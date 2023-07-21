Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»

Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Что посмотреть в Карелии? Мы выбрали самые знаковые места, которые можно успеть изучить за выходные, и по-настоящему прочувствовать этот регион. В первый день погуляем по живописному горному парку «Рускеала» и
увидим водопады Ахвенкоски.

Вечером вас ждёт погружение в эпоху викингов в музее живой истории «БастионЪ» и старинные улочки Сортавалы.

Во второй день отправимся искать норвежские виды на горе Паасо и на берег Кирьявалахти, после чего вы узнаете, как добывают шунгит. Желающие смогут за доплату прокатиться на ретропоезде.

Описание тура

Организационные детали

СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придёт накануне поездки с 18:00-22:00. В случае неполучения данной информационной рассылки просьба незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

Питание. В программу включён завтрак в гостинице и 2 дегустации напитков. Остальное питание — за доплату. Есть возможность заказать комплексные обеды.

Транспорт. Комфортабельный туристический автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Горный парк "Рускеала", водопад Ахвенкоски и деревня викингов "БастионЪ"

Встретимся утром в Сортавале. При желании и за доплату вы можете сразу прокатиться на ретропоезде — настоящем паровозе со стильными вагонами и винтажными интерьерами, которые здорово смотрятся на фотографиях. Если на выбранные вами даты уже нет билетов или вы не хотите ехать на ретропоезде, на ж/д станции вас встретит наш гид и расскажет, как действовать дальше.

В полдень мы доберёмся до горного парка, объединимся с той частью группы, которая выбрала ретропоезд, и пойдем гулять. «Рускеала» — это природный комплекс с обустроенными маршрутами и тропинками. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. На экскурсии вы узнаете интересные факты об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом сможете пройтись по аллеям самостоятельно. В свободное время стоит покататься на лодке, узнать подробности карельского эпоса в тематической зоне «Калевала», пронестись над карьером на зиплайне или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».

Наша следующая остановка — водопады Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдём место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.

После этого отправимся в музей живой истории «БастионЪ». Комплекс посвящён эпохе викингов: здесь вы увидите, как воины делали оружие, какие секреты использовали для строительства домов и чем питались до и после боя. Главная «фишка» комплекса: здесь всё можно трогать, никаких экспонатов под стеклом — всё доступно! В конце вас угостят сбитнем — медовым напитком, который готовят здесь по старинным рецептам.

Вечером приедем в Сортавалу и заселимся в отель. Вы сможете самостоятельно прогуляться по старинному финскому городу, сходить на набережную Ладожского озера или исследовать финскую архитектуру.

2 день

Гора Паасо, «Ваккосалми» и центр шунгита

После завтрака поднимемся на гору Паасо. Это вершина недалеко от Сортавалы, откуда открываются лучшие виды Карелии. Затем отправимся к заливу Кирьявалахти, который очень напоминает норвежские фьорды.

Затем нас ждёт обзорная экскурсия по городу Сортавала. Историческая часть города представляет собой энциклопедию различных стилей и эпох, отличаясь северной красотой и заметным финским влиянием. В центре внимания окажутся Дом Леандера в стиле национального романтизма, здание бывшего Объединённого банка северных стран, памятник Рунопевцу на площади Вяйнямёйнена и храм Николая Чудотворца 19 века. В рамках авторской экскурсии запланировано посещение городского парка «Ваккосалми» с известным Певчим полем и смотровой площадкой, откуда открывается панорамный вид на Ладожское озеро.

