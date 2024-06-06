Прогулки на катере в Сортавале

Найдено 42 экскурсии в категории «На катере» в Сортавале, цены от 1 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
🚤 На катере
Групповая
2.5 часа
372 отзыва
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
«Увезете на память сотни живописных фотографий, сделанных, как на островах, так и с катера»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
«Мы отправимся из Сортавалы на катере и проедем 45 минут по открытой Ладоге»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
7.5 часов
131 отзыв
Популярное предложение
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
Отправляйтесь на захватывающую экскурсию по Ладожским островам. Вас ждут прогулки на катере, эко-тропы и отдых на пляже
Начало: В поселке Хийденсельга
«Катание проходит на рыбацких катерах или открытой ПВХ лодке Корсар в зависимости от количества человек в группе»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900 за человека
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
«Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор)»
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
19 000 за всё до 8 чел.
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3.5 часа
55 отзывов
Популярное предложение
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом
Начало: У горы Паасо
«Сначала на катере мы пройдем по руслу реки Тохмайоки и выйдем в Ладожские шхеры»
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 13 340 за всё до 4 чел.
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
62 отзыва
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
«Катер выйдет в открытую Ладогу и, возможно, вы разглядите вдалеке остров Валаам»
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
2 500 за человека
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
105 отзывов
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
«Отправимся из центра города Сортавала на катере»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
«Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
60 отзывов
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Путешествие по Ладоге - обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу. Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты
Начало: На причале в Сортавала
«Прогулка проходит на катере закрытого типа, есть система отопления (переживать по поводу холода не стоит)»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
12 отзывов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
«Пройдём 20 километров на катере между шхер, затем 20 километров по открытой Ладоге и высадимся на Валаамском архипелаге»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
На катере - к маяку Хейнялуото
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
На катере - к маяку Хейнялуото
Отправиться небанальным маршрутом и исследовать одно из красивейших мест открытой Ладоги
Начало: Причал в деревне Ууксу
«Поездка на катере — уже само по себе приключение»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 13 000 за всё до 8 чел.
На катере - к ладожским Курилам
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп
Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
«Поездка проходит на комфортабельном 5-местном катере «Волжанка Fish 46»»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1335012 015 за всё до 4 чел.
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
74 отзыва
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
«С катера вы увидите финскую каменоломню, живописную Петровскую бухту, водопад и остров Волнорез — мимо него мы выйдем в открытую Ладогу»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320 за человека
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
«У меня закрытый тёплый катер, так что ваша поездка пройдёт с комфортом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
🚤 На катере
Мини-группа
5.5 часов
12 отзывов
Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам на катере
Путешествие на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Откройте для себя уникальную природу Карелии и ее духовные святыни
Начало: В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
«С комфортабельного катера вам откроются дивные пейзажи национального парка — скалистые и лесистые берега, островки и, конечно, водные просторы»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 500 за человека
На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Уникальная прогулка на катере по Ладожскому озеру из Сортавалы
Отдохните от городской суеты на индивидуальной экскурсии по заповедным островам Ладожского озера. Насладитесь видами карельских фьордов и свежим воздухом
Начало: Возле ресторана «Пийпун Пиха»
«Вы прокатитесь на катере, наслаждаясь видами на карельские фьорды»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
9 340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
Отправиться своей компанией в путешествие по озеру и послушать истории северного края
Начало: На причале в Сортавале
«Я с детства проводил свободное время на Ладоге, а как только научился управлять катером, принялся исследовать острова и дальние берега»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
19 000 за всё до 5 чел.
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Начало: На улице Ленина в Сортавале
«Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор)»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
5.5 часов
7 отзывов
Путешествие по островам Ладоги на катере: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по островам Ладоги. Откройте для себя живописные шхеры, уникальную природу и возможность порыбачить в кругу друзей
Начало: В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
«С вами будет капитан катера, сопровождения гида не предполагается»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
«Все наши катера обеспечены необходимыми средствами безопасности (в соответствии с правилами Морского регистра)»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.
Групповая прогулка на катере по Ладоге
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Групповая прогулка на катере по Ладоге
40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади
