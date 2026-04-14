Мои заказы

Места силы Карелии

Этот маршрут создан специально
Места силы КарелииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Места силы КарелииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Места силы КарелииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Этот маршрут создан специально для тех, кто ценит уединение и глубокое погружение в атмосферу силы и гармонии

Энергия этих мест способствует внутреннему перерождению и расширению сознания — вы почувствуете, как время замедляется, а душа обретает покой и силу

Индивидуальный формат тура позволяет вам не просто увидеть природу, а прочувствовать ее глубину, услышать шепот ветра и почувствовать живую связь с древними землями Карелии

Тур состоится если в группе будет минимум 2 человека

Программа тура по дням

1 день

Таинственный остров, лабиринт и водопады

День 1. Волшебство карельской природы

Наше путешествие начинается с Московского вокзала в Санкт-Петербурге в 9.00, если группа до 4-х человек включительно, то поедем на кроссовере, если больше 4-х, то будет микроавтобус

Уже в дороге вы почувствуете, как меняется атмосфера — шум большого города сменяется тишиной и свежестью северной природы

Первой остановкой станет маяк Вуохенсало, стоящий на берегу Ладожского озера

Здесь Вас ждут умиротворяющие виды на бескрайние водные просторы, прозрачную гладь озера и суровую северную стихию

После маяка мы попадаем в таинственный лабиринт,по одной из версий каменные лабиринты могли символизировать переход между мирами — от земного к духовному

Через лабиринт пройдём к капищу, место сакральное, здесь каждый может ощутить здесь что-то особенное

Далее мы заедем пообедать в уютное кафе на берегу озера, где Вы сможете отведать блюда местной кухни

После отправимся на остров Койонсаари — настоящую жемчужину Карелии

Нас ждёт прогулка и небольшой подъём на вершину горы Хиденмяки, откуда открывается панорама, затмевающая собой сотни фотографий: величественное Ладожское озеро простёрлось будто огромное голубое зеркало, отражающее небо и облака

Это место вдохновляет на долгие размышления и чувство единения с природой

Следующая наша остановка Долина водопадов — уютный уголок небольших, но очень живописных водопадов, которые нежно шумят и создают неповторимое звуковое сопровождение нашему путешествию

В Экопарке неподалеку Вы познакомитесь с местными обитателями— лисами, грациозными лосями и оленями,энергичными хаски с которым можно пообниматься и сделать фотосессию

Особенное удовольствие — покормить оленей и лосей собственными руками и почувствовать живую связь с этими удивительными животными

После Долины водопадов отправляемся в город Сортавалу, где мы остановимся на ночлег, мы можем поужинать в кафе или приготовить ужин самостоятельно

Завершаем первый день в уютном коттедже, где тепло и комфорт создадут идеальные условия для отдыха после насыщенного впечатлениями дня

Таинственный остров, лабиринт и водопадыТаинственный остров, лабиринт и водопадыТаинственный остров, лабиринт и водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Сотворчество природы и человека

Свежий утренний завтрак даёт силы отправиться в одно из самых известных и живописных мест Карелии — горный парк Рускеала

Для любителей водных прогулок возможна утренняя прогулка на катере в национальный парк Ладожские шхеры, длительность 2 часа из них 30 минут прогулка по острову (оплачивается отдельно)

Для ценителей атмосферы и истории возможна прогулка на уникальном поезде Рускеальский экспресс — каждый вагон наполнен духом старинного стиля, манит знакомством с прошлым и дарит особое чувство путешествия во времени

В парке вас ждёт знакомство с величественным Мраморным каньоном — глубоким озером с изумрудной водой, окружённым крутыми скалами мы прогуляемся по тропам парка увидим амфитеатр, пройдёмся по дороге горных мастеров, заглянем в Итальянский карьер и даже увидим часть подземной Рускеалы — места, хранящие тайны и загадки, а желающие увидеть подземную Рускеалу смогут это сделать по желанию

Если Вы проголодаетесь, в парке можно пообедать или попить чай или кофе

Для любителей экстрима доступны катания на зиплайне и прыжки на тарзанке, так же возможна прогулка на плоту по озеру внутри каньона

После активного отдыха мы отправимся в Сад камней

Это Удивительное пространство с потрясающей энергетикой которое создал один Замечательный человек

В этом месте собраны камни со всего мира, есть даже метеорит, а также интересные инсталляции в которых можно помедитировать и очиститься от негативной энергии

Далее наш путь лежит к водопадам Ахвенкоски

Эти живописные каскады не только радуют глаз, но и навеяли сцены для знаменитого фильма А зори здесь тихие

Прогулка по подвесным мостикам над водопадами впечатляет и позволяет прочувствовать мощь воды и красоту окружающей природы

Обед в приятном местном кафе — прекрасная возможность подкрепиться после насыщенного дня

В конце маршрута посещение древнего городища Паасо, где мы пройдёмся по тропе до вершины горы

