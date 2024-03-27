Три дня в окружении живописной карельской природы, среди водопадов, озер и мраморных скал помогут вам забыть о суете будней и расслабиться. Путешествие уникально благодаря возможности проехать до горного парка «Рускеала» на отреставрированном поезде XIX века. Вы вы познакомитесь с главными достопримечательностями Карелии, насладитесь шумом бурных лесных водопадов, побываете в настоящем поселении викингов. А на третий проведете свободный день в Сортавала и напитаетесь спокойствием этого озерного городка! Правила оплаты тура от организатора:

Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;

• Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки. Важно знать: