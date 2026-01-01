Карельский сказ. Путешествие вокруг Ладоги

Приглашаем вас в увлекательное путешествие вокруг величественного Ладожского озера! За три дня вы увидите впечатляющие природные и культурные достопримечательности: древний Приозерск и крепость Корела, дом Ларса Сонка, живописный эко-парк «Долина водопадов», музей народного художника Кронида Гоголева и горный парк Рускеала.

А ещё посетите гостеприимную Сортавалу с парком Ваккосалми, Олонец с осмотром залива Кирьявалахти и Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь.
Программа тура по дням

1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Экскурсия по Приозерску. Крепость Корела. Пос. Куркиёки. Дом Ларса Сонка. Долина водопадов. Переезд в Сортавалу

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 08:00 от ст. метро «Площадь Восстания».

Переезд в г. Приозерск.

По дороге мы познакомимся с легендами Карельского перешейка, топонимикой здешних мест, увидим знаменитые Лосевские пороги. Бурлящие потоки воды, не замерзающие даже зимой, производят неизгладимое впечатление!

Экскурсия по Приозерску и внешний осмотр крепости Корела.

Мы посетим один из самых древних русских городов с необычайно богатой и интересной историей. Приозерск входил в состав разных государств, но всегда оставался верен России. Здесь сохранилась старинная крепость, православные церкви с маленькими часовнями, лютеранская кирха. Всё это архитектурное богатство окружает волшебная природа с густыми лесами и живописными реками.

Переезд в пос. Куркиёки.

Историческим центром древней Карелии являлся Кирьяж. Поселок расположен на берегу залива Ладожского озера. Путь к нему показывает свет маяка, стоящего на длинном узком мысу Куркиниеми (Журавлиный мыс). Сам мыс напоминает журавлиный клюв, острие которого далеко выдается в Ладогу.

Посещение дома Ларса Сонка.

Подлинной архитектурной находкой, обнаруженной в конце XX в., является вилла, построенная по проекту Ларса Сонка в пос. Куркиеки. На сегодняшний день она является единственной сохранившейся работой Ларса Сонка в России. Дом, построенный в 1914 году, изначально предназначался для двоюродного брата архитектора — Карла Йоела Сонка. Его возвели на холме Андерсиненмяки, где когда-то располагался хутор Андерсена.

Семья Карла Йоела Сонка проживала в доме с 1915 по 1919 гг. В доме 7 жилых помещений общей площадью 186 кв. м. Внутри сохранилось несколько старинных изразцовых каминов, а также печь для выпечки хлеба на кухне. Хозяева дома радушно встретят вас и покажут их чудесный дом.

Карельский обед в кафе (дополнительная оплата).

Мы пообедаем в кафе в скандинавском стиле с панорамным видом на карельский лес. Вас ждет вкуснейший, сытный карельский обед и время на расслабленный отдых в окружении природы.

Посещение магазина для приобретения местных продуктов премиального качества.

Вы сможете приобрести форель, выращенную в идеальных условиях в Ладожском озере, пельмени и равиоли из форели и отборного мяса, молочную продукцию и соки.

Переезд в Долину водопадов.

Свободное время на прогулку.

В долине реки Ихаланйоки уютно расположился эко-парк «Долина водопадов» — это новое место на туристической карте Карелии. Здесь открыта экотропа вдоль красивейших водопадов и настоящая оленья ферма «Семь хуторов».

У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по экотропе или зайти на ферму, а также выпить чашечку кофе.

Переезд в Сортавалу.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

По желанию вечером можно посетить органный концерт в Сортавале (дополнительная оплата).

2 день

Обзорная экскурсия по Сортавале. Прогулка по парку Ваккосалми. Музей Кронида Гоголева. Горный парк Рускеала

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по Сортавале.

Город Сортавала был основан в 1632 году шведским королем Густавом II Адольфом. В силу своего приграничного расположения в разные исторические периоды он входил в состав Швеции, Финляндии и России.

Во время экскурсии мы увидим, как великолепно дополняют друг друга финская архитектура и карельская природа. Сортавала известна своими многочисленными зданиями в стиле финского национального романтизма.

Прогулка по парку Ваккосалми.

Мы посетим одно из красивейших мест г. Сортавалы. Расположенный почти в центре города парк больше напоминает карельский лес. Визитной карточкой парка является его расположение на вершине холма. В парке множество смотровых площадок, с которых открываются живописные виды на город и окрестности.

