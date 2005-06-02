Максимально насыщенная программа для первого знакомства с Санкт-Петербургом и Карелией.Этот тур для тех, кто ценит красоту природы и истории, а также готов к приключениям и длительным поездкам.В этом приключении вас

ждёт экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, знакомство с горным парком «Рускеала» и Сортавалой, экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа, подъём на гору Паасо, посещение Минерального центра карельского шунгита, Эрмитажа и Гатчинского дворца.

Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (ориентировочно до 31.05/с 01.06 — 900/950 руб. взр., 400/400 дети до 6 лет, 700/750 руб. шк. и студенты, 450 руб. пенс.).

Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтичным и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением дворца Павла I. Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций.

11:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

11:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Кронвелл Инн Стремянная», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

Завтрак в гостинице, освобождение номеров, выезд с вещами (гости, проживающие рядом с вокзалом, могут оставить вещи в гостинице и забрать их после тура).

Дополнительно. Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс., цены уточняются). Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки.

Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники, и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория». 23:30–02:30

Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе в Зимнем дворце – резиденции русских царей. Длинные коридоры, помпезные залы, галереи, стены которых пестрят картинами самых разных художников, скульптуры греческих богов, возвышающиеся на пьедесталах, древние вазы с причудливыми узорами – в наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным.

14:00 Дополнительно: теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточняются).

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, Марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Кронвелл Инн Стремянная», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 22:00 ст. м. «Озерки» (первая остановка), 22:30 ст. м. «Площадь Восстания» (конечная).

14:30–18:00 Свободное время в Сортавале : прогулка по набережной Ладожского озера, самостоятельное посещение музеев (частная коллекция Кронида Гоголева, музей Северного Приладожья), фирменные магазины форелевого хозяйства и карельских бальзамов, кафе и сувенирные лавки.

14:00 Свободное время для обеда за доп. плату.

12:30 Обзорная экскурсия по Сортавале и авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»: архитектура в стиле национального романтизма (Дом Леандера, здание Объединённого банка Северных стран); памятник Рунопевцу, храм Николая Чудотворца; парк «Ваккосалми» с Певчим полем и смотровой площадкой на Ладогу.

Варианты 3 и 4 (к водопадам/гранатовому месторождению и прогулка только по шхерам) также доступны при бронировании.

Программа: Комбинированная экскурсия с морской прогулкой по Ладожским шхерам и посещением острова Валаам. Маршрут включает живописные виды архипелага и знакомство с природой и историей святого места.

Вариант 2. Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.

Вариант 1 . Экскурсия на остров Валаам на «Метеоре». Обязательный платёж: 200руб. за посещение Валаамского архипелага (ООПТ, оплачивается самостоятельно).

Важно! В этот день доступны 4 варианта экскурсий. Программы не входят в стоимость тура и оплачиваются дополнительно при бронировании.

Свободный день или экскурсионная программа на выбор.

Прибытие в Сортавалу, размещение в отеле, свободное время для ужина и отдыха.

Свободное время для самостоятельной прогулки по парку.

Пешеходная экскурсия по горному парку «Рускеала» : Мраморный каньон, история добычи мрамора для Исаакиевского собора и метро.

Свободное время для обеда (возможен групповой обед в кафе за доп. плату).

Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточняются).

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами . Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

11:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).

3 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).

10:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Кронвелл Инн Стремянная», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

1 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

11:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».

11:00 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Кронвелл Инн Стремянная», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает».

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (выбранная гостиница) и в Сортавале (гостиница по системе «Фортуна»).

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):

1. «Космос Прибалтийская» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 03.05.2026 - 30.05.2026 51650 72650 54400 78100 Стандарт 31.05.2026 - 06.06.2026 55250 79850 58000 85300 Стандарт 07.06.2026 - 04.07.2026 54050 77450 56800 82900 Стандарт 05.07.2026 - 11.07.2026 53000 75500 55750 80950 Стандарт 12.07.2026 - 29.08.2026 52650 74850 55400 80300 Стандарт 30.08.2026 - 05.09.2026 51350 72150 54100 77600 Стандарт 06.09.2026 - 10.10.2026 50050 69450 52800 74900

2. «Москва» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 03.05.2026 - 09.05.2026 52850 78450 55600 83900 Стандарт 10.05.2026 - 23.05.2026 52100 76950 54850 82400 Стандарт 24.05.2026 - 30.05.2026 56050 84850 58800 90300 Стандарт 31.05.2026 - 27.06.2026 57450 87650 60200 93100 Стандарт 28.06.2026 - 04.07.2026 55850 84450 58600 89900 Стандарт 05.07.2026 - 22.08.2026 54250 81250 57000 86700 Стандарт 23.08.2026 - 29.08.2026 52450 77650 55200 83100 Стандарт 30.08.2026 - 03.10.2026 51850 76450 54600 81900 Стандарт 04.10.2026 - 10.10.2026 50200 73150 52950 78600

