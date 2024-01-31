1 день

Маршрут по острову Хавус, мастер-классы: грибная похлебка, брусничный мусс

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале Сортавалы вы отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на аэролодках (10-15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг.

Вы насладитесь приветственным завтраком и далее вас ждёт активная программа: знакомство с природой острова и лесными богатствами Карелии.

Маршрут по острову Хавус.

Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).

Пройдёте через карельскую тайгу, увидите древнейшие геологические породы и подниметесь на 40-метровую скалу Хауккариутта, откуда открывается панорамный вид на Ладожские шхеры.

Обед-пикник.

После прогулки вас ждет вкусный обед-пикник и мастер-класс у костра с элементами карельской кухни: грибная похлебка с мясом лося и прочие деликатесы «карельского леса».

После обеда у вас будет свободное время покататься на лыжах, попробовать снегоступы, финские сани или спокойно посидеть с книгой у камина.

Мастер-класс — брусничный мусс.

Во второй половине дня вас ждет мастер-класс по брусничному десерту и рассказ гида про традиции карел, в том числе гастрономические.

После активного дня вы поужинаете и отдохнете.

При желании и за доп. плату вы можете заказать русскую баню или баню-фурако прямо на берегу Ладожского озера.