Начало: На причале в Сортавале
«Прогулка проходит на быстроходном катере вместимостью до 6 пассажиров»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
Прогулка на катере по Ладожским шхерам: впечатляющие виды и исторические места
Погрузитесь в мир карельской природы и истории во время захватывающей прогулки на катере по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту и тайны этих мест
Начало: Ул. Ленина, д. 18
«Надеваем спасательные жилеты и отправляемся на современном катере с кабиной и печкой на увлекательную экскурсию»
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
286 отзывов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
«Что вас ожидает: Отправляемся на остров Валаам на катере, на обратном посмотрим национальный парк ладожские шхеры и прогуляемся по острову Хонкасало»
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
65 отзывов
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«После посадки в катер будет проведён небольшой инструктаж от капитана»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300 за человека
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
24 000 за всё до 5 чел.
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
69 отзывов
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Д. Кирконкюля, 10
«Прогулка на открытом катере начинается с первой минуты, обзор 360 градусов позволяет максимально насладиться окружающим миром»
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
108 отзывов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600 за человека
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«После посадки в катер будет проведён небольшой инструктаж от капитана»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
🚶 Пешая
🚤 На катере
Групповая
6 часов
3 отзыва
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
«Обратите внимание: во время движения бывают волны, на которых катер характерно подпрыгивает»
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550 за человека
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
🚤 На катере
Групповая
6 часов
18 отзывов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
123 отзыва
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
«Валаам Часовая прогулка на катере по Ладожскому озеру и мы в чудном месте — на острове Валааме»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Начало: Ленина 18
«Что вас ожидает: Маршрут начинается из центра города Сортавала, надеваем спасательные жилеты и отправляемся на современном катере с кабиной и печкой на увлекательную экскурсию»
Расписание: Ежедневно с 29 апреля: 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 8 чел.
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
🚤 На катере
Групповая
2 часа
81 отзыв
К Ладожским шхерам и необитаемому острову на быстроходном катере
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
«Отправляйтесь на катере на остров Валаам, чтобы воочию увидеть величие Карелии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000 за всё до 11 чел.
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
🚤 На катере
Групповая
2 часа
67 отзывов
Прогулка на катере к Ладожским шхерам и необитаемому острову
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
«На катере мы пройдем вдоль живописных скалистых берегов, изрезанных бухтами, а затем сойдем на берег острова Хонкасало и осмотрим окрестности с вершины горы Вахтимяки»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
15 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Начало: Ул. Ленина, 18
«Что вас ожидает: Отправимся на остров Валаам на катере, на обратном посмотрим национальный парк ладожские шхеры и прогуляемся по острову Хонкасало (30 минут)»
Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
35 000 за всё до 7 чел.
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
🚤 На катере
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах
Начало: На набережной Сортавалы
«Прогулка проходит на закрытом комфортабельном катере»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
12 июня в 09:00
15 июня в 08:00
4 200 за человека
Карелия с воды - на катере к Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
Карелия с воды - на катере к Ладожским шхерам
Начало: Сортавала, набережная Ладожской флотилии, д. 7
«Прогулка проводится на новом, теплом и закрытом катере, который предназначен для комфортной поездки по северным водам Ладоги в любую погоду»
Расписание: По вторникам, четвергам, в пятницу и в воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
2 200 за человека
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
Добраться до легендарного острова, где у вас будет свободное время, и насладиться пейзажами Ладоги
Начало: На улице Ленина
«Катер оснащён всем необходимым оборудованием (спасательные жилеты, круги, плоты)»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
«Поездка проходит на комфортабельном 5-местном катере «Волжанка Fish 46»»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1335012 683 за всё до 4 чел.
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
«Катер оборудован спасательными жилетами и всеми безопасными средствами для путешествия»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2650022 525 за всё до 5 чел.
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
Прогулка на катере с несколькими остановками на воде и со стоянкой в национальном парке
Начало: От причала на улице Валаамской
«Перед прогулкой я проведу инструктаж по безопасности на судне и обеспечу пассажиров, которые едут в открытой части катера, спасательным жилетом»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даша
    6 июня 2024
    На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
    Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии! Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание
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    и выбор времени большой! Наш водитель Алексей, настоящий профессионал, хоть это и не формат экскурсии, но рассказывал нам о месте и отвечал на наши вопросы Главный плюс для меня - возможность взять с собой собачку! 😍 Мы с удовольствием проводили время на палубе, полазили по острову вместе Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение, то эта прогулка именно то, что вам нужно

