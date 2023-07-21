Встретимся утром в Сортавале. При желании и за доплату вы можете сразу прокатиться на ретропоезде — настоящем паровозе со стильными вагонами и винтажными интерьерами, которые здорово смотрятся на фотографиях. Если на выбранные вами даты уже нет билетов или вы не хотите ехать на ретропоезде, на ж/д станции вас встретит наш гид и расскажет, как действовать дальше.

В полдень мы доберёмся до горного парка, объединимся с той частью группы, которая выбрала ретропоезд, и пойдем гулять. «Рускеала» — это природный комплекс с обустроенными маршрутами и тропинками. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. На экскурсии вы узнаете интересные факты об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом сможете пройтись по аллеям самостоятельно. В свободное время стоит покататься на лодке, узнать подробности карельского эпоса в тематической зоне «Калевала», пронестись над карьером на зиплайне или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».

Наша следующая остановка — водопады Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдём место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.

После этого отправимся в музей живой истории «БастионЪ». Комплекс посвящён эпохе викингов: здесь вы увидите, как воины делали оружие, какие секреты использовали для строительства домов и чем питались до и после боя. Главная «фишка» комплекса: здесь всё можно трогать, никаких экспонатов под стеклом — всё доступно! В конце вас угостят сбитнем — медовым напитком, который готовят здесь по старинным рецептам.

Вечером приедем в Сортавалу и заселимся в отель. Вы сможете самостоятельно прогуляться по старинному финскому городу, сходить на набережную Ладожского озера или исследовать финскую архитектуру.