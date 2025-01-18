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Программа тура по дням
Выборг, скандинавская кухня, дегустация на старинной пивоварне
Мы встречаемся на Московском вокзале Санкт-Петербурга 21 февраля в 10:00.
Вам нужно быть утром 21 февраля в Санкт-Петербурге. Поэтому можно воспользоваться любым рейсом или поездом с прибытием до данного времени, либо остаться на ночь в отеле, если Вы прибываете заранее.
Мы встречаемся в Санкт-Петербурге и отправляемся в путешествие в сторону сказочной Карелии.
Сопровождающий группы уже подготовил для Вас приветственное игристое с легкими закусками, чтобы познакомиться и поднять бокал за наше путешествие!
Дорога до Выборга займет около двух часов, приезжаем и заселяемся в наш отель.
По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и перед прогулкой по городу отправляемся на приветственный обед.
Нас будут ждать в ресторане концептуальной северной кухни, который расположился в винном погребе XVII века.
Здесь каждое блюдо в меню – это настоящая история!
На закуску нам подадут ржаную калитку с печеным картофелем, копченой сметаной и икрой сига в сопровождении бокала Просекко.
В качестве основного блюда мы попробуем судака с муссом из щуки, морковным кремом и печеным пореем с бокалом белого вина из винограда сорта Пино Гриджио с органических сицилийских виноградников.
И в завершение трапезы, на десерт, мы продегустируем сочный черничный пирог с ржаным сабле, взбитым маскарпоне и ягодным кампоте.
К этому десерту нам подадут чай на карельских травах. Наслаждаемся!
Питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие объявляется открытым! Ура!
После обеда мы отправимся на прогулку по историческому центру Выборга.
Это город удивительной красоты, который сохранил свое скандинавское очарование до наших дней!
Мы прогуляемся по Старому городу, увидим Круглую башню и площадь Ратуши, библиотеку финского архитектора Алвара Аалто, выйдем на набережную Большого Ковша.
Затем мы посетим остров, на котором находится Выборгский замок. Наш гид расскажет нам о шведах и Скандинавии, о рыцарях в эпоху, когда строился этот замок.
После экскурсии мы отправимся согреваться на старинную пивоварню, расположившуюся на территории выборгского пивоваренного завода, построенного в 1863 году.
Нас ждет экскурсия по таинственным и старинным подземельям, мы пройдем сквозь прорубленные в граните залы и переходы, где мастер-пивовар расскажет нам об истории пивоварения и научит разбираться в сортах пива.
Затем мы продегустируем несколько сортов пива и местного сидра с закусками.
Вечером возвращаемся в наш отель.
Завтра мы едем в Сортавалу!
Крепость Корела, ландшафтный отель
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Мы выезжаем из Выборга и направляем в сторону Ладожского озера в город Приозерск.
В Приозерске нас ждет историческая крепость Корела. Ее построили в далеком 13 веке новгородцы для защиты северных земель от шведов.
Мы прогуляемся с гидом по территории и посмотрим древнее сооружение – башню, ров, арсенал, зайдем в музей.
После прогулки по крепости едем дальше до города с финским названием Лахденпохья.
Нас ждет обед в одном из лучших ресторанов региона с авторскими блюдами от шефа.
Здесь также очень красиво, потому что панорамные окна выходят прямо на Ладожское озеро!
Вначале мы попробуем согревающий тыквенный суп с уткой конфи и соусом понзу.
Следующим курсом шеф-повар подаст нам оленину с копченым гратеном и гранатовым демиглясом в сопровождении полнотелого сухого вина из винограда сорта Мальбек с виноградников Мендосы (Аргентина).
Завершим обед десертом с карельским колоритом с названием «ром баба»!
Подается с клюквой, карельским бальзамом, меренгой и кремом англез из местной ряженки.
После обеда мы посмотрим в Лахденпохье «Город ангелов» – так называется музей деревянных скульптур под открытым небом, созданный в рамках международного фестиваля «Между небом и землей».
Скульптуры созданы лучшими резчиками дерева из России и других стран, а сам музей находится внутри стен самой большой лютеранской кирхи Яккима.
Затем мы с Вами переезжаем в Сортавалу, где заселяемся в наш отель, который располагается в национальном парке «Ладожские шхеры», среди нетронутой северной природы на берегу залива Ладожского озера.
Это уникальный ландшафтный отель, окруженный дикой природой и встроенный в необычный скалистый рельеф.
Все номера для нашей группы с панорамным видом на залив!
Располагаемся в отеле, немного отдыхаем и вечером отправляемся на ужин в один из лучших ресторанов Карелии. Он расположен на самом большом острове Ладоги – Риеккалансаари.
Мы продегустируем тар-тар из карельской форели с огурцом и брусничным соусом.
