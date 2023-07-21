Описание тура
Организационные детали
СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придёт накануне поездки с 18:00-22:00. В случае неполучения данной информационной рассылки просьба незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.
Питание. В программу включён завтрак в гостинице и 2 дегустации напитков. Остальное питание — за доплату. Есть возможность заказать комплексные обеды.
Транспорт. Комфортабельный туристический автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Горный парк "Рускеала", водопад Ахвенкоски и деревня викингов "БастионЪ"
Встретимся утром в Сортавале. При желании и за доплату вы можете сразу прокатиться на ретропоезде — настоящем паровозе со стильными вагонами и винтажными интерьерами, которые здорово смотрятся на фотографиях. Если на выбранные вами даты уже нет билетов или вы не хотите ехать на ретропоезде, на ж/д станции вас встретит наш гид и расскажет, как действовать дальше.
В полдень мы доберёмся до горного парка, объединимся с той частью группы, которая выбрала ретропоезд, и пойдем гулять. «Рускеала» — это природный комплекс с обустроенными маршрутами и тропинками. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. На экскурсии вы узнаете интересные факты об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом сможете пройтись по аллеям самостоятельно. В свободное время стоит покататься на лодке, узнать подробности карельского эпоса в тематической зоне «Калевала», пронестись над карьером на зиплайне или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».
Наша следующая остановка — водопады Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдём место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.
После этого отправимся в музей живой истории «БастионЪ». Комплекс посвящён эпохе викингов: здесь вы увидите, как воины делали оружие, какие секреты использовали для строительства домов и чем питались до и после боя. Главная «фишка» комплекса: здесь всё можно трогать, никаких экспонатов под стеклом — всё доступно! В конце вас угостят сбитнем — медовым напитком, который готовят здесь по старинным рецептам.
Вечером приедем в Сортавалу и заселимся в отель. Вы сможете самостоятельно прогуляться по старинному финскому городу, сходить на набережную Ладожского озера или исследовать финскую архитектуру.
Гора Паасо, «Ваккосалми» и центр шунгита
После завтрака поднимемся на гору Паасо. Это вершина недалеко от Сортавалы, откуда открываются лучшие виды Карелии. Затем отправимся к заливу Кирьявалахти, который очень напоминает норвежские фьорды.
Затем нас ждёт обзорная экскурсия по городу Сортавала. Историческая часть города представляет собой энциклопедию различных стилей и эпох, отличаясь северной красотой и заметным финским влиянием. В центре внимания окажутся Дом Леандера в стиле национального романтизма, здание бывшего Объединённого банка северных стран, памятник Рунопевцу на площади Вяйнямёйнена и храм Николая Чудотворца 19 века. В рамках авторской экскурсии запланировано посещение городского парка «Ваккосалми» с известным Певчим полем и смотровой площадкой, откуда открывается панорамный вид на Ладожское озеро.
После посетим Минеральный центр карельского шунгита. Вы узнаете о том, как добывают необычный минерал, почему его считают целебным, и сможете зарядиться энергией в шунгитовой комнате. Понравившиеся изделия из камня можно приобрести на память или в подарок. Здесь же вас угостят чашечкой чая. После обеда (за доплату) можно прогуляться по набережной Ладожского озера и ознакомиться с местными кафе и сувенирными магазинами, а также посетить музей частной коллекции Кронида Гоголева или музей Северного Приладожья. Дополнительно предусмотрено посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов. В 18:00 мы поедем к железнодорожному вокзалу. На этом наше небольшое приключение завершено.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|17 325 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице категории «оптима»
- Завтрак
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение профессиональным гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Дегустация карельского чая
Что не входит в цену
- Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
- Комплексные обеды - 800-1000 ₽
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение в отеле категории «оптима» - 6765 ₽
- Доплата за проживание в гостинице категории «хит» - 2420 ₽ при 2-местном размещении и 11 385 ₽ при 1-местном
- Поездка на ретропоезде
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Скидки и льготы (при наличии подтверждающих документов):
- Дети младше 7 лет - 1300 ₽
- Школьники - 700 ₽
- Студенты и пенсионеры - 550 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали о прекрасном городе Сортавала и о Карелии в целом.
Горный парк
- Красивая природа
- Хорошая гостиница (я останавливался в "Пийпун Пиха")
- Экскурсия в музее в Рауталахти
- Питание
- По времени все мероприятия укладывались довольно точно
Не понравилось:
- В Рускеала на большинство аттракционов были
Спасибо за Ваш подробный отзыв – мы обязательно учтём Ваши замечания в работе с гидами.
С доступностью дополнительных экскурсий