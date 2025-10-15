Путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере открывает удивительные виды Карелии.
Валаам, с его Спасо-Преображенским собором и Никольской церковью, предлагает погрузиться в атмосферу спокойствия и духовности. По пути вы увидите скалы
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Комфортабельный катер
- 🌊 Величественные Ладожские шхеры
- 🏰 Исторические и духовные места
- 🗺️ Свободное время на Валааме
- 📸 Уникальные фотомоменты
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Никольская церковь
- Часовня Ксении Петербургской
- Смоленский скит
Описание водной прогулки
Дорога к святому острову
Маршрут начинается в центре города Сортавала — отсюда катер отправится в сторону Валаама. По пути вы увидите:
- церковь Николая Чудотворца на крупнейшем острове Ладоги — Риеккалансаари
- отвесные скалы острова Хавус и другие суровые скальные берега
- открытую Ладогу, которую неспроста называют Ладожским морем — впереди бескрайние воды, ветер в лицо и чувство полной свободы
Островная часть — Валаам
У вас будет 3 часа свободного времени для самостоятельного знакомства с островом. Рядом с причалом — главные достопримечательности Валаама: Спасо-Преображенский собор, Никольская церковь, часовня Ксении Петербургской, Смоленский скит и тропы, уводящие вглубь острова.
Путь обратно
Дорога пройдёт через самые живописные уголки национального парка «Ладожские шхеры». По пути сделаем остановку на острове Хонкасало или другом заповедном месте, поднимемся на вершину Вахтимяки — с неё открывается редкий вид на Ладожские шхеры: сотни скальных островков будут раскинуты перед вами, как на ладони.
Организационные детали
- Поездка проходит на лицензированном комфортабельном катере, который оснащён всеми необходимыми средствами безопасности. Все пассажиры застрахованы
- Обратите внимание! Мы не рекомендуем эту поездку людям с проблемами позвоночника — Ладога не всегда бывает спокойной, при волнениях катер слегка потряхивает
- Вас будет сопровождать дипломированный капитан нашей команды
Дополнительные расходы:
- Входной билет на Валаам — 200 ₽ за чел. (кроме инвалидов и детей до 17 лет). Оплата производится на причале острова
- Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел. (кроме льготных категорий граждан). Оплата производится на сайте парка
- Продление прогулки по желанию — по согласованию с группой (обговаривается заранее)
- По запросу поможем забронировать экскурсию на Валааме или арендовать электрокар с водителем, помочь в организации обеда в трапезной монастыря — подробности уточняйте в переписке
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 9 лет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 157 туристов
Дорогие гости нашего города, приглашаю вас на незабываемую прогулку на катере по Ладожским шхерам и на святой о. Валаам. Путешествуя с нами, вы получаете безопасность, комфорт и море незабываемых эмоций!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
15 окт 2025
Аккуратно довезли нас на Валаам (при том что меня укачивает на катерах)
катер удобный, чистый и оооочень быстрый!
покатались и по шхерам по туристическим местам. красиво!
Ю
Юлия
26 авг 2025
Экскурсия понравилась. Артем, капитан корабля, поделился забавными и интересными фактами об оз. Ладога и острове Валаам, высадил удачно на Ладожских шхерах. Спасибо за экскурсию!
Т
Татьяна
25 июл 2025
Экскурсия понравилась. Все организационные вопросы решались быстро. Рекомендую
Входит в следующие категории Сортавалы
