1 день

Прибытие в Сортавалу. Сплав по Янисйоки

После встречи на ж/д вокзале г. Сортавала вы отправитесь к месту старта сплава по реке Янисйоки (в пути около 1 часа).

Завтрак в полевых условиях.

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла.

Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви. Названия реки в переводе с финского «янис» означает «заяц».

Реку особенно любят туристы за пороги с высоким перепадом высот.

Категорийная сложность реки — третья.

Вас ждет насыщенный сплав по порогам и спокойным участкам реки.

Во время маршрута вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны.

Трансфер в загородный комплекс, который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.

Обед в кафе на территории загородного комплекса.

Заселение в домики, свободное время.

Ужин в кафе комплекса.

После ужина, при желании, можно посетить баню-фурако на берегу пролива (за доп. плату), взять в аренду лодку, велосипеды или SUP-борды для активного времяпрепровождения (за доп. плату), или собраться группой у костра и познакомиться.

Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.

