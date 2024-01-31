Каждый из этих этносов внёс свой вклад в карельскую гастрономическую культуру, и мы раскроем для вас её самые вкусные секреты! Эта программа идеально подходит для длинных выходных с семьей и друзьями или тимбилдинговых мероприятий.
В программе принимают участие звезды гастрономии Ольга Белоногова и Иван Балин из музея-ресторана «ВКарелииЕсть», специалисты по карельской традиционной и карельской авторской кухне.
янв
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Маршрут по острову Хавус, мастер-классы: грибная похлебка, брусничный мусс
Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале Сортавалы вы отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на аэролодках (10-15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Прибытие в глэмпинг.
Вы насладитесь приветственным завтраком и далее вас ждёт активная программа: знакомство с природой острова и лесными богатствами Карелии.
Маршрут по острову Хавус.
Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).
Пройдёте через карельскую тайгу, увидите древнейшие геологические породы и подниметесь на 40-метровую скалу Хауккариутта, откуда открывается панорамный вид на Ладожские шхеры.
Обед-пикник.
После прогулки вас ждет вкусный обед-пикник и мастер-класс у костра с элементами карельской кухни: грибная похлебка с мясом лося и прочие деликатесы «карельского леса».
После обеда у вас будет свободное время покататься на лыжах, попробовать снегоступы, финские сани или спокойно посидеть с книгой у камина.
Мастер-класс — брусничный мусс.
Во второй половине дня вас ждет мастер-класс по брусничному десерту и рассказ гида про традиции карел, в том числе гастрономические.
После активного дня вы поужинаете и отдохнете.
При желании и за доп. плату вы можете заказать русскую баню или баню-фурако прямо на берегу Ладожского озера.
На аэролодках по Ладожским шхерам, мастер-классы: «рыба на бревне», гравлакс
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Далее вы отправитесь на маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам (около 4 часов) с восхождением на панорамные точки Ладожских шхер.
Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Пикник и «рыба на бревне».
На маршруте будет организован горячий обед-пикник. Вас ждет мастер-класс у костра: «рыба на бревне», а также лохикейтто — уха с красной рыбой, сбитень, наш фирменный глёгг и не только.
После прогулки у вас будет возможность отдохнуть, пообщаться, поиграть в настольные игры или прогуляться по территории глэмпинга.
Далее вас ждет мастер-класс по гравлаксу и разделка форели по тримам.
По маркировке ТРИМ с буквенным обозначением на упаковке можно определить сколько удалено костей, плавников, брюшек и т. д. и можно выбрать ту или иную разделку рыбы.
Вы узнаете древние особенности приготовления рыбы, дошедшие и до наших дней, поучаствуете в процессе подготовки и засолки радужной форели.
Вечером вас ждет рассказ про историю карельской выпечки, гала-ужин в ресторане с видом на Ладогу и дегустация рыбных блюд северной и карельской кухни: финский яичный салат с красной икрой, котлетки из форели, карельские пироги с белой рыбой. Будет вкусно!
Горный парк «Рускеала», мастер-класс по калиткам
Завтрак.
После завтрака для вас будет организован мастер-класс по калиткам.
Калитка — главный символ и бренд Республики Карелия. На мастер-классе вы узнаете о древнейших способах выпечки калиток, познакомитесь с обычаями обрядовой выпечки и создадите свою уникальную калитку.
В финале вас ждет сюрприз — дегустация гравлакса на калитках с водкой.
Обед в глэмпинге.
После мастер-класса у вас будет свободное время, чтобы собраться, пообедать и далее вы отправитесь на аэролодке на причал, где вас будет ждать трансфер до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).
В «Рускеала» вас ждет наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер. Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
После экскурсии по горному парку вы отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».
Это туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой раньше доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
После прибытия в город вас ждет вечерняя прогулка с гидом, рассказ о городе Сортавала.
Посещение сувенирного магазина и отъезд домой.
Обратные билеты рекомендуем купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в заключительный день тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Доплата за одноместное размещение в шатре — 15 000 руб.
Скидка третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху — 10%.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
На территории глэмпинга:
- панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин, внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми;
- 13 купольных шатров, каждый рассчитан на 2–3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова;
- стильные и комфортные душевые и туалеты (на территории);
- 2 бани-фурако — подогреваемые открытые купели прямо на берегу озера, здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом;
- костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
- Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- Трансферы по программе
- 5 кулинарных мастер-классов
- Авторский маршрут с гидом по острову Хавус
- Маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам
- Билеты на «Рускеальский экспресс»
- Работа поваров, официантов и другого персонала глэмпинга
Что не входит в цену
- Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
- Посещение бани-фурако (по желанию, сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
- Посещение русской бани (пожеланию, сеанс 2 часа, до 4 человек) - 8 000 руб
- Одноместное размещение в шатре - 15 000 руб
- Ужин в последний день тура
- Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- сменное белье;
- купальные принадлежности (для посещения бани или фурако).
Одежда и обувь:
- теплую зимнюю куртку и брюки (желательно непродуваемые, подойдет горнолыжный костюм);
- 2 пары удобной и теплой обуви, одну из пар обуви лучше с защитой от воды
- теплую и легкую шапку;
- перчатки или рукавицы (2 пары);
- шерстяные носки (2 пары);
- термобелье;
- удобную одежду для глэмпинга.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды встретят вас на вокзале в Сортавале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять аэролодками на Ладоге;
- повар будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки, обеды и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?
В стоимость программы включено трехразовое питание (кроме ужина в последний день), а также разнообразные дегустации блюд местной кухни и напитков.
В этом туре вы научитесь готовить грибную похлебку, мариновать рыбу по традиционным рецептам, запекать на костре форель, печь калитки с разными начинками и карельские десерты.
В меню будут гравлакс (слабосоленая форель в скандинавском стиле), карельские рыбные супы, кулебяки, пироги-рыбники, десерты и выпечка с местными ягодами. Вы также попробуете оленину, мясо лося, лесную дичь, чай на карельских травах и традиционные настойки.
Какой транспорт используется на маршруте?
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Путешествие по зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 чел).
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
В декабре/январе на Ладоге дневная температура в среднем -3°С, а ночью может опуститься до -9°С.
Аномальные колебания температуры бывают редко, но могут быть холодные ветры и метели.
В марте днём в среднем +3°С, ночью -4°С, а в апреле днём +7°С, ночью -2°С.
Есть ли возрастные ограничения?
Данный тур подходит для взрослых и детей старше 14 лет.