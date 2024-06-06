Экскурсии по воде в Сортавале

Найдено 59 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Сортавале, цены от 1 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
🚤 На катере
Групповая
2.5 часа
372 отзыва
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
«Увезете на память сотни живописных фотографий, сделанных, как на островах, так и с катера»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
«Мы отправимся из Сортавалы на катере и проедем 45 минут по открытой Ладоге»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Мини-группа
5.5 часов
81 отзыв
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
«Поездка проходит на новом комфортабельном катере с лицензией на перевозку»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 11:00
4 800 за человека
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Мини-группа
5.5 часов
119 отзывов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
«На катере вы отправитесь из центра города Сортавала на остров Валаам, а по пути полюбуетесь карельскими фьордами»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
Групповая
2.5 часа
596 отзывов
Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Разведайте красоты Ладоги на моторной лодке! Проплывите среди шхер, загляните в залив Сумерианлахти и пещеру. Чаепитие и незабываемые виды гарантированы
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 000 за человека
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
71 отзыв
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
2 700 за человека
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
7.5 часов
131 отзыв
Популярное предложение
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
Отправляйтесь на захватывающую экскурсию по Ладожским островам. Вас ждут прогулки на катере, эко-тропы и отдых на пляже
Начало: В поселке Хийденсельга
«Катание проходит на рыбацких катерах или открытой ПВХ лодке Корсар в зависимости от количества человек в группе»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900 за человека
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
«Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор)»
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
19 000 за всё до 8 чел.
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3.5 часа
55 отзывов
Популярное предложение
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом
Начало: У горы Паасо
«Сначала на катере мы пройдем по руслу реки Тохмайоки и выйдем в Ладожские шхеры»
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 13 340 за всё до 4 чел.
Прогулка на каяках по озерам Карелии
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
25 отзывов
Групповая каякинг экскурсия по озеру Ристиярви в Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
«Водная прогулка по озеру Ристиярви будет приятной и безопасной в любую погоду: здесь нет бурных порогов и сложных участков — только уютные мшистые берега, отвесные скалы и спокойная вода»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2.5 часа
117 отзывов
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
11 июня в 11:00
3 200 за человека
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
62 отзыва
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
«Катер выйдет в открытую Ладогу и, возможно, вы разглядите вдалеке остров Валаам»
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
2 500 за человека
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
105 отзывов
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
«Отправимся из центра города Сортавала на катере»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
«Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
60 отзывов
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Путешествие по Ладоге - обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу. Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты
Начало: На причале в Сортавала
«Прогулка проходит на катере закрытого типа, есть система отопления (переживать по поводу холода не стоит)»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
12 отзывов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
«Пройдём 20 километров на катере между шхер, затем 20 километров по открытой Ладоге и высадимся на Валаамском архипелаге»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
На катере - к маяку Хейнялуото
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
На катере - к маяку Хейнялуото
Отправиться небанальным маршрутом и исследовать одно из красивейших мест открытой Ладоги
Начало: Причал в деревне Ууксу
«Поездка на катере — уже само по себе приключение»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 13 000 за всё до 8 чел.
На катере - к ладожским Курилам
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп
Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
«Поездка проходит на комфортабельном 5-местном катере «Волжанка Fish 46»»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1335012 015 за всё до 4 чел.
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
74 отзыва
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
«С катера вы увидите финскую каменоломню, живописную Петровскую бухту, водопад и остров Волнорез — мимо него мы выйдем в открытую Ладогу»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320 за человека
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
«У меня закрытый тёплый катер, так что ваша поездка пройдёт с комфортом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
🚤 На катере
Мини-группа
5.5 часов
12 отзывов
Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам на катере
Путешествие на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Откройте для себя уникальную природу Карелии и ее духовные святыни
Начало: В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
«С комфортабельного катера вам откроются дивные пейзажи национального парка — скалистые и лесистые берега, островки и, конечно, водные просторы»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 500 за человека
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Начало: На городском причале в Сортавале
«Прогулка проходит на комфортабельном катере полной комплектации (с мягкими сиденьями, печкой, музыкой) в сопровождении гида-капитана»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
48004 320 за человека
На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Уникальная прогулка на катере по Ладожскому озеру из Сортавалы
Отдохните от городской суеты на индивидуальной экскурсии по заповедным островам Ладожского озера. Насладитесь видами карельских фьордов и свежим воздухом
Начало: Возле ресторана «Пийпун Пиха»
«Вы прокатитесь на катере, наслаждаясь видами на карельские фьорды»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
9 340 за всё до 4 чел.
