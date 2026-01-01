Найдено 3 тура в категории « Кулинарные мастер-классы » в Сортавале, цены от 59 900 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая На автобусе 3 дня 13% Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала «Вы узнаете о древней технологии этого десерта, попробуете сами приготовить его «по-старинке», а к ужину наши повара подадут вам этот десерт в современном прочтении» 59 900 ₽ 69 000 ₽ за человека На машине 6 дней Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30 «Вы окажетесь в сказочной зимней Карелии, заедете в гости к карельскому Деду Морозу и жителям двух старинных деревень, где вас научат делать местную выпечку — калитки — и традиционную куклу» 98 700 ₽ за человека На машине На снегоходах 9 дней Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30 «Затем согреемся чаем из самовара в крестьянском доме и попробуем местную выпечку» 139 000 ₽ за человека Все туры Сортавалы

