1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
«Увезете на память сотни живописных фотографий, сделанных, как на островах, так и с катера»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
«Мы отправимся из Сортавалы на катере и проедем 45 минут по открытой Ладоге»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
«Поездка проходит на новом комфортабельном катере с лицензией на перевозку»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 11:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
«На катере вы отправитесь из центра города Сортавала на остров Валаам, а по пути полюбуетесь карельскими фьордами»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Разведайте красоты Ладоги на моторной лодке! Проплывите среди шхер, загляните в залив Сумерианлахти и пещеру. Чаепитие и незабываемые виды гарантированы
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
2 700₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
Отправляйтесь на захватывающую экскурсию по Ладожским островам. Вас ждут прогулки на катере, эко-тропы и отдых на пляже
Начало: В поселке Хийденсельга
«Катание проходит на рыбацких катерах или открытой ПВХ лодке Корсар в зависимости от количества человек в группе»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
«Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор)»
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом
Начало: У горы Паасо
«Сначала на катере мы пройдем по руслу реки Тохмайоки и выйдем в Ладожские шхеры»
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 13 340₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая каякинг экскурсия по озеру Ристиярви в Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
«Водная прогулка по озеру Ристиярви будет приятной и безопасной в любую погоду: здесь нет бурных порогов и сложных участков — только уютные мшистые берега, отвесные скалы и спокойная вода»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
11 июня в 11:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
«Катер выйдет в открытую Ладогу и, возможно, вы разглядите вдалеке остров Валаам»
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
«Отправимся из центра города Сортавала на катере»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
«Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Путешествие по Ладоге - обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу. Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты
Начало: На причале в Сортавала
«Прогулка проходит на катере закрытого типа, есть система отопления (переживать по поводу холода не стоит)»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
«Пройдём 20 километров на катере между шхер, затем 20 километров по открытой Ладоге и высадимся на Валаамском архипелаге»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На катере - к маяку Хейнялуото
Отправиться небанальным маршрутом и исследовать одно из красивейших мест открытой Ладоги
Начало: Причал в деревне Ууксу
«Поездка на катере — уже само по себе приключение»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 13 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп
Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
«Поездка проходит на комфортабельном 5-местном катере «Волжанка Fish 46»»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1335012 015₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
«С катера вы увидите финскую каменоломню, живописную Петровскую бухту, водопад и остров Волнорез — мимо него мы выйдем в открытую Ладогу»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
«У меня закрытый тёплый катер, так что ваша поездка пройдёт с комфортом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам на катере
Путешествие на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Откройте для себя уникальную природу Карелии и ее духовные святыни
Начало: В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
«С комфортабельного катера вам откроются дивные пейзажи национального парка — скалистые и лесистые берега, островки и, конечно, водные просторы»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Начало: На городском причале в Сортавале
«Прогулка проходит на комфортабельном катере полной комплектации (с мягкими сиденьями, печкой, музыкой) в сопровождении гида-капитана»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
48004 320₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Уникальная прогулка на катере по Ладожскому озеру из Сортавалы
Отдохните от городской суеты на индивидуальной экскурсии по заповедным островам Ладожского озера. Насладитесь видами карельских фьордов и свежим воздухом
Начало: Возле ресторана «Пийпун Пиха»
«Вы прокатитесь на катере, наслаждаясь видами на карельские фьорды»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
«Во время водной прогулки вы полюбуетесь живописной природой Карелии, увидите несколько островов, в том числе мраморный Ювень, на котором добывали породу, ничем не уступавшую по качеству знаменитой рускеальской»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
30002 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
Отправиться своей компанией в путешествие по озеру и послушать истории северного края
Начало: На причале в Сортавале
«Я с детства проводил свободное время на Ладоге, а как только научился управлять катером, принялся исследовать острова и дальние берега»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Начало: По договоренности
16 июня в 07:00
19 июня в 07:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Начало: На улице Ленина в Сортавале
«Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор)»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
6.5 часов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: по договорённости
29 июня в 11:00
1 сен в 11:00
6 800₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Путешествие по островам Ладоги на катере: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по островам Ладоги. Откройте для себя живописные шхеры, уникальную природу и возможность порыбачить в кругу друзей
Начало: В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
«С вами будет капитан катера, сопровождения гида не предполагается»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
«Все наши катера обеспечены необходимыми средствами безопасности (в соответствии с правилами Морского регистра)»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой
Начало: В посёлке Импилахти
«Во время водной прогулки подойдём вплотную к скалам, рассмотрим мох и каждую трещинку»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка на катере по Ладоге
40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади
Начало: На причале в Сортавале
«Прогулка проходит на быстроходном катере вместимостью до 6 пассажиров»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Полюбоваться с лодки Ладожскими шхерами, высадиться на острова и подняться на скальные вершины
Начало: На берегу озера сразу на въезде в поселок Ламберг
«Поездка на катере осуществляется при силе ветра не более 7-8 м/c»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Начало: Д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9/1 (магазин Диан...
Расписание: См. расписание
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на катере по Ладожским шхерам: впечатляющие виды и исторические места
Погрузитесь в мир карельской природы и истории во время захватывающей прогулки на катере по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту и тайны этих мест
Начало: Ул. Ленина, д. 18
«Надеваем спасательные жилеты и отправляемся на современном катере с кабиной и печкой на увлекательную экскурсию»
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
«Что вас ожидает: Отправляемся на остров Валаам на катере, на обратном посмотрим национальный парк ладожские шхеры и прогуляемся по острову Хонкасало»
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«После посадки в катер будет проведён небольшой инструктаж от капитана»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Д. Кирконкюля, 10
«Прогулка на открытом катере начинается с первой минуты, обзор 360 градусов позволяет максимально насладиться окружающим миром»
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«После посадки в катер будет проведён небольшой инструктаж от капитана»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
«Обратите внимание: во время движения бывают волны, на которых катер характерно подпрыгивает»
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаша6 июня 2024Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии! Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание
- ВВарвара5 июня 2024Вчера ездили на Валаам с Сергеем. Очень понравилось, гид замечательный, вырос в этих местах, хорошо ориентируется и много знает. С отличным чувством юмора. Маршрут хороший, времени на все достаточно. Рекомендуем!
- ССветлана5 июня 2024Сергей прекрасный человек и гид. Знающий свое дело и неравнодушный. Очень советую.
- ААнастасия5 июня 2024Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.
- ЮЮлия4 июня 2024Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили шхеры, потом Валаам, а на обратной дороге увидели айсберги и нерп!!! Катер комфортный, не укачивает. Места красивейшие! Спасибо!
- ЕЕлена4 июня 2024Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор! Интересно, волшебно, сказочно. Удобная обувь обязательно. По горам вверх должно быть удобно подниматься. Вид сверху будет наградой!
- ВВячеслав3 июня 2024Всё очень понравилось, объяснили правила поведения на воде, рассказывали все очень классно, маршрут очень понравился, нас пофоткали, угостили вкусным чаем, встретили по приезду. Маршрут был вечерний, в конце зацепили закат, вид был незабываемый и очень впечатляющий.
- ММарина3 июня 202428.05.2024 у нас была экскурсия по Ладожским шхерам с Ларисой и Олегом(капитан). Прошло всё замечательно! Пересматриваем фото и видео с
- ЕЕвгений3 июня 2024Невозможно подобрать слова, что бы описать всю красоту природы Карелии. Большое спасибо хочу выразить организатору Юлии и капитану Александру. С
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Водные развлечения" можно забронировать 59 экскурсий и билетов от 1 500 до 50 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3088 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Водные экскурсии в Сортавале на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024