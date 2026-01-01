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Карелия: 2 дня в сказке. Домики с панорамным видом и лучшие места

Тур проводится индивидуально и ежедневно по согласованию
Карелия: 2 дня в сказке. Домики с панорамным видом и лучшие местаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Карелия: 2 дня в сказке. Домики с панорамным видом и лучшие местаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Карелия: 2 дня в сказке. Домики с панорамным видом и лучшие местаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур проводится Индивидуально и Ежедневно по согласованию, при бронировании от 2-х мест. По желанию, мы можем присоединить вас к сборной группе - даты уточнять.

За 2 дня вы посетите самые топовые локации Карелии: горный парк Рускеала (мраморный каньон), водопады - Ахинкоски и Койриноянкоски, гору Хийденвуории Ладожские шхеры. А также множество живописных, первозданных природных мест Приладожья, известных лишь местным жителям: обзорные площадки на фактурных скалах вдоль берега бескрайней Ладоги, малоизвестные водопады и сказочные тропы среди хвойного леса и каменные острова с уникальной растительностью.

Вас ждет водная прогулка по крупнейшему озеру Европы, с высадками на необитаемых островах (в зимнее время прогулка проходит на аэролодке). Наш гид устроит для вас чаепитие на скалах с национальными карельскими угощениями, а в ресторанах на маршруте вы сможете попробовать лучшие блюда северной кухни. Желающие смогут добавить в тур поездку на Ретро поезде, а вечером воспользоваться дополнительными услугами глэмпинга: аренда сап серф, лодок, снастей для рыбалки, баня.

А если вы предпочитаете более протяженные туры, то у нас есть для вас регулярные туры, продолжительность от 3 до 10 дне1.

Место старта и финиша: Петрозаводск или Сортавала (на выбор)

  • Проживание в домиках
  • Горный парк Рускеала
  • Водопады Койриноянкоски
  • Водопады Ахинкоски
  • Национальный парк Ладожские Шхеры
  • Водная прогулка на катере или аэролодке
  • Гора Хийденвуори
  • Авторский маршрут по первозданным местам без скопления туристов
  • Локальная кухня
  • Комфортный трансфер

Программа тура по дням

1 день

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Встреча с гидом по прибытии. Небольшая обзорная прогулка по городу, знакомство друг с другом, историей и современностью карельской столицы. Завтрак по желанию. Отправление навстречу приключениям.

Чтобы не терять времени, сразу же отправляемся в самую живописную часть Карелии — Северное Приладожье, именно оно славится уникальным рельефом, огромным количеством перепадов высот и множеством природных достопримечательностей.

Приключение на берегу Ладоги начинается с авторского авто-пешеходного маршрута по нетронутым природным локациям: сказочные тропы хвойного леса, фактурные скалы, панорамные виды на самое крупное озеро Европы, чай с карельскими ягодами и дружеское общение на берегу.

В обеденное время состоится заселение в глэмпинг и прогулка на водопад

После чего на причале вас будет ожидать небольшой частный катер, на котором вы отправитесь на прогулку среди Ладожских шхер - уникального наследия Ледникового периода.

Система островов, нетронутых человеком и узкие проливы между ними образуют картину, неповторимой красоты.

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Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Рускеала - Ахинкоски - Паасо

После завтрака отправимся к самому известному месту Карелии - горный парк Рускеала. В парке у вас будет свободное время для осмотра локаций: мраморный каньон, итальянский карьер, горное озеро, белая гора, подземная штольня и др. Желающие могут приобрести дополнительные экскурсии: в подземный мир или музей Рускеалы, полет над каньоном, катание на лодке, катамаране. Группа поедет в парк на авто, но если Вы давно мечтали прокатиться на Ретро Поезде это возможно, если предварительно приобрести билеты. Укажите этот момент при бронировании.

Далее отправляемся к водопадам Ахинкоски - место съемок фильмов А зори здесь тихие и Темный мир. Система небольших, бурных водопадов, эко - тропа, подвесные мостики прямо над падением воды и причудливые деревянные скульптуры. Именно здесь можно приобрести любые карельские ягоды, включая морошку, чаи, полезные травы и многое другое. Обед организуем в одном из кафе на берегу Ладожского озера. А после покорим восхитительную гору - Паасонвуори, с которой открывается невероятный круговой обзор. Наверх ведет очень атмосферная лестница, а помимо пейзажей, гора обладает интересной и значимой средневековой историей

Рускеала - Ахинкоски - ПаасоРускеала - Ахинкоски - ПаасоРускеала - Ахинкоски - Паасо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер с ж/д вокзала и аэропорта
  • Трансфер на легковом авто на протяжении маршрута 2 дня
  • Сопровождение гида
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам
  • Завтраки по меню
  • Проживание в загородном комплексе
  • Помощь в покупке авиа или ж/д билетов
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска (или г. Сортавала)
  • Обеды, Ужины
  • Дополнительные развлечения и сувениры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Карелии. Объездила пол России, но не нашла места лучше, чем родной регион. Я работаю в туризме более 15-лет и с радостью делюсь своей
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страстью к путешествиям. Моя команда создает неформальные туры, которые открывают первозданные уголки природы и предлагают комфортный отдых. Мы является полностью локальным туроператором и каждому гиду есть чем поделиться с гостями "от первого лица" Каждое путешествие — это настоящее приключение, способное помочь вам отвлечься от повседневной рутины, восстановить силы, завести знакомства и зарядиться положительными эмоциями. А иногда и вовсе изменить жизнь! Добро пожаловать в удивительную Карелию

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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