Путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере открывает удивительные виды Карелии.Валаам, с его Спасо-Преображенским собором и Никольской церковью, предлагает погрузиться в атмосферу спокойствия и духовности. По пути вы увидите скалы

острова Хавус и бескрайние воды Ладоги. На обратном пути остановка на острове Хонкасало и подъем на Вахтимяки, откуда открывается панорама шхер. Путешествие подходит для любителей природы и истории, готовых к небольшим физическим нагрузкам

Описание водной прогулки

Дорога к святому острову

Маршрут начинается в центре города Сортавала — отсюда катер отправится в сторону Валаама. По пути вы увидите:

церковь Николая Чудотворца на крупнейшем острове Ладоги — Риеккалансаари

отвесные скалы острова Хавус и другие суровые скальные берега

открытую Ладогу, которую неспроста называют Ладожским морем — впереди бескрайние воды, ветер в лицо и чувство полной свободы

Островная часть — Валаам

У вас будет 3 часа свободного времени для самостоятельного знакомства с островом. Рядом с причалом — главные достопримечательности Валаама: Спасо-Преображенский собор, Никольская церковь, часовня Ксении Петербургской, Смоленский скит и тропы, уводящие вглубь острова.

Путь обратно

Дорога пройдёт через самые живописные уголки национального парка «Ладожские шхеры». По пути сделаем остановку на острове Хонкасало или другом заповедном месте, поднимемся на вершину Вахтимяки — с неё открывается редкий вид на Ладожские шхеры: сотни скальных островков будут раскинуты перед вами, как на ладони.

Организационные детали

Поездка проходит на лицензированном комфортабельном катере, который оснащён всеми необходимыми средствами безопасности. Все пассажиры застрахованы

Обратите внимание! Мы не рекомендуем эту поездку людям с проблемами позвоночника — Ладога не всегда бывает спокойной, при волнениях катер слегка потряхивает

Вас будет сопровождать дипломированный капитан нашей команды

Дополнительные расходы: