Н Николай

Здравствуйте. После приезда из отпуска, хотелось вам написать отзыв, как мы отдыхали. Огромное СПАСИБО. Особенно благодарим нашего гида Анну, повара Ивана, и Олю. А так же весь персонал глэмпинга. Всё было очень классно, интересно и главное - ВКУСНО.