3. «Октябрьская» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания / Маяковская». + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 03.05.2026 - 16.05.2026 55250 79050 58000 84500 Стандартный 17.05.2026 - 23.05.2026 58450 85850 61200 91300 Стандартный 24.05.2026 - 30.05.2026 61650 92650 64400 98100 Стандартный 31.05.2026 - 13.06.2026 62650 94550 65400 100000 Стандартный 14.06.2026 - 20.06.2026 61650 92650 64400 98100 Стандартный 21.06.2026 - 04.07.2026 62150 93600 64900 99050 Стандартный 05.07.2026 - 22.08.2026 59450 87050 62200 92500 Стандартный 23.08.2026 - 26.09.2026 56250 79850 59000 85300

4. «Россия» 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского, д. 11. Ближайшая станция метро — «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 03.05.2026 - 09.05.2026 47350 68950 50100 74400 Стандарт 10.05.2026 - 30.05.2026 46250 66850 49000 72300 Стандарт 31.05.2026 - 06.06.2026 - - - - Стандарт 07.06.2026 - 25.07.2026 51250 76850 54000 82300 Стандарт 26.07.2026 - 01.08.2026 49150 72500 51900 77950 Стандарт 02.08.2026 - 29.08.2026 48450 71050 51200 76500 Стандарт 30.08.2026 - 05.09.2026 46800 67900 49550 73350 Стандарт 06.09.2026 - 03.10.2026 46250 66850 49000 72300 Стандарт 04.10.2026 - 10.10.2026 46100 66550 48850 72000

5. «Ривер Палас Отель» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-я линия В. О., 61/30. Ближайшая станция метро: «Спортивная» и «Василеостровская». Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 03.05.2026 - 16.05.2026 59650 88050 62400 93500 Стандарт 17.05.2026 - 11.07.2026 63050 95050 65800 100500 Стандарт 12.07.2026 - 29.08.2026 61650 92450 64400 97900 Стандарт 30.08.2026 - 05.09.2026 59650 88450 62400 93900 Стандарт 06.09.2026 - 26.09.2026 57650 84450 60400 89900 Стандарт 27.09.2026 - 03.10.2026 56350 81750 59100 87200 Стандарт 04.10.2026 - 10.10.2026 55050 79050 57800 84500

6. Театральная площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 03.05.2026 - 30.05.2026 63050 95050 65800 100500 Стандартный 31.05.2026 - 06.06.2026 61050 90850 63800 96300 Стандартный 07.06.2026 - 29.08.2026 63050 95050 65800 100500 Стандартный 30.08.2026 - 05.09.2026 61050 90850 63800 96300 Стандартный 06.09.2026 - 10.10.2026 59050 86650 61800 92100

7. «Экспресс Садовая» 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Оптима» (г. Сортавала) / «Хит» (г. Сортавала):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 03.05.2026 - 30.05.2026 61450 91650 64200 97100 Стандартный 31.05.2026 - 06.06.2026 59650 88050 62400 93500 Стандартный 07.06.2026 - 29.08.2026 61450 91650 64200 97100 Стандартный 30.08.2026 - 05.09.2026 59650 88050 62400 93500 Стандартный 06.09.2026 - 10.10.2026 57850 84450 60600 89900

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Санкт-Петербурге:

8. «Адмиралтейская» 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем: Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 03.05.2026 - 09.05.2026 49250 69050 52000 74500 Стандартный 10.05.2026 - 16.05.2026 49200 69400 51950 74850 Стандартный 17.05.2026 - 23.05.2026 48750 68500 51500 73950 Стандартный 24.05.2026 - 30.05.2026 49650 69850 52400 75300 Стандартный 31.05.2026 - 06.06.2026 52850 76150 55600 81600 Стандартный 07.06.2026 - 13.06.2026 53550 77650 56300 83100 Стандартный 14.06.2026 - 20.06.2026 52450 75450 55200 80900 Стандартный 21.06.2026 - 27.06.2026 53550 77650 56300 83100 Стандартный 28.06.2026 - 04.07.2026 53000 76550 55750 82000 Стандартный 05.07.2026 - 11.07.2026 52450 75450 55200 80900 Стандартный 12.07.2026 - 29.08.2026 52050 74450 54800 79900 Стандартный 30.08.2026 - 05.09.2026 50050 70750 52800 76200 Стандартный 06.09.2026 - 26.09.2026 48050 67050 50800 72500 Стандартный 27.09.2026 - 03.10.2026 47650 66150 50400 71600 Стандартный 04.10.2026 - 10.10.2026 47250 65250 50000 70700

9. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%.

