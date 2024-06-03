Экскурсии на острова из Сортавалы

Найдено 7 экскурсий в категории «На острова» в Сортавале, цены от 1 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Мини-группа
5.5 часов
119 отзывов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
«На катере вы отправитесь из центра города Сортавала на остров Валаам, а по пути полюбуетесь карельскими фьордами»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
62 отзыва
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
«Высадка и отдых на острове Сикосари — возможность проникнуться северной природой в тишине»
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
2 500 за человека
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
74 отзыва
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
«На острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа)»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320 за человека
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Мини-группа
4 часа
50 отзывов
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Полюбоваться с лодки Ладожскими шхерами, высадиться на острова и подняться на скальные вершины
Начало: На берегу озера сразу на въезде в поселок Ламберг
«Первозданная природа: во время прогулки по шхерам вы увидите карельские пейзажи, до которых не добраться по суше, высадитесь на острова и сможете искупаться в Ладожском озере (в хорошую погоду)»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
108 отзывов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Однако люди едут сюда не только ради экскурсии: они сами хотят стать свидетелями тех чудес, которые происходят на острове»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600 за человека
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
🚤 На катере
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах
Начало: На набережной Сортавалы
«Посмотрим с воды на дачу доктора Густава Винтера и Никольскую церковь на острове Реккалансаари»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
12 июня в 09:00
15 июня в 08:00
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
    Невозможно подобрать слова, что бы описать всю красоту природы Карелии. Большое спасибо хочу выразить организатору Юлии и капитану Александру. С
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    погодой нам повезло, по раннее скинутой геолокации без каких либо проблем добрались до места назначения, где нас ждал скоростной комфортабельный катер, после проведения инструктажа отправились в незабываемое путешествие по Ладожским шкерам. Посетили красивейшие места, увидели кормление форели на ферме, небольшой водопад и конечно же повезло увидеть обитателей Ладоги нерп. Побыли на едине с природой на одном из островов. На обратной дороге спустился туман с видемостью менее метра, но капитан мастерски доставил нас в целости и сохранности. Огромное спасибо.

  • Л
    Лора
    3 июня 2024
    Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
    Огромное спасибо Юрию за замечательные рассказы! Узнали удивительные факты про шхеры и ладожских нерп, об истории Карелии и Валаама. Он
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    рассказывал ровно столько сколько нужно - делал небольшие паузы, чтобы пассажиры могли поделиться друг с другом впечатлениями. Всё путешествие по удивительным местам прошло в дружеской и весёлой атмосфере!!! С удовольствием ещё раз поеду и буду рекомендоваь эту экскурсию друзьям!

  • С
    Сабина
    1 июня 2024
    Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
    Отличный маршрут, было чень интересно слушать капитана Юрия, видно что делает свое дело с душой.
  • М
    Михаил
    29 мая 2024
    Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
    Бронировали эту экскурсию заранее, т. к. собирались в путешествие с группой коллег из 6 человек. На мой взгляд эта экскурсия
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    самая базовая и обязательная к посещению. Уникальный Горный парк Рускеала, на него лучше оставить больше времени, т. к. мы успели только обойти Мраморный каньон, прокатиться на лодках и дойти до Итальянского карьера. Но там есть и ещё красоты. Обратите внимание заранее на цены за вход и другие активности. В целом они нормальные, но оказались немного выше наших ожиданий. Две другие локации скорее дополнительные, но тоже всё красиво и атмосферно. Гид Людмила всё чётко организовала, обо всём предупредила, постоянно нас держала в тонусе, давая интересную информацию и загадывая лёгкие ребусы. В конце рассказала интересную историю об особенностях национального костюма, в котором и вела нашу экскурсию.

    Бронировали эту экскурсию заранее, т. к. собирались в путешествие с группой коллег из 6 человек. НаБронировали эту экскурсию заранее, т. к. собирались в путешествие с группой коллег из 6 человек. НаБронировали эту экскурсию заранее, т. к. собирались в путешествие с группой коллег из 6 человек. НаБронировали эту экскурсию заранее, т. к. собирались в путешествие с группой коллег из 6 человек. НаБронировали эту экскурсию заранее, т. к. собирались в путешествие с группой коллег из 6 человек. НаБронировали эту экскурсию заранее, т. к. собирались в путешествие с группой коллег из 6 человек. НаБронировали эту экскурсию заранее, т. к. собирались в путешествие с группой коллег из 6 человек. На
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
    Спасибо огромное Александру и Юлии за прекрасную экскурсию! Это лучшая экскурсия за 2 дня нашей насыщенной туристической программы! 3 часа пролетели незаметно😊 Очень рекомендую!
    Спасибо огромное Александру и Юлии за прекрасную экскурсию! Это лучшая экскурсия за 2 дня нашей насыщеннойСпасибо огромное Александру и Юлии за прекрасную экскурсию! Это лучшая экскурсия за 2 дня нашей насыщеннойСпасибо огромное Александру и Юлии за прекрасную экскурсию! Это лучшая экскурсия за 2 дня нашей насыщенной
  • Э
    Элла
    24 мая 2024
    Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
    Брали экскурсию, где нашим капитаном был Юра. Человек, с которым время пролетает не заметно. Всё просто супер.
    Брали экскурсию, где нашим капитаном был Юра. Человек, с которым время пролетает не заметно. Всё просто суперБрали экскурсию, где нашим капитаном был Юра. Человек, с которым время пролетает не заметно. Всё просто суперБрали экскурсию, где нашим капитаном был Юра. Человек, с которым время пролетает не заметно. Всё просто супер
  • Т
    Татьяна
    20 августа 2023
    2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
    Спасибо организаторам за продуманность экскурсии и за чуткое отношение к людям. Было очень приятно, что на любой вопрос был дан полный ответ.
  • Н
    Наталья
    20 августа 2023
    2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
    Всë понравилось! Место отправления нашли легко, Юлия очень подробно объяснила, всегда была на связи. Катер отличный, ну а капитан Илья просто супер) Очень подробно рассказывал, отвечал на все вопросы. Красота невероятная! Рекомендуем!
    Всë понравилось! Место отправления нашли легко, Юлия очень подробно объяснила, всегда была на связи. Катер отличный
  • С
    Светлана
    18 августа 2023
    2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
    Экскурсия была интересной и познавательной. Природа Ладоги и величие Валаама нас тронули до глубины души! Есть небольшие недоработки в локации
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    причала. Организатору необходимо более точно установить опознавательные дорожные знаки для нахождения места причала. А все остальное на уровне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Капитан вежлив, интересный рассказчик. Катер удобный! Всем рекомендую. 😉💓

  • Л
    Любовь
    14 июля 2023
    Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
    Сам Валаам не впечатлил. Но Марк! Это просто космос! Много и охотно рассказывал про Ладогу. Отвечал на все вопросы, показал
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    красивые места в шхерах. Место было даже краше того, куда завозили непосредственно на экскурсии по шхерам. Завез на «Заячий» остров. Если заранее сказать, забронирует для вас транспорт на Валааме. По моему субъективному мнению, если куда-то плыть, то обязательно с Марком.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На острова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
  2. Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
  3. 2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
  4. Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
  5. Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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