Внимание! Желающие совершить подъем на гору Кухавуори должны учитывать, что он требует определенных физических усилий.

Посещение музея народного художника Кронида Гоголева.

Кронид Гоголев — известный резчик по дереву, чьи работы давно признаны национальным достоянием. Это невероятно талантливый мастер, работавший в уникальной технике рельефной резьбы по дереву. Большинство его работ посвящены Карелии, ее жителям, а также карельскому эпосу «Калевала». Кронид Гоголев был одним из тех уникальных людей, в чьих руках куски дерева буквально оживали и превращались в шедевры искусства.

Комплексный обед в кафе (дополнительная оплата).

Переезд в горный парк Рускеала.

Самостоятельное посещение горного парка Рускеала. Наблюдение за вечерней подсветкой парка.

Именно в этих мраморных карьерах добывали камень для отделки Исаакиевского собора и станций метрополитена в Петербурге. Теперь Рускеала — уникальный горный парк, рукотворный памятник северной природе и истории горного дела. Вокруг озер, покоящихся в глубоких мраморных каньонах, проходит туристическая тропа.

Здесь посетители знакомятся с историей Рускеалы, любуются живописными скалами и изумрудным озером, посещают самые загадочные и таинственные места мраморного карьера.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

3 день

Переезд в Олонец с осмотром Кирьявалахти. Обзорная экскурсия по городу. Олонецкий музей карелов-ливвиков. Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь

Завтрак в гостинице.

Переезд в г. Олонец с осмотром залива Кирьявалахти.

С какой бы стороны мы ни въехали в г. Олонец, непременно обратите внимание, как незаметно возникает город. Отдельные слободы тянутся вдоль дороги, к ней сбегаются тропинки, и смотрят окнами северные избы и дачные домики. То здесь, то там проглядывает гладь воды. Местные реки, Олонка и ее приток Мегрега, причудливо извиваются и размеренно уносят вдаль свои воды.

Особый интерес в г. Олонец представляет ландшафт и живописная пойма двух рек. В г. Олонец сохраняют традиционную карельскую культуру, которой всегда были свойственны доброта, веротерпимость и гостеприимство.

Обзорная экскурсия по г. Олонец.

Комплексный обед в кафе (дополнительная оплата).

Посещение единственного в мире Олонецкого национального музея карелов-ливвиков. Единственный в мире музей карелов-ливвиков находится на территории бывшей Олонецкой крепости, в деревянном двухэтажном купеческом особняке XIX века.

Здесь представлен макет крепости и большая экспозиция, посвященная традиционной культуре карел-ливвиков, их ремёслам, промыслам и семейной обрядности.

Отправление на автобусе в г. Санкт-Петербург.

На обратной дороге заезд в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь.

Прибытие в г. Санкт-Петербург к ст. метро «Площадь Восстания» ориентировочно в 22:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Сортавалы (актуальную гостиницу уточняйте при бронировании).

Стоимость тура на 1 человека:

  • при двухместном размещении – 24000 руб.;
  • при одноместном размещении – 28600 руб.

Варианты проживания

Гостиница в Сортавале

2 ночи

Проживание в гостинице в Сортавале в номерах категории «стандарт» с удобствами.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд на комфортабельном автобусе
  • Профессиональное сопровождение опытного гида
  • Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака)
  • Входные билеты на объекты тура по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Пакет питания: карельский обед + 2 комплексных обеда (по желанию, оплачивается при покупке тура) - 2750 руб
  • Входной билет «Долина водопадов» - от 400 до 1250 рублей в зависимости от локации
  • Органный концерт в Сортавале (по желанию, оплачивается при покупке тура) - 600 рублей
  • Входной билет в горный парк «Рускеала» - 650 рублей
  • Карельские сувениры и продукция
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли рекомендации по одежде?

Данный тур очень насыщенный, в нем предусмотрено много прогулок. Необходима удобная одежда и обувь, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным.

Что важно знать перед отправлением в тур?

При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.

Есть ли рекомендации по прибытию?

Отправление из Санкт-Петербурга: на автобусе в 08:00 от ст. метро «Площадь Восстания».

Отправление из Москвы:

  1. Прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 06:30 утра в день тура.
  2. Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 07:00 утра в день тура.

Отправление из Новосибирска: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 06:30 утра в день тура.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

