2 день

Обзорная экскурсия по Сортавале. Остров Валаам. Галерея Кронида Гоголева

Завтрак в гостинице.

09:10–10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавала с осмотром местной архитектуры — памятников северного модерна.

11:00 Отправление на метеоре на остров Валаам. Переход по Ладожскому озеру — 50 мин.

11:50 Прибытие в Монастырскую бухту.

Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».

Постный обед в трапезной.

Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.

Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.

16:50-17:50 Обратный путь на метеоре в г. Сортавала.

18:00 Посещение галереи Кронида Гоголева — уникального собрания работ мастера, выполненных в технике резьбы по дереву.

19:00 Ужин, свободное время и отдых.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160