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Описание тура

Тур проводится Индивидуально и Ежедневно по согласованию, при бронировании от 2-х мест. По желанию, мы можем присоединить вас к сборной группе - даты уточнять.

За 2 дня вы посетите самые топовые локации Карелии: горный парк Рускеала (мраморный каньон), водопады - Ахинкоски и Койриноянкоски, гору Хийденвуории Ладожские шхеры. А также множество живописных, первозданных природных мест Приладожья, известных лишь местным жителям: обзорные площадки на фактурных скалах вдоль берега бескрайней Ладоги, малоизвестные водопады и сказочные тропы среди хвойного леса и каменные острова с уникальной растительностью.

Вас ждет водная прогулка по крупнейшему озеру Европы, с высадками на необитаемых островах (в зимнее время прогулка проходит на аэролодке). Наш гид устроит для вас чаепитие на скалах с национальными карельскими угощениями, а в ресторанах на маршруте вы сможете попробовать лучшие блюда северной кухни. Желающие смогут добавить в тур поездку на Ретро поезде, а вечером воспользоваться дополнительными услугами глэмпинга: аренда сап серф, лодок, снастей для рыбалки, баня.

А если вы предпочитаете более протяженные туры, то у нас есть для вас регулярные туры, продолжительность от 3 до 10 дне1.

Место старта и финиша: Петрозаводск или Сортавала (на выбор)