Цены позже.

10. «Азимут» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Внимание! 02.06-05.06.2026 ПМЭФ, цены под запрос.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Смарт стандарт 03.05.2026 - 30.05.2026 53250 76450 56000 81900 Смарт стандарт 31.05.2026 - 06.06.2026 - - - - Смарт стандарт 07.06.2026 - 01.08.2026 54250 78450 57000 83900 Смарт стандарт 02.08.2026 - 29.08.2026 53650 77450 56400 82900 Смарт стандарт 30.08.2026 - 05.09.2026 52250 74550 55000 80000 Смарт стандарт 06.09.2026 - 10.10.2026 50850 71650 53600 77100

11. «Акьян 4*». Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Восстания, 19. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания», «Маяковская», «Чернышевская». В 6 минутах от гостиницы «Октябрьская 4*»:

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 03.05.2026 - 30.05.2026 62250 91650 65000 97100 Стандарт 31.05.2026 - 06.06.2026 - - - - Стандарт 07.06.2026 - 13.06.2026 - - - - Стандарт 14.06.2026 - 29.08.2026 64650 96650 67400 102100 Стандарт 30.08.2026 - 05.09.2026 63450 94150 66200 99600 Стандарт 06.09.2026 - 26.09.2026 62250 91650 65000 97100 Стандарт 27.09.2026 - 03.10.2026 60350 87950 63100 93400 Стандарт 04.10.2026 - 10.10.2026 58450 84250 61200 89700

12. «Достоевский» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–11:00 + 100% тарифа, 11:00–15:00 + 50% тарифа (без завтрака):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 03.05.2026 - 30.05.2026 51850 74250 54600 79700 Стандартный 31.05.2026 - 06.06.2026 60700 91800 63450 97250 Стандартный 07.06.2026 - 20.06.2026 55650 81650 58400 87100 Стандартный 21.06.2026 - 04.07.2026 58650 87650 61400 93100 Стандартный 05.07.2026 - 11.07.2026 55650 81650 58400 87100 Стандартный 12.07.2026 - 18.07.2026 54150 78950 56900 84400 Стандартный 19.07.2026 - 22.08.2026 53650 78050 56400 83500 Стандартный 23.08.2026 - 29.08.2026 52300 75200 55050 80650 Стандартный 30.08.2026 - 10.10.2026 51850 74250 54600 79700

13. «Ирис» 3* (бывш. ibis). Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Лиговский проспект». В 10 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд +100%:

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 03.05.2026 - 09.05.2026 54250 78250 57000 83700 Стандартный 10.05.2026 - 16.05.2026 55450 80650 58200 86100 Стандартный 17.05.2026 - 30.05.2026 55850 81450 58600 86900 Стандартный 31.05.2026 - 06.06.2026 - - - - Стандартный 07.06.2026 - 27.06.2026 56650 83050 59400 88500 Стандартный 28.06.2026 - 22.08.2026 56050 82050 58800 87500 Стандартный 23.08.2026 - 26.09.2026 54250 78250 57000 83700 Стандартный 27.09.2026 - 10.10.2026 52050 74050 54800 79500

14. Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4* (Cronwell Inn). Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская», в 5 минутах пешком от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–06:00 +100% тарифа, 06:00–12:00 +50% тарифа (без завтрака):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 03.05.2026 - 23.05.2026 51250 76850 54000 82300 Стандарт 24.05.2026 - 30.05.2026 53150 80650 55900 86100 Стандарт 31.05.2026 - 06.06.2026 - - - - Стандарт 07.06.2026 - 04.07.2026 55050 84450 57800 89900 Стандарт 05.07.2026 - 11.07.2026 54400 83100 57150 88550 Стандарт 12.07.2026 - 22.08.2026 52450 79050 55200 84500 Стандарт 23.08.2026 - 26.09.2026 50450 75250 53200 80700 Стандарт 27.09.2026 - 03.10.2026 49550 73450 52300 78900 Стандарт 04.10.2026 - 10.10.2026 48650 71650 51400 77100

15. Невский Берег 122 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания». Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи – гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 06:00 – 100%, ранний заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак:

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 03.05.2026 - 30.05.2026 55250 82850 58000 88300 Стандартный 31.05.2026 - 06.06.2026 62350 96950 65100 102400 Стандартный 07.06.2026 - 22.08.2026 61250 94450 64000 99900 Стандартный 23.08.2026 - 29.08.2026 58850 89650 61600 95100

