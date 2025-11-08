Карелия привлекает своей суровой красотой: густые леса, гранитные скалы и чистейшие воды Ладоги. На водной прогулке вы посетите Валаам, где сможете насладиться его духовной атмосферой и природой. Затем вас ждут величественные Ладожские шхеры и остановка на острове Хонкасало, где можно будет полюбоваться соснами и Ладогой. Опытный капитан обеспечит безопасность и комфорт на протяжении всего путешествия

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Около часа в пути — мимо живописных карельских пейзажей — и мы на острове!

У вас будет три часа, чтобы самостоятельно погулять по Валааму, полюбоваться природой, погрузиться в историю и духовную жизнь. Открыть для себя его скиты и часовни.

Затем отправимся исследовать Ладожские шхеры и высадимся на острове Хонкасало на 40 минут. Вы сможете побродить по скалам и посмотреть на сосны и Ладогу.

А потом — в обратный путь!

Организационные детали