Описание водной прогулки водная прогулка на остров Валаам, по пути увидите ладожские шхеры(без остановок), по сути как на метеоре, только все проходит в малой группе(до 11 пассажиров в катере) и без экскурсий(экскурсии можно взять отдельно прям на острове, лучше попросите у меня контакт гида заранее если вам он нужен). продолжительность 5-6часов. Важная информация: Ладога-не спокойное озеро, очень часто на нем волны, и катер характерно на них подпрыгивает и бьется о них. не рекомендую для беременных и с травмами позвоночников, опорно-двигательной, после операций и тд. Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, нас ждёт прогулка по лесной тропе На Валааме при посещении храмов дают юбки и платки, есть кафе и трапезные Дополнительные расходы входной билет на Валаам — 250 руб. /чел. по желанию аренда гольф-кара или машины с экскурсоводом на Валааме — 3500-5000 руб. /час

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Валаам

Центральная усадьба

Место начала и завершения? Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии, д. 5 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек. Важная информация Ладога-не спокойное озеро, очень часто на нем волны, и катер характерно на них подпрыгивает и бьется о них. не рекомендую для беременных и с травмами позвоночников, опорно-двигательной, после операций и тд

Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги

Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, нас ждёт прогулка по лесной тропе

На Валааме при посещении храмов дают юбки и платки, есть кафе и трапезные

Дополнительные расходы

Входной билет на Валаам - 250 руб. /чел

Входной билет на Валаам - 250 руб. /чел

По желанию аренда гольф-кара или машины с экскурсоводом на Валааме - 3500-5000 руб. /час