Вам представится уникальная возможность побывать горном царстве Рускеальского каньона и совершить незабываемую паровозную прогулку. Рускеальский
Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
16:50 Отправление поезда №160 с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»
08:22 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавалы, встреча с гидом на перроне.
08:30–10:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой Северного Приладожья.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр, посадка в ретропоезд «Рускеальский экспресс».
10:50 Отправление ретропоезда «Рускеальский экспресс» со ст. Сортавала Центр до ст. Горный парк Рускеала.
12:05 Прибытие в горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в горный парк Рускеала.
Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии — горный парк Рускеала, основанный на Рускеальском мраморном карьере.
Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.
Сегодня горный парк Рускеала — это каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.
Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.
Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.
Гостей ждет главная локация парка — мраморные склоны каньона.
Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке, где гости смогут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.
Свободное время для отдыха, прогулок по парку и покупку сувениров.
18:45 Отправление поезда со ст. Горный парк Рускеала в г. Москву через ж/д ст. Сортавала со стоянкой на платформе 36 минут.
Прибытие поезда в Москву
09:08 Прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
|Двухместное купе
одноместное размещение
|Для взрослых
|18 460
|24 890
|39 070
|Для детей от 0 до 9 лет включительно
|16 960
|22 890
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Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Сортавала / Горный парк Рускеала - Москва
- Проезд на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала
- Пешеходная экскурсия по городу Сортавале
- Входной билет в Горный парк Рускеала
- Экскурсия по программе «Мраморный каньон»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание
- Экскурсия по программе «Подземная Рускеала»
- Троллей (zip-line)
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 12 600 руб
- Проезд в вагоне-ресторане в ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала (доступен с 07.06.2024 по 28.06.2024) - 1 050 руб. /чел
- Проезд в вагоне купе I класса в ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала (доступен 07.06.2024 по 28.06.2024 оплата купе полностью вместимостью до 4 человек) - 10 950 руб
- Водная прогулка «Ладожские шхеры» (доступна 07.06.2024 по 28.06.2024) - 4 000 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Какие есть дополнительные услуги?
1. Проезд в вагоне-ресторане в ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала — Горный парк Рускеала — 1 050 руб. /чел.
Данная услуга доступна с 07.06.2024 по 28.06.2024.
Вагон-ресторан укомплектован столиками на 4 человека, где каждый турист сможет насладиться приятными видами за окном. Туристам, которые приобрели билеты в вагон-ресторан, предоставляется предоплаченное питание (легкие закуски, горячие напитки).
2. Проезд в вагоне купе I класса в ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала — Горный парк Рускеала — 10 950 руб. (оплата купе полностью вместимостью до 4 человек).
Данная услуга доступна с 07.06.2024 по 28.06.2024.
Это наиболее комфортабельный вариант размещения, который предполагает проезд в отдельном купе и индивидуальное обслуживание в пути следования. Вагон состоит из четырех купе I класса и лаунж-зоны. В каждом купе — большой стол, телевизор, уютные диваны и пуфики. При проезде туристам предоставляются: легкие закуски, горячие и прохладительные напитки.
3. Водная прогулка «Ладожские шхеры» — 4 000 руб. /чел. (продолжительность экскурсии около 1,5–2 часов).
Данная услуга доступна с 07.06.2024 по 28.06.2024.
Приглашаем на экскурсию по прекрасным Ладожским шхерам — аналогу норвежских фьордов. Прокатитесь на скоростном катере от причала Сортавала Центр до скалистых островов с уникальной экосистемой, прогуляйтесь по скалистым островам и реликтовому хвойному лесу.
Во время путешествия капитан расскажет о Ладожских шхерах, о том, кто и когда населял эти безлюдные сегодня острова, и какие легенды связаны с отечественными фьордами.
На водной экскурсии вас ждут:
- потрясающие виды на Ладожское озеро;
- проезд через гряду скальных островов — Ладожских шхер (за посещение Национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата 200 рублей с человека с оплатой капитану судна);
- прогулка по скальной породе одного из островов.
Экскурсия может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий, деньги будут возвращены.
Посещение водной прогулки проводится вместо обзорной экскурсии по г. Сортавале.