Экскурсия по Ладожским шхерам и секретному мысу на третий день тура в Карелию
Три дня в окружении живописной карельской природы, среди водопадов, озер и мраморных скал помогут вам забыть о суете будней и расслабиться. Путешествие уникально благодаря возможности проехать до горного парка «Рускеала» на отреставрированном поезде XIX века. Вы вы познакомитесь с главными достопримечательностями Карелии, насладитесь шумом бурных лесных водопадов, побываете в настоящем поселении викингов. А на третий проведете свободный день в Сортавала и напитаетесь спокойствием этого озерного городка!
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|«Бюджет» (цена за человека в 2-х местном номере)
|16 650 ₽
|«Бюджет» (одноместный номер)
|22 450 ₽
|«Оптима» (цена за человека в 2-х местном номере)
|18 950 ₽
|«Хит» (цена за человека в 2-х местном номере)
|21 750 ₽
|«Оптима» (одноместный номер)
|26 250 ₽
|«Хит» (одноместный номер)
|31 150 ₽
Что вас ожидает:
- Сортавала
- Горный парк «Рускеала»
- Водопады Ахвенкоски
- Музей живой истории «Бастiонъ»
- Подъем на гору Паасо
- Залив Кирьявалахти
- Северная Фиваида
- Музей «У Мастера»
- Авторская экскурсия "Загадки парка"Ваккосалми "
Описание
Три дня в окружении живописной карельской природы, среди водопадов, озер и мраморных скал помогут вам забыть о суете будней и расслабиться. Путешествие уникально благодаря возможности проехать до горного парка «Рускеала» на отреставрированном поезде XIX века. Вы вы познакомитесь с главными достопримечательностями Карелии, насладитесь шумом бурных лесных водопадов, побываете в настоящем поселении викингов. А на третий проведете свободный день в Сортавала и напитаетесь спокойствием этого озерного городка! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
• Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки. Важно знать:
- Ко.
- АП РФ Статья 8.39.
- «Нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч рублей…».
- На территории национального парка запрещено находится в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне.
- В рекреационной зоне вход и заезд возможны только по разрешению Администрации национального парка «Ладожские шхеры».
- Посещение территории национального парка является платным.
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сортавала
- Горный парк «Рускеала»
- Водопады Ахвенкоски
- Музей живой истории «Бастiонъ»
- Подъем на гору Паасо
- Залив Кирьявалахти
- Северная Фиваида
- Музей «У Мастера»
- Авторская экскурсия "Загадки парка"Ваккосалми "
Что включено
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Входные билеты и экскурсия в парк истории «Бастiонъ»
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
- Экскурсия по музею под открытым небом «Северная Фиваида»
- Экскурсия по музею «У Мастера»
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе Сортавала (2 ночи)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
Что не входит в цену
- "Ж/д билеты:, -"Ласточка " Санкт-Петербург - Сортавала, - Сортавала -"Рускеала " на ретропоезде (по желанию если вы не хотите ехать на ретропоезде, наш гид встретит вас на станции в Сортавала и отвезет в парк на автобусе), -"Ласточка " Сортавала - Санкт-Петербург,", "Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел. ", "Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел."
Место начала и завершения?
ж/д вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Ж/д билеты приобретаются самостоятельно перед поездкой
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
27 мар 2024
Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением. Виды потрясают, хоть и зима, есть на что посмотреть, не пожалели ни капли. Водопады, бескрайние леса, реки и озера потрясли и остались в сердце.
Огромное СПАСИБО нашему гиду Александру Адамовичу! Профессионал своего дела, влюбленный в свою работу. А еще хороший, с чувством юмора и душевный человек! Рассказывал нам интересные факты и истории про свой родной город Сортавала, отвечал на любые вопросы, давал советы и в целом с ним экскурсии проходили легко и увлекательно. Также спасибо водителю-гиду Максиму! Мы посмотрели все и даже больше чем планировали. Обязательно вернемся сюда еще и не 1 раз.
Огромное СПАСИБО нашему гиду Александру Адамовичу! Профессионал своего дела, влюбленный в свою работу. А еще хороший, с чувством юмора и душевный человек! Рассказывал нам интересные факты и истории про свой родной город Сортавала, отвечал на любые вопросы, давал советы и в целом с ним экскурсии проходили легко и увлекательно. Также спасибо водителю-гиду Максиму! Мы посмотрели все и даже больше чем планировали. Обязательно вернемся сюда еще и не 1 раз.
