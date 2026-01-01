А ещё посетите гостеприимную Сортавалу с парком Ваккосалми, Олонец с осмотром залива Кирьявалахти и Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь.
Программа тура по дням
Отправление из Санкт-Петербурга. Экскурсия по Приозерску. Крепость Корела. Пос. Куркиёки. Дом Ларса Сонка. Долина водопадов. Переезд в Сортавалу
Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 08:00 от ст. метро «Площадь Восстания».
Переезд в г. Приозерск.
По дороге мы познакомимся с легендами Карельского перешейка, топонимикой здешних мест, увидим знаменитые Лосевские пороги. Бурлящие потоки воды, не замерзающие даже зимой, производят неизгладимое впечатление!
Экскурсия по Приозерску и внешний осмотр крепости Корела.
Мы посетим один из самых древних русских городов с необычайно богатой и интересной историей. Приозерск входил в состав разных государств, но всегда оставался верен России. Здесь сохранилась старинная крепость, православные церкви с маленькими часовнями, лютеранская кирха. Всё это архитектурное богатство окружает волшебная природа с густыми лесами и живописными реками.
Переезд в пос. Куркиёки.
Историческим центром древней Карелии являлся Кирьяж. Поселок расположен на берегу залива Ладожского озера. Путь к нему показывает свет маяка, стоящего на длинном узком мысу Куркиниеми (Журавлиный мыс). Сам мыс напоминает журавлиный клюв, острие которого далеко выдается в Ладогу.
Посещение дома Ларса Сонка.
Подлинной архитектурной находкой, обнаруженной в конце XX в., является вилла, построенная по проекту Ларса Сонка в пос. Куркиеки. На сегодняшний день она является единственной сохранившейся работой Ларса Сонка в России. Дом, построенный в 1914 году, изначально предназначался для двоюродного брата архитектора — Карла Йоела Сонка. Его возвели на холме Андерсиненмяки, где когда-то располагался хутор Андерсена.
Семья Карла Йоела Сонка проживала в доме с 1915 по 1919 гг. В доме 7 жилых помещений общей площадью 186 кв. м. Внутри сохранилось несколько старинных изразцовых каминов, а также печь для выпечки хлеба на кухне. Хозяева дома радушно встретят вас и покажут их чудесный дом.
Карельский обед в кафе (дополнительная оплата).
Мы пообедаем в кафе в скандинавском стиле с панорамным видом на карельский лес. Вас ждет вкуснейший, сытный карельский обед и время на расслабленный отдых в окружении природы.
Посещение магазина для приобретения местных продуктов премиального качества.
Вы сможете приобрести форель, выращенную в идеальных условиях в Ладожском озере, пельмени и равиоли из форели и отборного мяса, молочную продукцию и соки.
Переезд в Долину водопадов.
Свободное время на прогулку.
В долине реки Ихаланйоки уютно расположился эко-парк «Долина водопадов» — это новое место на туристической карте Карелии. Здесь открыта экотропа вдоль красивейших водопадов и настоящая оленья ферма «Семь хуторов».
У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по экотропе или зайти на ферму, а также выпить чашечку кофе.
Переезд в Сортавалу.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
По желанию вечером можно посетить органный концерт в Сортавале (дополнительная оплата).
Обзорная экскурсия по Сортавале. Прогулка по парку Ваккосалми. Музей Кронида Гоголева. Горный парк Рускеала
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по Сортавале.
Город Сортавала был основан в 1632 году шведским королем Густавом II Адольфом. В силу своего приграничного расположения в разные исторические периоды он входил в состав Швеции, Финляндии и России.
Во время экскурсии мы увидим, как великолепно дополняют друг друга финская архитектура и карельская природа. Сортавала известна своими многочисленными зданиями в стиле финского национального романтизма.
Прогулка по парку Ваккосалми.
Мы посетим одно из красивейших мест г. Сортавалы. Расположенный почти в центре города парк больше напоминает карельский лес. Визитной карточкой парка является его расположение на вершине холма. В парке множество смотровых площадок, с которых открываются живописные виды на город и окрестности.
Внимание! Желающие совершить подъем на гору Кухавуори должны учитывать, что он требует определенных физических усилий.
