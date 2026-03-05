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Мужская Карелия. Приватный комфорт-тур: воздушный шар, рыбалка, баня, ретро-поезд

Это не тур по Карелии, а приватный выезд на три дня
Мужская Карелия. Приватный комфорт-тур: воздушный шар, рыбалка, баня, ретро-поездФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мужская Карелия. Приватный комфорт-тур: воздушный шар, рыбалка, баня, ретро-поездФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мужская Карелия. Приватный комфорт-тур: воздушный шар, рыбалка, баня, ретро-поездФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это не тур по Карелии, а приватный выезд на 3 дня, где всё работает: встреча в Сортавале, собранная логистика, нормальный сон у Ладоги и впечатления, которые звучат как история, а не как список локаций. Без толпы, без микрофона и без суеты — вы просто приезжаете, а дальше мы держим темп, подрядчиков и план на случай капризов погоды.

За эти три дня вы поймаете Карелию в её лучших состояниях: рассветный полёт на воздушном шаре над лесами и озёрами, скорость и острова Ладожских шхер, мраморный каньон Рускеалы и редкая Подземная Рускеала — туда, куда обычно сложно попасть. А финал — ретропоезд 19 века с живой музыкой и атмосферой кино. Это короткое окно, которое ощущается как неделя перезагрузки.

Кому подойдёт этот выезд:

  • Мужским компаниям 4 - 10 человек, которые хотят собрать своих и не облажаться: без кринжа, без толпы, без чужих людей и подселений — только ваша команда и чёткая организация.

  • Тем, у кого короткое окно на 3 дня, но нужен эффект как неделя: выспаться, переключиться, получить драйв и новые истории — без потерь времени на логистике.

  • Тем, кто ценит драйв в правильной упаковке: катер по Ладожским шхерам, Рускеала (включая Подземную), ретропоезд — сильные впечатления, но без лишнего риска и хаоса.

  • Тем, кто ненавидит туристический формат: никаких микрофонов, анимации и обязаловки. Есть программа — но внутри неё всегда остаётся пространство для своего темпа.

  • Тем, кому важен комфорт сна и восстановления: отель на Ладоге, тишина, нормальная еда вовремя, возможность Spa/бани — чтобы вернуться не уставшими, а собранными.

  • Тем, кто хочет приватность и статус без пафоса: тихий премиум — когда всё работает, но никто не играет в Vip.

Кому точно не подойдёт этот выезд:

  • Тем, кто выбирает поездки строго по минимальной цене и готов жить как получится. Здесь вы платите за результат: комфорт сна, точную логистику, сильных подрядчиков и отсутствие хаоса.

  • Тем, кому нужен марафон и гонка по точкам: впихнуть максимум, постоянно спешить, ехать на усталости. У нас другой подход: впечатления + паузы + ресурс, чтобы не сорваться по настроению.

  • Тем, кто едет за шумной тусовкой, алкоголем до утра и разносом. Этот формат про достойный отдых и нормальный сон. Если цель — только кутёж, вам будет скучно.

  • Тем, кто хочет каждые полчаса менять план, спорить по маршруту и делать по-своему в моменте. Программа собрана заранее, чтобы убрать лишние решения и трение внутри компании.

  • Тем, кто ищет жёсткий экстрим или выживание: палатки, походы с рюкзаками, бытовые испытания и терпим. Здесь будет слишком комфортно и слишком управляемо.

  • Тем, кто не готов к правилам среды: уважение к границам, адекватный тон, дисциплина на активностях и базовая ответственность друг за друга. Без этого мужской выезд без кринжа не работает.

Программа может быть именно такой — как готовый пример приватного мужского выезда с нашим выверенным таймингом и продуманной организацией. Но она не жёсткая: мы легко меняем сценарий под вашу компанию — по длительности, темпу, уровню активности и интересам (больше драйва / больше отдыха, баня/Спа, другие локации и акценты), чтобы выезд получился вашим — без суеты и потерь времени.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам. Наличие обновляется не всегда мгновенно, и мы быстро проверим актуальные места и подтвердим возможность бронирования.