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000 за всё до 4 чел.
По Ладожским шхерам - на сапбордах
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
«Во время водной прогулки вы полюбуетесь живописной природой Карелии, увидите несколько островов, в том числе мраморный Ювень, на котором добывали породу, ничем не уступавшую по качеству знаменитой рускеальской»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
30002 100 за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
Отправиться своей компанией в путешествие по озеру и послушать истории северного края
Начало: На причале в Сортавале
«Я с детства проводил свободное время на Ладоге, а как только научился управлять катером, принялся исследовать острова и дальние берега»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
19 000 за всё до 5 чел.
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Начало: По договоренности
16 июня в 07:00
19 июня в 07:00
8 900 за человека
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Начало: На улице Ленина в Сортавале
«Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор)»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
6.5 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: по договорённости
29 июня в 11:00
1 сен в 11:00
6 800 за человека
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
5.5 часов
7 отзывов
Путешествие по островам Ладоги на катере: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по островам Ладоги. Откройте для себя живописные шхеры, уникальную природу и возможность порыбачить в кругу друзей
Начало: В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
«С вами будет капитан катера, сопровождения гида не предполагается»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
«Все наши катера обеспечены необходимыми средствами безопасности (в соответствии с правилами Морского регистра)»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 4 чел.
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой
Начало: В посёлке Импилахти
«Во время водной прогулки подойдём вплотную к скалам, рассмотрим мох и каждую трещинку»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Групповая прогулка на катере по Ладоге
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Групповая прогулка на катере по Ладоге
40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади
Начало: На причале в Сортавале
«Прогулка проходит на быстроходном катере вместимостью до 6 пассажиров»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Мини-группа
4 часа
50 отзывов
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Полюбоваться с лодки Ладожскими шхерами, высадиться на острова и подняться на скальные вершины
Начало: На берегу озера сразу на въезде в поселок Ламберг
«Поездка на катере осуществляется при силе ветра не более 7-8 м/c»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Начало: Д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9/1 (магазин Диан...
Расписание: См. расписание
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000 за человека
Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
Прогулка на катере по Ладожским шхерам: впечатляющие виды и исторические места
Погрузитесь в мир карельской природы и истории во время захватывающей прогулки на катере по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту и тайны этих мест
Начало: Ул. Ленина, д. 18
«Надеваем спасательные жилеты и отправляемся на современном катере с кабиной и печкой на увлекательную экскурсию»
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
286 отзывов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
«Что вас ожидает: Отправляемся на остров Валаам на катере, на обратном посмотрим национальный парк ладожские шхеры и прогуляемся по острову Хонкасало»
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
65 отзывов
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«После посадки в катер будет проведён небольшой инструктаж от капитана»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300 за человека
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
24 000 за всё до 5 чел.
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
69 отзывов
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Д. Кирконкюля, 10
«Прогулка на открытом катере начинается с первой минуты, обзор 360 градусов позволяет максимально насладиться окружающим миром»
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
108 отзывов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600 за человека
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«После посадки в катер будет проведён небольшой инструктаж от капитана»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
🚶 Пешая
🚤 На катере
Групповая
6 часов
3 отзыва
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
«Обратите внимание: во время движения бывают волны, на которых катер характерно подпрыгивает»
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даша
    6 июня 2024
    На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
    Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии! Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание
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    и выбор времени большой! Наш водитель Алексей, настоящий профессионал, хоть это и не формат экскурсии, но рассказывал нам о месте и отвечал на наши вопросы Главный плюс для меня - возможность взять с собой собачку! 😍 Мы с удовольствием проводили время на палубе, полазили по острову вместе Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение, то эта прогулка именно то, что вам нужно

  • В
    Варвара
    5 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Вчера ездили на Валаам с Сергеем. Очень понравилось, гид замечательный, вырос в этих местах, хорошо ориентируется и много знает. С отличным чувством юмора. Маршрут хороший, времени на все достаточно. Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Сергей прекрасный человек и гид. Знающий свое дело и неравнодушный. Очень советую.
