Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур

Групповой тур в Сортавале
5
3 отзыва
Северное Приладожье, где мы проводим программу, объединяет традиции разных народов — карелов, вепсов, финнов и русских.

Каждый из этих этносов внёс свой вклад в карельскую гастрономическую культуру, и мы раскроем для вас её самые вкусные секреты! Эта программа идеально подходит для длинных выходных с семьей и друзьями или тимбилдинговых мероприятий.

В программе принимают участие звезды гастрономии Ольга Белоногова и Иван Балин из музея-ресторана «ВКарелииЕсть», специалисты по карельской традиционной и карельской авторской кухне.
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Ближайшие даты:
26
янв
22
мар

Что вас ожидает:

Вкусные мастер-классы
Вкусные мастер-классы
Научимся готовить радужную форель, карелький десерт и знаменитые калитки
Купольный глэмпинг на острове
Купольный глэмпинг на острове
Уединенный и расслабляющий отдых на берегу замерзшего озера
Гала-ужин с видом на Ладогу
Гала-ужин с видом на Ладогу
В панорамной лаунж-зоне отведаем блюда северной и карельской кухни
Время наедине с собой
Время наедине с собой
В свободное время можно покататься на лыжах, попробовать снегоступы, финские сани или спокойно посидеть у камина
Рускеальский экспресс
Рускеальский экспресс
После прогулки по горному парку Рускеала отправимся на ретропоезде по заснеженной Карелии
Восхождение на скалу Хауккариутта
Восхождение на скалу Хауккариутта
С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры

Программа тура по дням

1 день

Маршрут по острову Хавус, мастер-классы: грибная похлебка, брусничный мусс

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале Сортавалы вы отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на аэролодках (10-15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг.

Вы насладитесь приветственным завтраком и далее вас ждёт активная программа: знакомство с природой острова и лесными богатствами Карелии.

Маршрут по острову Хавус.

Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).

Пройдёте через карельскую тайгу, увидите древнейшие геологические породы и подниметесь на 40-метровую скалу Хауккариутта, откуда открывается панорамный вид на Ладожские шхеры.

Обед-пикник.

После прогулки вас ждет вкусный обед-пикник и мастер-класс у костра с элементами карельской кухни: грибная похлебка с мясом лося и прочие деликатесы «карельского леса».

После обеда у вас будет свободное время покататься на лыжах, попробовать снегоступы, финские сани или спокойно посидеть с книгой у камина.

Мастер-класс — брусничный мусс.

Во второй половине дня вас ждет мастер-класс по брусничному десерту и рассказ гида про традиции карел, в том числе гастрономические.

После активного дня вы поужинаете и отдохнете.

При желании и за доп. плату вы можете заказать русскую баню или баню-фурако прямо на берегу Ладожского озера.

Маршрут по острову Хавус, мастер-классы: грибная похлебка, брусничный муссМаршрут по острову Хавус, мастер-классы: грибная похлебка, брусничный муссМаршрут по острову Хавус, мастер-классы: грибная похлебка, брусничный муссМаршрут по острову Хавус, мастер-классы: грибная похлебка, брусничный мусс
2 день

На аэролодках по Ладожским шхерам, мастер-классы: «рыба на бревне», гравлакс

Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.

Далее вы отправитесь на маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам (около 4 часов) с восхождением на панорамные точки Ладожских шхер.

Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Пикник и «рыба на бревне».

На маршруте будет организован горячий обед-пикник. Вас ждет мастер-класс у костра: «рыба на бревне», а также лохикейтто — уха с красной рыбой, сбитень, наш фирменный глёгг и не только.

После прогулки у вас будет возможность отдохнуть, пообщаться, поиграть в настольные игры или прогуляться по территории глэмпинга.

Далее вас ждет мастер-класс по гравлаксу и разделка форели по тримам.

По маркировке ТРИМ с буквенным обозначением на упаковке можно определить сколько удалено костей, плавников, брюшек и т. д. и можно выбрать ту или иную разделку рыбы.

Вы узнаете древние особенности приготовления рыбы, дошедшие и до наших дней, поучаствуете в процессе подготовки и засолки радужной форели.

Вечером вас ждет рассказ про историю карельской выпечки, гала-ужин в ресторане с видом на Ладогу и дегустация рыбных блюд северной и карельской кухни: финский яичный салат с красной икрой, котлетки из форели, карельские пироги с белой рыбой. Будет вкусно!