После посетим Минеральный центр карельского шунгита. Вы узнаете о том, как добывают необычный минерал, почему его считают целебным, и сможете зарядиться энергией в шунгитовой комнате. Понравившиеся изделия из камня можно приобрести на память или в подарок. Здесь же вас угостят чашечкой чая. После обеда (за доплату) можно прогуляться по набережной Ладожского озера и ознакомиться с местными кафе и сувенирными магазинами, а также посетить музей частной коллекции Кронида Гоголева или музей Северного Приладожья. Дополнительно предусмотрено посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов. В 18:00 мы поедем к железнодорожному вокзалу. На этом наше небольшое приключение завершено.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник17 325 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице категории «оптима»
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Дегустация карельского чая
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
  • Комплексные обеды - 800-1000 ₽
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение в отеле категории «оптима» - 6765 ₽
  • Доплата за проживание в гостинице категории «хит» - 2420 ₽ при 2-местном размещении и 11 385 ₽ при 1-местном
  • Поездка на ретропоезде
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
  • Скидки и льготы (при наличии подтверждающих документов):
  • Дети младше 7 лет - 1300 ₽
  • Школьники - 700 ₽
  • Студенты и пенсионеры - 550 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железнодорожный вокзал Сортавалы, 10:20
Завершение: Железнодорожный вокзал Сортавалы, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 443 туристов
Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работают специалисты, посвятившие компании
11—15 лет, для которых туризм — это не только любимая работа, это призвание. Мы обладаем огромным опытом в организации самых разных путешествий от студенческих поездок и походов в горы до частных визитов первых лиц государства и членов королевской семьи.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍
Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали о прекрасном городе Сортавала и о Карелии в целом.
Горный парк
Рускеала -любовь с первого взгляда! 😍Природа нереальная! ❤️

Организация экскурсии идеальная! 👍

(НО: если планируете эту экскурсию и хотите поехать на ретро поезде в Рускеала, нужно заранее покупать билеты на него. Каким-то чудом мне удалось купить билеты, но уже на другую дату (тк ребенок хотел прокатиться на нем) и пришлось остаться на 3й день в Сортавале (о чем я не жалею)

М
Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур, знаем куда хотелось бы попасть ещё раз, для подробного изучения, и много мест, где мы ещё не были. Повод вернутся в Карелию снова и снова
Н
Понравилось:
- Красивая природа
- Хорошая гостиница (я останавливался в "Пийпун Пиха")
- Экскурсия в музее в Рауталахти
- Питание
- По времени все мероприятия укладывались довольно точно

Не понравилось:
- В Рускеала на большинство аттракционов были
раскуплены билеты часа на полтора-два вперёд, т. е. за время экскурсии воспользоваться ими было никак
- Парк "Бастион" был мне совсем неинтересен
- Музей шунгита - сам музей миниатюрен, но зато рассказывают о всяких "чудесных свойствах" шунгита, рекомендуют настаивать на нём воду, клеить пластинку шунгита на телефон, ставить фигурку перед компьютером "для поглощения излучения"
- Рассказы гидов. В целом рассказывали скучновато, а временами что-нибудь совсем режущее слух вставляли. Под конец гид порекомендовала путешествовать почаще, чтобы "наполнять положительными эмоциями свои чакры".

Константин
Ответ организатора:
Николай, добрый вечер.

Спасибо за Ваш подробный отзыв – мы обязательно учтём Ваши замечания в работе с гидами.

С доступностью дополнительных экскурсий
и развлечений в парке Рускеала, к сожалению, ничего не сделать – Карелия сейчас очень популярна, и в сезон парк с трудом справляется с количеством посетителей. Его пропускная способность явно меньше, чем ежедневное количество гостей. Билеты на маршруты по программе тура мы, разумеется, покупаем заранее, а вот предусмотреть, какие дополнительные активности кто из гостей захочет посетить, к сожалению, невозможно.

И полностью разделяю Вашу оценку той «ценной информации», которую выдали в Музее шунгита. Мне точно так же режет слух, когда говорят откровенные глупости. Единственное, что могу предположить, зная, что гиды стараются следовать общему (преобладающему) настрою группы - что в целом был запрос на подобного рода «шутки», и гид старался быть «на одной волне». Наверно, будем рекомендовать гостям просто погулять во время рассказа о чудодейственных свойствах шунгита, если, вдруг, они когда-нибудь снова попадут на такой «шутливый тон» подачи информации.

Надежда
Спасибо, все понравилось!!!
