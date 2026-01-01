-
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вы узнаете о древней технологии этого десерта, попробуете сами приготовить его «по-старинке», а к ужину наши повара подадут вам этот десерт в современном прочтении»
28 авг в 10:00
18 сен в 10:00
59 900 ₽
69 000 ₽ за человека
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
«Вы окажетесь в сказочной зимней Карелии, заедете в гости к карельскому Деду Морозу и жителям двух старинных деревень, где вас научат делать местную выпечку — калитки — и традиционную куклу»
3 фев в 08:30
20 фев в 08:30
98 700 ₽ за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
«Затем согреемся чаем из самовара в крестьянском доме и попробуем местную выпечку»
16 фев в 08:30
1 мар в 08:30
139 000 ₽ за человека
