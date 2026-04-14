Таинственный остров, лабиринт и водопады

День 1. Волшебство карельской природы

Наше путешествие начинается с Московского вокзала в Санкт-Петербурге в 9.00, если группа до 4-х человек включительно, то поедем на кроссовере, если больше 4-х, то будет микроавтобус

Уже в дороге вы почувствуете, как меняется атмосфера — шум большого города сменяется тишиной и свежестью северной природы

Первой остановкой станет маяк Вуохенсало, стоящий на берегу Ладожского озера

Здесь Вас ждут умиротворяющие виды на бескрайние водные просторы, прозрачную гладь озера и суровую северную стихию

После маяка мы попадаем в таинственный лабиринт,по одной из версий каменные лабиринты могли символизировать переход между мирами — от земного к духовному

Через лабиринт пройдём к капищу, место сакральное, здесь каждый может ощутить здесь что-то особенное

Далее мы заедем пообедать в уютное кафе на берегу озера, где Вы сможете отведать блюда местной кухни

После отправимся на остров Койонсаари — настоящую жемчужину Карелии

Нас ждёт прогулка и небольшой подъём на вершину горы Хиденмяки, откуда открывается панорама, затмевающая собой сотни фотографий: величественное Ладожское озеро простёрлось будто огромное голубое зеркало, отражающее небо и облака

Это место вдохновляет на долгие размышления и чувство единения с природой

Следующая наша остановка Долина водопадов — уютный уголок небольших, но очень живописных водопадов, которые нежно шумят и создают неповторимое звуковое сопровождение нашему путешествию

В Экопарке неподалеку Вы познакомитесь с местными обитателями— лисами, грациозными лосями и оленями,энергичными хаски с которым можно пообниматься и сделать фотосессию

Особенное удовольствие — покормить оленей и лосей собственными руками и почувствовать живую связь с этими удивительными животными

После Долины водопадов отправляемся в город Сортавалу, где мы остановимся на ночлег, мы можем поужинать в кафе или приготовить ужин самостоятельно

Завершаем первый день в уютном коттедже, где тепло и комфорт создадут идеальные условия для отдыха после насыщенного впечатлениями дня