Но горячее попробуем спинку трески с муссом из сельдерея. Блюда сопровождаются белым сухим вином из винограда сорта Совиньон блан.
В завершение ужина мы попробуем нежный сырок из рикотты в молочном шоколаде с начинкой из вареного сгущенного молока. Подается с пеной из облепихи и облепиховым конфитюром в сопровождении карельского чая.
После ужина возвращаемся в отель!
Ретропоезд, горный парк Рускеала, форелевое хозяйство и баня в окружении дикой природы
Сегодня после завтрака в нашем отеле едем на железнодорожный вокзал Сортавалы, откуда отправляется наш поезд в Рускеалу!
Садимся в Рускеальский экспресс, ждем паровозный гудок и отправляемся в путь! Мы едем до горного парка Рускеала, время в пути составит 1 час.
Рускеала – самый знаменитый парк Карелии. Наслаждаться этим парком можно бесконечно, он входит в топ-10 лучших направлений для путешествий по России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга (по версии The Guardian).
На обратном пути из Рускеалы мы заедем на Рускеальские водопады. Место очень живописное! Прямо над водопадами сделаны подвесные мостики, с которых получаются потрясающие фотографии.
Именно здесь снимался знаменитый фильм «А зори здесь тихие» 1972-го года.
Пора подкрепиться! Мы едем на берег Ладожского озера в ресторан, который принадлежит форелевому хозяйству.
Это местная рыбная ферма, которая занимается выращиванием радужной форели в чистых водах Ладоги. На закуску нам подадут нежнейший тартар из форели с красной икрой.
Затем мы отведаем традиционный праздничный финский суп Лохикейто – уху из лосося со сливками. Свежайшая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным!
И в качестве основного блюда – сочные стейки из форели, приготовленные на гриле с овощами!
А на десерт – мороженое с карельскими сосновыми шишками.
Возвращаемся в наш отель, немного отдыхаем и идем в сауну с мягким паром.
Здесь, в тишине карельского леса, есть все необходимые удобства и зона отдыха с видом на обворожительную природу Карелии!
После сауны у нас будет свободный вечер.
Можно погулять по территории отеля или отдохнуть в номере.
Завтра нас ждет насыщенный день!
Прогулка на аэролодках, дегустация настоек
Сегодня после завтрака в нашем отеле мы отправимся на пристань, где нас будут ждать аэролодки.
Мы отправимся в путешествие по уникальному природному заповеднику – Ладожским шхерам. Это место часто сравнивают с норвежскими фьордами, интересно, что и само слово «шхеры» происходит от норвежского skjær – «скала в море».
Шхерами называют проливы и заливы между берегом и островами с необычным рельефом и архипелагом необитаемых островов. Очень живописное место!
Горячий чай в термосах у нас с собой!
Прибыв обратно в Сортавалу, отправляемся на обед в панорамный ресторан карельской кухни. Этот ресторан №1 в регионе. А бренд-шеф Александр Аристов – лучший шеф-повар России 2024 (по версии Russian Hospitality Awards).
Откроет наш уютный обед теплый салат с кроликом и жареными вешенками в сопровождении красного сухого вина с виноградников Усадьбы Дивноморское.
Основное блюдо — лосятина со сливочной перловкой. Лось — символ карельского леса, поэтому обязательно его пробуем.
Завершим обед десертом «черный лес» с кремом из белого шоколада и пряной вишней с чашечкой иван-чая с шиповником и можжевеловыми ягодами.
После обеда мы заедем на дегустацию карельских настоек, варений и джемов. Все от местных производителей!
Сама дегустация проходит в ресторане, который находится в старинном доме, которому свыше 150 лет. Первый этаж ресторана выполнен в стиле 19 века – здесь располагается кафе, второй этаж исполнен в аутентичном карельском стиле.
Здесь продается абсолютно все: настойки, ягоды, грибы, сыры, рыба, дичь.
Все, что везут из Карелии, можно приобрести здесь!
Возвращаемся в отель и собираемся на ужин!
Нас будут ждать в изысканном ресторане карельской кухни. Здесь все блюда готовят исключительно из локальных ингредиентов.
На закуску нам подадут оливье Кирьявалахти с фермерской олениной. Блюдо сопровождается бокалом красного сухого вина из винограда сортов Каберне Совиньон и Сира.
Наш вечер продолжит ладожский сиг горячего копчения – настоящее лакомство для гурманов! Процесс горячего копчения придает сигу уникальный вкус и аромат, а также делает мясо рыбы более сочным и нежным.
На десерт мы продегустируем мини-калитки с северными ягодами.
Наслаждаемся!
Завершение тура
Сегодня после завтрака за нами приедет наш микроавтобус, и мы отправимся в обратный путь до Санкт-Петербурга!
Мы отвезем всех до Московского вокзала, а кому нужно на самолет – проводим в аэропорт.
