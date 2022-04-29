ежедневно в 09:00 и 15:00

Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры

Открыть завораживающую красоту и духовную силу Карелии на групповой прогулке

Мини-группа
Наш катер отплывает из центра города Сортавала — он отвезет вас на остров Валаам, где среди сосен стоят тихие обители.

По пути вы с воды полюбуетесь Ладожскими шхерами и выйдете в открытую Ладогу.

А возвращаясь назад, остановитесь на живописном острове Хонкасало.

Прогулка проходит в группе до 10 человек с гидом, на Валааме вы проводите время самостоятельно.
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Полюбоваться Ладожскими шхерами с воды. На катере вы отправитесь из центра города на остров Валаам, а по пути залюбуетесь карельскими фьордами. Увидите отвесную скалу острова Хавус и дачу Винтера. Если повезет, встретите нерпу. А гид расскажет об этом национальном заповеднике, докторе Винтере и Валааме.

Свободное время на таинственном Валааме. Изучать легендарный остров вы можете самостоятельно или с местным гидом. За 2,5 часа вы успеете увидеть Никольский, Владимирский и Смоленский скиты, Спасо-Преображенский собор и Дуб Шишкина, а также заглянуть на монастырскую ферму и купить местный хлеб и сыр.

Высадка на острове Хонкасало и «крыша Ладоги». Мы расскажем об этой локации, а после предлагаем вам подняться по лесной тропе на гору Вахтимяки (80 метров) — отсюда Ладожское озеро и шхеры как на ладони! На острове у вас будет около получаса свободного времени.

Организационные детали

В пути вас сопровождает гид из нашей команды, а на острове Валаам вы проводите время самостоятельно (2,5 часа). Если захотите, мы поможем вам заказать экскурсию с гидом Валаама (стоимость в зависимости от формата от 800 до 4000 руб. /час).

Как проходит прогулка

  • С 29 апреля по 30 сентября (период навигации)
  • На комфортабельном катере в группе до 10 человек
  • Начало и окончание в центре города Сортавала
  • Из-за погоды прогулка может быть отменена — в этом случае мы предложим вам перенос или вернем предоплату

Дополнительные расходы:
Входной билет на о. Валаам — 100 руб. (оплачивается на самом острове)

По запросу прогулку можно организовать в индивидуальном формате (только для вашей компании).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Ленина в городе Сортавала
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:00 и 15:00

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