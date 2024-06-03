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Мини-группа
5.5 часов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
«На катере вы отправитесь из центра города Сортавала на остров Валаам, а по пути полюбуетесь карельскими фьордами»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
«Высадка и отдых на острове Сикосари — возможность проникнуться северной природой в тишине»
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
«На острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа)»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Полюбоваться с лодки Ладожскими шхерами, высадиться на острова и подняться на скальные вершины
Начало: На берегу озера сразу на въезде в поселок Ламберг
«Первозданная природа: во время прогулки по шхерам вы увидите карельские пейзажи, до которых не добраться по суше, высадитесь на острова и сможете искупаться в Ладожском озере (в хорошую погоду)»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Однако люди едут сюда не только ради экскурсии: они сами хотят стать свидетелями тех чудес, которые происходят на острове»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600₽ за человека
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах
Начало: На набережной Сортавалы
«Посмотрим с воды на дачу доктора Густава Винтера и Никольскую церковь на острове Реккалансаари»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
12 июня в 09:00
15 июня в 08:00
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июня 2024Невозможно подобрать слова, что бы описать всю красоту природы Карелии. Большое спасибо хочу выразить организатору Юлии и капитану Александру. С
- ЛЛора3 июня 2024Огромное спасибо Юрию за замечательные рассказы! Узнали удивительные факты про шхеры и ладожских нерп, об истории Карелии и Валаама. Он
- ССабина1 июня 2024Отличный маршрут, было чень интересно слушать капитана Юрия, видно что делает свое дело с душой.
- ММихаил29 мая 2024Бронировали эту экскурсию заранее, т. к. собирались в путешествие с группой коллег из 6 человек. На мой взгляд эта экскурсия
- ЕЕкатерина28 мая 2024Спасибо огромное Александру и Юлии за прекрасную экскурсию! Это лучшая экскурсия за 2 дня нашей насыщенной туристической программы! 3 часа пролетели незаметно😊 Очень рекомендую!
- ЭЭлла24 мая 2024Брали экскурсию, где нашим капитаном был Юра. Человек, с которым время пролетает не заметно. Всё просто супер.
- ТТатьяна20 августа 2023Спасибо организаторам за продуманность экскурсии и за чуткое отношение к людям. Было очень приятно, что на любой вопрос был дан полный ответ.
- ННаталья20 августа 2023Всë понравилось! Место отправления нашли легко, Юлия очень подробно объяснила, всегда была на связи. Катер отличный, ну а капитан Илья просто супер) Очень подробно рассказывал, отвечал на все вопросы. Красота невероятная! Рекомендуем!
- ССветлана18 августа 2023Экскурсия была интересной и познавательной. Природа Ладоги и величие Валаама нас тронули до глубины души! Есть небольшие недоработки в локации
- ЛЛюбовь14 июля 2023Сам Валаам не впечатлил. Но Марк! Это просто космос! Много и охотно рассказывал про Ладогу. Отвечал на все вопросы, показал
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На острова»
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