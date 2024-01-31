3 дня
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«В программе принимают участие звезды гастрономии Ольга Белоногова и Иван Балин из музея-ресторана «ВКарелииЕсть», специалисты по карельской традиционной и карельской авторской кухне»
13 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 52 500₽ за человека
3 дня
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км)»
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
59 000₽ за человека
3 дня
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км)»
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
52 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННиколай31 января 2024Здравствуйте. После приезда из отпуска, хотелось вам написать отзыв, как мы отдыхали. Огромное СПАСИБО. Особенно благодарим нашего гида Анну, повара Ивана, и Олю. А так же весь персонал глэмпинга. Всё было очень классно, интересно и главное - ВКУСНО.
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ЕЕлена28 февраля 2023Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Авторские»
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Сейчас в Сортавале в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 52 500 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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