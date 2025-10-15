Мои заказы

Сквозь Ладожские шхеры на святой остров Валаам

Путешествие к Валааму на катере через Ладожские шхеры подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные скалы и духовные святыни
Путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере открывает удивительные виды Карелии.

Валаам, с его Спасо-Преображенским собором и Никольской церковью, предлагает погрузиться в атмосферу спокойствия и духовности. По пути вы увидите скалы
читать дальше

острова Хавус и бескрайние воды Ладоги.

На обратном пути остановка на острове Хонкасало и подъем на Вахтимяки, откуда открывается панорама шхер. Путешествие подходит для любителей природы и истории, готовых к небольшим физическим нагрузкам

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Комфортабельный катер
  • 🌊 Величественные Ладожские шхеры
  • 🏰 Исторические и духовные места
  • 🗺️ Свободное время на Валааме
  • 📸 Уникальные фотомоменты
Сквозь Ладожские шхеры на святой остров Валаам© Андрей
Сквозь Ладожские шхеры на святой остров Валаам© Андрей
Сквозь Ладожские шхеры на святой остров Валаам© Андрей

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Никольская церковь
  • Часовня Ксении Петербургской
  • Смоленский скит

Описание водной прогулки

Дорога к святому острову

Маршрут начинается в центре города Сортавала — отсюда катер отправится в сторону Валаама. По пути вы увидите:

  • церковь Николая Чудотворца на крупнейшем острове Ладоги — Риеккалансаари
  • отвесные скалы острова Хавус и другие суровые скальные берега
  • открытую Ладогу, которую неспроста называют Ладожским морем — впереди бескрайние воды, ветер в лицо и чувство полной свободы

Островная часть — Валаам

У вас будет 3 часа свободного времени для самостоятельного знакомства с островом. Рядом с причалом — главные достопримечательности Валаама: Спасо-Преображенский собор, Никольская церковь, часовня Ксении Петербургской, Смоленский скит и тропы, уводящие вглубь острова.

Путь обратно

Дорога пройдёт через самые живописные уголки национального парка «Ладожские шхеры». По пути сделаем остановку на острове Хонкасало или другом заповедном месте, поднимемся на вершину Вахтимяки — с неё открывается редкий вид на Ладожские шхеры: сотни скальных островков будут раскинуты перед вами, как на ладони.

Организационные детали

  • Поездка проходит на лицензированном комфортабельном катере, который оснащён всеми необходимыми средствами безопасности. Все пассажиры застрахованы
  • Обратите внимание! Мы не рекомендуем эту поездку людям с проблемами позвоночника — Ладога не всегда бывает спокойной, при волнениях катер слегка потряхивает
  • Вас будет сопровождать дипломированный капитан нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Входной билет на Валаам — 200 ₽ за чел. (кроме инвалидов и детей до 17 лет). Оплата производится на причале острова
  • Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел. (кроме льготных категорий граждан). Оплата производится на сайте парка
  • Продление прогулки по желанию — по согласованию с группой (обговаривается заранее)
  • По запросу поможем забронировать экскурсию на Валааме или арендовать электрокар с водителем, помочь в организации обеда в трапезной монастыря — подробности уточняйте в переписке

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный5500 ₽
Дети до 9 лет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 157 туристов
Дорогие гости нашего города, приглашаю вас на незабываемую прогулку на катере по Ладожским шхерам и на святой о. Валаам. Путешествуя с нами, вы получаете безопасность, комфорт и море незабываемых эмоций!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Анастасия
15 окт 2025
Аккуратно довезли нас на Валаам (при том что меня укачивает на катерах)
катер удобный, чистый и оооочень быстрый!
покатались и по шхерам по туристическим местам. красиво!
Ю
Юлия
26 авг 2025
Экскурсия понравилась. Артем, капитан корабля, поделился забавными и интересными фактами об оз. Ладога и острове Валаам, высадил удачно на Ладожских шхерах. Спасибо за экскурсию!
Т
Татьяна
25 июл 2025
Экскурсия понравилась. Все организационные вопросы решались быстро. Рекомендую
Экскурсия понравилась. Все организационные вопросы решались быстро. РекомендуюЭкскурсия понравилась. Все организационные вопросы решались быстро. РекомендуюЭкскурсия понравилась. Все организационные вопросы решались быстро. РекомендуюЭкскурсия понравилась. Все организационные вопросы решались быстро. Рекомендую

Входит в следующие категории Сортавалы

Похожие экскурсии из Сортавалы

Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало: водная прогулка
На катере
6 часов
13 отзывов
Водная прогулка
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало
Карелия манит своими нетронутыми лесами и скалами. На водной прогулке вы увидите Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало. Незабываемое путешествие
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
5500 ₽ за человека
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
5.5 часов
191 отзыв
Водная прогулка
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 11:00
15 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
5500 ₽ за человека
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
На катере
6 часов
73 отзыва
Водная прогулка
Водная прогулка на Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожскому озеру. Валаам и Ладожские шхеры подарят вам яркие впечатления и незабываемые виды
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
5500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сортавале