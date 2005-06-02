Этот тур для тех, кто ценит красоту природы и истории, а также готов к приключениям и длительным поездкам.
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей ювелирного искусства Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает».
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Кронвелл Инн Стремянная», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:10 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
10:25 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
11:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу и размещение.
Автобусная экскурсия "По старой Петергофской дороге" с посещением Нижнего парка Петергофа. Прогулка по Финскому заливу на теплоходе "Метеор" (за доп. плату)
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
Отъезд от базовых гостиниц.
1 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
10:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Кронвелл Инн Стремянная», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус: 10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).
11:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.
Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточняются).
17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Отправление в Карелию. Трассовые экскурсии. Горный парк Рускеала
Накануне вечером заказать в отеле ланч бокс.
Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Накануне вечером приходит смс с телефоном гида и номером автобуса.
06:15 Ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский пр., 10 (ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от «Буквоеда»). 06:30 Отправление.
06:55 Ст. м. «Озерки», Выборгское шоссе, ост. транспорта (ориентир: супермаркет «Окей»). 07:00 Отправление.
09:00 Техническая остановка в Приозерске.
09:30 Трассовая экскурсия «Путешествие в сердце Карелии»: Лосевские пороги, история варяжских путей, финно-угорские народы.
11:30–18:00 Трассовая экскурсия «Сортавала: город двух имён и трёх культур»: финская архитектура, дом Леандера, история города.
Свободное время для обеда (возможен групповой обед в кафе за доп. плату).
Экотропа «Водопады Ахинкоски»: подвесные мосты, кинематографические локации («А зори здесь тихие…»), «Аллея сказок». Вход оплачивается дополнительно по желанию.
Пешеходная экскурсия по горному парку «Рускеала»: Мраморный каньон, история добычи мрамора для Исаакиевского собора и метро.
Свободное время для самостоятельной прогулки по парку.
17:00 Выезд из Рускеалы:
- на ретропоезде «Рускеальский экспресс» (стилизация под XIX век, паровоз) — за доп. плату;
- на автобусе (основной вариант).
Прибытие в Сортавалу, размещение в отеле, свободное время для ужина и отдыха.
Свободный день или экскурсионная программа на выбор
07:30–08:00 Завтрак в отеле.
Свободный день или экскурсионная программа на выбор.
Важно! В этот день доступны 4 варианта экскурсий. Программы не входят в стоимость тура и оплачиваются дополнительно при бронировании.
Вариант 1. Экскурсия на остров Валаам на «Метеоре». Обязательный платёж: 200руб. за посещение Валаамского архипелага (ООПТ, оплачивается самостоятельно).
Программа:
- 09:00 Отправление из Сортавалы на скоростном теплоходе «Метеор».
- 10:00 Пешеходная экскурсия (2 ч): Святая лестница, гора Фавор, Знаменская часовня, Святые врата, монастырское каре, Свято-Преображенский собор с мощами Сергия и Германа.
- 12:30 Обед в монастырской трапезной (включён).
- 13:30 Продолжение экскурсии (1,5 ч): прогулка к Никольскому скиту через острова по деревянным мостам, яблоневый сад, монастырская таможня.
- 16:00 Возвращение в Сортавалу. Возможна замена маршрута «Никольский скит» на «Новый Иерусалим».
Вариант 2. Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.
Обязательные платежи: 200 руб за Валаам + 350 руб. за Ладожские шхеры (ООПТ, оплачиваются самостоятельно).
Программа: Комбинированная экскурсия с морской прогулкой по Ладожским шхерам и посещением острова Валаам. Маршрут включает живописные виды архипелага и знакомство с природой и историей святого места.
Варианты 3 и 4 (к водопадам/гранатовому месторождению и прогулка только по шхерам) также доступны при бронировании.
Подъём на гору Паасо. Обзорная экскурсия по Сортавале. Минеральный центр карельского шунгита. Свободное время в Сортавале. Отправление в Санкт-Петербург
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе у отеля.
10:00 Отправление из Сортавалы.
10:30 Подъём на гору Паасо (Паасонвуори) — панорамный вид на Карелию, исторический памятник древних карелов.
12:30 Обзорная экскурсия по Сортавале и авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»: архитектура в стиле национального романтизма (Дом Леандера, здание Объединённого банка Северных стран); памятник Рунопевцу, храм Николая Чудотворца; парк «Ваккосалми» с Певчим полем и смотровой площадкой на Ладогу.
13:30 Посещение Минерального центра карельского шунгита: геологическая экспозиция, арт-галерея, шунгитовая комната, дегустация травяного чая, сувениры.
14:00 Свободное время для обеда за доп. плату.
14:30–18:00 Свободное время в Сортавале: прогулка по набережной Ладожского озера, самостоятельное посещение музеев (частная коллекция Кронида Гоголева, музей Северного Приладожья), фирменные магазины форелевого хозяйства и карельских бальзамов, кафе и сувенирные лавки.
18:00 Сбор группы у рыбного магазина (ул. Комсомольская, 2).
Отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 22:00 ст. м. «Озерки» (первая остановка), 22:30 ст. м. «Площадь Восстания» (конечная).
Самостоятельное размещение в гостинице.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает».
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Кронвелл Инн Стремянная», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, Марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
14:00 Дополнительно: теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточняются).
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе в Зимнем дворце – резиденции русских царей. Длинные коридоры, помпезные залы, галереи, стены которых пестрят картинами самых разных художников, скульптуры греческих богов, возвышающиеся на пьедесталах, древние вазы с причудливыми узорами – в наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным.
Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно. Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточняются; работает до 22:00).
Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники, и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория». 23:30–02:30
Дополнительно. Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс., цены уточняются). Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки.
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I
Завтрак в гостинице, освобождение номеров, выезд с вещами (гости, проживающие рядом с вокзалом, могут оставить вещи в гостинице и забрать их после тура).
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает».
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Кронвелл Инн Стремянная», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».
11:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I. Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций.
Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтичным и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
13:00 Экскурсия в Гатчинский дворец.
17:30 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (ориентировочно до 31.05/с 01.06 — 900/950 руб. взр., 400/400 дети до 6 лет, 700/750 руб. шк. и студенты, 450 руб. пенс.).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (выбранная гостиница) и в Сортавале (гостиница по системе «Фортуна»).
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):
1. «Космос Прибалтийская» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|03.05.2026 - 30.05.2026
|51650
|72650
|54400
|78100
|Стандарт
|31.05.2026 - 06.06.2026
|55250
|79850
|58000
|85300
|Стандарт
|07.06.2026 - 04.07.2026
|54050
|77450
|56800
|82900
|Стандарт
|05.07.2026 - 11.07.2026
|53000
|75500
|55750
|80950
|Стандарт
|12.07.2026 - 29.08.2026
|52650
|74850
|55400
|80300
|Стандарт
|30.08.2026 - 05.09.2026
|51350
|72150
|54100
|77600
|Стандарт
|06.09.2026 - 10.10.2026
|50050
|69450
|52800
|74900
2. «Москва» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|03.05.2026 - 09.05.2026
|52850
|78450
|55600
|83900
|Стандарт
|10.05.2026 - 23.05.2026
|52100
|76950
|54850
|82400
|Стандарт
|24.05.2026 - 30.05.2026
|56050
|84850
|58800
|90300
|Стандарт
|31.05.2026 - 27.06.2026
|57450
|87650
|60200
|93100
|Стандарт
|28.06.2026 - 04.07.2026
|55850
|84450
|58600
|89900
|Стандарт
|05.07.2026 - 22.08.2026
|54250
|81250
|57000
|86700
|Стандарт
|23.08.2026 - 29.08.2026
|52450
|77650
|55200
|83100
|Стандарт
|30.08.2026 - 03.10.2026
|51850
|76450
|54600
|81900
|Стандарт
|04.10.2026 - 10.10.2026
|50200
|73150
|52950
|78600
3. «Октябрьская» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания / Маяковская». + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|03.05.2026 - 16.05.2026
|55250
|79050
|58000
|84500
|Стандартный
|17.05.2026 - 23.05.2026
|58450
|85850
|61200
|91300
|Стандартный
|24.05.2026 - 30.05.2026
|61650
|92650
|64400
|98100
|Стандартный
|31.05.2026 - 13.06.2026
|62650
|94550
|65400
|100000
|Стандартный
|14.06.2026 - 20.06.2026
|61650
|92650
|64400
|98100
|Стандартный
|21.06.2026 - 04.07.2026
|62150
|93600
|64900
|99050
|Стандартный
|05.07.2026 - 22.08.2026
|59450
|87050
|62200
|92500
|Стандартный
|23.08.2026 - 26.09.2026
|56250
|79850
|59000
|85300
4. «Россия» 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского, д. 11. Ближайшая станция метро — «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|03.05.2026 - 09.05.2026
|47350
|68950
|50100
|74400
|Стандарт
|10.05.2026 - 30.05.2026
|46250
|66850
|49000
|72300
|Стандарт
|31.05.2026 - 06.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Стандарт
|07.06.2026 - 25.07.2026
|51250
|76850
|54000
|82300
|Стандарт
|26.07.2026 - 01.08.2026
|49150
|72500
|51900
|77950
|Стандарт
|02.08.2026 - 29.08.2026
|48450
|71050
|51200
|76500
|Стандарт
|30.08.2026 - 05.09.2026
|46800
|67900
|49550
|73350
|Стандарт
|06.09.2026 - 03.10.2026
|46250
|66850
|49000
|72300
|Стандарт
|04.10.2026 - 10.10.2026
|46100
|66550
|48850
|72000
5. «Ривер Палас Отель» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-я линия В. О., 61/30. Ближайшая станция метро: «Спортивная» и «Василеостровская». Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|03.05.2026 - 16.05.2026
|59650
|88050
|62400
|93500
|Стандарт
|17.05.2026 - 11.07.2026
|63050
|95050
|65800
|100500
|Стандарт
|12.07.2026 - 29.08.2026
|61650
|92450
|64400
|97900
|Стандарт
|30.08.2026 - 05.09.2026
|59650
|88450
|62400
|93900
|Стандарт
|06.09.2026 - 26.09.2026
|57650
|84450
|60400
|89900
|Стандарт
|27.09.2026 - 03.10.2026
|56350
|81750
|59100
|87200
|Стандарт
|04.10.2026 - 10.10.2026
|55050
|79050
|57800
|84500
6. Театральная площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|03.05.2026 - 30.05.2026
|63050
|95050
|65800
|100500
|Стандартный
|31.05.2026 - 06.06.2026
|61050
|90850
|63800
|96300
|Стандартный
|07.06.2026 - 29.08.2026
|63050
|95050
|65800
|100500
|Стандартный
|30.08.2026 - 05.09.2026
|61050
|90850
|63800
|96300
|Стандартный
|06.09.2026 - 10.10.2026
|59050
|86650
|61800
|92100
7. «Экспресс Садовая» 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|03.05.2026 - 30.05.2026
|61450
|91650
|64200
|97100
|Стандартный
|31.05.2026 - 06.06.2026
|59650
|88050
|62400
|93500
|Стандартный
|07.06.2026 - 29.08.2026
|61450
|91650
|64200
|97100
|Стандартный
|30.08.2026 - 05.09.2026
|59650
|88050
|62400
|93500
|Стандартный
|06.09.2026 - 10.10.2026
|57850
|84450
|60600
|89900
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Санкт-Петербурге:
8. «Адмиралтейская» 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем: Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|03.05.2026 - 09.05.2026
|49250
|69050
|52000
|74500
|Стандартный
|10.05.2026 - 16.05.2026
|49200
|69400
|51950
|74850
|Стандартный
|17.05.2026 - 23.05.2026
|48750
|68500
|51500
|73950
|Стандартный
|24.05.2026 - 30.05.2026
|49650
|69850
|52400
|75300
|Стандартный
|31.05.2026 - 06.06.2026
|52850
|76150
|55600
|81600
|Стандартный
|07.06.2026 - 13.06.2026
|53550
|77650
|56300
|83100
|Стандартный
|14.06.2026 - 20.06.2026
|52450
|75450
|55200
|80900
|Стандартный
|21.06.2026 - 27.06.2026
|53550
|77650
|56300
|83100
|Стандартный
|28.06.2026 - 04.07.2026
|53000
|76550
|55750
|82000
|Стандартный
|05.07.2026 - 11.07.2026
|52450
|75450
|55200
|80900
|Стандартный
|12.07.2026 - 29.08.2026
|52050
|74450
|54800
|79900
|Стандартный
|30.08.2026 - 05.09.2026
|50050
|70750
|52800
|76200
|Стандартный
|06.09.2026 - 26.09.2026
|48050
|67050
|50800
|72500
|Стандартный
|27.09.2026 - 03.10.2026
|47650
|66150
|50400
|71600
|Стандартный
|04.10.2026 - 10.10.2026
|47250
|65250
|50000
|70700
9. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%.
10. «Азимут» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
Внимание! 02.06-05.06.2026 ПМЭФ, цены под запрос.
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Смарт стандарт
|03.05.2026 - 30.05.2026
|53250
|76450
|56000
|81900
|Смарт стандарт
|31.05.2026 - 06.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Смарт стандарт
|07.06.2026 - 01.08.2026
|54250
|78450
|57000
|83900
|Смарт стандарт
|02.08.2026 - 29.08.2026
|53650
|77450
|56400
|82900
|Смарт стандарт
|30.08.2026 - 05.09.2026
|52250
|74550
|55000
|80000
|Смарт стандарт
|06.09.2026 - 10.10.2026
|50850
|71650
|53600
|77100
11. «Акьян 4*». Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Восстания, 19. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания», «Маяковская», «Чернышевская». В 6 минутах от гостиницы «Октябрьская 4*»:
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|03.05.2026 - 30.05.2026
|62250
|91650
|65000
|97100
|Стандарт
|31.05.2026 - 06.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Стандарт
|07.06.2026 - 13.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Стандарт
|14.06.2026 - 29.08.2026
|64650
|96650
|67400
|102100
|Стандарт
|30.08.2026 - 05.09.2026
|63450
|94150
|66200
|99600
|Стандарт
|06.09.2026 - 26.09.2026
|62250
|91650
|65000
|97100
|Стандарт
|27.09.2026 - 03.10.2026
|60350
|87950
|63100
|93400
|Стандарт
|04.10.2026 - 10.10.2026
|58450
|84250
|61200
|89700
12. «Достоевский» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–11:00 + 100% тарифа, 11:00–15:00 + 50% тарифа (без завтрака):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|03.05.2026 - 30.05.2026
|51850
|74250
|54600
|79700
|Стандартный
|31.05.2026 - 06.06.2026
|60700
|91800
|63450
|97250
|Стандартный
|07.06.2026 - 20.06.2026
|55650
|81650
|58400
|87100
|Стандартный
|21.06.2026 - 04.07.2026
|58650
|87650
|61400
|93100
|Стандартный
|05.07.2026 - 11.07.2026
|55650
|81650
|58400
|87100
|Стандартный
|12.07.2026 - 18.07.2026
|54150
|78950
|56900
|84400
|Стандартный
|19.07.2026 - 22.08.2026
|53650
|78050
|56400
|83500
|Стандартный
|23.08.2026 - 29.08.2026
|52300
|75200
|55050
|80650
|Стандартный
|30.08.2026 - 10.10.2026
|51850
|74250
|54600
|79700
13. «Ирис» 3* (бывш. ibis). Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Лиговский проспект». В 10 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд +100%:
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|03.05.2026 - 09.05.2026
|54250
|78250
|57000
|83700
|Стандартный
|10.05.2026 - 16.05.2026
|55450
|80650
|58200
|86100
|Стандартный
|17.05.2026 - 30.05.2026
|55850
|81450
|58600
|86900
|Стандартный
|31.05.2026 - 06.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Стандартный
|07.06.2026 - 27.06.2026
|56650
|83050
|59400
|88500
|Стандартный
|28.06.2026 - 22.08.2026
|56050
|82050
|58800
|87500
|Стандартный
|23.08.2026 - 26.09.2026
|54250
|78250
|57000
|83700
|Стандартный
|27.09.2026 - 10.10.2026
|52050
|74050
|54800
|79500
14. Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4* (Cronwell Inn). Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская», в 5 минутах пешком от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–06:00 +100% тарифа, 06:00–12:00 +50% тарифа (без завтрака):
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|03.05.2026 - 23.05.2026
|51250
|76850
|54000
|82300
|Стандарт
|24.05.2026 - 30.05.2026
|53150
|80650
|55900
|86100
|Стандарт
|31.05.2026 - 06.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Стандарт
|07.06.2026 - 04.07.2026
|55050
|84450
|57800
|89900
|Стандарт
|05.07.2026 - 11.07.2026
|54400
|83100
|57150
|88550
|Стандарт
|12.07.2026 - 22.08.2026
|52450
|79050
|55200
|84500
|Стандарт
|23.08.2026 - 26.09.2026
|50450
|75250
|53200
|80700
|Стандарт
|27.09.2026 - 03.10.2026
|49550
|73450
|52300
|78900
|Стандарт
|04.10.2026 - 10.10.2026
|48650
|71650
|51400
|77100
15. Невский Берег 122 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания». Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи – гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 06:00 – 100%, ранний заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак:
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|03.05.2026 - 30.05.2026
|55250
|82850
|58000
|88300
|Стандартный
|31.05.2026 - 06.06.2026
|62350
|96950
|65100
|102400
|Стандартный
|07.06.2026 - 22.08.2026
|61250
|94450
|64000
|99900
|Стандартный
|23.08.2026 - 29.08.2026
|58850
|89650
|61600
|95100
16. Невский берег, 93, 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания». Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. В 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%.
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|03.05.2026 - 30.05.2026
|55250
|82850
|58000
|88300
|Стандартный
|31.05.2026 - 06.06.2026
|62350
|96950
|65100
|102400
|Стандартный
|07.06.2026 - 22.08.2026
|61250
|94450
|64000
|99900
|Стандартный
|23.08.2026 - 29.08.2026
|58850
|89650
|61600
|95100
17. «Новотель» 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Маяковская». Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта, вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд + 100%:
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|03.05.2026 - 09.05.2026
|58600
|84500
|61350
|89950
|Стандарт
|10.05.2026 - 22.08.2026
|62050
|91250
|64800
|96700
|Стандарт
|23.08.2026 - 10.10.2026
|57450
|82250
|60200
|87700
18. «Русь» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станция метро — «Чернышевская». В самом центре города — в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского замка, в 20 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу.
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандартный
|03.05.2026 - 30.05.2026
|53450
|81250
|56200
|86700
|Стандартный
|31.05.2026 - 11.07.2026
|58250
|90850
|61000
|96300
|Стандартный
|12.07.2026 - 19.09.2026
|53450
|81250
|56200
|86700
|Стандартный
|20.09.2026 - 10.10.2026
|48850
|72050
|51600
|77500
19. «Элкус» 3*. Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10, корпус 3, стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00-13:59 – 50% без завтрака.
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|03.05.2026 - 09.05.2026
|51250
|75650
|54000
|81100
|Стандарт
|10.05.2026 - 16.05.2026
|50450
|74050
|53200
|79500
|Стандарт
|17.05.2026 - 23.05.2026
|50050
|73250
|52800
|78700
|Стандарт
|24.05.2026 - 30.05.2026
|53250
|79650
|56000
|85100
|Стандарт
|31.05.2026 - 06.06.2026
|55050
|83350
|57800
|88800
|Стандарт
|07.06.2026 - 13.06.2026
|54650
|82550
|57400
|88000
|Стандарт
|14.06.2026 - 20.06.2026
|53250
|79650
|56000
|85100
|Стандарт
|21.06.2026 - 27.06.2026
|53950
|81100
|56700
|86550
|Стандарт
|28.06.2026 - 25.07.2026
|53250
|79650
|56000
|85100
|Стандарт
|26.07.2026 - 01.08.2026
|53950
|81100
|56700
|86550
|Стандарт
|02.08.2026 - 29.08.2026
|53250
|79650
|56000
|85100
|Стандарт
|30.08.2026 - 26.09.2026
|50050
|73250
|52800
|78700
|Стандарт
|27.09.2026 - 03.10.2026
|47800
|68750
|50550
|74200
|Стандарт
|04.10.2026 - 10.10.2026
|47050
|67250
|49800
|72700
20. Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская, 43/12. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». Каждый номер в YARD Residence — это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть всё, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 08:00 + 100%. Ранний заезд после 08:00 + 50%.
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Смарт без кухни
|03.05.2026 - 09.05.2026
|51850
|77250
|54600
|82700
|Смарт без кухни
|10.05.2026 - 16.05.2026
|50200
|73950
|52950
|79400
|Смарт без кухни
|17.05.2026 - 30.05.2026
|49650
|72850
|52400
|78300
|Смарт без кухни
|31.05.2026 - 06.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Смарт без кухни
|07.06.2026 - 13.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Смарт без кухни
|14.06.2026 - 20.06.2026
|52650
|78850
|55400
|84300
|Смарт без кухни
|21.06.2026 - 27.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Смарт без кухни
|28.06.2026 - 15.08.2026
|52650
|78850
|55400
|84300
|Смарт без кухни
|16.08.2026 - 22.08.2026
|50400
|74350
|53150
|79800
|Смарт без кухни
|23.08.2026 - 26.09.2026
|49650
|72850
|52400
|78300
|Смарт без кухни
|27.09.2026 - 03.10.2026
|49350
|72100
|52100
|77550
|Смарт без кухни
|04.10.2026 - 10.10.2026
|-
|-
|-
|-
Отели в Сортавале по системе «Фортуна».
«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Участник тура выбирает даты и условную «звёздность».
- «Оптима» в Сортавале: Сеурахуоне б/з, Сортавала б/з, Golden Rose б/з, Ладога б/з. «Хит» в Сортавале: Пийпун Пиха б/з, Ласточкино гнездо б/з.
- «Экстра» в Сортавале: Белые ночи 4*.
Отели в Санкт-Петербурге, расположенные рядом с местом выезда в Карелию:
- Октябрьская 4*. Адрес: Лиговский пр., 10.
- Акъян 4*. Адрес: ул. Восстания, 19.
- Невский Берег 122 3*. Адрес: Невский просп., 122.
- Невский берег 93 3*. Адрес: Невский просп., 93.
- Новотель 4*. Адрес: ул. Маяковского, 3А.
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).
Скидки:
- детям до 14 лет – 1400 руб.;
- детям 14–16 лет – 700 руб.
- студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) – 200 руб.;
- пенсионерам (РФ) – 200 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение стран ЕАЗС): Нижний парк Петергофа (пн) 1300 р. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.
Варианты проживания
Космос Прибалтийская
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Ривер Палас отель
Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.
Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.
Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.
Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.
На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.
Театральная площадь
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Адмиралтейская
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
Арт деко Невский
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Акьян
Отель «AKYAN St. Petersburg» находится по адресу улица Восстания, 19 в Санкт-Петербурге. Уборка номеров производится в своевременном режиме. За отдельную плату предоставляются услуги прачечной. Персонал разговаривает на двух языках.
В каждом номере гостя ждут комфортабельные кровати с анатомическим матрасом, современной техникой и ванной комнатой со всеми средствами для личной гигиены. Предоставляется набор постельного белья.
В атриуме отеля расположен итальянский ресторан «MIA Strada», здесь же с утра сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также при отеле работает бар «Серж», гостям предлагают авторские коктейли и средиземноморские закуски.