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор! Интересно, волшебно, сказочно. Удобная обувь обязательно. По горам вверх должно быть удобно подниматься. Вид сверху будет наградой!
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор!
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    28.05.2024 у нас была экскурсия по Ладожским шхерам с Ларисой и Олегом(капитан). Прошло всё замечательно! Пересматриваем фото и видео с
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    восторгом! Нашли тут по отзывам. Нас было 2 взрослых и 2 ребенка (9 л, 12 л). Стартовали от Импилахти деревня Кирконкюля. Лодочка/катер отличная! Есть крытое помещение если вдруг кому не комфортно на ветру! Очень рады что выбрали такую лодку не пойму как бы мы шли на экспедиционной полностью открытой надувной. Тут же удобные сидения, закрытая и крытая зоны, возможность сидеть на «носу» (могут поместится 3 человека). Лариса сразу начала рассказывать интересные факты про место, про промыслы, которые тут есть, про ладожское озеро, про историю названия, разные исторические периоды, которые коснулись этих мест. Олег тоже добавлял интересной информации! Очень классные приятные люди! У меня была мечта побывать в этих местах в туман рассветный но пришлось выбрать время 12:00 дня и каково было моё счастье попасть в абалденный кинематографичный туман-туманище после первой остановки на скале! Туман взялся из ниоткуда! Я сняла эту красоту невероятную! Скала удивительная! На ней разный мох, сосны, ландыши, рядом галичный пляж. Туман наоетел такой густой что шли на тихом ходу а потом он исчез также резко. Следующая остановка уже с пикником. Мы тоже взяли гостинцы доя пикника. Спасибо Ларисе за вкусные чаи и угощения! На этом острове мы увидели НЕРПУ которая грелась на солнце и следила за нами! Остров с вулканическими породами потрясающе! А мох как перина: ты наступаешь на него, а он пружинит! Далее были водопады. Шхеры супер. Проплыли по узким шхерам и по пошире. Скалы были то пологие то высоченные! С погодой повезло! Теплая одежда и не пригодилась (футболки+свитшоты=комфортно). Мы очень счастливы что побывали в этих местах! Спасибо ребятам!!! Трипстер, жаль что можно добавить только 10 фото ведь попыталась 32 сюда прикрепить))))

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
    Невозможно подобрать слова, что бы описать всю красоту природы Карелии. Большое спасибо хочу выразить организатору Юлии и капитану Александру. С
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    погодой нам повезло, по раннее скинутой геолокации без каких либо проблем добрались до места назначения, где нас ждал скоростной комфортабельный катер, после проведения инструктажа отправились в незабываемое путешествие по Ладожским шкерам. Посетили красивейшие места, увидели кормление форели на ферме, небольшой водопад и конечно же повезло увидеть обитателей Ладоги нерп. Побыли на едине с природой на одном из островов. На обратной дороге спустился туман с видемостью менее метра, но капитан мастерски доставил нас в целости и сохранности. Огромное спасибо.

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Все отлично! Спасибо за экскурсию.
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
    Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
    Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:) Мы увидели и успели посмотреть всё, что запланировали. Юрий отличный рассказчик,
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    отвечает на все вопросы. В компании Юры вы точно прекрасно и расслабленно проведёте весь день в интереснейшей поездке)) Рекомендую от души. Вам точно понравится это приключение!))

    Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:)
  • Е
    Евгений
    30 мая 2024
    Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    Рекомендую на 1000000% Очень все понравилось, отличный катер, отличный гид и отличный капитан!! Обязательно приедем на прогулку не один раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На катере»

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  8. Городище Паасо
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