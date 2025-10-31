Экскурсия «Мигматиты и озовые гряды» предлагает уникальную возможность окунуться в геологическую историю Карелии.
Путешествие проходит через карельскую тайгу и живописные берега Ладоги, где вы увидите удивительные мигматиты и озовые гряды.
Программа включает посещение Уксинской озовой гряды и мыса Ристиниеми, а также прогулку по старому мраморному карьеру. Это идеальный выбор для любителей природы, фотографов и геологов
Путешествие проходит через карельскую тайгу и живописные берега Ладоги, где вы увидите удивительные мигматиты и озовые гряды.
Программа включает посещение Уксинской озовой гряды и мыса Ристиниеми, а также прогулку по старому мраморному карьеру. Это идеальный выбор для любителей природы, фотографов и геологов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные природные ландшафты
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🧭 Путешествие в прошлое Земли
- 🌲 Тишина и спокойствие природы
- 🪨 Изучение редких горных пород
Что можно увидеть
- Уксинская озовая гряда
- Мыс Ристиниеми
- Ледниковый пляж
Описание экскурсии
Геологическая история Ладоги огромна и разнообразна. Я познакомлю вас с двумя удивительными локациями, где раскрываются самые древние секреты региона.
Вы увидите Уксинскую озовую гряду — ледниковый рельеф, где среди соснового леса и болот прячутся каменные холмы, сложенные валунами размером с человека. Между ними — цепочка кристально чистых озёр с изрезанными берегами, гранитными перемычками и мостиками из торчащих камней.
А дальше — путь к Ладоге, на мыс Ристиниеми. Здесь, среди елового леса и покрытых мхом валунов, лежат мигматиты — каменные змеи, поднявшиеся из глубин земной коры. По дороге вы пройдёте по бывшей узкоколейке к старому мраморному карьеру и увидите ледниковый пляж, который тысячелетия назад омывали воды Анцилового озера.
Кому подойдёт экскурсия
- Любителям природы — рек, озер, лесов и камней
- Фотографам — я покажу съёмочные точки и помогу сделать впечатляющие кадры
- Геологам — я покажу, где отобрать образцы горных пород
- Созерцателям, ищущим тишины и единения с природой
Организационные детали
- Старт экскурсии возможен в Сортавале или Питкяранте
- Путешествие проходит на автомобиле Toyota Hiace Regius (есть одно детское кресло)
- Будьте готовы и немало походить (4–5 км): всё самое интересное будет вдалеке от дорог
- В экскурсии могут участвовать дети от 7 лет в сопровождении взрослых
- В середине дня между локациями мы заедем в Питкяранту в кафе на обед
- Одевайтесь теплее, чем обычно — у воды всегда гораздо холоднее
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 217 туристов
Я фотограф дикой природы, профессиональный геолог и организатор северных экспедиций. Победитель главного турконкурса страны «Мастера гостеприимства». Живу в Сортавале и увлекаюсь историей Северного Приладожья. Работал в Арктике от Земли Франца-Иосифа доЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
31 окт 2025
Места очень красивые, Кирилл потрясающий рассказчик, очень увлеченный человек. 10 часов экскурсии пролетели как одно мгновение.
Ирина
22 окт 2025
В середине августа 2025 были с Кириллом на этой замечательной экскурсии))) Прошло уже много времени, а до сих пор понимаю, что слов явно не хватает, что описать этот удивительный, ни
А
Алла
26 авг 2025
Очень понравилась поездка, рекомендую. Были с ребенком 8 лет. Кирилл супер, знания, логистика поездки всё на высшем уровне. Спасибо большое ему за эмоции и впечатления.
Александра
18 июл 2025
Посчастливилось побывать на экскурсии, которую проводил Кирилл. Экскурсия была очень познавательной. Кирилл – настоящий профессионал и, что особенно важно, человек, искренне любящий свое дело. Спасибо!
Мария
4 июн 2025
Большое спасибо Кириллу за чудесную поездку! В рамках этой экскурсии посетили места, о которых никогда не знали и самостоятельно не доехали бы. Кирилл просто кладезь знаний о геологии, Карелии, географии, фотографии и многом другом. Есть повод ни единожды приехать в Карелию и проехать с Кириллом по другим маршрутам.
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по озёрам Карелии
Погрузитесь в удивительный мир Карелии на сап-борде. Уникальные пейзажи, тайны природы и карельский чай с калитками ждут вас на Уксинской озовой гряде
Начало: Питкяранта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Лучший выборПо Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам. Проплывите мимо скал и водопадов, высадитесь на остров и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.