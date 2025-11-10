Прогулка на болотоходе на мыс Импиниеми — труднодоступное место, спрятанное в Ладожских шхерах.
На такой технике вы ещё не катались, зарядитесь драйвом, позитивом, насладитесь видами необычайной красоты дикой природы Северного Приладожья, сохраните в своём сердце уникальные ландшафты: скалы, мхи, водные просторы!
Описание экскурсииДикая природа Северного Приладожья Мыс Импиниеми — мечта любого путешественника по Карелии. Уникальная дикая природа Северного Приладожья откроется вам во всей красе. Высокие скалы, уходящие в бескрайнюю Ладогу, вековые мхи, множество ягод, каменные пляжи и конечно внутреннее радоновое озеро, в котором летом вы обязательно должны искупаться. Мы доставим вас на мыс на высокопроходимом болотоходе, вы получите незабываемые эмоции и впечатления уже по дороге к заветному месту. И конечно же увезете с собой сотни фотографий на память. Важная информация:
- Вы можете взять с собой своего четвероногого питомца.
- В зимний период, а также в межсезонье рекомендуем одеваться по погоде.
- Одевайте удобную обувь, чтобы могли свободно гулять по скалам.
Время может быть скорректировано. Для групп от 5 до 7 человек есть возможность выбрать любое подходящее для вас время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Импиниеми
- Внутреннее озеро в скалах Импилампи
- Ладога
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пос. Импилахти
Завершение: Импилахти
Когда и сколько длится?
Когда: Время может быть скорректировано. Для групп от 5 до 7 человек есть возможность выбрать любое подходящее для вас время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
