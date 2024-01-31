Авторские туры от местных гидов Сортавалы

Найдено 3 тура в категории «Авторские» в Сортавале, цены от 52 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«В программе принимают участие звезды гастрономии Ольга Белоногова и Иван Балин из музея-ресторана «ВКарелииЕсть», специалисты по карельской традиционной и карельской авторской кухне»
13 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 52 500 за человека
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Пешая
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км)»
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
59 000 за человека
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Пешая
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км)»
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
52 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Николай
    31 января 2024
    Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
    Здравствуйте. После приезда из отпуска, хотелось вам написать отзыв, как мы отдыхали. Огромное СПАСИБО. Особенно благодарим нашего гида Анну, повара Ивана, и Олю. А так же весь персонал глэмпинга. Всё было очень классно, интересно и главное - ВКУСНО.
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Авторские»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Вкусы Карелии. Гастрономический тур
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  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Остров Валаам
  5. Ретро поезд
  6. Набережная
Сколько стоит тур в Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 52 500 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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