Ладожский мультиактив в Карелии

Приглашаем вас на мультиактив в живописную Карелию! Вас ждет насыщенный сплав по реке Янисйоки и увлекательная велосипедная прогулка по острову Риеккалансаари.

Вы встретите закат на SUP-бордах в самом живописном месте Ладоги и пройдете захватывающий маршрут по островам Ладожских шхер. Насладитесь красотой Карелии, вкусной кухней и активной программой!
5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сортавалу. Сплав по Янисйоки

После встречи на ж/д вокзале г. Сортавала вы отправитесь к месту старта сплава по реке Янисйоки (в пути около 1 часа).

Завтрак в полевых условиях.

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла.

Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви. Названия реки в переводе с финского «янис» означает «заяц».

Реку особенно любят туристы за пороги с высоким перепадом высот.

Категорийная сложность реки — третья.

Вас ждет насыщенный сплав по порогам и спокойным участкам реки.

Во время маршрута вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны.

Трансфер в загородный комплекс, который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.

Обед в кафе на территории загородного комплекса.

Заселение в домики, свободное время.

Ужин в кафе комплекса.

После ужина, при желании, можно посетить баню-фурако на берегу пролива (за доп. плату), взять в аренду лодку, велосипеды или SUP-борды для активного времяпрепровождения (за доп. плату), или собраться группой у костра и познакомиться.

Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.

2 день

Велосипедная прогулка и SUP-борды

После завтрака вас ждет велосипедная прогулка по острову Риеккалансаари.

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку.

Маршрут средней сложности занимает около 2 часов.

В пути для вас будет организован перекус.

Вы доедете на велосипедах до поселка Оявойс, где пешком подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается шикарный вид на Ладожские шхеры.

Далее вы посетите художественную выставку копий картин Н. Рериха в культурном центре «Свет Ладоги» имени этого русского художника.

Карелия сыграла важную роль в жизни и творчестве Николая Рериха, став для него не только источником вдохновения, но и местом глубоких размышлений о культуре и духовном единении.

В 1917 году, живя на берегу залива Юхинлахти, он создавал картины с видами Ладоги, делился в письмах философскими идеями и осмыслял значение искусства.

Рядом с центром вы подниметесь на крепость Линнавуори, где вдохновлялся и творил Николай Рерих.

После окончания экскурсии вы вернетесь в загородный комплекс на велосипедах.

Здесь вас уже будет ждать вкусный ужин.

Вечером вы отправитесь на водную прогулку на SUP-бордах в поисках заката. Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности на воде, управлению SUP-бордом и подберете экипировку.

Вы пройдете вокруг острова Онттолансаари, полюбуетесь на неповторимые пейзажи и проводите солнце за горизонт.

Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.

3 день

Ладожские шхеры. Завершение тура

После завтрака вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам – живописному архипелагу на севере Ладожского озера, удивительному лабиринту скалистых островов.

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете спасжилеты.

Продолжительность прогулки составит около 6 часов.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы» (отвесные скалы).

Это живописные отвесные скалы, высота которых может достигать 80 метров. Несмотря на суровый северный климат, именно здесь можно увидеть редкие растения, которые не встретишь в других местах.

Всё дело в составе породы – известняк создаёт особые условия, в которых природа раскрывается по-своему.

Во время путешествия предусмотрены высадки на острова.

Вместе с гидом вы подниметесь на смотровые площадки, откуда открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и красоту шхерных проливов и островов.

На одном из островов для вас будет организован горячий обед-пикник.

Возвращение на базу.

Трансфер в г. Сортавала.

У вас будет свободное время в Сортавале, во время которого можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.

Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Сортавала: в 18:45 «Ласточка» в Санкт-Петербург, в 20:36 ночной поезд № 160, идущий через Санкт-Петербург в Москву.

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках загородного комплекса «Ягодная деревня».

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном проживании: 44 700 руб. /чел.

Для детей до 12 лет скидка 10%.

Варианты проживания

Загородный комплекс «Ягодная деревня»

2 ночи

Вы будете жить в ярких сканди-домиках со всеми удобствами на берегу Ладожского озера.

На территории загородного комплекса расположены:

  • кафе, где каждый день для вас будут сервировать завтраки, обеды и ужины. Также в нем можно проводить время за настольными играми;
  • костровая зона для вечерних посиделок у костра;
  • комплекс бань: 2 купели-фурако с видом на Ладогу (вместимостью по 4 человека каждая) и русская баня (вместимостью до 6 человек);
  • бесплатная открытая парковка у въезда в загородный комплекс.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное размещение в домике на загородной базе отдыха Ягодная деревня (2 ночи)
  • 3-разовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
  • Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
  • Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, моторные лодки)
  • Сплав на реке Янисйоки (2-3 часа)
  • Велосипедная прогулка по острову Риеккалансаари (2 часа)
  • Прогулка на SUP-бордах (2-3 часа)
  • Экскурсия по Ладожским шхерам (5-6 часов)
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
  • Ужин в последний день программы (по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение в домике - 15 000 руб. (по желанию)
  • Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов, до 4-х человек) - 6 000 руб
  • Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4-х человек, каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.) - 8 500 руб
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумка;
  • индивидуальная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако).
  • сменное бельё.
Одежду и обувь (зависит от сезона):
  • удобная спортивная одежду для прогулок на природе (по погоде);
  • 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде);
  • влаго- и ветрозащитная одежда для путешествий по озеру.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Новикова
9 июл 2025
В плане организации тура, вся коммуникация была встроена очень удобно, на все вопросы достаточно быстро отвечали, в целом, очень довольна.

