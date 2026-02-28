Премиум Карелия: 3 дня - бизнес-выезд под ключ

Это частный тур по Карелии
Описание тура

Это частный тур по Карелии для тех, кто привык к высокому стандарту и выбирает уровень, где важны тишина, сервис и предсказуемость — без суеты и толпы: 3 дня, в которых вы не занимаетесь организацией и не держите всё под контролем — вы просто переключаетесь. Мы встречаем вас в Сортавале, ведём по выстроенному сценарию и сохраняем правильный ритм: нормальный сон, паузы, комфорт у Ладоги и впечатления без спешки.

Внутри — только то, что действительно стоит этих дней: полёт на воздушном шаре на рассвете, Ладожские шхеры на катере с высадками на острова, Рускеала и Подземная Рускеала, водопады и финал на ретропоезде 19 века. Камерный формат, предсказуемая логистика, план B по погоде и сервис, который работает как процесс — чтобы вы вернулись собраннее, спокойнее и с ощущением, что отдых сработал.

Кому подойдёт этот тур:

  • Тем, у кого есть всего 3 дня, но хочется получить концентрат Карелии без перегруза: водопады, шхеры, Рускеала и ретропоезд — в выстроенном ритме, без гонки.

  • Тем, кто ценит комфорт как отсутствие трения: нормальный сон, понятные переезды, тишина, хорошее размещение у Ладоги и сервис без навязчивости.

  • Тем, кто устал думать, выбирать и контролировать: вы просто приезжаете — дальше всё собрано так, чтобы отдыхать, а не заниматься организацией.

  • Тем, кому важна предсказуемость и безопасность: продуманная логистика, тайминг без суеты, проверенные точки и план B (включая сценарий по воздушному шару).

  • Тем, кто любит впечатления уровня вау, но без туристического шума: полёт на шаре на рассвете, Ладожские шхеры с высадками на острова, Подземная Рускеала.

  • Тем, кто хочет красивый финал, а не доехать и устать: ретропоезд 19 века с атмосферой, музыкой и шампанским — как точка в истории.

  • Тем, кому важно, чтобы отдых давал результат: вы вернётесь собраннее, спокойнее и с ощущением, что эти 3 дня действительно сработали.

Кому точно не подойдёт этот тур:

  • Тем, кто выбирает поездки строго по минимальной цене и спокойно относится к компромиссам по размещению, дороге и сервису. Здесь фокус на комфорте, качестве и предсказуемости.

  • Тем, кому нужен марафон по точкам: максимум локаций за день, постоянная спешка и ощущение гонки. У нас другой сценарий — сильные впечатления + паузы, чтобы это действительно прожить.

  • Тем, кто едет за тусовкой и шумными вечерами. Этот тур про восстановление, тишину, природу и нормальный сон.

  • Тем, кому важно контролировать каждую минуту и менять план на ходу каждые полчаса. Маршрут выстроен заранее, чтобы снять лишние решения и сохранить спокойный ритм.

  • Тем, кто ищет жёсткий экстрим и выживание: палатки, тяжёлые переходы, бытовые испытания. Здесь комфортно, безопасно и по-взрослому.

Эта программа — готовый пример частного тура в Карелию в нашем фирменном ритме: продуманная логистика, правильные паузы, комфорт и сильные впечатления без суеты. Но сценарий не жёсткий: мы легко адаптируем его под ваш запрос — по длительности, темпу, интересам, уровню активности и формату отдыха — чтобы поездка получилась вашей, а не как у всех.

Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.

Если откликается — значит, пора ехать. Осталось выбрать даты и нажать Забронировать.

Программа тура по дням

1 день

Водопады, месторождение граната, закат над Ладогой

  • Встречаем вас на вокзале в Сортавале — спокойно, вовремя, с пониманием ваших таймингов. Без поисков такси и лишней логистики: вы просто садитесь и переключаетесь на режим отдыха. Начинаем с завтрака — чтобы день сразу пошёл ровно, без голода и спешки.

  • Дальше — Карелия природная в правильном ритме: едем к самым красивым водопадам Северного Приладожья и заезжаем на месторождение граната. Здесь не смотреть из автобуса, а прожить место: пройтись, вдохнуть, услышать воду, взять с собой свой найденный камень — маленький личный якорь этого путешествия.

  • После — переезд в наш отель на берегу Ладоги. Заселяемся, обедаем и отпускаем день: никаких обязательных активностей, только комфорт и восстановление. По желанию — Спа, прогулка вдоль Ладоги, тишина, лес и ощущение, что всё организовано так, чтобы вам не приходилось думать ни о чём.

  • Вечер оставляем свободным: большая территория отеля, карельский ужин в ресторане и тот самый ладожский закат, ради которого хочется просто молчать и смотреть. Здесь начинается тихий премиум — когда отдых чувствуется не по уровню слов, а по отсутствию трения.