Мы прибудем в Санкт-Петербург на Московский вокзал 25 февраля в 15:00 или доставим Вас в аэропорт до 16:00. Далее можно воспользоваться любым рейсом или поездом до Вашего города, исходя из этого времени.
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в Выборге и в Сортавале.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в рублях:
|Вариант размещения
|Стоимость без скидки
|Стоимость со скидкой за раннее бронирование (до 31.12.2024)
|Двухместное размещение в номерах категории DBL/TWIN (1 двуспальная кровать или 2 раздельные кровати)
|158 000
|152 000
|Одноместное размещение в номере категории SNGL (1 большая кровать) — возможно при наличии мест (уточняйте при бронировании).
|182 000
|175 000
Варианты проживания
Отель Виктория 4*, Выборг
Отель «Виктория» в Выборге удален от центра на 400 м. Вы можете посмотреть фото и локацию гостиницы на карте.
Четырёхзвёздочный отель «Виктория» представляет собой современный 7-этажный комплекс для размещения гостей и жителей города в историческом центре Выборга.
Номерной фонд составлен из нескольких категорий, из которых Вы подберёте наилучший вариант. Бронируйте номер отеля на 101Hotels.com по актуальным ценам 2024 года. Так, к примеру, апартаменты имеют спальную и гостевую зоны, собственный санузел и душевую. На всей территории работает бесплатный интернет. Курение на всей территории запрещено, но для курящих отведены специальные зоны. Во всех номерах и на территории отеля курение запрещено.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд в отель начинается с 15:00, выехать нужно до 12:00.
В отеле работает 2 ресторана, где каждый гость может отведать любимые блюда и напитки.
В отеле оказываются услуги по организации корпоративных мероприятий. К услугам просторный конференц-зал и бизнес-центр. Для семейных торжественных встреч отлично подойдёт банкетный зал.
В непосредственной близости от отеля расположен Выборгский замок, рынок, а также авто- и железнодорожный вокзал. Поблизости находятся круглая башня, собор святых Петра и Павла, дом Бюргера. Расстояние до железнодорожного вокзала всего шестьсот метров, а вот до аэропорта — сто семьдесят шесть километров.
Отель «Saimala» 4
Отель «Saimala Hotel»расположен в городе Выборг. Оно находится недалеко от дома Бюргера.
В номерах есть кровать, телевизор, шкаф и сейф. В ванной комнате есть душ, халат, тапочки, полотенца и фен.
В номерах также есть чайник и бутилированная вода. Поесть можно в ближайших кафе «Black Bull & Bar» и «August Wahl».
Рядом с отелем находятся выставочный центр «Усадьба Бюргера» и музей «Костёл святого Гиацинта». Эти здания являются старинными достопримечательностями.
Расстояние до аэропорта «Лаппеэнранта» составляет 67 км, а до железнодорожного вокзала «Выборг» — 1 км.
Ландшафтный отель «RANTALA», Сортавала
Ландшафтный отель «Рантала» находится в национальном парке «Ладожские шхеры» в Карелии, на берегу залива Кирьявалахти.
Отель располагает 25 номерами с большими окнами, откуда открывается невероятный вид на Ладожское озеро или на карельский лес. Номера представлены с собственной ванной комнатой, необходимой мебелью и ЖК-телевизором. Также гости могут воспользоваться предметами личной гигиены, феном и одноразовыми тапочками. В номерах работает бесплатная сеть Wi-Fi. Также на территории комплекса расположено 4 коттеджа с комфортабельными комнатами, необходимой техникой, собственной ванной комнатой. Есть парковочное место для вашего автомобиля, открытый мангал на придомовой территории. В коттеджах нет Wi-Fi сети.
Рядом располагается ресторан «Gård», который предлагает постояльцам открыть для себя авторскую карельскую кухню, основанную на локальных продуктах.
От отеля до центра города Сортавала 9,9 км. До Рускельских водопадов приблизительно 30 минут езды. Расстояние до железнодорожного вокзала — 11,1 км, до аэропорта «Петрозаводск» — 177,7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с высоким рейтингом в г. Выборге (1 ночь) и в г. Сортавале (3 ночи)
- Все завтраки в отелях
- Питание по программе тура (обеды и ужины в лучших ресторанах региона, с винным сопровождением)
- Встреча и проводы в аэропорт / на ж/д вокзал
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все экскурсии (Приозерск, Лахденпохья, Сортавала, Рускеала, Рускеальские водопады, Ладожские шхеры)
- Дегустация на пивоварне в Выборге
- Тур на судне на воздушной подушке
- Билет на Рускеальский экспресс Сортавала - Рускеала
- Баня на берегу Ладожского озера
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками.
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Можно ли поехать с ребёнком?
Конечно. Ограничение по возрасту — не менее 6 лет.