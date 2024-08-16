Всего за 3 дня мы преодолеем более 50 километров, увидим реки Уксунйоки и Тулемайоки, а также побываем у знаменитых водопадов Юканкоски. Прокат транспорта, питание и баня включены в стоимость.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Список вещей:
— Личный термос для чая (0,5 — 1 л.)
— Небольшой рюкзачок
— Паспорт и полис ОМС
— Одежда для велопрогулок (по сезону): термобелье + флиска + ветро-, влагозащитная куртка (мембранка) и штаны из СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ, также рекомендуем взять в рюкзак утепление для остановок (для прохладного времени). ДЖИНСЫ И ДРУГАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДЯТ!
— Удобную обувь по сезону (пару для катания, пару для приезда — отъезда).
— Пару перчаток
— Налобный фонарь (может быть актуально для ранней весны и осени)
— Купальные принадлежности для посещения бани
— Сланцы (кроксы, тапочки) для дома и бани
— Полотенце банное
— Пенка для сидения (хоба)
— Мы катаемся в шлемах, под шлем нужно взять бандану или бафф
— Очки велосипедные (спортивные) или защитные
Проживание. Двух- и четырёхместное размещение в гостевом доме на базе отдыха со всеми удобствами.
Питание. В стоимость включено трёхразовое домашнее питание на базе отдыха и перекусы на маршруте.
Дети. Возможно участие с детьми (выше 150 см).
Уровень сложности. Для участия нужно уверенно кататься на велосипеде и не иметь медицинских противопоказаний.
Программа тура по дням
Прибытие в Сортавалу, прогулка вдоль реки Уксунйоки
Встретим вас на ж. -д. вокзале на станции «Сортавала» и поедем в на базу в Ууксу. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок. Заселяемся, завтракаем и отправляемся на нашу первую велопрогулку по лесу. Маршрут пройдёт вдоль реки Уксунйоки, мы будем держать курс порогам-падунам. Преодолеем 20 километров. В пути вас ждёт перекус, чтобы восполнить силы. Полюбуемся местной природой и вернёмся отдыхать в гостевой дом.
Водопады Юканкоски
После завтрака выдвигаемся к водопадам Юканкоски. Их также называют «Белые мосты». Водопад состоит из двух каскадов высотой 17 и 11 метров. Это один из самых высоких водопадов Карелии. Внизу находится небольшой омут, где вода успокаивается после падения. Юканкоски окружён густым лесом, что создаёт особую атмосферу уединения и спокойствия.
Общая протяжённость маршрута — 20 километров. Перекусим в пути, а уже по возвращении на базу плотно пообедаем и поужинаем. Сегодня вы также сможете попариться в баньке.
Река Тулемайоки
Позавтракав, стартуем на велопрогулку к реке Тулемайоки. В этот день преодолеем 18 километров. Увидим местные водосбросы, полакомимся перекусом на природе и вернёмся на базу.
После обеда вас ждёт трансфер на станцию. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер от/до вокзала
- Прокат фэтбайка (Stels Navigator 680 MD)
- Баня
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж. - д. билеты до Карелии и обратно
- Аренда банных веников - 200 руб
- Тур состоится при наборе группы от 2-х человек
- Маршруты могут быть изменены исходя из погодных условий, доступности в конкретный сезон и подготовленности группы