ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

До заповедного и мистического мыса Импиниеми не так просто добраться пешком или на автомобиле — именно поэтому мы отправимся сюда на вездеходе! В группе из 6 покорителей северной природы мы проедем через скалы и заболоченные леса, изучим артефакты 30-х годов и полюбуемся ладожскими шхерами. А ещё искупаемся в радоновом озере.

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Описание экскурсии

По Карелии — на вездеходе! Наше приключение пройдёт на безопасном транспорте с потрясающей проходимостью: каракат, что-то среднее между джипом и квадроциклом, специально спроектирован для езды по сверхсложным рельефам.

Сквозь скалы, леса и болота. Вас ждут крутые скальные подъёмы, густые карельские леса, заболоченные местности, заросшие яблоневые сады, даже остатки финских хуторов и фортификационных сооружений 30-х годов.

Прогулка у радонового озера. В конечной точке маршрута мы остановимся на краю мыса — у живописного озера. Вы сможете прогуляться вокруг и, если позволит погода, искупаться в его чистейших и полезных для здоровья радоновых водах.

Шведские каменоломни и Ладожские шхеры. По пути посетим заброшенные каменоломни: отсюда вам откроется дивный вид на Ладожские шхеры, ближайшие острова, а в ясную погоду — на легендарный Валаам. Здесь у вас также будет время для прогулки.

Организационные детали