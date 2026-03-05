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Описание тура

Это не тур по Карелии, а приватный выезд на 3 дня, где всё работает: встреча в Сортавале, собранная логистика, нормальный сон у Ладоги и впечатления, которые звучат как история, а не как список локаций. Без толпы, без микрофона и без суеты — вы просто приезжаете, а дальше мы держим темп, подрядчиков и план на случай капризов погоды.

За эти три дня вы поймаете Карелию в её лучших состояниях: рассветный полёт на воздушном шаре над лесами и озёрами, скорость и острова Ладожских шхер, мраморный каньон Рускеалы и редкая Подземная Рускеала — туда, куда обычно сложно попасть. А финал — ретропоезд 19 века с живой музыкой и атмосферой кино. Это короткое окно, которое ощущается как неделя перезагрузки.

Кому подойдёт этот выезд:

Мужским компаниям 4 - 10 человек , которые хотят собрать своих и не облажаться: без кринжа, без толпы, без чужих людей и подселений — только ваша команда и чёткая организация.

Тем, у кого короткое окно на 3 дня , но нужен эффект как неделя: выспаться, переключиться, получить драйв и новые истории — без потерь времени на логистике.

Тем, кто ценит драйв в правильной упаковке : катер по Ладожским шхерам, Рускеала (включая Подземную), ретропоезд — сильные впечатления, но без лишнего риска и хаоса.

Тем, кто ненавидит туристический формат: никаких микрофонов, анимации и обязаловки . Есть программа — но внутри неё всегда остаётся пространство для своего темпа.

Тем, кому важен комфорт сна и восстановления : отель на Ладоге, тишина, нормальная еда вовремя, возможность Spa/бани — чтобы вернуться не уставшими, а собранными.

Тем, кто хочет приватность и статус без пафоса: тихий премиум — когда всё работает, но никто не играет в Vip.

Кому точно не подойдёт этот выезд:

Тем, кто выбирает поездки строго по минимальной цене и готов жить как получится. Здесь вы платите за результат: комфорт сна, точную логистику, сильных подрядчиков и отсутствие хаоса.

Тем, кому нужен марафон и гонка по точкам : впихнуть максимум, постоянно спешить, ехать на усталости. У нас другой подход: впечатления + паузы + ресурс, чтобы не сорваться по настроению.

Тем, кто едет за шумной тусовкой, алкоголем до утра и разносом . Этот формат про достойный отдых и нормальный сон. Если цель — только кутёж, вам будет скучно.

Тем, кто хочет каждые полчаса менять план , спорить по маршруту и делать по-своему в моменте. Программа собрана заранее, чтобы убрать лишние решения и трение внутри компании.

Тем, кто ищет жёсткий экстрим или выживание : палатки, походы с рюкзаками, бытовые испытания и терпим. Здесь будет слишком комфортно и слишком управляемо.

Тем, кто не готов к правилам среды: уважение к границам, адекватный тон, дисциплина на активностях и базовая ответственность друг за друга. Без этого мужской выезд без кринжа не работает.

Программа может быть именно такой — как готовый пример приватного мужского выезда с нашим выверенным таймингом и продуманной организацией. Но она не жёсткая: мы легко меняем сценарий под вашу компанию — по длительности, темпу, уровню активности и интересам (больше драйва / больше отдыха, баня/Спа, другие локации и акценты), чтобы выезд получился вашим — без суеты и потерь времени.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам. Наличие обновляется не всегда мгновенно, и мы быстро проверим актуальные места и подтвердим возможность бронирования.