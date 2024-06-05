Что посмотреть в Сортавале на экскурсиях? Из тринадцати скитов выделяются четыре сооружения, которые мы рекомендуем осмотреть на острове. Белый скит — постройка XVIII века из белого камня. Полюбоваться архитектурой здания можно только снаружи. Скит недоступен для посещений. Такая возможность предоставляется раз в год во время крестного хода. Коневский скит — название в честь иконы Божьей матери. Рядом с церковью построена келья для отшельника. Храм является памятником деревянного русского зодчества России. В него могут заходить только паломники во время паломнической миссии. Туристам доступ в храм закрыт. Скит Николая Чудотворца — комплекс состоит из храма, домовой церкви, часовни из белого камня. Последняя до XIX века функционировала как маяк для проходящих судов. Монахи каждую ночь зажигали на вершине свечи в фонаре. Гефсиманский скит — расположен на Валаамском острове у подножия горы. А на вершине Елеона была построена церковь из бруса и тёса. На территории находятся еще две церкви и монашеская келья

Советы к посещению Религиозную атрибутику можно приобрести в лавках монастыря в неограниченном количестве. Здесь продаются не только печатные, но и рукописные церковные книги, иконы, различные сувениры. В Спасо-Преображенском соборе можно послушать песнопения монахов. Также приобрести их в аудио или видеозаписи

История создания Спасо-Преображенского собора Спасо-Преображенский собор — центральное сооружение острова Валаама. Игумен мужского монастыря Дамаскин заложил камень на возведение собора в XIX веке. Достраивали его уже после смерти первого настоятеля монастыря. В нем находятся мощи святых монахов Валаамских. Главная святыня собора — икона Валаамской Божией матери. Официально зафиксировано два случая мироточения иконы — в 1999 и 2004 году. Миро было в виде прозрачной, маслянистой жидкости с еле уловимым запахом. Мироточение длилось 3 дня, чему было немало свидетелей. Монахи связывают это с милостью божией после завершения реконструкции Спасо-Преображенского собора. В 2004 году мироточила совсем новая икона Всецарица, которую создали на Афоне специально для монастыря острова Валаам. В тот год отмечалось пятнадцатилетие возвращения монашеской жизни, прерванной в советское время