1 день

Выборг, скандинавская кухня, дегустация на старинной пивоварне

Мы встречаемся на Московском вокзале Санкт-Петербурга 21 февраля в 10:00.

Вам нужно быть утром 21 февраля в Санкт-Петербурге. Поэтому можно воспользоваться любым рейсом или поездом с прибытием до данного времени, либо остаться на ночь в отеле, если Вы прибываете заранее.

Мы встречаемся в Санкт-Петербурге и отправляемся в путешествие в сторону сказочной Карелии.

Сопровождающий группы уже подготовил для Вас приветственное игристое с легкими закусками, чтобы познакомиться и поднять бокал за наше путешествие!

Дорога до Выборга займет около двух часов, приезжаем и заселяемся в наш отель.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и перед прогулкой по городу отправляемся на приветственный обед.

Нас будут ждать в ресторане концептуальной северной кухни, который расположился в винном погребе XVII века.

Здесь каждое блюдо в меню – это настоящая история!

На закуску нам подадут ржаную калитку с печеным картофелем, копченой сметаной и икрой сига в сопровождении бокала Просекко.

В качестве основного блюда мы попробуем судака с муссом из щуки, морковным кремом и печеным пореем с бокалом белого вина из винограда сорта Пино Гриджио с органических сицилийских виноградников.

И в завершение трапезы, на десерт, мы продегустируем сочный черничный пирог с ржаным сабле, взбитым маскарпоне и ягодным кампоте.

К этому десерту нам подадут чай на карельских травах. Наслаждаемся!

Питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие объявляется открытым! Ура!

После обеда мы отправимся на прогулку по историческому центру Выборга.

Это город удивительной красоты, который сохранил свое скандинавское очарование до наших дней!

Мы прогуляемся по Старому городу, увидим Круглую башню и площадь Ратуши, библиотеку финского архитектора Алвара Аалто, выйдем на набережную Большого Ковша.

Затем мы посетим остров, на котором находится Выборгский замок. Наш гид расскажет нам о шведах и Скандинавии, о рыцарях в эпоху, когда строился этот замок.

После экскурсии мы отправимся согреваться на старинную пивоварню, расположившуюся на территории выборгского пивоваренного завода, построенного в 1863 году.

Нас ждет экскурсия по таинственным и старинным подземельям, мы пройдем сквозь прорубленные в граните залы и переходы, где мастер-пивовар расскажет нам об истории пивоварения и научит разбираться в сортах пива.

Затем мы продегустируем несколько сортов пива и местного сидра с закусками.

Вечером возвращаемся в наш отель.

Завтра мы едем в Сортавалу!