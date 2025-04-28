водная прогулка на катере. посмотрите на ладожские шхеры по пути, и погуляете по острову Валаам.
Описание водной прогулкиводная прогулка на остров Валаам, по пути увидите ладожские шхеры(без остановок), по сути как на метеоре, только все проходит в малой группе(до 11 пассажиров в катере) и без экскурсий(экскурсии можно взять отдельно прям на острове, лучше попросите у меня контакт гида заранее если вам он нужен). продолжительность 5-6часов. Важная информация: Ладога-не спокойное озеро, очень часто на нем волны, и катер характерно на них подпрыгивает и бьется о них. не рекомендую для беременных и с травмами позвоночников, опорно-двигательной, после операций и тд. Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, нас ждёт прогулка по лесной тропе На Валааме при посещении храмов дают юбки и платки, есть кафе и трапезные Дополнительные расходы входной билет на Валаам — 250 руб. /чел. по желанию аренда гольф-кара или машины с экскурсоводом на Валааме — 3500-5000 руб. /час
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Валаам
- Центральная усадьба
- Никольский скит
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Ладога-не спокойное озеро, очень часто на нем волны, и катер характерно на них подпрыгивает и бьется о них. не рекомендую для беременных и с травмами позвоночников, опорно-двигательной, после операций и тд
- Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, нас ждёт прогулка по лесной тропе
- На Валааме при посещении храмов дают юбки и платки, есть кафе и трапезные
- Дополнительные расходы
- Входной билет на Валаам - 250 руб. /чел
- По желанию аренда гольф-кара или машины с экскурсоводом на Валааме - 3500-5000 руб. /час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Л
Лариса
28 апр 2025
Добрый день! Посещение шхер и Валаама, понравился маршрут и природные красоты. Не хватило времени на Валааме (3 часа) хотелось быть там подольше. Еще хотелось бы больше информации об истории по дороге, историю про Валаам, хотя бы аудиогид.
