Туры на квадроциклах – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Туры на квадроциклах» в Сортавале, цены от 52 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Притяжение Ладоги
Пешая
На автобусе
скидка
5%
3 отзыва
4 дня
Притяжение Ладоги
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Вам предоставят грязезащитный костюм, ознакомят с техникой безопасности и вы отправитесь в путешествие на квадроциклах»
29 мая в 10:00
12 июн в 10:00
7900074 900 за человека
Весенние ветры Ладоги
Пешая
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Весенние ветры Ладоги
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вам предоставят грязезащитный костюм, ознакомят с техникой безопасности, и вы отправитесь в путешествие на квадроциклах»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
77 900 за человека
Улётные выходные в Карелии
Пешая
SUP-прогулки
3 отзыва
3 дня
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Пройдёте живописный маршрут на квадроциклах, вместе с гидом прогуляетесь по лесной тропе, покорите водные просторы Ладоги на SUP-досках и мотолодках»
23 мая в 10:00
6 июн в 10:00
52 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    17 декабря 2024
    Улётные выходные в Карелии
    Конечно когда ты собираешься в тур, одолевает волнение. . Но он проходит сразу, если тебя встречает самый отзывчивый гид Карелии
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    Анна. Встретили, отвезли на причал, от куда мы отправились в наше самое невероятное приключение. Гид, экскурсии, гастрономический мастер класс с шеф поваром. Мы в восторге. И капля экстрима конечно навсегда запомнится вместе с туром. Огромное спасибо, все было 👌.

  • П
    Полина
    17 декабря 2024
    Улётные выходные в Карелии
    Отдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажей Карелии. Слушать её рассказы
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    одно удовольствие, женщина эрудит с любовью к миру и своему делу! Также в сердце запали песни Яны, рассказы о еде и забота персонала.

    Отдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажейОтдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажейОтдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажейОтдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажей
  • Т
    Татьяна
    29 августа 2024
    Весенние ветры Ладоги
    Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.
    Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гидыОчень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Улётные выходные в Карелии
    Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство восполнения энергии. Спасибо за счастье ❤️
    Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство
  • К
    Кисляк Инна Викторовна
    7 января 2023
    Майские выходные в глэмпинге
    Здравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
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    Марина шеф повар сказочно готовила вместе со своей командой. Ребята весь персонал во главе с Любой, вежливые, добрые, отзывчивые, 🥰 помогают в любой ситуации. Конечно мы очень расстроились что ситуация с водителем не позволила нам покататься на хаски. И впервые за 3 года сломался поезд из за чего мы не побывали в парке Рускеала, но это только добавляет калорита приключениям.

  • И
    Инна Гальченко
    10 декабря 2022
    Майские выходные в глэмпинге
    Компания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
  • И
    Инна
    21 сентября 2022
    Майские выходные в глэмпинге
    Отличная забота, о клиентах

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Туры на квадроциклах»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Притяжение Ладоги
  2. Весенние ветры Ладоги
  3. Улётные выходные в Карелии
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Ладожское озеро
  4. Ладожские шхеры
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Набережная
  7. Памятник «Рунопевец»
  8. Форелевое хозяйство
Сколько стоит тур в Сортавале в январе 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Туры на квадроциклах" можно забронировать 3 тура от 52 900 до 77 900 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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