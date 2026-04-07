Карелия. Комфорт-тур до 6 чел. Воздушный шар, ретропоезд, Рускеала, Ладожские шхеры

Карелия в этом туре - не про успеть всё, а про чётко собранные впечатления и спокойный ритм, в котором легко выдохнуть
Описание тура

Карелия в этом туре — не про успеть всё, а про чётко собранные впечатления и спокойный ритм, в котором легко выдохнуть. За 3 дня получится сменить картинку так, чтобы это ощущалось как полноценная перезагрузка: Ладога и шхеры, водопады, мраморный каньон Рускеалы — и много воздуха между точками, без суеты и бесконечных переездов.

И при этом здесь есть тот самый набор вау, ради которого потом хочется пересматривать фото: воздушный шар на рассвете, Подземная Рускеала, ретропоезд-паровоз с атмосферой 19 века и живой музыкой. Формат камерный — до 6 участников, с понятной организацией и предсказуемым комфортом.

Кому подойдёт этот тур:

  • Тем, кто хочет Карелию на вдохе, а не марафон по точкам: с паузами, нормальным сном и временем просто побыть у Ладоги.

  • Тем, кто ценит тихий премиум: комфортное размещение, красивое окружение, предсказуемый уровень сервиса — без показухи и суеты.

  • Тем, кому важна система безопасности и спокойствия: понятная логистика, адекватный темп, заранее продуманные сценарии и план B (в том числе по воздушному шару).

  • Тем, кто устал от необходимости всё контролировать и решать: здесь можно просто приехать, а дальше всё собрано так, чтобы отдыхать, а не организовывать.

  • Тем, кто выбирает впечатления с эффектом вау, но в комфортной подаче: воздушный шар на рассвете/закате, Ладожские шхеры с высадками на острова, Подземная Рускеала и ретропоезд 19 века.

  • Тем, кому хочется эстетики и смысла: природа, вода, камень, свет, тихие места — то, что действительно запоминается.

  • Тем, кто хочет сменить картинку за 3 дня так, чтобы вернуться собраннее, спокойнее и с внутренним запасом.

Кому точно не подойдёт этот тур:

  • Тем, кто выбирает поездки строго по минимальной цене и готов мириться с компромиссами по размещению, дороге и уровню сервиса. Здесь ставка на комфорт, предсказуемость и спокойствие.

  • Тем, кому нужен марафон как можно больше за день: 15 локаций, ранние подъёмы каждый день, постоянная гонка и быстрее-быстрее. В программе — другой ритм: впечатления + паузы.

  • Тем, кто едет за тусовками, шумными вечерами и бессонными ночами. Этот тур про тишину, восстановление и нормальный сон (включая тихие вечера у Ладоги).

  • Тем, кому важно полностью управлять каждым шагом и менять план на месте каждые полчаса. Маршрут собран заранее, чтобы убрать лишние решения.

  • Тем, кто ищет жёсткий экстрим и формат выживания: палатки, походы с тяжёлым рюкзаком, бытовые испытания. Здесь будет слишком комфортно.

  • Тем, кто любит большие группы и анонимность. Формат камерный — до 6 участников.

  • Тем, кому не близки правила среды и уважение к границам (тишина в определённые часы, такт в общении, отсутствие давления). В этом туре атмосфера — часть продукта.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам. Наличие обновляется не всегда мгновенно, и мы быстро проверим актуальные места и подтвердим возможность бронирования.

Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать. Остальное мы возьмём на себя.

Программа тура по дням

1 день

Водопады, месторождение граната, закат над Ладогой

  • Мы встречаем вас на вокзале в Сортавале — без суеты и ищите нас у табло. Всё организовано так, чтобы с первых минут было спокойно: понятная встреча, заранее выстроенная логистика и комфортный темп без гонки. Вы просто садитесь и начинаете путешествие — без лишних решений и напряжения.

  • Начинаем день с спокойного завтрака — не на бегу, а с ощущением, что вы уже на отдыхе. Познакомимся мягко и без обязательств: у нас мини-группа до 6, поэтому легко оставаться собой — общаться, когда хочется, и просто быть в тишине, когда нужно.

  • Дальше — первая порция карельской природы: едем к самому высокому водопаду Северного Приладожья и заезжаем на месторождение граната. Это тот редкий формат, когда впечатление получается с руками: каждый сможет добыть свой маленький сувенир — память не из магазина, а из места.

  • К середине дня приезжаем в наш отель на берегу Ладоги. Заселяемся, обедаем и даём себе время восстановиться: сон, тишина, прогулки вдоль воды — и по желанию Spa-комплекс. Никаких обязательных активностей: здесь ценится ваш ритм.

