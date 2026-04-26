ежедневно в 09:00 и 15:00

Лучшее время для водной прогулки на остров Валаам и Ладожские шхеры - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее стабильная, а температура комфортная для путешествий на открытой воде. В июле и августе особенно приятно наслаждаться видами карельских фьордов и Ладожского озера. В апреле, мае и октябре прогулка также возможна, но стоит учитывать вероятность более прохладной погоды и волнения на воде, что может повлиять на комфорт поездки.

Катер отправляется из центра Сортавала и доставит вас на остров Валаам, где среди сосен стоят тихие обители. По пути вы увидите Ладожские шхеры и выйдете в открытую Ладогу. На Валааме

у вас будет 3 часа для самостоятельной прогулки. Возвращаясь назад, вы остановитесь на живописном острове Хонкасало. Прогулка проходит с гидом-капитаном, который расскажет о национальном заповеднике Ладожские шхеры, докторе Винтере и Валааме. На Валааме можно забронировать экскурсию на автомобиле или гольф-каре. Учтите, что на катере бывают волны, и лучше воздержаться от поездки при наличии противопоказаний по здоровью

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Полюбоваться Ладожскими шхерами с воды. На катере вы отправитесь из центра города Сортавала на остров Валаам, а по пути полюбуетесь карельскими фьордами. Если повезет, встретите нерпу.

Свободное время на таинственном Валааме. Изучать легендарный остров вы можете самостоятельно. За 3 часа вы успеете увидеть Никольский, Владимирский и Смоленский скиты, Спасо-Преображенский собор и Сосну Шишкина, а также заглянуть на монастырскую ферму и купить местный хлеб и сыр.

Высадка на острове Хонкасало и «крыша Ладоги». Мы расскажем об этой локации, а после предлагаем вам подняться по лесной тропе на гору Вахтимяки (80 метров) — отсюда Ладожское озеро и шхеры как на ладони! На острове у вас будет около получаса свободного времени.

Организационные детали

В пути вас сопровождает профессиональный капитан, а на острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа). На месте можно забронировать экскурсию по Валааму на автомобиле или гольф-каре. Если интересует эта опция, пожалуйста, напишите нам заранее, мы подробно расскажем о вариантах и стоимости.

Обратите внимание: во время движения бывают волны, на которых катер характерно подпрыгивает. Лучше воздержаться от поездки, если у вас есть какие-то противопоказания, связанные с состоянием здоровья (проблемы с позвоночником, беременность и т. д.)

Как проходит прогулка

С конца апреля по начало ноября (период навигации)

Начало и окончание в центре города Сортавала

Из-за погоды прогулка может быть отменена — в этом случае мы предложим вам перенос или вернем предоплату

Дополнительные расходы:

Входной билет на о. Валаам — 200 ₽ (оплачивается на самом острове)

Билет на посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 руб. с человека

По запросу прогулку можно организовать в индивидуальном формате (только для вашей компании).