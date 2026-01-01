Описание тура
В этот тур входят самые значимые места в Карелии. Памятники природы (самый высокий водопад Европы, наследие Ледникового периода Озовая гряда и др.) Обьект охраны Юнэско, памятники деревянного зодчества на о. Кижи. Визитная карточка Карелии - горный парк Рускеала. Вы побываете на древнем городище Паасо, отведаете блюда карельской кухни, прокатитесь на катере вдоль отвесных скал Ладожских шхер.
И у вас еще останется время насладиться тишиной и уединением в окружении карельского леса, встретить закат на Ладоге и просто посидеть с удочкой на берегу реки.
Программа тура по дням
Паасо. Рускеала
10:20 встреча на ж/д вокзале в г. Сортавала
- Завтрак (кафе)
- Музей Морошки
- гора и городище Паасо
- Горный парк Рускеала
- обед в кафе
- Пороги на реке Янисйоки в поселке Ляскеля — шумные и полноводные круглый год
- 18:00 переезд в Усадьбу, размещение
- Ужин в усадьбе
Ладожские шхеры Валаам
- Завтрак (дом. кухня)
- прогулки по Ладожским шхерам на катере, о. Валаам (по желанию, дополнительная опция)
-обед - пикник на горе Линнаваара
- месторождение граната Кителя
- Баня (по заказу, дополнительная опция)
- Ужин (дом. кухня)
Водопады
- Завтрак (дом. кухня)
- водопады Койриноя (Земляничный и Мельничный)
- часовня Митрофана Воронежского на скалистом Ладожском берегу
- водопад Молочный
-обед - пикник на озере Андронино
- водопад Юканкоски
- Ужин (дом. кухня)
Уксинская озовая гряда
- Завтрак (дом. кухня)
- Уксинская озовая гряда
-обед - пикник на озовой гряде
- мыс Ристиниеми
- Ужин (дом. кухня)
Петрозаводск Кижи/Кивач, Отьезд
- Завтрак (дом. кухня)
- Выезжаем в Петрозаводск
Сдаем вещи в камеру хранения на Жд вокзале Петрозаводска.
- о. Кижи (по погоде),
Вместо поездки на Кижи:
- водопад Кивач
- гора Сампо
- обед в кафе (самостоятельно)
- курорт Петра I Марциальные воды
- палеологический вулкан Гирвас
- Ужин (карельская кухня, самостоятельно)
- Отъезд Жд вокзал Петрозаводск
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту в сопровождении гида
- Проживание
- Входные билеты на все объекты осмотра
- Питание (кроме кафе и ресторанов)
Что не входит в цену
- Проезд к месту начала тура
- Оплата дополнительных услуг на объектах осмотра
- Питание в кафе
О чём нужно знать до поездки
Тур не требует особой подготовки. Учитывайте погодные условия, собираясь в поездку.
Пожелания к путешественнику
Путешествие с домашними животными не приветствуется.