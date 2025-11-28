Рекомендуем взять с собой: треккинговую обувь, мембранную куртку, утепляющий слой, шапку, перчатки, налобный фонарик. Связи на маршруте не будет.

Фотографам: предусмотрены условия для профессиональной съёмки природы под руководством опытного фотографа.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах гостиниц «Сеурахуоне» 2*, «Сортавала» 2*, «Ладога» 2* или в гостевых домах уровня не ниже 2* в пределах города. Во всех вариантах — удобства в номере (санузел и душ). Возможно 1-местное размещение за дополнительную плату.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Все переезды по программе осуществляются на микроавтобусе Toyota Hiace с кондиционером. В автомобиле предусмотрено детское кресло.

Возраст участников. 5-70.

Уровень сложности. Тур активный, но не требует специальной физической подготовки. Программа включает пешие прогулки по оборудованным тропам и перемещения на автомобиле. Протяжённость маршрутов: в 1-й день — 6–7 км (3–4 часа), во 2-й — 3–4 км (2–3 часа). Максимальный набор высоты — 50–70 м в день.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Возможно увеличение количества участников до 7 человек. При участии более 2 человек предусмотрена доплата 20 000 ₽ за каждого человека.