ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Добраться до труднодоступных красот Карелии и отдохнуть у озера в мини-группе
До заповедного и мистического мыса Импиниеми не так просто добраться пешком или на автомобиле — именно поэтому мы отправимся сюда на вездеходе! В группе из 6 покорителей северной природы мы проедем через скалы и заболоченные леса, изучим артефакты 30-х годов и полюбуемся ладожскими шхерами. А ещё искупаемся в радоновом озере.
По Карелии — на вездеходе! Наше приключение пройдёт на безопасном транспорте с потрясающей проходимостью: каракат, что-то среднее между джипом и квадроциклом, специально спроектирован для езды по сверхсложным рельефам.
Сквозь скалы, леса и болота. Вас ждут крутые скальные подъёмы, густые карельские леса, заболоченные местности, заросшие яблоневые сады, даже остатки финских хуторов и фортификационных сооружений 30-х годов.
Прогулка у радонового озера. В конечной точке маршрута мы остановимся на краю мыса — у живописного озера. Вы сможете прогуляться вокруг и, если позволит погода, искупаться в его чистейших и полезных для здоровья радоновых водах.
Шведские каменоломни и Ладожские шхеры. По пути посетим заброшенные каменоломни: отсюда вам откроется дивный вид на Ладожские шхеры, ближайшие острова, а в ясную погоду — на легендарный Валаам. Здесь у вас также будет время для прогулки.
Организационные детали
Поездка проходит на каракате в группе до 4 человек. Вездеход защищён от дождя тентом и оборудован отопительной системой
Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавала: вы можете добраться до нас на личном авто, такси или рейсовом автобусе до поворота на п. Импилахти (+ пешком 8 км)
Мы посещаем национальный парк «Ладожские шхеры» — пожалуйста, не забудьте оформить разрешение на сайте парка. Иначе при инспекторской проверке можно получить штраф 4000 ₽
Вы сможете оставить машину на парковке глэмпинга, погулять, посидеть у костра, спуститься к воде или пофотографироваться (на случай раннего приезда)
Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Кирконкюля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей и Мария — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11156 туристов
С 2016 года наша команда живёт и работает в чудесном уголке Северного Приладожья, посёлке Импилахти! Начинали мы с организации прыжков со скалы (Rope Jumping) и строительства Zip-Line. Сейчас основное направление читать дальшеуменьшить
— водные прогулки по шхерам. К каждой группе подходим с душой и моментально находим общий язык с любым гостем. Мы находимся прямо на берегу одной из шхер, в окружении лесов и скал. Не переживайте, старт экскурсий — оборудованная территория кемпинга, с парковкой и удобствами. Мы искренне любим свою работу, Карелию и Ладогу! Ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валентина
Замечательная экскурсия, понравилась и взрослым, и детям. Завораживающие виды в сочетании с бездорожьем. Дети наелись на тропе черники. Восторг!!!!
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О
Ольга
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного побродить не по избитым туристическим маршрутам! И спасибо Алексею, нашему водителю и экскурсоводу за читать дальшеуменьшить
интересный рассказ! В этой поездке даже главное, не вездеход, он скорее как средство доставки к красоте! Главное то, что Вы гуляете одни по скалам, любуетесь на Ладогу с мыса, это очень красиво! Только вы одни на маршруте - это просто кайф! Всем рекомендую!
+2
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Е
Елена
Экскурсия—восторг! Хорошая возможность в сжатые сроки (у кого нет лишних 1–2 дня) посетить и насладиться красотой Карелии. Покататься на «зверЬ» машине, увидеть красивые места с кратким рассказом от экскурсовода-водителя, наделать кучу восхитительных фото. Подъёмы были несложные. Я совершенно неспортивного телосложения и активная пенсионерка 63 лет спокойно одолела этот маршрут. Не забудьте взять с собой в сезон репелленты от комаров.
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Мария
Нам очень понравились места, которые посетили! И воздух, которым невозможно надышаться) Но во время поездки были оводы и пахло бензином. Это единственный минус.
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Т
Татьяна
Нам очень понравилась данная экскурсия! Абсолютно не пожалели, что, остановились на этом варианте. Всё очень чётко организовано и продумано до мелочей. При этом у нас была небольшая индивидуальная просьба и ребята читать дальшеуменьшить
учли наши пожелания! Спасибо большое, ведь в моменте это было очень важно! Организатор всегда на связи, весь маршрут прописан заранее в сообщениях и понятен, на все дополнительные вопросы получены ответы. Нашим водителем и сопровождающим на маршруте был Вадим. Отдельная огромная благодарность от всей нашей семьи! Приятный и доброжелательный в общении! Очень интересный рассказчик! Передвижение на маршруте без спешки, в темпе, который позволяет наслаждаться красотой вокруг. На остановках у нас всегда было достаточно времени, нас никто не торопил, не подгонял. И от этой неспешности получаешь ещё больше удовольствия! Мы давно уже путешествуем по Карелии, много где были и много видели, и эта экскурсия безусловно одна из лучших по эмоциям! Спасибо огромное за возможность побывать в таких красивых местах и прокатиться на такой чудо-машине! Хорошее настроение вам обеспечено с момента посадки! А сама дорога никого не оставит равнодушным!!! Кто сомневается - не сомневайтесь! Однозначно буду рекомендовать своим знакомым!
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Ольга
Отличная поездка на каракате. Все продумано до мелочей: общение, ответы на все вопросы, само путешествие, поход. Благодарим сердечно Алексея и Марию за организацию, Алексея, нашего гида,за интересные рассказы, неформальное общение, за любовь к родному краю. Поездка незабываема!!! Она подарила нам единение с природой и чудесное общение!!!
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