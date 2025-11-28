Мои заказы

Там, где властвует природа: индивидуальный автотур в Карелию с гидом-фотографом

Полюбоваться Ладожскими шхерами, посетить саамскую деревню и увидеть водопад Юканкоски
За 2 дня вы исследуете живописные уголки Карелии.

Увидите Ладожские шхеры с их гранитными берегами и островом Койонсаари, пройдёте вдоль каскадов в Долине водопадов и познакомитесь с северными животными в саамской
читать дальше

деревне.

Посетите Юканкоски — самый высокий водопад Карелии, прогуляетесь по арочному мосту через реку Янисйоки и заглянете в старинную кирху. Узнаете, как формировались эти ландшафты и как человек на протяжении веков использовал силу воды.

Пейзажи будут меняться от сосновых лесов до ледниковых скал, а каждый маршрут дополнится рассказами о природе и истории края.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: треккинговую обувь, мембранную куртку, утепляющий слой, шапку, перчатки, налобный фонарик. Связи на маршруте не будет.

Фотографам: предусмотрены условия для профессиональной съёмки природы под руководством опытного фотографа.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах гостиниц «Сеурахуоне» 2*, «Сортавала» 2*, «Ладога» 2* или в гостевых домах уровня не ниже 2* в пределах города. Во всех вариантах — удобства в номере (санузел и душ). Возможно 1-местное размещение за дополнительную плату.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Все переезды по программе осуществляются на микроавтобусе Toyota Hiace с кондиционером. В автомобиле предусмотрено детское кресло.

Возраст участников. 5-70.

Уровень сложности. Тур активный, но не требует специальной физической подготовки. Программа включает пешие прогулки по оборудованным тропам и перемещения на автомобиле. Протяжённость маршрутов: в 1-й день — 6–7 км (3–4 часа), во 2-й — 3–4 км (2–3 часа). Максимальный набор высоты — 50–70 м в день.

Связь и интернет. Связи на маршруте не будет.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Возможно увеличение количества участников до 7 человек. При участии более 2 человек предусмотрена доплата 20 000 ₽ за каждого человека.

Программа тура по дням

1 день

Ладожские шхеры и Долина водопадов

В 8:30 утра встречаемся на железнодорожном вокзале Сортавалы у поезда из Москвы. После знакомства и посадки в микроавтобус отправимся в Лахденпохский район. Нас ждёт прогулка по живописному маршруту в национальном парке «Ладожские шхеры», который пролегает по пляжам и скалистым берегам острова Койонсаари. Летом здесь можно увидеть лесные ягоды и покрытые лишайником скалы, а зимой — снежные равнины с обледеневшими лудами среди торосов. Побережье украшают живописные сосны — раскидистые и закрученные ветрами, они впечатляют в любое время года.

После прогулки отправимся на обед в уютное лесное кафе с блюдами местной кухни (за доплату).

Во второй половине дня нас ждёт путешествие в экопарк «Долина водопадов». Мы пройдём по оборудованной тропе вдоль каскадов и ручьёв среди густого карельского леса. По пути остановимся в финских лааву, отдохнём у костра и попробуем иван-чай. Далее посетим саамскую деревню, где познакомимся с северными животными — покормим оленей и лосей, пообщаемся с дружелюбными хаски и понаблюдаем за лисами. Желающие смогут выковать сувенир в настоящей кузнице или устроить дружеский поединок на мягких мечах.

В завершение дня заглянем в старинную кирху, а затем вернёмся в Сортавалу. На ужин отправимся в один из ресторанов города, где подают блюда с карельским акцентом (за доплату). Для тех, кто полон сил, организуем вечернюю прогулку по Сортавале, после чего разместимся на ночь в гостинице или комфортном гостевом доме.

2 день

Водопад Юканкоски и река Янисйоки

Выезжаем в сторону знаменитого водопада Юканкоски, который также известен под названием Белые мосты. По дороге остановимся на скалах залива Кирьявалахти, чтобы узнать об истории формирования Ладоги и ледниковом прошлом этого края. Далее проедем через тайгу и открытые поля, доберёмся до реки Кулисмайоки, где нас будут ждать 2 водопада — к ним можно подойти с разных сторон, как сверху, так и снизу. В зависимости от погодных условий, маршрут может быть изменён, и мы отправимся к другим, не менее впечатляющим водопадам.

Обедать будем в кафе с домашней кухней по пути следования (за доплату).

Во второй половине дня отправимся к Янисйоки — самой крупной реке Северного Приладожья. Здесь сохранились как действующие, так и старые гидроэлектростанции, а также арочный трёхпролётный мост с более чем вековой историей. Он возвышается над рекой, окружённый тайгой, и считается настоящей архитектурной жемчужиной региона. В любое время года Янисйоки остаётся незамерзающей, поэтому мы обязательно увидим бурные пороги, а в удачную погоду — и водопады на холостых сбросах плотин.

На ужин отправимся в ресторан Сортавалы — мясной или рыбный, на выбор (за доплату). В 20:30 попрощаемся на железнодорожном вокзале перед отъездом поезда.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от/до ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Переезд до Сортавалы и обратно
  • Питание
  • Вход в нацпарк «Ладожские шхеры» - 350 ₽
  • Вход в экопарк «Долина водопадов» - 1250 ₽
  • Вход в кирху - 500 ₽/чел
  • Вход на водопад Юканкоски (Белые мосты) - 100 ₽/чел
  • Доплата за гостей сверх 2 человек:
  • 2-местное размещение - 5000 ₽
  • 1-местное размещение - 10 000 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30 (возможно согласовать индивидуально)
Завершение: Ж/д вокзал Сортавалы, 20:30 (время также может быть изменено по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 224 туристов
Я фотограф дикой природы, профессиональный геолог и организатор северных экспедиций. Победитель главного турконкурса страны «Мастера гостеприимства». Живу в Сортавале и увлекаюсь историей Северного Приладожья. Работал в Арктике от Земли Франца-Иосифа до
читать дальше

Чукотки. Снимал в 70 заповедниках и нацпарках по всей стране. С 1997 года организовал более 100 путешествий и побывал в 84 регионах РФ. Победитель международных фотоконкурсов «Дикая природа России» (National Georgaphic) и «Золотая Черепаха», призёр премий «Окно в природу» (Комсомольская правда) и «Рассвет» (СФДП). Стипендиат Министерства Культуры РФ, спикер и автор выставок на фестивале «Первозданная Россия». Провёл 4 персональные фотовыставки и выпустил 2 фотоальбома. Снимал для Газпром нефть и РЖД. Печатался в журналах «Discovery», «Отдых в России», «Алроса». Член Союза фотографов дикой природы, Союза фотохудожников России, Русского географического общества, команды Nature Photo Team и Лиги профессиональных фотографов России.

