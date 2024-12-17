скидка
5%
4 дня
Притяжение Ладоги
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Вам предоставят грязезащитный костюм, ознакомят с техникой безопасности и вы отправитесь в путешествие на квадроциклах»
29 мая в 10:00
12 июн в 10:00
7900074 900₽ за человека
4 дня
Весенние ветры Ладоги
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вам предоставят грязезащитный костюм, ознакомят с техникой безопасности, и вы отправитесь в путешествие на квадроциклах»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
77 900₽ за человека
3 дня
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Пройдёте живописный маршрут на квадроциклах, вместе с гидом прогуляетесь по лесной тропе, покорите водные просторы Ладоги на SUP-досках и мотолодках»
23 мая в 10:00
6 июн в 10:00
52 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена17 декабря 2024Конечно когда ты собираешься в тур, одолевает волнение. . Но он проходит сразу, если тебя встречает самый отзывчивый гид Карелии
- ППолина17 декабря 2024Отдельное спасибо Анне, она не только профессионал и лучший гид, но и один из сказочных персонажей Карелии. Слушать её рассказы
- ТТатьяна29 августа 2024Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.
- ККристина9 июля 2023Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство восполнения энергии. Спасибо за счастье ❤️
- ККисляк Инна Викторовна7 января 2023Майские выходные в глэмпингеЗдравствуйте, с радостью побывали в этом волшебном путешествии. Гиды Анна и Серафима просто чудо, прекрасные профессионалы, Вика замечательный массовик затейник,
- ИИнна Гальченко10 декабря 2022Майские выходные в глэмпингеКомпания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
- ИИнна21 сентября 2022Майские выходные в глэмпингеОтличная забота, о клиентах
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Туры на квадроциклах»
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