16. Невский берег, 93, 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания». Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. В 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 03.05.2026 - 30.05.2026 55250 82850 58000 88300 Стандартный 31.05.2026 - 06.06.2026 62350 96950 65100 102400 Стандартный 07.06.2026 - 22.08.2026 61250 94450 64000 99900 Стандартный 23.08.2026 - 29.08.2026 58850 89650 61600 95100

17. «Новотель» 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Маяковская». Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта, вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд + 100%:

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 03.05.2026 - 09.05.2026 58600 84500 61350 89950 Стандарт 10.05.2026 - 22.08.2026 62050 91250 64800 96700 Стандарт 23.08.2026 - 10.10.2026 57450 82250 60200 87700

18. «Русь» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станция метро — «Чернышевская». В самом центре города — в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского замка, в 20 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандартный 03.05.2026 - 30.05.2026 53450 81250 56200 86700 Стандартный 31.05.2026 - 11.07.2026 58250 90850 61000 96300 Стандартный 12.07.2026 - 19.09.2026 53450 81250 56200 86700 Стандартный 20.09.2026 - 10.10.2026 48850 72050 51600 77500

19. «Элкус» 3*. Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10, корпус 3, стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00-13:59 – 50% без завтрака.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 03.05.2026 - 09.05.2026 51250 75650 54000 81100 Стандарт 10.05.2026 - 16.05.2026 50450 74050 53200 79500 Стандарт 17.05.2026 - 23.05.2026 50050 73250 52800 78700 Стандарт 24.05.2026 - 30.05.2026 53250 79650 56000 85100 Стандарт 31.05.2026 - 06.06.2026 55050 83350 57800 88800 Стандарт 07.06.2026 - 13.06.2026 54650 82550 57400 88000 Стандарт 14.06.2026 - 20.06.2026 53250 79650 56000 85100 Стандарт 21.06.2026 - 27.06.2026 53950 81100 56700 86550 Стандарт 28.06.2026 - 25.07.2026 53250 79650 56000 85100 Стандарт 26.07.2026 - 01.08.2026 53950 81100 56700 86550 Стандарт 02.08.2026 - 29.08.2026 53250 79650 56000 85100 Стандарт 30.08.2026 - 26.09.2026 50050 73250 52800 78700 Стандарт 27.09.2026 - 03.10.2026 47800 68750 50550 74200 Стандарт 04.10.2026 - 10.10.2026 47050 67250 49800 72700

20. Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская, 43/12. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». Каждый номер в YARD Residence — это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть всё, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 08:00 + 100%. Ранний заезд после 08:00 + 50%.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Смарт без кухни 03.05.2026 - 09.05.2026 51850 77250 54600 82700 Смарт без кухни 10.05.2026 - 16.05.2026 50200 73950 52950 79400 Смарт без кухни 17.05.2026 - 30.05.2026 49650 72850 52400 78300 Смарт без кухни 31.05.2026 - 06.06.2026 - - - - Смарт без кухни 07.06.2026 - 13.06.2026 - - - - Смарт без кухни 14.06.2026 - 20.06.2026 52650 78850 55400 84300 Смарт без кухни 21.06.2026 - 27.06.2026 - - - - Смарт без кухни 28.06.2026 - 15.08.2026 52650 78850 55400 84300 Смарт без кухни 16.08.2026 - 22.08.2026 50400 74350 53150 79800 Смарт без кухни 23.08.2026 - 26.09.2026 49650 72850 52400 78300 Смарт без кухни 27.09.2026 - 03.10.2026 49350 72100 52100 77550 Смарт без кухни 04.10.2026 - 10.10.2026 - - - -

Отели в Сортавале по системе «Фортуна».

«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Участник тура выбирает даты и условную «звёздность».

«Оптима» в Сортавале: Сеурахуоне б/з, Сортавала б/з, Golden Rose б/з, Ладога б/з. «Хит» в Сортавале: Пийпун Пиха б/з, Ласточкино гнездо б/з. «Экстра» в Сортавале: Белые ночи 4*.

Отели в Санкт-Петербурге, расположенные рядом с местом выезда в Карелию:

Октябрьская 4*. Адрес: Лиговский пр., 10. Акъян 4*. Адрес: ул. Восстания, 19. Невский Берег 122 3*. Адрес: Невский просп., 122. Невский берег 93 3*. Адрес: Невский просп., 93. Новотель 4*. Адрес: ул. Маяковского, 3А.

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).

Скидки:

детям до 14 лет – 1400 руб.;

детям 14–16 лет – 700 руб.

студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) – 200 руб.;

пенсионерам (РФ) – 200 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение стран ЕАЗС): Нижний парк Петергофа (пн) 1300 р. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.