2 день

Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»

08:22 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавалы, встреча с гидом на перроне.

08:30–10:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр, посадка в ретропоезд «Рускеальский экспресс».

10:50 Отправление ретропоезда «Рускеальский экспресс» со ст. Сортавала Центр до ст. Горный парк Рускеала.

12:05 Прибытие в горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в горный парк Рускеала.

Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии — горный парк Рускеала, основанный на Рускеальском мраморном карьере.

Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня горный парк Рускеала — это каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.

Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.

Гостей ждет главная локация парка — мраморные склоны каньона.

Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке, где гости смогут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Свободное время для отдыха, прогулок по парку и покупку сувениров.

18:45 Отправление поезда со ст. Горный парк Рускеала в г. Москву через ж/д ст. Сортавала со стоянкой на платформе 36 минут.