С
Сподобайлина
7 янв 2024
Не советую обращаться в СканТур, компания не заинтересована в привлечении туристов и их повторном приезде. Экскурсия позиционируется как трёхдневный тур, но по факту оказалось двухдневный со свободным днём. Программа тура на Спутнике не соответствует действительности. Некоторые экскурсии оплачиваются дополнительно, но об этом вы узнаете когда вас не заберут из отеля и возможности доплатить за что-то уже не будет. Менеджеры не предоставляют полную информацию о туре, не готовы оперативно решать проблемы туристов, возникшие по их вине. Экскурсии галопом, ничего не посмотреть толком. Жалею, что обратилась в эту компанию.
А
Анастасия
11 авг 2023
Х
Хелена
2 авг 2023
Е
Ермакова
21 июля 2023
О
Ольга
21 сен 2022
Программа тура была изложена за два дня вместо трёх дней. Практически не оставалось времени на небольшой самостоятельный осмотр горного парка, водопадов, экологической тропы, парка Бастион. Все бегом. Но потом третий день был полностью свободным. Заняться целый день в Сортавала было нечем, если ещё и учесть, что в 12 часов надо было освободить номер. Ходить просто по городу целый день было тяжело. Такая организация испортила впечатление от экскурсии.
T
Tkаченко
21 авг 2022
Э
Элла
3 мая 2022
Сама Карелия очень живописна и познавательна. Много красивых мест, потрясающая природа.
Е
Елена
21 авг 2021
3 дня в карелии. Организация выше всех похвал. Гид Марина Ложкина на высоте и по проыессиональным и человеческим качествам. Огромное спасибо за отдых.
Е
Елена
14 мая 2021
Уже не первый раз в сопровождении лучших гидов Скан Тура побывала с детьми в Карелии. Гиды чудесные, знают все и обо всем, настоящие зажигалочки. Водители автобусов - мало сказать профессионалы. Они лучшие из лучших. С такими водителями туристы в полной безопасности. Всем советую эту турфирму, все хорошо организованно и продумано до мелочей. Чтобы остаться довольным туристом нужно только быть готовым к капризам природы, пешим прогулкам и питанию не как в ресторане, но при том при всем вполне хорошем.
М
Мария
26 апр 2021
Три дня нашим гидом была Надежда Борисова, огромное ей спасибо! Очень интересно рассказывает,всегда поможет в любых вопросах и просто хороший позитивный человек! Отдельное спасибо водителю Геннадию за спокойствие и профессионализм. Программа поездки насыщенная,очень интересно, ездили не в первый раз, есть с чем сравнивать
П
Полина
19 апр 2021
"Гид у нас был совершенно огненный - Александр Шаров. Дай Бог всем таких гидов.
Во время поездки удалось не только""перезагрузить"" голову и отдохнуть от постоянной работы за компьютером, но и у знать много нового из истории, географии и маленьких интересных фактов об этом крае!
Очень благодарна!"
Во время поездки удалось не только""перезагрузить"" голову и отдохнуть от постоянной работы за компьютером, но и у знать много нового из истории, географии и маленьких интересных фактов об этом крае!
Очень благодарна!"
Ю
Юля
15 янв 2021
Ездили с дочерью-подростком в 3-дневный тур по Карелии с 7 по 9 января. Хотим сказать большущее спасибо нашему гиду Надежде Борисовой и водителю Виктору. Интересные экскурсии и рассказы об истории и культуре края, насыщенная и разнообразная программа и профессионализм высокого класса!
С
Станислава
7 янв 2021
Были в трехдневном туре по Карелии с 4 по 6 января и получили помимо удовольствия от природы, погоды и самого тура-отдельное удовольствие от общения во время тура с гидом Надеждой! . Очень очень позитивно, организованно, все четко и очень очень душевно!
Р
Рина
5 янв 2021
Прекрасная поездка, красивейшие виды, комфортные автобусы и великолепный гид. Такого образованного, вежливого и интересного человека очень редко встретишь, очень интересные подробности из истории, куча неожиданных фактов, прекрасная подача - одним словом замечательно! Спасибо Александру Шарову за увлекательное путешествие!)
Тур входит в следующие категории Сортавалы
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