Провести деловые переговоры или бизнес-мероприятия можно в специализированном конференц-зале с необходимым оборудованием.
Не надо тратить время на проезд к деловым и торгово-развлекательным центрам, паркам и достопримечательностям города - все расположено рядом. Путь до железнодорожного вокзала займет 0,8 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Ирис Санкт-Петербург Центр
Открытая в 2008 году гостиница «Ирис Санкт–Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Она имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Кронвелл Инн Стремянная
Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.
К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.
Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.
Невский берег 122
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.
Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.
Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.
На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.
Гостиница «Русь»
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Элкус
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Гостиница «Сеурахуоне»
Гостиница «Сеурахуоне» находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение.
Комфортные, уютные комнаты. оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Также предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Гостиница «Сортавала»
Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар».
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Отель «Golden Rose»
Гостиница «Golden Rose» находится в Сортавале, в 1,5 км от центра. К размещению предлагаются номера для 2, 3 или 4 гостей.
Среди удобств — звукоизоляция, рабочий стол, быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор и ванная комната с косметическими средствами и феном.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и холодильником, а также удобными обеденными местами и посудой.
В 500 м расположено озеро Кармаланьярви. Недалеко располагается торговый центр «Пирамида» (1,4 км) и «Церковь Николая Чудотворца» (2,1 км).
Гостиница «Ладога»
«Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.
Для размещения подготовлены уютные и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Отель «Пийпун Пиха»
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера.
Здесь имеется 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.
Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.
Гостиница «Ласточкино гнездо»
Гостиница «Ласточкино гнездо» находится в городе Сортавала, в старинном особняке, памятнике архитектурного наследия Финской губернии.
К размещению представлены номера разной вместимости и уровня комфорта. Среди удобств — быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор, хорошая звукоизоляция и ванная комната с косметическими средствами, феном и комплектом полотенец.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. Гости могут перекусить в кафе «Калевала» — в 0,3 км или в кафе «Дорожное» — в 0,7 км.
Отель «Белые ночи»
Отель «Белые ночи» расположился в селе Хелюля, в 77 м от остановки общественного транспорта «Совхоз им. Тельмана».
Уютные и светлые номера смогут разместить от двух до трёх гостей. В них всё готово для комфортного проживания: Wi-Fi, ЖК-телевизор, фен и собственная ванная комната с душем.
Самостоятельно организовать питание гости смогут в ресторане, где подаётся русская и кавказская кухня.
Рядом с отелем протекает река, а в шаговой доступности находится местный Дом культуры.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (4 суток в гостинице Санкт-Петербурга и 2 суток в гостинице Сортавалы)
- Завтраки после ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- В Санкт-Петербурге в некоторые дни бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Доп. ночи
- Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что нас ждёт в туре?
Что Вы посетите в Санкт-Петербурге: Дворцы Петербурга и их владельцы. Музей Фаберже, Экскурсия в Петергоф с фонтанами Нижнего парка, Сады и парки Петербурга. Летний сад. Эрмитаж, Гатчина. Гатчинский дворец и парк.
Что Вы посетите в Карелии: Сортавала – водопады – горный парк «Рускеала» – поездка на ретропоезде (по желанию) – город Сортавала, набережная Ладожского озера, Гора Паасо – Сортавала: обзорная экскурсия и авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми» – минеральный центр шунгита.
Сортавала: свободный день или экскурсионная программа на выбор (по желанию за доп. плату):
- Вариант 1. Экскурсия на остров Валаам на «Метеоре».
- Вариант 2. Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.
- Вариант 3. Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната.
- Вариант 4. Прогулка на катере по Ладожским шхерам.
Что можно приобрести за дополнительную плату на месте в Санкт-Петербурге: прогулку по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург, теплоходную экскурсию «По рекам и каналам», автобусную экскурсию «Ночной Петербург».
Что можно приобрести за дополнительную плату на месте в Карелии: обеды, экотропа «Водопады Ахинкоски».
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.