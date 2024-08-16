На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии

Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Крутим педали и любуемся карельской природой! Приглашаем вас в велотур на необычных «железных конях» с толстыми колёсами для высокой проходимости.

Всего за 3 дня мы преодолеем более 50 километров, увидим реки Уксунйоки и Тулемайоки, а также побываем у знаменитых водопадов Юканкоски. Прокат транспорта, питание и баня включены в стоимость.
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
Список вещей:
— Личный термос для чая (0,5 — 1 л.)
— Небольшой рюкзачок
— Паспорт и полис ОМС
— Одежда для велопрогулок (по сезону): термобелье + флиска + ветро-, влагозащитная куртка (мембранка) и штаны из СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ, также рекомендуем взять в рюкзак утепление для остановок (для прохладного времени). ДЖИНСЫ И ДРУГАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДЯТ!
— Удобную обувь по сезону (пару для катания, пару для приезда — отъезда).
— Пару перчаток
— Налобный фонарь (может быть актуально для ранней весны и осени)
— Купальные принадлежности для посещения бани
— Сланцы (кроксы, тапочки) для дома и бани
— Полотенце банное
— Пенка для сидения (хоба)
— Мы катаемся в шлемах, под шлем нужно взять бандану или бафф
— Очки велосипедные (спортивные) или защитные

Проживание. Двух- и четырёхместное размещение в гостевом доме на базе отдыха со всеми удобствами.

Питание. В стоимость включено трёхразовое домашнее питание на базе отдыха и перекусы на маршруте.

Дети. Возможно участие с детьми (выше 150 см).

Уровень сложности. Для участия нужно уверенно кататься на велосипеде и не иметь медицинских противопоказаний.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки Уксунйоки

Встретим вас на ж. -д. вокзале на станции «Сортавала» и поедем в на базу в Ууксу. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок. Заселяемся, завтракаем и отправляемся на нашу первую велопрогулку по лесу. Маршрут пройдёт вдоль реки Уксунйоки, мы будем держать курс порогам-падунам. Преодолеем 20 километров. В пути вас ждёт перекус, чтобы восполнить силы. Полюбуемся местной природой и вернёмся отдыхать в гостевой дом.

Прибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки УксунйокиПрибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки УксунйокиПрибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки УксунйокиПрибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки УксунйокиПрибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки УксунйокиПрибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки УксунйокиПрибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки УксунйокиПрибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки УксунйокиПрибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки УксунйокиПрибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки Уксунйоки
2 день

Водопады Юканкоски

После завтрака выдвигаемся к водопадам Юканкоски. Их также называют «Белые мосты». Водопад состоит из двух каскадов высотой 17 и 11 метров. Это один из самых высоких водопадов Карелии. Внизу находится небольшой омут, где вода успокаивается после падения. Юканкоски окружён густым лесом, что создаёт особую атмосферу уединения и спокойствия.

Общая протяжённость маршрута — 20 километров. Перекусим в пути, а уже по возвращении на базу плотно пообедаем и поужинаем. Сегодня вы также сможете попариться в баньке.

Водопады ЮканкоскиВодопады ЮканкоскиВодопады ЮканкоскиВодопады ЮканкоскиВодопады Юканкоски
3 день

Река Тулемайоки

Позавтракав, стартуем на велопрогулку к реке Тулемайоки. В этот день преодолеем 18 километров. Увидим местные водосбросы, полакомимся перекусом на природе и вернёмся на базу.

После обеда вас ждёт трансфер на станцию. До новых встреч!

Река ТулемайокиРека ТулемайокиРека ТулемайокиРека ТулемайокиРека ТулемайокиРека Тулемайоки

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер от/до вокзала
  • Прокат фэтбайка (Stels Navigator 680 MD)
  • Баня
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж. - д. билеты до Карелии и обратно
  • Аренда банных веников - 200 руб
  • Тур состоится при наборе группы от 2-х человек
  • Маршруты могут быть изменены исходя из погодных условий, доступности в конкретный сезон и подготовленности группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии рекомендуемым рейсом из Москвы или Санкт-Петербурга)
Завершение: Станция "Сортавала" (для тех, кто возвращается в Москву) / Станция "Иля-Ууксу" (для тех, кто возвращается в Санкт-Петербург), около 20:00 / около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа велосипедеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаАктивностиПрирода и пейзажиВодопадыКарелияВыездные

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