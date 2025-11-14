Программа тура по дням
На квадроциклах по таежным лесам и мастер-класс по настойкам
После встречи на вокзале в г. Сортавале вы позавтракаете в уютном кафе и отправитесь к месту начала квадро-маршрута.
Вам предоставят грязезащитный костюм, ознакомят с техникой безопасности и вы отправитесь в путешествие на квадроциклах.
Маршрут на 3-4 часа пройдет через заброшенные финские деревни, мимо старинных водяных мельниц, по заповедным карельским лесам.
Кульминацией маршрута станет посещение красивейшего озера Вахваярви и заброшенного мраморного карьера (двухместное размещение на квадроцикле, для водителей требуются права категории B).
Перекус будет организован в пути.
После окончания маршрута вы сдадите экипировку и отправитесь на причал, откуда вас ждет трансфер на мотолодках на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
После размещения в куполах мы проведем мастер-класс по приготовлению настоек.
Мы выполним разные варианты приготовления настоек из ягод и трав, продегустируем оригинальные рецепты от шеф-повара ресторана и приготовим памятный сувенир с собой.
Далее вас ждет приветственный ужин с блюдами карельской кухни.
Ночь вы проведете в уютных куполах-полусферах в окружении соснового леса.
*Из-за погодных условий дни могут меняться местами в программе.
Маршрут по острову Хавус, пикник в лесу и музыкальный мастер-класс
После завтрака в глэмпинге вас ждет пеший маршрут (около 3 км) в сопровождении гида вглубь острова Хавус.
Вы пройдете природной тропой по карельской тайге.
Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Узнаете много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут и многом другом.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
После прогулки вас ждет обед-пикник в лесу на оборудованном месте. Вы попробуете свежезапечёную форель.
После пикника вы закончите пеший маршрут и вернетесь в глэмпинг.
После небольшого отдыха для вас будет организован музыкальный мастер-класс, во время которого вы узнаете историю местных музыкальных инструментов, а также попробуете свои силы в игре на них.
Вечером вас ожидает ужин с блюдами карельской кухни.
При желании вы также сможете отдохнуть в бане-фурако ил русскую баню (за доп. плату, заказывается заранее).
Ночь вы проведете в уютных куполах-полусферах в окружении соснового леса.
Ладожские шхеры и карельский квиз
После завтрака в глэмпинге вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодках в Ладожские шхеры.
Вы увидите самые живописные места окрестных островов.
Мысы острова Хонкасало, которые называют «Ладожскими фьордами», рифовую гору Айно, Чапаевские проливы и много другого.
По маршруту предусмотрены высадки и подъемы на смотровые площадки, с которых открывается захватывающие виды на панораму шхерного района и открытой Ладоги.
Во время прогулки будет организован обед-пикник.
После возвращения в глэмпинг и небольшого отдыха вас ждет карельский вечер: вам расскажут о традициях и обычаях карел, вы попробуете свои силы в разгадывании карельских загадок или пройдете викторину по истории этих мест.
Ужин в ресторане.
За доп. плату вы можете заказать уникальную услугу: флоатинг в заливе Ладожских шхер! Вас ждут незабываемые ощущения и уникальные фотографии (заказывается заранее, группа не менее 4 чел.).
При хорошей погоде вечер вы проведете у большого общего костра, организованного для вас.
Вы сможете поделиться впечатлениями, пожарить маршмеллоу, выпить крепкий чай с карельскими травами, поиграть в игры или попеть песни под гитару.
Прощание с Ладогой, мастер-класс по калиткам, музей у Мастера, гора Паасо
После завтрака для вас будет организован мастер-класс по карельской выпечке.
Калитка – главный символ и бренд республики Карелии.
На нашем мастер-классе вы узнаете о древнейших способах выпечки традиционных калиток, познакомитесь с гастрономическими обычаями обрядовой выпечки и создадите свою уникальную калитку!
Перед отъездом организуем чаепитие с калитками.
Далее на мотолодках мы отправляемся к причалу и оттуда на микроавтобусе и через 30-40 минут мы доберемся до оригинального музея, посвященного крестьянскому быту Северного Приладожья.
Многие экспонаты в музее сделаны руками народного мастера Сергея Волкова, а экскурсии проводит его очаровательная супруга.
Вы сможете увидеть коллекцию красивых камней и крестьянскую одежду, старые вышивки и детские игрушками.
Предметы можно потрогать руками, разжечь огонь кресалом, посидеть за ткацким станком.
После экскурсии возвращаемся в Сортавалу, по дороге нас ждет остановка и подъём на гору Паасо, а точнее древнее городище Паасонвуори.
Это место силы древних карелов, особая энергетика этого необычного холма, уникальные виды, открывающиеся с него, в буквальном смысле завораживают.
Вы узнаете историю этого уникального места и насладитесь прекрасными видами, в вечернее время с горы открывается вид на проходящий по железной дороге ретро поезд на паровозной тяге, вы сможете сделать памятные фото.
И вот мы вернулись в Сортавалу, где нас будет ждать ужин в местном кафе.
После ужина у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Доплата за одноместное размещение в шатре — 20 000 руб. /чел.
Детям 7-12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.
Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.
- Пеллетный камин.
- Электро-простыни.
- Панорамное окно.
- Три варианта освещения.
- Розетки для зарядки телефонов.
- Графин с водой и стаканы.
- Журнальный столик и два кресла.
- Прикроватный стол-поднос.
- Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
- Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
- Большое зеркало.
- Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
- Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).
Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.
Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.
Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.
На территории:
- Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
- Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
- 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
- Общественный туалет, 2 кабинки.
- Душевые на территории, 3 кабинки.
- Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
- Русская баня, вместимость — 6 человек.
- Деревянные дорожки.
- Костровая зона.
- Мангальная зона.
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в глэмпинге (3 ночи)
- Трехразовое питание по программе
- Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
- Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, моторные лодки)
- Квадро-маршрут
- Кулинарный мастер-класс по настойкам
- Авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус
- Музыкальный мастер-класс
- Экскурсия по Ладожским шхерам
- Карельский квиз
- Мастер-класс по калиткам
- Музей карельского быта Северного Приладожья
- Экскурсия на гору Паасо
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Сортавалы и обратно
- Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов, до 4 человек) - 6 000 руб
- Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4 человек, каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.) - 8 000 руб
- Доплата за одноместное размещение в шатре - 20 000 руб
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако);
- сменное бельё.
Одежда и обувь:
- удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде);
- влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
- головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку);
- спортивные штаны из быстросохнущей ткани;
- неопреновые шорты, носки и перчатки (желательно, но необязательно).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день).
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
С июня до начала сентября — наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17–18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14–20°С.
Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет.
Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту.
Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.
Можно ли в тур с собакой?
В туре возможно участие с собакой.
Во время посещения музеев, храмов и кафе собаки ожидают на улице.
Во время поездок на снегоходах и квадроциклах маленьких собак можно взять с собой в рюкзаке, большие ожидают.
При посещении парка «Рускеала» обязательно наличие для собак любого веса намордника и поводка.