Программа тура по дням

1 день

Водопады, месторождение граната, закат над Ладогой

Встречаем в Сортавале. Вы выходите с поезда — дальше всё уже настроено. Забираем на вокзале, коротко сверяем тайминг и едем на завтрак (входит в стоимость). Без ожиданий и растягивания: задача — спокойно стартовать и не терять время в первые часы.

Карелия включается сразу. Дальше — природный разгон без толпы и лишних слов: едем к водопадам Северного Приладожья, смотрим самый высокий водопад региона и заезжаем на месторождение граната. Там не посмотрели и поехали, а добыли свой камень — нормальный мужской сувенир, который приятно привезти домой: это я сделал сам.

Заселение в отель на Ладоге — формат для сна. Переезжаем в ваш отель на берегу Ладожского озера. Заселяемся, спокойно обедаем и выдыхаем: первый день специально сделан с запасом по времени, чтобы после дороги не бежать по программе, а восстановиться и нормально выспаться.

Два режима на выбор: релакс или тихая активность. Дальше — свободный блок, чтобы каждый держал свой темп:

  • Спа/баня (по желанию) — прогреть голову и тело после дороги;

  • прогулки вдоль Ладоги, лес, тишина;

  • просто отключить телефон и лечь пораньше — завтра будет ранний старт.

Вечером — ужин и закат без обязательной части. Карельский ужин в ресторане отеля, спокойный разговор, территория комплекса и тот самый закат над Ладогой. Никакой анимации, микрофонов и давайте веселиться. Это выезд, где всё работает — и где вы с первого дня чувствуете: контроль и организация на нас, отдых — на вас.

Водопады, месторождение граната, закат над ЛадогойВодопады, месторождение граната, закат над ЛадогойВодопады, месторождение граната, закат над Ладогой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Воздушный шар на рассвете, шхеры, деревня Викингов

  • Ранний старт ради того, что реально стоит усилий — воздушный шар. Поднимаемся очень рано — это осознанный выбор: на рассвете Карелия выглядит так, как её не увидишь днём. Вы летите над лесами, озёрами и долинами — тишина, высота, ощущение масштаба. Организация на земле — под контролем: трансфер, инструктаж, команда, тайминг. После приземления — короткий ритуал: бокал игристого и сертификаты. Не праздник ради праздника, а точка, которую приятно зафиксировать: сделали — запомнили.

  • Если погода не даёт лететь — включается план Б: полёт переносим на следующий день. Никакой нервотрёпки и ну, извините.

  • Возвращаемся в отель: завтрак и восстановление. После шара — обратно в комфорт. Завтракаем и даём время прийти в себя: можно поспать ещё час, прогуляться по территории, спокойно перевести дыхание. Мы специально держим темп так, чтобы драйв не превращался в усталость.

  • Ладожские шхеры — скорость, скалы, острова. Дальше — вода и ветер. Выходим на скоростной катер и идём по Ладоге: отвесные скалы, узкие проливы, дикие острова. Высаживаемся в точках, где нет толпы и туристического шума. Это тот формат, который любят мужские компании: много пространства, минимум слов, максимум ощущения свободы.

  • Карельский обед — вовремя и без ожиданий. Нормальная еда в правильный момент — чтобы не было голода и раздражения. Ритм дня держим так, чтобы никто не сыпался по энергии.

Деревня викингов — живой опыт, а не музей посмотрели и ушли. Едем в этно-комплекс живой истории: укреплённое поселение, быт раннего средневековья, нормальная подача истории без школьных лекций. По желанию — то, что заходит компании сильнее всего:

  • дегустация медовухи (с историей, без цирка),

  • кузня/ремесленные зоны — можно попробовать руками,

  • тир и древнее оружие — безопасно, с инструктажем, но с настоящим азартом.

