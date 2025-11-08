Карелия привлекает своей суровой красотой: густые леса, гранитные скалы и чистейшие воды Ладоги. На водной прогулке вы посетите Валаам, где сможете насладиться его духовной атмосферой и природой.
Затем вас ждут величественные Ладожские шхеры и остановка на острове Хонкасало, где можно будет полюбоваться соснами и Ладогой. Опытный капитан обеспечит безопасность и комфорт на протяжении всего путешествия
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальная водная прогулка
- 🌲 Природа Карелии во всей красе
- 🕌 Духовная атмосфера Валаама
- 🏞 Величественные Ладожские шхеры
- 🌊 Остров Хонкасало и его пейзажи
Что можно увидеть
- Валаам
- Ладожские шхеры
- Остров Хонкасало
Описание водной прогулки
Около часа в пути — мимо живописных карельских пейзажей — и мы на острове!
У вас будет три часа, чтобы самостоятельно погулять по Валааму, полюбоваться природой, погрузиться в историю и духовную жизнь. Открыть для себя его скиты и часовни.
Затем отправимся исследовать Ладожские шхеры и высадимся на острове Хонкасало на 40 минут. Вы сможете побродить по скалам и посмотреть на сосны и Ладогу.
А потом — в обратный путь!
Организационные детали
- Обратите внимание: это водная прогулка без экскурсии, с вами будет опытный капитан
- Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа, есть печка, спасательные жилеты, плоты и круги
- Перед началом мы проведём краткий инструктаж по безопасности
- Экскурсию на Валааме вы можете заказать самостоятельно в паломнической службе
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети 3-10 лет
|2800 ₽
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элис — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 99 туристов
Уже больше 5 лет организовываю прогулки на маломерных катерах на Валаам и Ладожские шхеры. Знаю каждый живописный уголок на Ладоге и готов вам его показать!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
8 ноя 2025
Поездка 02.11.2025г. была запоминающейся! Волны Ладоги во всей красе били по борту нашего катера "Алмаз", а плотность воды в это время года позволила им делать с катером развороты, а нам,
А
Андрей
14 окт 2025
Спасибо капитану Аркадию за прогулку. Знает много, говорит по делу. Все пунктуально, как швейцарские часы.
Наталья
22 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность за незабываемую поездку на Валаам! Особенно хочу поблагодарить капитана Элиса — благодаря его профессионализму и заботе маршрут получился просто волшебным. Мы побывали на самых красивых шхерах,
К
Кульшат
7 сен 2025
Здравствуйте. Прогулка очень понравилась, погода была шикарной - чистое голубое небо, теплый и яркий день. Водитель судна (Александр) профессионал своего дела. Единственное чего бы хотелось, так это присутствие экскурсовода. Не хватает информации по маршруту следования. Понятно, что все есть в интернете. Привычнее когда присутствует голосовое сопровождении информации)
А так все было здорово 👍🏻. Рекомендую
Елена
7 сен 2025
Спасибо большое за поездку.
Все было очень хорошо организованно.
Капитан Аркадий, внимательный и очень аккуратный человек.
Все было четко и во время
Спасибо.
Н
Наталья
1 сен 2025
Спасибо Михаилу. Отличный капитан. Дошли до острова быстро и уверенно. На обратном пути заехали на остров на смотровую площадку. Михаил давал четкие рекомендации где что посмотреть и как правильно себя вести на природе, чтобы не навредить себе и окружающей среде.
Мы пообщались с профессионалом, который искренне любит Ладогу. А это дорогого стоит. От души рекомендуем!
Мы пообщались с профессионалом, который искренне любит Ладогу. А это дорогого стоит. От души рекомендуем!
Ю
Юлия
30 авг 2025
Большое спасибо капитану Аркадию!
Все по программе посмотрели.
Даже не смотря на то, что мы заблудились и немного задержалось отправление с Валаама.
Нас дождались, по телефону помогали найти нужную пристань. Мы в восторге от клиентоориентированоости. Будем Вас рекомендовать.
Д
Даниил
9 авг 2025
Прогулка очень понравилась. Красивые места и замечательная Карельская природа. Спасибо капитану Аркадию за проведённую экскурсию. Всё было интересно и доступно. Обязательно приедем ещё!
E
Elena
9 авг 2025
Спасибо огромное капитану, очень понравилось 🙏
К
Кулакова
13 июл 2025
Посетила экскурсию Валаам + Ладожские шхеры, очень понравилось, осталась довольна организацией экскурсии. Сам святой остров хорошо развит, есть возможность взять в аренду велосипеды, гольфкары. Посетила трапезную, Спаса-Преображенский собор. Капитан провёл
Александра
7 мая 2025
Сегодня я получила массу положительных эмоций на Ладожских берегах, благодаря слаженной работе команды Элиса! Замечательная экскурсия! Все оказалось, лучше чем я ожидала! Большое спасибо ☺️
Е
Екатерина
1 мая 2025
Побывали на экскурсионном маршруте по живописным Ладожским шхерам и на остров Валаам, и остались в восторге от этого путешествия.
Катер оказался очень комфортным и современным, всю дорогу наслаждались великолепными видами. Во
Входит в следующие категории Сортавалы
