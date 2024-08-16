Список вещей:

Список вещей:

— Личный термос для чая (0,5 — 1 л.)

— Небольшой рюкзачок

— Паспорт и полис ОМС

— Одежда для велопрогулок (по сезону): термобелье + флиска + ветро-, влагозащитная куртка (мембранка) и штаны из СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ, также рекомендуем взять в рюкзак утепление для остановок (для прохладного времени). ДЖИНСЫ И ДРУГАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДЯТ!

— Удобную обувь по сезону (пару для катания, пару для приезда — отъезда).

— Пару перчаток

— Налобный фонарь (может быть актуально для ранней весны и осени)

— Купальные принадлежности для посещения бани

— Сланцы (кроксы, тапочки) для дома и бани

— Полотенце банное

— Пенка для сидения (хоба)

— Мы катаемся в шлемах, под шлем нужно взять бандану или бафф

— Очки велосипедные (спортивные) или защитные

Проживание. Двух- и четырёхместное размещение в гостевом доме на базе отдыха со всеми удобствами.

Питание. В стоимость включено трёхразовое домашнее питание на базе отдыха и перекусы на маршруте.

Дети. Возможно участие с детьми (выше 150 см).

Уровень сложности. Для участия нужно уверенно кататься на велосипеде и не иметь медицинских противопоказаний.