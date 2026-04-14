Описание тура
Этот маршрут создан специально для тех, кто ценит уединение и глубокое погружение в атмосферу силы и гармонии
Энергия этих мест способствует внутреннему перерождению и расширению сознания — вы почувствуете, как время замедляется, а душа обретает покой и силу
Индивидуальный формат тура позволяет вам не просто увидеть природу, а прочувствовать ее глубину, услышать шепот ветра и почувствовать живую связь с древними землями Карелии
Тур состоится если в группе будет минимум 2 человека
Программа тура по дням
Таинственный остров, лабиринт и водопады
День 1. Волшебство карельской природы
Наше путешествие начинается с Московского вокзала в Санкт-Петербурге в 9.00, если группа до 4-х человек включительно, то поедем на кроссовере, если больше 4-х, то будет микроавтобус
Уже в дороге вы почувствуете, как меняется атмосфера — шум большого города сменяется тишиной и свежестью северной природы
Первой остановкой станет маяк Вуохенсало, стоящий на берегу Ладожского озера
Здесь Вас ждут умиротворяющие виды на бескрайние водные просторы, прозрачную гладь озера и суровую северную стихию
После маяка мы попадаем в таинственный лабиринт,по одной из версий каменные лабиринты могли символизировать переход между мирами — от земного к духовному
Через лабиринт пройдём к капищу, место сакральное, здесь каждый может ощутить здесь что-то особенное
Далее мы заедем пообедать в уютное кафе на берегу озера, где Вы сможете отведать блюда местной кухни
После отправимся на остров Койонсаари — настоящую жемчужину Карелии
Нас ждёт прогулка и небольшой подъём на вершину горы Хиденмяки, откуда открывается панорама, затмевающая собой сотни фотографий: величественное Ладожское озеро простёрлось будто огромное голубое зеркало, отражающее небо и облака
Это место вдохновляет на долгие размышления и чувство единения с природой
Следующая наша остановка Долина водопадов — уютный уголок небольших, но очень живописных водопадов, которые нежно шумят и создают неповторимое звуковое сопровождение нашему путешествию
В Экопарке неподалеку Вы познакомитесь с местными обитателями— лисами, грациозными лосями и оленями,энергичными хаски с которым можно пообниматься и сделать фотосессию
Особенное удовольствие — покормить оленей и лосей собственными руками и почувствовать живую связь с этими удивительными животными
После Долины водопадов отправляемся в город Сортавалу, где мы остановимся на ночлег, мы можем поужинать в кафе или приготовить ужин самостоятельно
Завершаем первый день в уютном коттедже, где тепло и комфорт создадут идеальные условия для отдыха после насыщенного впечатлениями дня
Сотворчество природы и человека
Свежий утренний завтрак даёт силы отправиться в одно из самых известных и живописных мест Карелии — горный парк Рускеала
Для любителей водных прогулок возможна утренняя прогулка на катере в национальный парк Ладожские шхеры, длительность 2 часа из них 30 минут прогулка по острову (оплачивается отдельно)
Для ценителей атмосферы и истории возможна прогулка на уникальном поезде Рускеальский экспресс — каждый вагон наполнен духом старинного стиля, манит знакомством с прошлым и дарит особое чувство путешествия во времени
В парке вас ждёт знакомство с величественным Мраморным каньоном — глубоким озером с изумрудной водой, окружённым крутыми скалами мы прогуляемся по тропам парка увидим амфитеатр, пройдёмся по дороге горных мастеров, заглянем в Итальянский карьер и даже увидим часть подземной Рускеалы — места, хранящие тайны и загадки, а желающие увидеть подземную Рускеалу смогут это сделать по желанию
Если Вы проголодаетесь, в парке можно пообедать или попить чай или кофе
Для любителей экстрима доступны катания на зиплайне и прыжки на тарзанке, так же возможна прогулка на плоту по озеру внутри каньона
После активного отдыха мы отправимся в Сад камней