Отсюда открываются царственные панорамные виды на карельские просторы, идеальное место для фотографий и вдохновения

Ужин в уютном кафе дополнит этот Прекрасный день, а возможно кто-то захочет приготовить шашлык или стейки из местной форели, то мы сделаем это по приезду в коттедж

Сотворчество природы и человекаСотворчество природы и человекаСотворчество природы и человека
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Белые мосты и озоновая гряда

Начинаем день с завтрака и выезжаем из коттеджа, но наши приключения по Карелии на этом не заканчиваются, нас ожидают интересные места и каждое из них особенное

Первое место куда мы приезжаем, это гора Хийденвуори-в переводе гора Лешего, а местные жители называют её Хийси-духом леса и стражем местных территорий, полных загадок и тайн

С вершины нам открывается Удивительный вид на Ладожское озеро и реку Янисйоки, наслаждаемся этим моментом

Двигаемся дальше и попадаем к самому большому водопаду в Карелии Юканкоски, его высота 19 метров, нам предстоит пешая прогулка 2,5 км в одну сторону, возможен трансфер (оговаривается дополнительно)

Водопад словно изящное мистическое существо, спускается с высоты, обрамленный деревьями и камнями

Этот водопад — не просто природное явление, а живое воплощение вечной красоты и загадок бытия

Над водопадом возможно прокатиться на зиплайне, оплачивается отдельно

Продолжаем наше путешествие и отправляемся в ещё одно Уникальное место, это Уксинская озовая гряда

Это место представляет собой не только природный феномен после прохождения ледника ориентировочно 12000 лет назад,но и загадочное место с уникальной энергетикой

Считается, что здесь пересекаются потоки жизненной силы, что делает местность особенно благоприятной для медитаций

Лесные массивы и кристально чистые озера наполняют пространство атмосферой спокойствия и гармонии, создавая идеальные условия для саморазмышления и подключения к природной энергии

После такого насыщенного дня едем обедать на форелевую ферму

По желанию покупаем местные продукты и сувениры, собираемся в обратный путь в Санкт-Петербург

Мы возвращаемся не просто с сувенирами из этого Замечательного путешествия, а с обновленной версией себя, которая теперь знает, что мир огромен, а наши возможности — безграничны

Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 20-21 час

Белые мосты и озоновая грядаБелые мосты и озоновая грядаБелые мосты и озоновая гряда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на всем протяжении маршрута, ориентировочно 850-900 км
  • Сопровождение гида, проводника
  • Встреча на точке отправления
  • Проживание в уютном коттедже, 2-х, 3-х местные номера
  • Входные билеты в Долину водопадов
  • Билеты в горный парк Рускеала
  • Билеты на водопады Ахвенкоски
  • Входной билет на гору Паасо
Что не входит в цену
  • Поездка на Рускеальском экспрессе, билеты приобретаются заранее, дата и время обсуждаются с проводником
  • Питание, у всех разные вкусы и у Вас будет возможность выбора, покажу лучшие заведения этих мест
  • Дополнительные услуги в парках (зиплайн, лодки, подземная пещера и тд.)
  • Сувениры и прочая продукция
  • Проет на воздушном шаре
  • Поездка на катере
  • Сплав по реке
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
О чём нужно знать до поездки

Здравствуйте

Надеюсь наше путешествие состоится и пройдёт наилучшим образом для всех нас

Пожелания к путешественнику

Рекомендую свободную и удобную обувь для прогулок(кроссовки и что-то на замену)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет Меня зовут Александр, родился и вырос на Кольском полуострове, на границе с Карелией После переезда в Санкт-Петербург решил заняться организацией туров в эти замечательные места и уже несколько лет занимаюсь турами
читать дальшеуменьшить

в Карелию Объездил и прошёл многие места Карелии в разных направлениях и в постоянном поиске новых Побывал во многих регионах России от Кольского полуострова до Камчатки и с уверенностью скажу, что Карелия одно из Удивительных мест где стоит побывать и я хотел бы поделиться этой Красотой с Вами

Тур входит в следующие категории Сортавалы

Похожие туры на «Места силы Карелии»

Два дня в сказочной Карелии: горный парк «Рускеала», Паасо и другие популярные места
На машине
Ретро поезд
2 дня
5 отзывов
Два дня в сказочной Карелии: горный парк «Рускеала», Паасо и другие популярные места
Прокатиться на ретропоезде, погулять по живописным маршрутам и побывать на форелевой ферме
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
37 500 ₽ за человека
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
На автобусе
На метеоре
В Валаам на метеоре
2 дня
5 отзывов
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
3 июн в 07:30
4 июн в 07:30
30 745 ₽ за человека
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Пешая
На автобусе
3 дня
4 отзыва
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
5 июн в 10:00
59 900 ₽ за человека
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
На автобусе
3 дня
4 отзыва
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
13 ноя в 10:00
11 дек в 10:00
59 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сортавале
Все туры из Сортавалы
-10%
48 000 ₽
от 43 200 ₽ за человека