ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

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Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми

Добраться до труднодоступных красот Карелии и отдохнуть у озера в мини-группе
До заповедного и мистического мыса Импиниеми не так просто добраться пешком или на автомобиле — именно поэтому мы отправимся сюда на вездеходе! В группе из 6 покорителей северной природы мы проедем через скалы и заболоченные леса, изучим артефакты 30-х годов и полюбуемся ладожскими шхерами. А ещё искупаемся в радоновом озере.
5
77 отзывов
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми

Описание экскурсии

По Карелии — на вездеходе! Наше приключение пройдёт на безопасном транспорте с потрясающей проходимостью: каракат, что-то среднее между джипом и квадроциклом, специально спроектирован для езды по сверхсложным рельефам.

Сквозь скалы, леса и болота. Вас ждут крутые скальные подъёмы, густые карельские леса, заболоченные местности, заросшие яблоневые сады, даже остатки финских хуторов и фортификационных сооружений 30-х годов.

Прогулка у радонового озера. В конечной точке маршрута мы остановимся на краю мыса — у живописного озера. Вы сможете прогуляться вокруг и, если позволит погода, искупаться в его чистейших и полезных для здоровья радоновых водах.

Шведские каменоломни и Ладожские шхеры. По пути посетим заброшенные каменоломни: отсюда вам откроется дивный вид на Ладожские шхеры, ближайшие острова, а в ясную погоду — на легендарный Валаам. Здесь у вас также будет время для прогулки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на каракате в группе до 4 человек. Вездеход защищён от дождя тентом и оборудован отопительной системой
  • Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавала: вы можете добраться до нас на личном авто, такси или рейсовом автобусе до поворота на п. Импилахти (+ пешком 8 км)
  • Мы посещаем национальный парк «Ладожские шхеры» — пожалуйста, не забудьте оформить разрешение на сайте парка. Иначе при инспекторской проверке можно получить штраф 4000 ₽
  • Вы сможете оставить машину на парковке глэмпинга, погулять, посидеть у костра, спуститься к воде или пофотографироваться (на случай раннего приезда)
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Кирконкюля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей и Мария
Алексей и Мария — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11156 туристов
С 2016 года наша команда живёт и работает в чудесном уголке Северного Приладожья, посёлке Импилахти! Начинали мы с организации прыжков со скалы (Rope Jumping) и строительства Zip-Line. Сейчас основное направление
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— водные прогулки по шхерам. К каждой группе подходим с душой и моментально находим общий язык с любым гостем. Мы находимся прямо на берегу одной из шхер, в окружении лесов и скал. Не переживайте, старт экскурсий — оборудованная территория кемпинга, с парковкой и удобствами. Мы искренне любим свою работу, Карелию и Ладогу! Ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
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В
Замечательная экскурсия, понравилась и взрослым, и детям. Завораживающие виды в сочетании с бездорожьем. Дети наелись на тропе черники. Восторг!!!!
Замечательная экскурсия, понравилась и взрослым, и детям. Завораживающие виды в сочетании с бездорожьем. Дети наелись на тропе черники. Восторг!!!!
Замечательная экскурсия, понравилась и взрослым, и детям. Завораживающие виды в сочетании с бездорожьем. Дети наелись на тропе черники. Восторг!!!!
Замечательная экскурсия, понравилась и взрослым, и детям. Завораживающие виды в сочетании с бездорожьем. Дети наелись на тропе черники. Восторг!!!!
Замечательная экскурсия, понравилась и взрослым, и детям. Завораживающие виды в сочетании с бездорожьем. Дети наелись на тропе черники. Восторг!!!!
Замечательная экскурсия, понравилась и взрослым, и детям. Завораживающие виды в сочетании с бездорожьем. Дети наелись на тропе черники. Восторг!!!!
Замечательная экскурсия, понравилась и взрослым, и детям. Завораживающие виды в сочетании с бездорожьем. Дети наелись на тропе черники. Восторг!!!!
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О
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного побродить не по избитым туристическим маршрутам! И спасибо Алексею, нашему водителю и экскурсоводу за
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интересный рассказ!
В этой поездке даже главное, не вездеход, он скорее как средство доставки к красоте! Главное то, что Вы гуляете одни по скалам, любуетесь на Ладогу с мыса, это очень красиво! Только вы одни на маршруте - это просто кайф! Всем рекомендую!

Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного+2
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию! Нам ооочень понравилось! Это именно то, что мы хотели, немного
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Е
Экскурсия—восторг! Хорошая возможность в сжатые сроки (у кого нет лишних 1–2 дня) посетить и насладиться красотой Карелии. Покататься на «зверЬ» машине, увидеть красивые места с кратким рассказом от экскурсовода-водителя, наделать кучу восхитительных фото. Подъёмы были несложные. Я совершенно неспортивного телосложения и активная пенсионерка 63 лет спокойно одолела этот маршрут. Не забудьте взять с собой в сезон репелленты от комаров.
Экскурсия—восторг! Хорошая возможность в сжатые сроки (у кого нет лишних 1–2 дня) посетить и насладиться красотой
Экскурсия—восторг! Хорошая возможность в сжатые сроки (у кого нет лишних 1–2 дня) посетить и насладиться красотой
Экскурсия—восторг! Хорошая возможность в сжатые сроки (у кого нет лишних 1–2 дня) посетить и насладиться красотой
Экскурсия—восторг! Хорошая возможность в сжатые сроки (у кого нет лишних 1–2 дня) посетить и насладиться красотой
Экскурсия—восторг! Хорошая возможность в сжатые сроки (у кого нет лишних 1–2 дня) посетить и насладиться красотой
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Мария
Нам очень понравились места, которые посетили! И воздух, которым невозможно надышаться) Но во время поездки были оводы и пахло бензином. Это единственный минус.
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Т
Нам очень понравилась данная экскурсия! Абсолютно не пожалели, что, остановились на этом варианте.
Всё очень чётко организовано и продумано до мелочей. При этом у нас была небольшая индивидуальная просьба и ребята
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учли наши пожелания!
Спасибо большое, ведь в моменте это было очень важно!
Организатор всегда на связи, весь маршрут прописан заранее в сообщениях и понятен, на все дополнительные вопросы получены ответы.
Нашим водителем и сопровождающим на маршруте был Вадим. Отдельная огромная благодарность от всей нашей семьи! Приятный и доброжелательный в общении! Очень интересный рассказчик! Передвижение на маршруте без спешки, в темпе, который позволяет наслаждаться красотой вокруг. На остановках у нас всегда было достаточно времени, нас никто не торопил, не подгонял. И от этой неспешности получаешь ещё больше удовольствия!
Мы давно уже путешествуем по Карелии, много где были и много видели, и эта экскурсия безусловно одна из лучших по эмоциям!
Спасибо огромное за возможность побывать в таких красивых местах и прокатиться на такой чудо-машине!
Хорошее настроение вам обеспечено с момента посадки! А сама дорога никого не оставит равнодушным!!!
Кто сомневается - не сомневайтесь!
Однозначно буду рекомендовать своим знакомым!

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Ольга
Отличная поездка на каракате. Все продумано до мелочей: общение, ответы на все вопросы, само путешествие, поход. Благодарим сердечно Алексея и Марию за организацию, Алексея, нашего гида,за интересные рассказы, неформальное общение, за любовь к родному краю. Поездка незабываема!!! Она подарила нам единение с природой и чудесное общение!!!
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