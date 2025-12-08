В этом путешествии вы познакомитесь с необычайно милыми животными, увидите музей-крепость Корела и экспозицию авторских скульптур ручной работы, отправитесь на обзорную экскурсию по Сортавале, а также при желании сможете дополнить свой отдых поездкой на Рускеальском экспрессе, осмотром водопадов и знаменитого горного парка Рускеала.
Программа тура по дням
Отправление из Санкт-Петербурга. Музей-крепость «Корела». Ферма осликов. Обитель Ангелов. Обзорная экскурсия по Сортавале
07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Озерки».
Переезд до музея-крепости «Корела». Внешний осмотр.
Переезд в г. Лахденпохья.
Самостоятельное посещение эко-парка «Долина водопадов» (дополнительная оплата). Вы посетите уникальный экологический парк, изящно вплетенный в ландшафт Карелии, где первозданная экосистема бережно сохраняется с момента основания парка.
В «Долине водопадов» есть разные маршруты, можно посетить сразу все или выбрать только посещение оленьей фермы «Семь хуторов».
Обед в кафе «Хрумка» из фермерских продуктов (дополнительная оплата).
Экскурсия на ферму осликов.
Приглашаем вас сразу в два новых места Карелии — это ферма осликов, где можно гладить, кормить и фотографировать это чудное животное.
Смотрители фермы расскажут об особенностях содержания таких животных и выдадут фермерскую морковку каждому для более комфортного общения с животными.
Экскурсия в Обитель Ангелов.
Вас ждет экспозиция авторских скульптур ручной работы, которое открыто для всех, кто ищет чего-то светлого, доброго и уютного.
Переезд в Сортавалу.
Обзорная экскурсия по городу с посещением карельского музея морошки, где можно приобрести вкусные сувениры.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Отправление в горный парк Рускеала. Посещение Рускеала и водопадов Ахинкоски за доп. плату. Форелевый магазин. Отправление в Санкт-Петербург
Завтрак в гостинице.
10:50 Отправка Рускеальского экспресса из г. Сортавала до горного парка Рускеала (дополнительная оплата).
Участники, которые не пожелали покупать ж/д билеты на Рускеальский экспресс, могут доехать до горного парка Рускеала с гидом на автобусе.
Свободное посещение горного парка Рускеала (дополнительная оплата).
Горный парк Рускеала — уникальная достопримечательность Карелии! В парке вы сможете неспешно прогуляться вокруг главной изюминки Рускеалы — мраморного каньона, посетить историко-культурный центр и самостоятельно пообедать в одном из кафе.
Посещение водопадов Ахинкоски (дополнительная оплата).
Водопад Ахинкоски расположен в месте разлива реки Тохмайоки и состоит из четырех водопадов, высота которых в среднем 3–4 метра.
Вы сможете прогуляться по навесным мостам и насладиться пейзажами, которые были запечатлены в военной драме «А зори здесь тихие…» и фэнтези «Темный мир».
Посещение форелевого магазина, где можно перекусить знаменитой карельской ухой и купить сувениры.
22:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург к ст. метро «Озерки».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Сортавалы. Для ближайших заездов планируется размещение в гостинице Ладога (актуальную гостиницу уточняйте при бронировании).
Стоимость тура на 1 человека:
- при двухместном размещении – 12 600 руб.;
- при одноместном размещении – 15 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека для заезда 08.01-09.01.2026:
- при двухместном размещении – 14 100 руб.;
- при одноместном размещении – 16 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница в Сортавале
Тур предусматривает проживание 1 ночь в гостинице в Сортавале в номерах категории «стандарт» с удобствами.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
- Питание, указанное в программе (1 завтрак)
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Эко-парк «Долина водопадов» - от 400 руб. до 1250 руб. в зависимости от выбранного маршрута (оплата на месте)
- Обед 1 день в кафе «Хрумка» из фермерских продуктов - 800 руб. (оплата при бронировании)
- Ж/д билеты на ретропоезд "Рускеальский экспресс" по маршруту Сортавала - горный парк "Рускеала" - 1699 руб. (по желанию)
- Посещение горного парка «Рускеала» - 650 руб. (оплата на месте)
- Посещение водопадов Ахинкоски - 400 руб. (оплата на месте по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли рекомендации по одежде?
Вам необходимо одеваться удобно и по погоде, а также быть готовыми к прогулкам.
Что важно знать перед отправлением в тур?
В туре обязательно иметь наличные деньги, так как не на всех объектах работает мобильный интернет.