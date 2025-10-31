Мои заказы

Мигматиты и озовые гряды - чудеса карельской природы

Увлекательное путешествие по карельской тайге и берегам Ладоги, где вы увидите древние мигматиты и озовые гряды. Подходит для всех, кто любит природу
Экскурсия «Мигматиты и озовые гряды» предлагает уникальную возможность окунуться в геологическую историю Карелии.

Путешествие проходит через карельскую тайгу и живописные берега Ладоги, где вы увидите удивительные мигматиты и озовые гряды.

Программа включает посещение Уксинской озовой гряды и мыса Ристиниеми, а также прогулку по старому мраморному карьеру. Это идеальный выбор для любителей природы, фотографов и геологов
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные природные ландшафты
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🧭 Путешествие в прошлое Земли
  • 🌲 Тишина и спокойствие природы
  • 🪨 Изучение редких горных пород
Мигматиты и озовые гряды - чудеса карельской природы© Кирилл
Мигматиты и озовые гряды - чудеса карельской природы© Кирилл
Мигматиты и озовые гряды - чудеса карельской природы© Кирилл
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Уксинская озовая гряда
  • Мыс Ристиниеми
  • Ледниковый пляж

Описание экскурсии

Геологическая история Ладоги огромна и разнообразна. Я познакомлю вас с двумя удивительными локациями, где раскрываются самые древние секреты региона.

Вы увидите Уксинскую озовую гряду — ледниковый рельеф, где среди соснового леса и болот прячутся каменные холмы, сложенные валунами размером с человека. Между ними — цепочка кристально чистых озёр с изрезанными берегами, гранитными перемычками и мостиками из торчащих камней.

А дальше — путь к Ладоге, на мыс Ристиниеми. Здесь, среди елового леса и покрытых мхом валунов, лежат мигматиты — каменные змеи, поднявшиеся из глубин земной коры. По дороге вы пройдёте по бывшей узкоколейке к старому мраморному карьеру и увидите ледниковый пляж, который тысячелетия назад омывали воды Анцилового озера.

Кому подойдёт экскурсия

  • Любителям природы — рек, озер, лесов и камней
  • Фотографам — я покажу съёмочные точки и помогу сделать впечатляющие кадры
  • Геологам — я покажу, где отобрать образцы горных пород
  • Созерцателям, ищущим тишины и единения с природой

Организационные детали

  • Старт экскурсии возможен в Сортавале или Питкяранте
  • Путешествие проходит на автомобиле Toyota Hiace Regius (есть одно детское кресло)
  • Будьте готовы и немало походить (4–5 км): всё самое интересное будет вдалеке от дорог
  • В экскурсии могут участвовать дети от 7 лет в сопровождении взрослых
  • В середине дня между локациями мы заедем в Питкяранту в кафе на обед
  • Одевайтесь теплее, чем обычно — у воды всегда гораздо холоднее

Кирилл
Кирилл — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 217 туристов
Я фотограф дикой природы, профессиональный геолог и организатор северных экспедиций. Победитель главного турконкурса страны «Мастера гостеприимства». Живу в Сортавале и увлекаюсь историей Северного Приладожья. Работал в Арктике от Земли Франца-Иосифа до
читать дальше

Чукотки. Снимал в 70 заповедниках и нацпарках по всей стране. С 1997 года организовал более 100 путешествий и побывал в 84 регионах РФ. Победитель международных фотоконкурсов «Дикая природа России» (National Georgaphic) и «Золотая Черепаха», призёр премий «Окно в природу» (Комсомольская правда) и «Рассвет» (СФДП). Стипендиат Министерства Культуры РФ, спикер и автор выставок на фестивале «Первозданная Россия». Провёл 4 персональные фотовыставки и выпустил 2 фотоальбома. Снимал для Газпром нефть и РЖД. Печатался в журналах «Discovery», «Отдых в России», «Алроса». Член Союза фотографов дикой природы, Союза фотохудожников России, Русского географического общества, команды Nature Photo Team и Лиги профессиональных фотографов России.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Анна
Анна
31 окт 2025
Места очень красивые, Кирилл потрясающий рассказчик, очень увлеченный человек. 10 часов экскурсии пролетели как одно мгновение.
Ирина
Ирина
22 окт 2025
В середине августа 2025 были с Кириллом на этой замечательной экскурсии))) Прошло уже много времени, а до сих пор понимаю, что слов явно не хватает, что описать этот удивительный, ни
читать дальше

с чем не сравнимый день! Всё - от первой до последней минуты - было просто 🔥!!! Природа Карелии, умопомрачительные пейзажи, поразительные места, истории Кирилла, шикарные фотографии (спасибо опять же Кириллу 🤝) и….. море впечатлений, которые до сих пор бередят душу - всё это однозначно даёт понять, что мы вернемся! Кириллу огромное спасибо и за те знания, которыми мы он щедро делился с нами в течение всего дня - это важно, и, главное, что это было очень интересно (мне, кажется, что пол дня мы ходили с восторженными глазами и открытыми ртами, а оставшуюся половину - от души смеялись. В общем, если вы думаете, что в Карелии видели всё и всё уже знаете - вы точно ошибаетесь и вам точно к Кириллу!!!
Кирилл, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за великолепный день!!! (и, отдельно, за чернику!!!) Процветания, благополучия, мира и добра!
До новых встреч!

А
Алла
26 авг 2025
Очень понравилась поездка, рекомендую. Были с ребенком 8 лет. Кирилл супер, знания, логистика поездки всё на высшем уровне. Спасибо большое ему за эмоции и впечатления.
Александра
Александра
18 июл 2025
Посчастливилось побывать на экскурсии, которую проводил Кирилл. Экскурсия была очень познавательной. Кирилл – настоящий профессионал и, что особенно важно, человек, искренне любящий свое дело. Спасибо!
Мария
Мария
4 июн 2025
Большое спасибо Кириллу за чудесную поездку! В рамках этой экскурсии посетили места, о которых никогда не знали и самостоятельно не доехали бы. Кирилл просто кладезь знаний о геологии, Карелии, географии, фотографии и многом другом. Есть повод ни единожды приехать в Карелию и проехать с Кириллом по другим маршрутам.