На аэролодках по Ладожским шхерам, мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа аэролодках по Ладожским шхерам, мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа аэролодках по Ладожским шхерам, мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа аэролодках по Ладожским шхерам, мастер-классы: «рыба на бревне», гравлакс
3 день

Горный парк «Рускеала», мастер-класс по калиткам

Завтрак.

После завтрака для вас будет организован мастер-класс по калиткам.

Калитка — главный символ и бренд Республики Карелия. На мастер-классе вы узнаете о древнейших способах выпечки калиток, познакомитесь с обычаями обрядовой выпечки и создадите свою уникальную калитку.

В финале вас ждет сюрприз — дегустация гравлакса на калитках с водкой.

Обед в глэмпинге.

После мастер-класса у вас будет свободное время, чтобы собраться, пообедать и далее вы отправитесь на аэролодке на причал, где вас будет ждать трансфер до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).

В «Рускеала» вас ждет наземная экскурсия с гидом.

Рускеальский мраморный карьер. Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

После экскурсии по горному парку вы отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».

Это туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой раньше доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.

После прибытия в город вас ждет вечерняя прогулка с гидом, рассказ о городе Сортавала.

Посещение сувенирного магазина и отъезд домой.

Обратные билеты рекомендуем купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в заключительный день тура.

Горный парк «Рускеала», мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала», мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала», мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала», мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала», мастер-класс по калиткам

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.

Доплата за одноместное размещение в шатре — 15 000 руб.

Скидка третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху — 10%.

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи

На территории глэмпинга:

  • панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин, внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми;
  • 13 купольных шатров, каждый рассчитан на 2–3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова;
  • стильные и комфортные душевые и туалеты (на территории);
  • 2 бани-фурако — подогреваемые открытые купели прямо на берегу озера, здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом;
  • костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
Купольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago Ladoga

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
  • Трансферы по программе
  • 5 кулинарных мастер-классов
  • Авторский маршрут с гидом по острову Хавус
  • Маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам
  • Билеты на «Рускеальский экспресс»
  • Работа поваров, официантов и другого персонала глэмпинга
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
  • Посещение бани-фурако (по желанию, сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
  • Посещение русской бани (пожеланию, сеанс 2 часа, до 4 человек) - 8 000 руб
  • Одноместное размещение в шатре - 15 000 руб
  • Ужин в последний день тура
  • Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • сменное белье;
  • купальные принадлежности (для посещения бани или фурако).

Одежда и обувь:

  • теплую зимнюю куртку и брюки (желательно непродуваемые, подойдет горнолыжный костюм);
  • 2 пары удобной и теплой обуви, одну из пар обуви лучше с защитой от воды
  • теплую и легкую шапку;
  • перчатки или рукавицы (2 пары);
  • шерстяные носки (2 пары);
  • термобелье;
  • удобную одежду для глэмпинга.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды встретят вас на вокзале в Сортавале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять аэролодками на Ладоге;
  • повар будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки, обеды и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?

В стоимость программы включено трехразовое питание (кроме ужина в последний день), а также разнообразные дегустации блюд местной кухни и напитков.

В этом туре вы научитесь готовить грибную похлебку, мариновать рыбу по традиционным рецептам, запекать на костре форель, печь калитки с разными начинками и карельские десерты.

В меню будут гравлакс (слабосоленая форель в скандинавском стиле), карельские рыбные супы, кулебяки, пироги-рыбники, десерты и выпечка с местными ягодами. Вы также попробуете оленину, мясо лося, лесную дичь, чай на карельских травах и традиционные настойки.

Какой транспорт используется на маршруте?

Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.

Путешествие по зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 чел).

Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

В декабре/январе на Ладоге дневная температура в среднем -3°С, а ночью может опуститься до -9°С.

Аномальные колебания температуры бывают редко, но могут быть холодные ветры и метели.

В марте днём в среднем +3°С, ночью -4°С, а в апреле днём +7°С, ночью -2°С.

Есть ли возрастные ограничения?

Данный тур подходит для взрослых и детей старше 14 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
31 янв 2024
Здравствуйте. После приезда из отпуска, хотелось вам написать отзыв, как мы отдыхали. Огромное СПАСИБО. Особенно благодарим нашего гида Анну, повара Ивана, и Олю. А так же весь персонал глэмпинга. Всё было очень классно, интересно и главное - ВКУСНО.
К
9 июля 2023
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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