Посещение музея народного художника Кронида Гоголева.
Кронид Гоголев — известный резчик по дереву, чьи работы давно признаны национальным достоянием. Это невероятно талантливый мастер, работавший в уникальной технике рельефной резьбы по дереву. Большинство его работ посвящены Карелии, ее жителям, а также карельскому эпосу «Калевала». Кронид Гоголев был одним из тех уникальных людей, в чьих руках куски дерева буквально оживали и превращались в шедевры искусства.
Комплексный обед в кафе (дополнительная оплата).
Переезд в горный парк Рускеала.
Самостоятельное посещение горного парка Рускеала. Наблюдение за вечерней подсветкой парка.
Именно в этих мраморных карьерах добывали камень для отделки Исаакиевского собора и станций метрополитена в Петербурге. Теперь Рускеала — уникальный горный парк, рукотворный памятник северной природе и истории горного дела. Вокруг озер, покоящихся в глубоких мраморных каньонах, проходит туристическая тропа.
Здесь посетители знакомятся с историей Рускеалы, любуются живописными скалами и изумрудным озером, посещают самые загадочные и таинственные места мраморного карьера.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Переезд в Олонец с осмотром Кирьявалахти. Обзорная экскурсия по городу. Олонецкий музей карелов-ливвиков. Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь
Завтрак в гостинице.
Переезд в г. Олонец с осмотром залива Кирьявалахти.
С какой бы стороны мы ни въехали в г. Олонец, непременно обратите внимание, как незаметно возникает город. Отдельные слободы тянутся вдоль дороги, к ней сбегаются тропинки, и смотрят окнами северные избы и дачные домики. То здесь, то там проглядывает гладь воды. Местные реки, Олонка и ее приток Мегрега, причудливо извиваются и размеренно уносят вдаль свои воды.
Особый интерес в г. Олонец представляет ландшафт и живописная пойма двух рек. В г. Олонец сохраняют традиционную карельскую культуру, которой всегда были свойственны доброта, веротерпимость и гостеприимство.
Обзорная экскурсия по г. Олонец.
Комплексный обед в кафе (дополнительная оплата).
Посещение единственного в мире Олонецкого национального музея карелов-ливвиков. Единственный в мире музей карелов-ливвиков находится на территории бывшей Олонецкой крепости, в деревянном двухэтажном купеческом особняке XIX века.
Здесь представлен макет крепости и большая экспозиция, посвященная традиционной культуре карел-ливвиков, их ремёслам, промыслам и семейной обрядности.
Отправление на автобусе в г. Санкт-Петербург.
На обратной дороге заезд в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь.
Прибытие в г. Санкт-Петербург к ст. метро «Площадь Восстания» ориентировочно в 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Сортавалы (актуальную гостиницу уточняйте при бронировании).
Стоимость тура на 1 человека:
- при двухместном размещении – 24000 руб.;
- при одноместном размещении – 28600 руб.
Варианты проживания
Гостиница в Сортавале
Проживание в гостинице в Сортавале в номерах категории «стандарт» с удобствами.
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
- Питание, указанное в программе (2 завтрака)
- Входные билеты на объекты тура по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Пакет питания: карельский обед + 2 комплексных обеда (по желанию, оплачивается при покупке тура) - 2750 руб
- Входной билет «Долина водопадов» - от 400 до 1250 рублей в зависимости от локации
- Органный концерт в Сортавале (по желанию, оплачивается при покупке тура) - 600 рублей
- Входной билет в горный парк «Рускеала» - 650 рублей
- Карельские сувениры и продукция
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли рекомендации по одежде?
Данный тур очень насыщенный, в нем предусмотрено много прогулок. Необходима удобная одежда и обувь, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным.
Что важно знать перед отправлением в тур?
При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Есть ли рекомендации по прибытию?
Отправление из Санкт-Петербурга: на автобусе в 08:00 от ст. метро «Площадь Восстания».
Отправление из Москвы:
- Прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 06:30 утра в день тура.
- Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 07:00 утра в день тура.
Отправление из Новосибирска: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 06:30 утра в день тура.