2 день

Воздушный шар на рассвете, шхеры, деревня Викингов

  • Этот день начинается с впечатления, которое сложно повторить в обычной жизни: полёт на воздушном шаре. Да, подъём будет ранним — но именно в этом и магия: рассвет делает Карелию почти кинематографичной. Сверху вы увидите то, за чем сюда едут: бесконечные леса, зеркальные озёра и линии долин, которые невозможно понять с земли. Мы берём на себя всю организацию и тайминг, чтобы вы просто прожили момент. В финале — бокал шампанского и сертификаты: красиво, торжественно и без лишнего пафоса.

  • После возвращаемся в отель и переключаемся в режим восстановления: завтрак, тишина, время выдохнуть. Можно поспать, можно неспешно прогуляться по территории — в этом туре отдых не между активностями, он встроен в сценарий.

  • Дальше — Карелия с воды: Ладожские шхеры на скоростном катере. Мы идём по маршруту так, чтобы чувствовалась приватность и пространство: отвесные скалы, узкие проливы, остановки на уединённых островах. Здесь легко поймать то самое состояние вне системы — когда голова наконец замолкает. Вдохнём ладожский воздух, сделаем короткую паузу на островах, загадаем желание по местным обычаям — без суеты и толпы.

  • После — карельский обед: тёплый, вкусный и без лишнего ожидания — чтобы спокойно восстановиться и продолжить день в своём ритме.

  • Во второй половине дня — этно-комплекс Музей живой истории Карелии: не формат экскурсии для всех, а живое погружение в раннее средневековье. Деревня викингов на берегу Ладоги, истории и быт, дегустация медовухи, ремесленные зоны и мастер-классы — всё интерактивно и по желанию, без обязаловки: можно включиться, а можно просто наблюдать и впитывать атмосферу.

  • Вечером возвращаемся в отель: ужин, спокойный финал дня и подготовка к следующему — без ощущения марафона.

Если полёт на воздушном шаре отменят по погоде, переносим на следующий день — чтобы впечатление состоялось, а вы не теряли ценное время и настроение.

3 день

Горный парк Рускеала, мраморный каньон, ретропоезд

  • Утро начинаем без спешки: завтрак в отеле и время на себя — выспаться, допить кофе на воздухе, пройтись вдоль Ладоги, добрать то самое ощущение отдыха. Затем выселяемся и выезжаем — чемоданы берём на себя, чтобы вам не пришлось думать о логистике.

  • Дальше — Рускеала: место, которое впечатляет даже тех, кого сложно удивить. Прогулка вдоль мраморного каньона с бирюзовой водой, истории про добычу камня и редкость месторождения — без перегруза фактами, в понятном и живом формате. Если захочется добавить адреналина — на территории парка есть зиплайн (по желанию).

  • Обедаем в местном кафе — просто, вовремя и комфортно по таймингу.

  • После — Подземная Рускеала: та самая часть, куда обычно не попасть. Мы спускаемся в бывшие штольни и гроты, где свет, камень и вода создают почти мистическую атмосферу. Это сильная точка маршрута — не массовая, и оттого особенно запоминающаяся.

  • Финал дня — ретропоезд до Сортавалы: настоящий паровоз и вагоны в стиле конца Xix века. Бархат, живая музыка, шампанское — ощущение не трансфера, а красивого завершения путешествия, как в кино.

Дальше всё максимально чётко по вашему отъезду:

  • гостей на питерскую Ласточку провожаем и сажаем на поезд;

  • для тех, кто едет в Москву, оставляем время на ужин — заезжаем в ресторан национальной кухни и затем также организованно доставляем на вокзал.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 2 ночи в гостевом комплексе на берегу Ладожского озера
  • Завтраки (3 дня) - в отеле/комплексе
  • Встреча и сопровождение по программе: турлидер в группе, организационная поддержка на протяжении тура
  • Все переезды по маршруту в рамках программы
  • Экскурсия к водопадам Северного Приладожья. Посещение месторождения граната + возможность добыть сувенир
  • Прогулка по Ладожским шхерам на катере с высадками на острова
  • Посещение этно-комплекса Музей живой истории Карелии (Деревня викингов): экскурсия и активности по программе комплекса
  • Посещение горного парка Рускеала + экскурсия по наземной части
  • Экскурсия Подземная Рускеала. Билеты на ретропоезд (Сортавала) - проезд по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до/из Сортавалы (поезда из/в Санкт-Петербург и Москву)
  • Обеды и ужины (оплачиваются отдельно по меню в кафе/ресторанах, включая ужин в день отъезда)
  • Полёт на воздушном шаре
  • Spa/баня/доп. услуги отеля
  • Дополнительные развлечения: зиплайн в Рускеале и любые активности вне программы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

