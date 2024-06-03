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самая базовая и обязательная к посещению. Уникальный Горный парк Рускеала, на него лучше оставить больше времени, т. к. мы успели только обойти Мраморный каньон, прокатиться на лодках и дойти до Итальянского карьера. Но там есть и ещё красоты. Обратите внимание заранее на цены за вход и другие активности. В целом они нормальные, но оказались немного выше наших ожиданий. Две другие локации скорее дополнительные, но тоже всё красиво и атмосферно. Гид Людмила всё чётко организовала, обо всём предупредила, постоянно нас держала в тонусе, давая интересную информацию и загадывая лёгкие ребусы. В конце рассказала интересную историю об особенностях национального костюма, в котором и вела нашу экскурсию.