Душа Карелии

Мы подготовили для вас выходные мечты: первозданная красота природы и высокий уровень комфорта
Описание тура

В этот тур входят самые значимые места в Карелии. Памятники природы (самый высокий водопад Европы, наследие Ледникового периода Озовая гряда и др.) Обьект охраны Юнэско, памятники деревянного зодчества на о. Кижи. Визитная карточка Карелии - горный парк Рускеала. Вы побываете на древнем городище Паасо, отведаете блюда карельской кухни, прокатитесь на катере вдоль отвесных скал Ладожских шхер.

И у вас еще останется время насладиться тишиной и уединением в окружении карельского леса, встретить закат на Ладоге и просто посидеть с удочкой на берегу реки.

Программа тура по дням

1 день

Паасо. Рускеала

10:20 встреча на ж/д вокзале в г. Сортавала

- Завтрак (кафе)

- Музей Морошки

- гора и городище Паасо

- Горный парк Рускеала

- обед в кафе

- Пороги на реке Янисйоки в поселке Ляскеля — шумные и полноводные круглый год

- 18:00 переезд в Усадьбу, размещение

- Ужин в усадьбе

2 день

Ладожские шхеры Валаам

- Завтрак (дом. кухня)

- прогулки по Ладожским шхерам на катере, о. Валаам (по желанию, дополнительная опция)

-обед - пикник на горе Линнаваара

- месторождение граната Кителя

- Баня (по заказу, дополнительная опция)

- Ужин (дом. кухня)

3 день

Водопады

- Завтрак (дом. кухня)

- водопады Койриноя (Земляничный и Мельничный)

- часовня Митрофана Воронежского на скалистом Ладожском берегу
- водопад Молочный

-обед - пикник на озере Андронино

- водопад Юканкоски

- Ужин (дом. кухня)

4 день

Уксинская озовая гряда

- Завтрак (дом. кухня)

- Уксинская озовая гряда

-обед - пикник на озовой гряде

- мыс Ристиниеми

- Ужин (дом. кухня)

5 день

Петрозаводск Кижи/Кивач, Отьезд

- Завтрак (дом. кухня)

- Выезжаем в Петрозаводск

Сдаем вещи в камеру хранения на Жд вокзале Петрозаводска.

- о. Кижи (по погоде),

Вместо поездки на Кижи:

- водопад Кивач

- гора Сампо

- обед в кафе (самостоятельно)

- курорт Петра I Марциальные воды

- палеологический вулкан Гирвас

- Ужин (карельская кухня, самостоятельно)

- Отъезд Жд вокзал Петрозаводск

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту в сопровождении гида
  • Проживание
  • Входные билеты на все объекты осмотра
  • Питание (кроме кафе и ресторанов)
Что не входит в цену
  • Проезд к месту начала тура
  • Оплата дополнительных услуг на объектах осмотра
  • Питание в кафе
О чём нужно знать до поездки

Тур не требует особой подготовки. Учитывайте погодные условия, собираясь в поездку.

Пожелания к путешественнику

Путешествие с домашними животными не приветствуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Всю свою сознательную жизнь мы с мужем посвятили Карельскому лесу. Муж работал лесничим, а я инженером по охране и защите леса. Именно поэтому мы знаем о лесах Карелии все, или
почти все. С 2020г работаем в сфере гостеприимства. У нас несколько гостевых домов на берегу реки, в том самом месте, где она впадает в крупнейшее озеро Европы Ладогу. И большой дом, окруженный хвойным лесом. Муж любит рыбалку и с удовольствием делится своим опытом, рыбными местами и снастями))) Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод и фанат Приладожья! Наш край богат памятниками природы. Именно здесь можно прикоснуться к лаве застывшего вулкана, погреться внутри остановившегося ледника, прокатиться над самым высоким равнинным водопадом Европы… И конечно же мы посетим знаковые места, без которых нельзя представить Карелию: святой остров Валаам, Кижи, горный парк Рускеала и многое другое.