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили шхеры, потом Валаам, а на обратной дороге увидели айсберги и нерп!!! Катер комфортный, не укачивает. Места красивейшие! Спасибо!
    Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор! Интересно, волшебно, сказочно. Удобная обувь обязательно. По горам вверх должно быть удобно подниматься. Вид сверху будет наградой!
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор!
  • В
    Вячеслав
    3 июня 2024
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Всё очень понравилось, объяснили правила поведения на воде, рассказывали все очень классно, маршрут очень понравился, нас пофоткали, угостили вкусным чаем, встретили по приезду. Маршрут был вечерний, в конце зацепили закат, вид был незабываемый и очень впечатляющий.
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    28.05.2024 у нас была экскурсия по Ладожским шхерам с Ларисой и Олегом(капитан). Прошло всё замечательно! Пересматриваем фото и видео с
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    восторгом! Нашли тут по отзывам. Нас было 2 взрослых и 2 ребенка (9 л, 12 л). Стартовали от Импилахти деревня Кирконкюля. Лодочка/катер отличная! Есть крытое помещение если вдруг кому не комфортно на ветру! Очень рады что выбрали такую лодку не пойму как бы мы шли на экспедиционной полностью открытой надувной. Тут же удобные сидения, закрытая и крытая зоны, возможность сидеть на «носу» (могут поместится 3 человека). Лариса сразу начала рассказывать интересные факты про место, про промыслы, которые тут есть, про ладожское озеро, про историю названия, разные исторические периоды, которые коснулись этих мест. Олег тоже добавлял интересной информации! Очень классные приятные люди! У меня была мечта побывать в этих местах в туман рассветный но пришлось выбрать время 12:00 дня и каково было моё счастье попасть в абалденный кинематографичный туман-туманище после первой остановки на скале! Туман взялся из ниоткуда! Я сняла эту красоту невероятную! Скала удивительная! На ней разный мох, сосны, ландыши, рядом галичный пляж. Туман наоетел такой густой что шли на тихом ходу а потом он исчез также резко. Следующая остановка уже с пикником. Мы тоже взяли гостинцы доя пикника. Спасибо Ларисе за вкусные чаи и угощения! На этом острове мы увидели НЕРПУ которая грелась на солнце и следила за нами! Остров с вулканическими породами потрясающе! А мох как перина: ты наступаешь на него, а он пружинит! Далее были водопады. Шхеры супер. Проплыли по узким шхерам и по пошире. Скалы были то пологие то высоченные! С погодой повезло! Теплая одежда и не пригодилась (футболки+свитшоты=комфортно). Мы очень счастливы что побывали в этих местах! Спасибо ребятам!!! Трипстер, жаль что можно добавить только 10 фото ведь попыталась 32 сюда прикрепить))))

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
    Невозможно подобрать слова, что бы описать всю красоту природы Карелии. Большое спасибо хочу выразить организатору Юлии и капитану Александру. С
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    погодой нам повезло, по раннее скинутой геолокации без каких либо проблем добрались до места назначения, где нас ждал скоростной комфортабельный катер, после проведения инструктажа отправились в незабываемое путешествие по Ладожским шкерам. Посетили красивейшие места, увидели кормление форели на ферме, небольшой водопад и конечно же повезло увидеть обитателей Ладоги нерп. Побыли на едине с природой на одном из островов. На обратной дороге спустился туман с видемостью менее метра, но капитан мастерски доставил нас в целости и сохранности. Огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водные развлечения»

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Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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