Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
По Карелии — на вездеходе! Наше приключение пройдет на безопасном транспорте с потрясающей проходимостью: каракат, что-то среднее между джипом и квадроциклом, специально спроектирован для езды по сверхсложным рельефам.
Сквозь скалы, леса и болота. Вас ждут крутые скальные подъёмы, густые карельские леса, заболоченные местности, заросшие яблоневые сады, даже остатки финских хуторов и фортификационных сооружений 30-х годов, о которых мы расскажем. Вы полюбуетесь девственной природой Карелии, услышите историю мыса Импиниеми и узнаете о добыче сердобольского гранита.
Прогулка у радонового озера. В конечной точке маршрута мы остановимся на краю мыса — у живописного озера. Вы сможете прогуляться вокруг и, если позволит погода, искупаться в его чистейших и полезных для здоровья радоновых водах.
Шведские каменоломни и Ладожские шхеры. Также по пути посетим заброшенные каменоломни: отсюда вам откроется дивный вид на Ладожские шхеры, ближайшие острова, а в ясную погоду — на легендарный Валаам. Здесь у вас также будет время для прогулки.
Организационные детали
Экскурсия проходит на каракате в группе до 6 человек
Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавала: вы можете добраться до нас на личном авто, такси или рейсовом автобусе до поворота на п. Импилахти (+ пешком 8 км)
Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Вы сможете оставить машину на парковке глэмпинга, погулять, посидеть у костра, спуститься к воде или пофотографироваться (на случай раннего приезда)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в деревне Кирконкюля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Алексей и Мария — ваша команда гидов в Сортавале
Провели 2619 экскурсий для 3982 туристов
С 2016 года наша команда живет и работает в чудесном уголке Северного Приладожья, поселке Импилахти! Начинали мы с организации прыжков со скалы (Rope Jumping) и строительства Zip-Line. Сейчас основное направление — водные прогулки по шхерам и проведение экскурсий. К каждой группе подходим с душой и моментально находим общий язык с любым гостем. Мы находимся прямо на берегу одной из шхер, в окружении лесов и скал. Не переживайте, старт экскурсий — оборудованная территория кемпинга, с парковкой и удобствами. Мы искренне любим свою работу, Карелию и Ладогу! Ждем вас в гости!