  • Вечер оставляем свободным — для карельского ужина в ресторане отеля, тёплых разговоров или полного режима тишины. И обязательно — закат над Ладогой: тот самый момент, когда становится ясно, что вы приехали не посмотреть, а вернуться в себя.

2 день

Воздушный шар на рассвете, шхеры, деревня Викингов

  • Раннее утро — ради одного из самых красивых вау в Карелии: полёт на воздушном шаре. На рассвете Карелия выглядит особенно кинематографично: многовековые леса, озёра, долины и мягкий свет, который делает всё вокруг спокойным и почти нереальным. Да, подъём будет ранним — но это тот случай, когда возвращаешься без ощущения усталости, с ясной головой и приятным вау внутри. Завершим полёт бокалом шампанского и сертификатами — красиво и по делу.

  • После — возвращаемся в отель на завтрак и даем себе время прийти в себя: можно поспать ещё, прогуляться по территории, просто побыть в тишине. Мы не упаковываем день до минуты — в этом туре важен ваш ритм.

  • Дальше — Ладога с воды: прогулка по Ладожским шхерам на скоростном катере. Пройдём вдоль отвесных скал, через узкие проливы, выйдем на несколько уединенных островов — каждый со своим характером и видом. Здесь легко дышится и легко думать. По карельской традиции загадаем желание — не как туристический аттракцион, а как маленький личный ритуал на новую точку.

  • Потом — вкусный карельский обед, без компромиссов лишь бы быстро.

  • Во второй половине дня — этно-комплекс Музей живой истории Карелии: настоящая реконструкция деревни викингов на берегу Ладоги. Это не скучная лекция, а живое погружение: увлекательная экскурсия про быт и культуру, дегустация медовухи, ремесленные зоны и мастер-классы (кузница, гончарное дело), возможность попробовать себя в тире и познакомиться с древним оружием — всё безопасно и организовано.

  • Вечером возвращаемся в отель: ужин, тишина, восстановление и ощущение, что день был насыщенным, но не выжал вас.

Если полёт на шаре отменят из-за погоды, мы перенесём его на следующий день — без потери ключевого впечатления.

3 день

Горный парк Рускеала, мраморный каньон, ретропоезд

  • Утро начинается спокойно: завтрак в отеле и немного свободного времени, чтобы без спешки завершить отдых — прогуляться по территории, посидеть у воды, собрать мысли и темп. Этот день не стартует с разбега: сначала — пространство для себя, потом — впечатления.

  • Дальше — выселение и выезд на экскурсию. С багажом всё решено заранее: чемоданы не становятся отдельной задачей и не мешают программе.

  • Следующая точка — горный парк Рускеала. Здесь будет и история места, и та самая картина из открытки: прогулка вдоль мраморного каньона с бирюзовой водой, красивые обзорные точки, воздух и ощущение масштаба. Для тех, кому хочется добавить адреналина, на территории парка есть зиплайн (по желанию).

  • После — обед в местном кафе, без суеты и перехватов на ходу.

  • Затем — Подземная Рускеала: пространство бывших мраморных выработок, где сегодня — подсвеченные гроты и мистическая атмосфера. Это место обычно сложно поймать по билетам и таймингам, но в программе всё организовано так, чтобы попасть внутрь без лишнего напряжения.

  • И финал, который запоминается надолго: ретропоезд-паровоз с фото-вагонами в стиле конца 19 века. Бархат, детали интерьера, живая музыка, бокал шампанского — и ощущение, будто время на час замедлилось. На этом поезде едем до Сортавалы — красиво закрываем путешествие, без просто переезда.

Дальше — аккуратное завершение по логистике:

для тех, кто уезжает на Ласточке в Петербург, — помощь с посадкой на поезд;

для тех, кто едет в Москву, будет время на ужин: заедем в ресторан национальной кухни, после чего также организуем посадку на поезд.

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 2 ночи в гостевом комплексе Времена года на берегу Ладожского озера
  • Завтраки (3 дня) - в отеле
  • Встреча и сопровождение по программе: турлидер в группе, организационная поддержка на протяжении тура
  • Все переезды по маршруту в рамках программы (встреча/перемещения между локациями/доставка к поездам по завершении)
  • Экскурсия к водопадам Северного Приладожья
  • Посещение месторождения граната + возможность добыть сувенир
  • Прогулка по Ладожским шхерам на катере с высадками на острова
  • Посещение этно-комплекса Музей живой истории Карелии (Деревня викингов): экскурсия и активности по программе комплекса
  • Посещение горного парка Рускеала + экскурсия по наземной части
  • Экскурсия Подземная Рускеала
  • Билеты на ретропоезд 19 века - проезд по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Жд вокзала г. Сортавала и обратно
  • Обеды и ужины организованы, оплачивают по меню
  • Воздушный шар - 10.000-12.000 рублей в зависимости от дат
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
читать дальше

карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

