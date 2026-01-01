1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Экскурсия по Приозерску. Крепость Корела. Пос. Куркиёки. Дом Ларса Сонка. Долина водопадов. Переезд в Сортавалу

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 08:00 от ст. метро «Площадь Восстания».

Переезд в г. Приозерск.

По дороге мы познакомимся с легендами Карельского перешейка, топонимикой здешних мест, увидим знаменитые Лосевские пороги. Бурлящие потоки воды, не замерзающие даже зимой, производят неизгладимое впечатление!

Экскурсия по Приозерску и внешний осмотр крепости Корела.

Мы посетим один из самых древних русских городов с необычайно богатой и интересной историей. Приозерск входил в состав разных государств, но всегда оставался верен России. Здесь сохранилась старинная крепость, православные церкви с маленькими часовнями, лютеранская кирха. Всё это архитектурное богатство окружает волшебная природа с густыми лесами и живописными реками.

Переезд в пос. Куркиёки.

Историческим центром древней Карелии являлся Кирьяж. Поселок расположен на берегу залива Ладожского озера. Путь к нему показывает свет маяка, стоящего на длинном узком мысу Куркиниеми (Журавлиный мыс). Сам мыс напоминает журавлиный клюв, острие которого далеко выдается в Ладогу.

Посещение дома Ларса Сонка.

Подлинной архитектурной находкой, обнаруженной в конце XX в., является вилла, построенная по проекту Ларса Сонка в пос. Куркиеки. На сегодняшний день она является единственной сохранившейся работой Ларса Сонка в России. Дом, построенный в 1914 году, изначально предназначался для двоюродного брата архитектора — Карла Йоела Сонка. Его возвели на холме Андерсиненмяки, где когда-то располагался хутор Андерсена.

Семья Карла Йоела Сонка проживала в доме с 1915 по 1919 гг. В доме 7 жилых помещений общей площадью 186 кв. м. Внутри сохранилось несколько старинных изразцовых каминов, а также печь для выпечки хлеба на кухне. Хозяева дома радушно встретят вас и покажут их чудесный дом.

Карельский обед в кафе (дополнительная оплата).

Мы пообедаем в кафе в скандинавском стиле с панорамным видом на карельский лес. Вас ждет вкуснейший, сытный карельский обед и время на расслабленный отдых в окружении природы.

Посещение магазина для приобретения местных продуктов премиального качества.

Вы сможете приобрести форель, выращенную в идеальных условиях в Ладожском озере, пельмени и равиоли из форели и отборного мяса, молочную продукцию и соки.

Переезд в Долину водопадов.

Свободное время на прогулку.

В долине реки Ихаланйоки уютно расположился эко-парк «Долина водопадов» — это новое место на туристической карте Карелии. Здесь открыта экотропа вдоль красивейших водопадов и настоящая оленья ферма «Семь хуторов».

У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по экотропе или зайти на ферму, а также выпить чашечку кофе.

Переезд в Сортавалу.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

По желанию вечером можно посетить органный концерт в Сортавале (дополнительная оплата).

