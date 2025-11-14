1 день

На квадроциклах по таежным лесам и мастер-класс по настойкам

После встречи на вокзале в г. Сортавале вы позавтракаете в уютном кафе и отправитесь к месту начала квадро-маршрута.

Вам предоставят грязезащитный костюм, ознакомят с техникой безопасности и вы отправитесь в путешествие на квадроциклах.

Маршрут на 3-4 часа пройдет через заброшенные финские деревни, мимо старинных водяных мельниц, по заповедным карельским лесам.

Кульминацией маршрута станет посещение красивейшего озера Вахваярви и заброшенного мраморного карьера (двухместное размещение на квадроцикле, для водителей требуются права категории B).

Перекус будет организован в пути.

После окончания маршрута вы сдадите экипировку и отправитесь на причал, откуда вас ждет трансфер на мотолодках на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

После размещения в куполах мы проведем мастер-класс по приготовлению настоек.

Мы выполним разные варианты приготовления настоек из ягод и трав, продегустируем оригинальные рецепты от шеф-повара ресторана и приготовим памятный сувенир с собой.

Далее вас ждет приветственный ужин с блюдами карельской кухни.

Ночь вы проведете в уютных куполах-полусферах в окружении соснового леса.

*Из-за погодных условий дни могут меняться местами в программе.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160