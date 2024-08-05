Рускеала - карельская сага

Это путешествие — ваша собственная сага на древних землях легендарных карелов, саамов и вепсов, воспетых сказителями-рунопевцами.

Вам представится уникальная возможность побывать горном царстве Рускеальского каньона и совершить незабываемую паровозную прогулку. Рускеальский
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ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.

Современники едут сюда не только развлечься и ярко отдохнуть, но и прикоснуться к истории горного дела, заглянуть в тайны карельских глубин, поклониться северному камню.

5
3 отзыва
Рускеала - карельская сага
Рускеала - карельская сага
Рускеала - карельская сага
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

16:50 Отправление поезда №160 с Ленинградского вокзала г. Москвы.

Отправление поезда из МосквыОтправление поезда из Москвы
2 день

Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»

08:22 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавалы, встреча с гидом на перроне.

08:30–10:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр, посадка в ретропоезд «Рускеальский экспресс».

10:50 Отправление ретропоезда «Рускеальский экспресс» со ст. Сортавала Центр до ст. Горный парк Рускеала.

12:05 Прибытие в горный парк Рускеала. Встреча с гидом на перроне, организованный проход в горный парк Рускеала.

Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии — горный парк Рускеала, основанный на Рускеальском мраморном карьере.

Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня горный парк Рускеала — это каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.

Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.

Гостей ждет главная локация парка — мраморные склоны каньона.

Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке, где гости смогут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Свободное время для отдыха, прогулок по парку и покупку сувениров.

18:45 Отправление поезда со ст. Горный парк Рускеала в г. Москву через ж/д ст. Сортавала со стоянкой на платформе 36 минут.

Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»Экскурсия по Сортавале. Горный парк «Рускеала»
3 день

Прибытие поезда в Москву

09:08 Прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеДвухместное купе
одноместное размещение
Для взрослых18 46024 89039 070
Для детей от 0 до 9 лет включительно16 96022 890

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
Общий «Рускеальский экспресс»Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Сортавала / Горный парк Рускеала - Москва
  • Проезд на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала
  • Пешеходная экскурсия по городу Сортавале
  • Входной билет в Горный парк Рускеала
  • Экскурсия по программе «Мраморный каньон»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание
  • Экскурсия по программе «Подземная Рускеала»
  • Троллей (zip-line)
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 12 600 руб
  • Проезд в вагоне-ресторане в ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала (доступен с 07.06.2024 по 28.06.2024) - 1 050 руб. /чел
  • Проезд в вагоне купе I класса в ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала (доступен 07.06.2024 по 28.06.2024 оплата купе полностью вместимостью до 4 человек) - 10 950 руб
  • Водная прогулка «Ладожские шхеры» (доступна 07.06.2024 по 28.06.2024) - 4 000 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Какие есть дополнительные услуги?

1. Проезд в вагоне-ресторане в ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала — Горный парк Рускеала — 1 050 руб. /чел.

Данная услуга доступна с 07.06.2024 по 28.06.2024.

Вагон-ресторан укомплектован столиками на 4 человека, где каждый турист сможет насладиться приятными видами за окном. Туристам, которые приобрели билеты в вагон-ресторан, предоставляется предоплаченное питание (легкие закуски, горячие напитки).

2. Проезд в вагоне купе I класса в ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала — Горный парк Рускеала — 10 950 руб. (оплата купе полностью вместимостью до 4 человек).

Данная услуга доступна с 07.06.2024 по 28.06.2024.

Это наиболее комфортабельный вариант размещения, который предполагает проезд в отдельном купе и индивидуальное обслуживание в пути следования. Вагон состоит из четырех купе I класса и лаунж-зоны. В каждом купе — большой стол, телевизор, уютные диваны и пуфики. При проезде туристам предоставляются: легкие закуски, горячие и прохладительные напитки.

3. Водная прогулка «Ладожские шхеры» — 4 000 руб. /чел. (продолжительность экскурсии около 1,5–2 часов).

Данная услуга доступна с 07.06.2024 по 28.06.2024.

Приглашаем на экскурсию по прекрасным Ладожским шхерам — аналогу норвежских фьордов. Прокатитесь на скоростном катере от причала Сортавала Центр до скалистых островов с уникальной экосистемой, прогуляйтесь по скалистым островам и реликтовому хвойному лесу.

Во время путешествия капитан расскажет о Ладожских шхерах, о том, кто и когда населял эти безлюдные сегодня острова, и какие легенды связаны с отечественными фьордами.

На водной экскурсии вас ждут:

  • потрясающие виды на Ладожское озеро;
  • проезд через гряду скальных островов — Ладожских шхер (за посещение Национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата 200 рублей с человека с оплатой капитану судна);
  • прогулка по скальной породе одного из островов.

Экскурсия может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий, деньги будут возвращены.

Посещение водной прогулки проводится вместо обзорной экскурсии по г. Сортавале.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 авг 2024
Поездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так как все: от организации и до обслуживания- на высшем уровне. Масса самых лучших впечатлений💐
Поездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так какПоездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так какПоездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так как
Е
5 авг 2024
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
М
31 июл 2024
Спасибо! Успехов!

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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