Вечером — обратно в отель: ужин и спокойный режим. После насыщенного дня возвращаемся, ужинаем и переключаемся в отдых. Никаких обязательных вечерних активностей. Завтра снова будут сильные впечатления — задача вечера простая: нормально поесть, выдохнуть и выспаться.

Воздушный шар на рассвете, шхеры, деревня ВикинговВоздушный шар на рассвете, шхеры, деревня ВикинговВоздушный шар на рассвете, шхеры, деревня Викингов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Горный парк Рускеала, мраморный каньон, ретропоезд

  • Утро без гонки. Завтракаете в отеле в своём темпе. Этот блок специально оставлен свободным: выспаться, добрать ресурс, прогуляться у воды, допить кофе без таймера. В выезде важен не только драйв, но и то, чтобы вы вернулись с ощущением отдохнул, а не выжил.

  • Выселение без бытовых задач. Собираетесь — а дальше мы всё берём на себя: багаж под контролем, логистика выстроена, вы не носитесь с чемоданами и не думаете, где что оставить.

  • Рускеала: мраморный каньон, масштаб и правильные точки. Едем в Рускеальский парк — главный природный вау региона. Прогулка вдоль мраморного каньона с бирюзовой водой: фактура камня, глубина, свет — всё выглядит как декорации, только настоящие. По желанию — зиплайн: короткий безопасный адреналин, чтобы поставить жирную точку на активностях.

  • Обед — вовремя. Нормально поесть в середине дня — обязательная часть сценария. Без перекусите как-нибудь и без ожиданий по часу.

  • Подземная Рускеала — туда, куда обычно сложно попасть. Дальше — уровень не для всех: спускаемся в Подземную Рускеалу. Это бывшие штольни добычи мрамора, а сейчас — мистические гроты и подземные пространства, где ощущение масштаба и тишины буквально давит на кнопки. Ключевой момент: мы заранее решаем доступ и тайминг, поэтому вы не тратите время на попытки поймать слот.

  • Финал: ретропоезд — красиво, достойно, без пафоса. Закрываем день и весь выезд проездом на ретропоезде: настоящий паровоз, вагоны в стиле конца Xix века, бархат, живая музыка, шампанское. Это не аттракцион, а финальный кадр — тот самый, который потом пересказывают друзьям как историю.

  • Разъезд — организованно и без суеты. Тех, кто уезжает в Петербург на Ласточке, проводим и посадим на поезд. У тех, кто едет в Москву — есть окно на ужин: завезём в ресторан национальной кухни и так же чётко посадим на ваш поезд.

В итоге третий день — не добить программу, а закрыть выезд сильными впечатлениями и аккуратной логистикой, чтобы уехать с тем самым ощущением: всё было чётко, как надо.

Горный парк Рускеала, мраморный каньон, ретропоездГорный парк Рускеала, мраморный каньон, ретропоездГорный парк Рускеала, мраморный каньон, ретропоезд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 2 ночи в гостевом комплексе на берегу Ладожского озера
  • Завтраки (3 дня) - в отеле
  • Встреча и сопровождение по программе: турлидер в группе, организационная поддержка на протяжении тура
  • Все переезды по маршруту в рамках программы (встреча/перемещения между локациями/доставка к поездам по завершении)
  • Экскурсия к водопадам Северного Приладожья
  • Посещение месторождения граната + возможность добыть сувенир
  • Прогулка по Ладожским шхерам на катере с высадками на острова
  • Посещение этно-комплекса Музей живой истории Карелии (Деревня викингов): экскурсия и активности по программе комплекса
  • Посещение горного парка Рускеала + экскурсия по наземной части. Экскурсия Подземная Рускеала
  • Билеты на ретропоезд (Сортавала) - проезд по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до/из Сортавалы (поезда из/в Санкт-Петербург и Москву)
  • Обеды и ужины (оплачиваются отдельно по меню в кафе/ресторанах)
  • Полёт на воздушном шаре - оплачивается отдельно
  • Spa / баня / доп. услуги отеля
  • Дополнительные развлечения: зиплайн в Рускеале и любые активности вне программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
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карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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