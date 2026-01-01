Описание тура
Тур проводится Индивидуально и Ежедневно по согласованию, при бронировании от 2-х мест. По желанию, мы можем присоединить вас к сборной группе - даты уточнять.
За 2 дня вы посетите самые топовые локации Карелии: горный парк Рускеала (мраморный каньон), водопады - Ахинкоски и Койриноянкоски, гору Хийденвуории Ладожские шхеры. А также множество живописных, первозданных природных мест Приладожья, известных лишь местным жителям: обзорные площадки на фактурных скалах вдоль берега бескрайней Ладоги, малоизвестные водопады и сказочные тропы среди хвойного леса и каменные острова с уникальной растительностью.
Вас ждет водная прогулка по крупнейшему озеру Европы, с высадками на необитаемых островах (в зимнее время прогулка проходит на аэролодке). Наш гид устроит для вас чаепитие на скалах с национальными карельскими угощениями, а в ресторанах на маршруте вы сможете попробовать лучшие блюда северной кухни. Желающие смогут добавить в тур поездку на Ретро поезде, а вечером воспользоваться дополнительными услугами глэмпинга: аренда сап серф, лодок, снастей для рыбалки, баня.
А если вы предпочитаете более протяженные туры, то у нас есть для вас регулярные туры, продолжительность от 3 до 10 дне1.
Место старта и финиша: Петрозаводск или Сортавала (на выбор)
- Проживание в домиках
- Горный парк Рускеала
- Водопады Койриноянкоски
- Водопады Ахинкоски
- Национальный парк Ладожские Шхеры
- Водная прогулка на катере или аэролодке
- Гора Хийденвуори
- Авторский маршрут по первозданным местам без скопления туристов
- Локальная кухня
- Комфортный трансфер
Программа тура по дням
1
Встреча с гидом по прибытии. Небольшая обзорная прогулка по городу, знакомство друг с другом, историей и современностью карельской столицы. Завтрак по желанию. Отправление навстречу приключениям.
Чтобы не терять времени, сразу же отправляемся в самую живописную часть Карелии — Северное Приладожье, именно оно славится уникальным рельефом, огромным количеством перепадов высот и множеством природных достопримечательностей.
Приключение на берегу Ладоги начинается с авторского авто-пешеходного маршрута по нетронутым природным локациям: сказочные тропы хвойного леса, фактурные скалы, панорамные виды на самое крупное озеро Европы, чай с карельскими ягодами и дружеское общение на берегу.
В обеденное время состоится заселение в глэмпинг и прогулка на водопад
После чего на причале вас будет ожидать небольшой частный катер, на котором вы отправитесь на прогулку среди Ладожских шхер - уникального наследия Ледникового периода.
Система островов, нетронутых человеком и узкие проливы между ними образуют картину, неповторимой красоты.
Рускеала - Ахинкоски - Паасо
После завтрака отправимся к самому известному месту Карелии - горный парк Рускеала. В парке у вас будет свободное время для осмотра локаций: мраморный каньон, итальянский карьер, горное озеро, белая гора, подземная штольня и др. Желающие могут приобрести дополнительные экскурсии: в подземный мир или музей Рускеалы, полет над каньоном, катание на лодке, катамаране. Группа поедет в парк на авто, но если Вы давно мечтали прокатиться на Ретро Поезде это возможно, если предварительно приобрести билеты. Укажите этот момент при бронировании.
Далее отправляемся к водопадам Ахинкоски - место съемок фильмов А зори здесь тихие и Темный мир. Система небольших, бурных водопадов, эко - тропа, подвесные мостики прямо над падением воды и причудливые деревянные скульптуры. Именно здесь можно приобрести любые карельские ягоды, включая морошку, чаи, полезные травы и многое другое. Обед организуем в одном из кафе на берегу Ладожского озера. А после покорим восхитительную гору - Паасонвуори, с которой открывается невероятный круговой обзор. Наверх ведет очень атмосферная лестница, а помимо пейзажей, гора обладает интересной и значимой средневековой историей
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер с ж/д вокзала и аэропорта
- Трансфер на легковом авто на протяжении маршрута 2 дня
- Сопровождение гида
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам
- Завтраки по меню
- Проживание в загородном комплексе
- Помощь в покупке авиа или ж/д билетов
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска (или г. Сортавала)
- Обеды, Ужины
- Дополнительные развлечения и сувениры