Экскурсия «Мигматиты и озовые гряды» предлагает уникальную возможность окунуться в геологическую историю Карелии. Путешествие проходит через карельскую тайгу и живописные берега Ладоги, где вы увидите удивительные мигматиты и озовые гряды. Программа включает посещение Уксинской озовой гряды и мыса Ристиниеми, а также прогулку по старому мраморному карьеру. Это идеальный выбор для любителей природы, фотографов и геологов

Описание экскурсии

Геологическая история Ладоги огромна и разнообразна. Я познакомлю вас с двумя удивительными локациями, где раскрываются самые древние секреты региона.

Вы увидите Уксинскую озовую гряду — ледниковый рельеф, где среди соснового леса и болот прячутся каменные холмы, сложенные валунами размером с человека. Между ними — цепочка кристально чистых озёр с изрезанными берегами, гранитными перемычками и мостиками из торчащих камней.

А дальше — путь к Ладоге, на мыс Ристиниеми. Здесь, среди елового леса и покрытых мхом валунов, лежат мигматиты — каменные змеи, поднявшиеся из глубин земной коры. По дороге вы пройдёте по бывшей узкоколейке к старому мраморному карьеру и увидите ледниковый пляж, который тысячелетия назад омывали воды Анцилового озера.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям природы — рек, озер, лесов и камней

Фотографам — я покажу съёмочные точки и помогу сделать впечатляющие кадры

Геологам — я покажу, где отобрать образцы горных пород

Созерцателям, ищущим тишины и единения с природой

Организационные детали