (крыша Ладоги) Важная информация: Просим вас надеть удобную обувь, будем гулять и подниматься по скалам на смотровую площадку. Летом,при хорошей погоде,можно будет искупаться в Ладожском озере.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ладожское озеро
- Дача Винтера
- Остров Хавус
- Ладожские шхеры
- Остров Карнетсаари
- Остров Хонкасало
Что включено
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала. Ул. Ленина 18 причал номер 8
Завершение: Сортавала. Ул. Ленина 18
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Просим вас надеть удобную обувь, будем гулять и подниматься по скалам на смотровую площадку
- Летом, при хорошей погоде, можно будет искупаться в Ладожском озере
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
24 окт 2025
Отличный капитан Вячеслав, рассказывал попутно интересные факты, прокатил с ветерком)) так что 2 в 1, еще и как будто на аттракционах побывали! Нам все понравилось, было на улице холодно, но на катере было очень тепло, делали остановки для фото/видео
Л
Любовь
17 сен 2025
Понравилось все, хотелось бы только подольше походить по острову, но это лично пожелание 😊 в общем все от начала до конца было все чудесно🤗 Спасибо❤️
А
Ангелина
23 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Виды красивые, организация тоже!
Н
Наталья
31 июл 2025
Экскурсия понравилась. Вежливый, внимательный, общительный капитан. Красивая, необычная природа. Есть свободное время, которое можно использовать или для прогулки по острову или для купания.
А
Анна
19 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, капитан очень хороший молодой парнишка, приветливый, добрый, интересно рассказывает истории!
Мы с сыном остались очень довольны, надеюсь еще раз прокатимся вместе))))
Мы с сыном остались очень довольны, надеюсь еще раз прокатимся вместе))))
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Водная прогулка
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
17 ноя в 12:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Погрузитесь в удивительный мир Ладожских шхер на индивидуальной прогулке на катере. Вас ждут дикие острова, живописные виды и уникальные места силы
Начало: У горы Паасо
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Исполните мечту увидеть Ладожские шхеры на современном катере. Пейзажи Карелии, исторические места и рассказы капитана ждут вас
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
1 мая в 11:00
2 мая в 11:00
3600 ₽ за человека