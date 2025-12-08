Мои заказы

Тепло Севера. Автобусный тур в Карелию

Приглашаем окунуться в атмосферу спокойствия и приятно провести время в двухдневном туре по Карелии.

В этом путешествии вы познакомитесь с необычайно милыми животными, увидите музей-крепость Корела и экспозицию авторских скульптур ручной работы, отправитесь на обзорную экскурсию по Сортавале, а также при желании сможете дополнить свой отдых поездкой на Рускеальском экспрессе, осмотром водопадов и знаменитого горного парка Рускеала.
Программа тура по дням

1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Музей-крепость «Корела». Ферма осликов. Обитель Ангелов. Обзорная экскурсия по Сортавале

07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Озерки».

Переезд до музея-крепости «Корела». Внешний осмотр.

Переезд в г. Лахденпохья.

Самостоятельное посещение эко-парка «Долина водопадов» (дополнительная оплата). Вы посетите уникальный экологический парк, изящно вплетенный в ландшафт Карелии, где первозданная экосистема бережно сохраняется с момента основания парка.

В «Долине водопадов» есть разные маршруты, можно посетить сразу все или выбрать только посещение оленьей фермы «Семь хуторов».

Обед в кафе «Хрумка» из фермерских продуктов (дополнительная оплата).

Экскурсия на ферму осликов.

Приглашаем вас сразу в два новых места Карелии — это ферма осликов, где можно гладить, кормить и фотографировать это чудное животное.

Смотрители фермы расскажут об особенностях содержания таких животных и выдадут фермерскую морковку каждому для более комфортного общения с животными.

Экскурсия в Обитель Ангелов.

Вас ждет экспозиция авторских скульптур ручной работы, которое открыто для всех, кто ищет чего-то светлого, доброго и уютного.

Переезд в Сортавалу.

Обзорная экскурсия по городу с посещением карельского музея морошки, где можно приобрести вкусные сувениры.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

2 день

Отправление в горный парк Рускеала. Посещение Рускеала и водопадов Ахинкоски за доп. плату. Форелевый магазин. Отправление в Санкт-Петербург

Завтрак в гостинице.

10:50 Отправка Рускеальского экспресса из г. Сортавала до горного парка Рускеала (дополнительная оплата).

Участники, которые не пожелали покупать ж/д билеты на Рускеальский экспресс, могут доехать до горного парка Рускеала с гидом на автобусе.

Свободное посещение горного парка Рускеала (дополнительная оплата).

Горный парк Рускеала — уникальная достопримечательность Карелии! В парке вы сможете неспешно прогуляться вокруг главной изюминки Рускеалы — мраморного каньона, посетить историко-культурный центр и самостоятельно пообедать в одном из кафе.

Посещение водопадов Ахинкоски (дополнительная оплата).

Водопад Ахинкоски расположен в месте разлива реки Тохмайоки и состоит из четырех водопадов, высота которых в среднем 3–4 метра.

Вы сможете прогуляться по навесным мостам и насладиться пейзажами, которые были запечатлены в военной драме «А зори здесь тихие…» и фэнтези «Темный мир».

Посещение форелевого магазина, где можно перекусить знаменитой карельской ухой и купить сувениры.

22:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург к ст. метро «Озерки».

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Сортавалы. Для ближайших заездов планируется размещение в гостинице Ладога (актуальную гостиницу уточняйте при бронировании).

Стоимость тура на 1 человека:

  • при двухместном размещении – 12 600 руб.;
  • при одноместном размещении – 15 000 руб.

Стоимость тура на 1 человека для заезда 08.01-09.01.2026:

  • при двухместном размещении – 14 100 руб.;
  • при одноместном размещении – 16 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница в Сортавале

1 ночь

Тур предусматривает проживание 1 ночь в гостинице в Сортавале в номерах категории «стандарт» с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак)
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Эко-парк «Долина водопадов» - от 400 руб. до 1250 руб. в зависимости от выбранного маршрута (оплата на месте)
  • Обед 1 день в кафе «Хрумка» из фермерских продуктов - 800 руб. (оплата при бронировании)
  • Ж/д билеты на ретропоезд "Рускеальский экспресс" по маршруту Сортавала - горный парк "Рускеала" - 1699 руб. (по желанию)
  • Посещение горного парка «Рускеала» - 650 руб. (оплата на месте)
  • Посещение водопадов Ахинкоски - 400 руб. (оплата на месте по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли рекомендации по одежде?

Вам необходимо одеваться удобно и по погоде, а также быть готовыми к прогулкам.

Что важно знать перед отправлением в тур?

В туре обязательно иметь наличные деньги, так как не на всех объектах работает мобильный интернет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

