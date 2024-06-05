1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
«Я отвезу вас на святой остров Валаам, которые вы осмотрите самостоятельно»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
«входной билет на Валаам — 150 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 11:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
«На катере вы отправитесь из центра города Сортавала на остров Валаам, а по пути полюбуетесь карельскими фьордами»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: Валаам — 150 руб»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
6 часов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
«входной билет на Валаам — 150 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
«На острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа)»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам на катере
Путешествие на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Откройте для себя уникальную природу Карелии и ее духовные святыни
Начало: В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
«3 часа на острове Валаам вы проводите самостоятельно»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Начало: На городском причале в Сортавале
«Перезагрузка — поверьте, именно это чувство подарят вам Ладожские шхеры и Валаам»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
48004 320₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
«Что вас ожидает: Отправляемся на остров Валаам на катере, на обратном посмотрим национальный парк ладожские шхеры и прогуляемся по острову Хонкасало»
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Вы самостоятельно сможете посетить остров Валаам, а на обратном пути побываете в Национальном парке «Ладожские шхеры» и прогуляетесь по острову Хонкасало»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
6 часов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600₽ за человека
Групповая
6 часов
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
«За 45 минут мы пройдем по просторам Ладожского озера к одному из островов архипелага Валаам»
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550₽ за человека
Групповая
6 часов
Карельские фьорды, необитаемые острова и Валаам
Начало: Ул. Ленина, 13
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
«Валаам Часовая прогулка на катере по Ладожскому озеру и мы в чудном месте — на острове Валааме»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальный тур на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 44
«Это единственная на сегодняшний день современная пристань, имеющая высокий класс защиты пассажиров, отсюда же отправляются метеоры на Валаам»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
50 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Начало: Ул. Ленина, 18
«Что вас ожидает: Отправимся на остров Валаам на катере, на обратном посмотрим национальный парк ладожские шхеры и прогуляемся по острову Хонкасало (30 минут)»
Расписание: Ежедневно с 29 апреля в 09:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
35 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах
Начало: На набережной Сортавалы
«Отправимся на Валаам из Сортавалы»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
12 июня в 09:00
15 июня в 08:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
Добраться до легендарного острова, где у вас будет свободное время, и насладиться пейзажами Ладоги
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2650022 525₽ за всё до 5 чел.
Из тринадцати скитов выделяются четыре сооружения, которые мы рекомендуем осмотреть на острове. Белый скит — постройка XVIII века из белого камня. Полюбоваться архитектурой здания можно только снаружи. Скит недоступен для посещений. Такая возможность предоставляется раз в год во время крестного хода. Коневский скит — название в честь иконы Божьей матери. Рядом с церковью построена келья для отшельника. Храм является памятником деревянного русского зодчества России. В него могут заходить только паломники во время паломнической миссии. Туристам доступ в храм закрыт. Скит Николая Чудотворца — комплекс состоит из храма, домовой церкви, часовни из белого камня. Последняя до XIX века функционировала как маяк для проходящих судов. Монахи каждую ночь зажигали на вершине свечи в фонаре. Гефсиманский скит — расположен на Валаамском острове у подножия горы. А на вершине Елеона была построена церковь из бруса и тёса. На территории находятся еще две церкви и монашеская келья
Религиозную атрибутику можно приобрести в лавках монастыря в неограниченном количестве. Здесь продаются не только печатные, но и рукописные церковные книги, иконы, различные сувениры. В Спасо-Преображенском соборе можно послушать песнопения монахов. Также приобрести их в аудио или видеозаписи
Спасо-Преображенский собор — центральное сооружение острова Валаама. Игумен мужского монастыря Дамаскин заложил камень на возведение собора в XIX веке. Достраивали его уже после смерти первого настоятеля монастыря. В нем находятся мощи святых монахов Валаамских. Главная святыня собора — икона Валаамской Божией матери. Официально зафиксировано два случая мироточения иконы — в 1999 и 2004 году. Миро было в виде прозрачной, маслянистой жидкости с еле уловимым запахом. Мироточение длилось 3 дня, чему было немало свидетелей. Монахи связывают это с милостью божией после завершения реконструкции Спасо-Преображенского собора. В 2004 году мироточила совсем новая икона Всецарица, которую создали на Афоне специально для монастыря острова Валаам. В тот год отмечалось пятнадцатилетие возвращения монашеской жизни, прерванной в советское время
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Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара5 июня 2024Вчера ездили на Валаам с Сергеем. Очень понравилось, гид замечательный, вырос в этих местах, хорошо ориентируется и много знает. С отличным чувством юмора. Маршрут хороший, времени на все достаточно. Рекомендуем!
- ССветлана5 июня 2024Сергей прекрасный человек и гид. Знающий свое дело и неравнодушный. Очень советую.
- ЮЮлия4 июня 2024Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили шхеры, потом Валаам, а на обратной дороге увидели айсберги и нерп!!! Катер комфортный, не укачивает. Места красивейшие! Спасибо!
- ЛЛора3 июня 2024Огромное спасибо Юрию за замечательные рассказы! Узнали удивительные факты про шхеры и ладожских нерп, об истории Карелии и Валаама. Он
- ДДмитрий2 июня 2024Все отлично! Спасибо за экскурсию.
- ММария1 июня 2024Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
- ССабина1 июня 2024Отличный маршрут, было чень интересно слушать капитана Юрия, видно что делает свое дело с душой.
- ЛЛюдмила31 мая 2024Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:) Мы увидели и успели посмотреть всё, что запланировали. Юрий отличный рассказчик,
- ММаша29 мая 2024На кораблике плыли в Валаам - не любитель церквей, поэтому не могу оценить уровень благости, зато рыба там была хороша.
- hhi+7950027 мая 2024Огромное спасибо Юрию за замечательную экскурсию на Валаам. Всё понравилось, обязательно приедем ещё.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Остров Валаам»
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