ежедневно в 09:00 и 15:00

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Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры

Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Катер отправляется из центра Сортавала и доставит вас на остров Валаам, где среди сосен стоят тихие обители. По пути вы увидите Ладожские шхеры и выйдете в открытую Ладогу. На Валааме
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у вас будет 3 часа для самостоятельной прогулки. Возвращаясь назад, вы остановитесь на живописном острове Хонкасало.

Прогулка проходит с гидом-капитаном, который расскажет о национальном заповеднике Ладожские шхеры, докторе Винтере и Валааме. На Валааме можно забронировать экскурсию на автомобиле или гольф-каре.

Учтите, что на катере бывают волны, и лучше воздержаться от поездки при наличии противопоказаний по здоровью

4.8
199 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛥️ Увлекательное путешествие на катере
  • 🌲 Свободное время на Валааме
  • 🌊 Полюбоваться Ладожскими шхерами
  • 🏞️ Остановка на острове Хонкасало
  • 📚 Интересные рассказы гида-капитана

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для водной прогулки на остров Валаам и Ладожские шхеры - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее стабильная, а температура комфортная для путешествий на открытой воде. В июле и августе особенно приятно наслаждаться видами карельских фьордов и Ладожского озера. В апреле, мае и октябре прогулка также возможна, но стоит учитывать вероятность более прохладной погоды и волнения на воде, что может повлиять на комфорт поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры

Что можно увидеть

  • Никольский скит
  • Владимирский скит
  • Смоленский скит
  • Спасо-Преображенский собор
  • Сосна Шишкина
  • Монастырская ферма

Описание экскурсии

Полюбоваться Ладожскими шхерами с воды. На катере вы отправитесь из центра города Сортавала на остров Валаам, а по пути полюбуетесь карельскими фьордами. Если повезет, встретите нерпу.

Свободное время на таинственном Валааме. Изучать легендарный остров вы можете самостоятельно. За 3 часа вы успеете увидеть Никольский, Владимирский и Смоленский скиты, Спасо-Преображенский собор и Сосну Шишкина, а также заглянуть на монастырскую ферму и купить местный хлеб и сыр.

Высадка на острове Хонкасало и «крыша Ладоги». Мы расскажем об этой локации, а после предлагаем вам подняться по лесной тропе на гору Вахтимяки (80 метров) — отсюда Ладожское озеро и шхеры как на ладони! На острове у вас будет около получаса свободного времени.

Организационные детали

  • В пути вас сопровождает профессиональный капитан, а на острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа). На месте можно забронировать экскурсию по Валааму на автомобиле или гольф-каре. Если интересует эта опция, пожалуйста, напишите нам заранее, мы подробно расскажем о вариантах и стоимости.
  • Обратите внимание: во время движения бывают волны, на которых катер характерно подпрыгивает. Лучше воздержаться от поездки, если у вас есть какие-то противопоказания, связанные с состоянием здоровья (проблемы с позвоночником, беременность и т. д.)

Как проходит прогулка

  • С конца апреля по начало ноября (период навигации)
  • Начало и окончание в центре города Сортавала
  • Из-за погоды прогулка может быть отменена — в этом случае мы предложим вам перенос или вернем предоплату

Дополнительные расходы:

  • Входной билет на о. Валаам — 200 ₽ (оплачивается на самом острове)
  • Билет на посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 руб. с человека

По запросу прогулку можно организовать в индивидуальном формате (только для вашей компании).

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет5500 ₽
Дети до 10 лет2750 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина в городе Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиза
Элиза — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 5353 туристов
Наша команда круглый год организовывает прогулки по Ладожском шхерам: летом и осенью — на катере, весной и зимой — на аэролодке. Уверены, что вы будете очарованы красотой наших гранитных «фьордов». Так путешественники называют шхеры, впервые увидев их. Ждём всех в гости!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 199 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
162
4
25
3
9
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Е
Хорошая прогулка. капитан отвечает за безопасность и транспортировку пассажиров, погулять на Валааме можно самостоятельно, но по запросу любезно посоветуют местного экскурсовода. снегдождь не помешал полюбоваться видами. Тихо душевно природно 👍
Хорошая прогулка. капитан отвечает за безопасность и транспортировку пассажиров, погулять на Валааме можно самостоятельно, но по
Хорошая прогулка. капитан отвечает за безопасность и транспортировку пассажиров, погулять на Валааме можно самостоятельно, но по
Хорошая прогулка. капитан отвечает за безопасность и транспортировку пассажиров, погулять на Валааме можно самостоятельно, но по
Хорошая прогулка. капитан отвечает за безопасность и транспортировку пассажиров, погулять на Валааме можно самостоятельно, но по
Хорошая прогулка. капитан отвечает за безопасность и транспортировку пассажиров, погулять на Валааме можно самостоятельно, но по
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А
Огромное спасибо за экскурсию! Все прошло прекрасно
Огромное спасибо за экскурсию! Все прошло прекрасно
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М
отличная прогулка по Ладоге на остров Валаам и ладожские шхеры. брали вечерний сеанс на компанию из 8 человек, лучшее время для поездки! Капитан Юрий - красавчик, ответил на все наши вопросы. комфорт и безопасность на уровне. всем рекомендуем! Организаторам огромное спасибо. от РГО.
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Варвара
очень познавательно и развлекательно получилось. очень повезло с капитаном. единственное, что мы поняли, так это то, что на Валаам нужно ехать не на несколько часов, а хотя бы на день. обойти весь остров за несколько часов там невозможно, только до какого-то ближайшего скита хватит времени.
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Галина
Организация на высоком уровне! Капитан профессионал! Путешествие прошло по заявленному маршруту. В катере очень чисто, уютно, комфортно. Большое спасибо!!!!
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Н
Очень хорошая экскурсия.
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