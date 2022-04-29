ежедневно в 09:00 и 15:00

Что вас ожидает

Полюбоваться Ладожскими шхерами с воды. На катере вы отправитесь из центра города на остров Валаам, а по пути залюбуетесь карельскими фьордами. Увидите отвесную скалу острова Хавус и дачу Винтера. Если повезет, встретите нерпу. А гид расскажет об этом национальном заповеднике, докторе Винтере и Валааме.

Свободное время на таинственном Валааме. Изучать легендарный остров вы можете самостоятельно или с местным гидом. За 2,5 часа вы успеете увидеть Никольский, Владимирский и Смоленский скиты, Спасо-Преображенский собор и Дуб Шишкина, а также заглянуть на монастырскую ферму и купить местный хлеб и сыр.

Высадка на острове Хонкасало и «крыша Ладоги». Мы расскажем об этой локации, а после предлагаем вам подняться по лесной тропе на гору Вахтимяки (80 метров) — отсюда Ладожское озеро и шхеры как на ладони! На острове у вас будет около получаса свободного времени.

Организационные детали

В пути вас сопровождает гид из нашей команды, а на острове Валаам вы проводите время самостоятельно (2,5 часа). Если захотите, мы поможем вам заказать экскурсию с гидом Валаама (стоимость в зависимости от формата от 800 до 4000 руб. /час).

Как проходит прогулка

С 29 апреля по 30 сентября (период навигации)

На комфортабельном катере в группе до 10 человек

Начало и окончание в центре города Сортавала

Из-за погоды прогулка может быть отменена — в этом случае мы предложим вам перенос или вернем предоплату

Дополнительные расходы:

Входной билет на о. Валаам — 100 руб. (оплачивается на самом острове)

По запросу прогулку можно организовать в индивидуальном формате (только для вашей компании).