Это Удивительное пространство с потрясающей энергетикой которое создал один Замечательный человек
В этом месте собраны камни со всего мира, есть даже метеорит, а также интересные инсталляции в которых можно помедитировать и очиститься от негативной энергии
Далее наш путь лежит к водопадам Ахвенкоски
Эти живописные каскады не только радуют глаз, но и навеяли сцены для знаменитого фильма А зори здесь тихие
Прогулка по подвесным мостикам над водопадами впечатляет и позволяет прочувствовать мощь воды и красоту окружающей природы
Обед в приятном местном кафе — прекрасная возможность подкрепиться после насыщенного дня
В конце маршрута посещение древнего городища Паасо, где мы пройдёмся по тропе до вершины горы
Отсюда открываются царственные панорамные виды на карельские просторы, идеальное место для фотографий и вдохновения
Ужин в уютном кафе дополнит этот Прекрасный день, а возможно кто-то захочет приготовить шашлык или стейки из местной форели, то мы сделаем это по приезду в коттедж
Белые мосты и озоновая гряда
Начинаем день с завтрака и выезжаем из коттеджа, но наши приключения по Карелии на этом не заканчиваются, нас ожидают интересные места и каждое из них особенное
Первое место куда мы приезжаем, это гора Хийденвуори-в переводе гора Лешего, а местные жители называют её Хийси-духом леса и стражем местных территорий, полных загадок и тайн
С вершины нам открывается Удивительный вид на Ладожское озеро и реку Янисйоки, наслаждаемся этим моментом
Двигаемся дальше и попадаем к самому большому водопаду в Карелии Юканкоски, его высота 19 метров, нам предстоит пешая прогулка 2,5 км в одну сторону, возможен трансфер (оговаривается дополнительно)
Водопад словно изящное мистическое существо, спускается с высоты, обрамленный деревьями и камнями
Этот водопад — не просто природное явление, а живое воплощение вечной красоты и загадок бытия
Над водопадом возможно прокатиться на зиплайне, оплачивается отдельно
Продолжаем наше путешествие и отправляемся в ещё одно Уникальное место, это Уксинская озовая гряда
Это место представляет собой не только природный феномен после прохождения ледника ориентировочно 12000 лет назад,но и загадочное место с уникальной энергетикой
Считается, что здесь пересекаются потоки жизненной силы, что делает местность особенно благоприятной для медитаций
Лесные массивы и кристально чистые озера наполняют пространство атмосферой спокойствия и гармонии, создавая идеальные условия для саморазмышления и подключения к природной энергии
После такого насыщенного дня едем обедать на форелевую ферму
По желанию покупаем местные продукты и сувениры, собираемся в обратный путь в Санкт-Петербург
Мы возвращаемся не просто с сувенирами из этого Замечательного путешествия, а с обновленной версией себя, которая теперь знает, что мир огромен, а наши возможности — безграничны
Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 20-21 час
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на всем протяжении маршрута, ориентировочно 850-900 км
- Сопровождение гида, проводника
- Встреча на точке отправления
- Проживание в уютном коттедже, 2-х, 3-х местные номера
- Входные билеты в Долину водопадов
- Билеты в горный парк Рускеала
- Билеты на водопады Ахвенкоски
- Входной билет на гору Паасо
Что не входит в цену
- Поездка на Рускеальском экспрессе, билеты приобретаются заранее, дата и время обсуждаются с проводником
- Питание, у всех разные вкусы и у Вас будет возможность выбора, покажу лучшие заведения этих мест
- Дополнительные услуги в парках (зиплайн, лодки, подземная пещера и тд.)
- Сувениры и прочая продукция
- Проет на воздушном шаре
- Поездка на катере
- Сплав по реке
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
О чём нужно знать до поездки
Здравствуйте
Надеюсь наше путешествие состоится и пройдёт наилучшим образом для всех нас
Пожелания к путешественнику
Рекомендую свободную и удобную обувь для прогулок(кроссовки и что-то на замену)