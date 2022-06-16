ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми

Добраться до труднодоступных красот Карелии и отдохнуть у озера в мини-группе

До заповедного и мистического мыса Импиниеми не так просто добраться пешком или на автомобиле — именно поэтому мы отправимся сюда на вездеходе! В группе из 6 покорителей северной природы мы проедем через скалы и заболоченные леса, изучим артефакты 30-х годов и полюбуемся ладожскими шхерами. А еще откроем легенды этих мест и искупаемся в радоновом озере.
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По Карелии — на вездеходе! Наше приключение пройдет на безопасном транспорте с потрясающей проходимостью: каракат, что-то среднее между джипом и квадроциклом, специально спроектирован для езды по сверхсложным рельефам.

Сквозь скалы, леса и болота. Вас ждут крутые скальные подъёмы, густые карельские леса, заболоченные местности, заросшие яблоневые сады, даже остатки финских хуторов и фортификационных сооружений 30-х годов, о которых мы расскажем. Вы полюбуетесь девственной природой Карелии, услышите историю мыса Импиниеми и узнаете о добыче сердобольского гранита.

Прогулка у радонового озера. В конечной точке маршрута мы остановимся на краю мыса — у живописного озера. Вы сможете прогуляться вокруг и, если позволит погода, искупаться в его чистейших и полезных для здоровья радоновых водах.

Шведские каменоломни и Ладожские шхеры. Также по пути посетим заброшенные каменоломни: отсюда вам откроется дивный вид на Ладожские шхеры, ближайшие острова, а в ясную погоду — на легендарный Валаам. Здесь у вас также будет время для прогулки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на каракате в группе до 6 человек
  • Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавала: вы можете добраться до нас на личном авто, такси или рейсовом автобусе до поворота на п. Импилахти (+ пешком 8 км)
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
  • Вы сможете оставить машину на парковке глэмпинга, погулять, посидеть у костра, спуститься к воде или пофотографироваться (на случай раннего приезда)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Кирконкюля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

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