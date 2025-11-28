Увидите Ладожские шхеры с их гранитными берегами и островом Койонсаари, пройдёте вдоль каскадов в Долине водопадов и познакомитесь с северными животными в саамской
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: треккинговую обувь, мембранную куртку, утепляющий слой, шапку, перчатки, налобный фонарик. Связи на маршруте не будет.
Фотографам: предусмотрены условия для профессиональной съёмки природы под руководством опытного фотографа.
Проживание. Размещение в 2-местных номерах гостиниц «Сеурахуоне» 2*, «Сортавала» 2*, «Ладога» 2* или в гостевых домах уровня не ниже 2* в пределах города. Во всех вариантах — удобства в номере (санузел и душ). Возможно 1-местное размещение за дополнительную плату.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Все переезды по программе осуществляются на микроавтобусе Toyota Hiace с кондиционером. В автомобиле предусмотрено детское кресло.
Возраст участников. 5-70.
Уровень сложности. Тур активный, но не требует специальной физической подготовки. Программа включает пешие прогулки по оборудованным тропам и перемещения на автомобиле. Протяжённость маршрутов: в 1-й день — 6–7 км (3–4 часа), во 2-й — 3–4 км (2–3 часа). Максимальный набор высоты — 50–70 м в день.
Связь и интернет. Связи на маршруте не будет.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Возможно увеличение количества участников до 7 человек. При участии более 2 человек предусмотрена доплата 20 000 ₽ за каждого человека.
Программа тура по дням
Ладожские шхеры и Долина водопадов
В 8:30 утра встречаемся на железнодорожном вокзале Сортавалы у поезда из Москвы. После знакомства и посадки в микроавтобус отправимся в Лахденпохский район. Нас ждёт прогулка по живописному маршруту в национальном парке «Ладожские шхеры», который пролегает по пляжам и скалистым берегам острова Койонсаари. Летом здесь можно увидеть лесные ягоды и покрытые лишайником скалы, а зимой — снежные равнины с обледеневшими лудами среди торосов. Побережье украшают живописные сосны — раскидистые и закрученные ветрами, они впечатляют в любое время года.
После прогулки отправимся на обед в уютное лесное кафе с блюдами местной кухни (за доплату).
Во второй половине дня нас ждёт путешествие в экопарк «Долина водопадов». Мы пройдём по оборудованной тропе вдоль каскадов и ручьёв среди густого карельского леса. По пути остановимся в финских лааву, отдохнём у костра и попробуем иван-чай. Далее посетим саамскую деревню, где познакомимся с северными животными — покормим оленей и лосей, пообщаемся с дружелюбными хаски и понаблюдаем за лисами. Желающие смогут выковать сувенир в настоящей кузнице или устроить дружеский поединок на мягких мечах.
В завершение дня заглянем в старинную кирху, а затем вернёмся в Сортавалу. На ужин отправимся в один из ресторанов города, где подают блюда с карельским акцентом (за доплату). Для тех, кто полон сил, организуем вечернюю прогулку по Сортавале, после чего разместимся на ночь в гостинице или комфортном гостевом доме.
Водопад Юканкоски и река Янисйоки
Выезжаем в сторону знаменитого водопада Юканкоски, который также известен под названием Белые мосты. По дороге остановимся на скалах залива Кирьявалахти, чтобы узнать об истории формирования Ладоги и ледниковом прошлом этого края. Далее проедем через тайгу и открытые поля, доберёмся до реки Кулисмайоки, где нас будут ждать 2 водопада — к ним можно подойти с разных сторон, как сверху, так и снизу. В зависимости от погодных условий, маршрут может быть изменён, и мы отправимся к другим, не менее впечатляющим водопадам.
Обедать будем в кафе с домашней кухней по пути следования (за доплату).
Во второй половине дня отправимся к Янисйоки — самой крупной реке Северного Приладожья. Здесь сохранились как действующие, так и старые гидроэлектростанции, а также арочный трёхпролётный мост с более чем вековой историей. Он возвышается над рекой, окружённый тайгой, и считается настоящей архитектурной жемчужиной региона. В любое время года Янисйоки остаётся незамерзающей, поэтому мы обязательно увидим бурные пороги, а в удачную погоду — и водопады на холостых сбросах плотин.
На ужин отправимся в ресторан Сортавалы — мясной или рыбный, на выбор (за доплату). В 20:30 попрощаемся на железнодорожном вокзале перед отъездом поезда.
Что включено
- Проживание
- Трансфер от/до ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Переезд до Сортавалы и обратно
- Питание
- Вход в нацпарк «Ладожские шхеры» - 350 ₽
- Вход в экопарк «Долина водопадов» - 1250 ₽
- Вход в кирху - 500 ₽/чел
- Вход на водопад Юканкоски (Белые мосты) - 100 ₽/чел
- Доплата за гостей сверх 2 человек:
- 2-местное размещение - 5000 ₽
- 1-местное размещение - 10 000 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