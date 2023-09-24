Побываете в одном из самых посещаемых монастырей России и сможете выбрать вариант экскурсии во 2-й день тура: подробное знакомство с Валаамом или самостоятельную прогулку по острову с посещением Ладожских шхер.
Описание тура
Организационные детали
СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придёт накануне поездки с 18:00-22:00. В случае неполучения данной информационной рассылки, просьба незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Комфортный туристический автобус на 50 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Экопарк "Долина водопадов", водопады Ахвенкоски, "Рускеала"
Встречаемся и отправляемся в экопарк «Долина водопадов», куда прибудем в 11:00. Вы прогуляетесь по оборудованной лесной тропе (около 1 км) до реки Иййоки, откуда открывается живописный вид на многочисленные пороги водопадов. А ещё на территории экопарка живут северные олени — желающие смогут их покормить.
В 13:30 прибудем в город Сортавала на берегу Ладожского озера, а после обеда доедем до знаменитых водопадов Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Желающие пройдутся по экомаршруту «Аллея сказок» (за доплату) и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов, спрятанные среди деревьев.
В 15:30 вас ждут экскурсия и свободное время в горном парке «Рускеала» (всего 4 часа). Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон, где когда-то добывали мрамор для отделки соборов Санкт-Петербурга. Можно прогуляться по оборудованным дорожкам вокруг каньона, посетить Итальянский карьер и озеро Монферрана. Спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы. Пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой карельскому эпосу «Калевала». Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, троллей над каньоном, верёвочный городок.
В 20:30-21:30 вернёмся в город и разместимся в отеле.
Программа на выбор
Сегодня предлагаем на выбор классическую экскурсию на легендарный остров Валаам на «Метеоре» или неспешную прогулку на катере со свободным временем на Валааме и посещением Ладожских шхер.
Вариант 1: Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам.
Вы узнаете историю монастыря, подниметесь по святой лестнице на гору Фавор. Увидите мраморную Знаменскую часовню и пройдёте под сводами Святых врат, над которыми располагается Петропавловская церковь. Прогуляетесь до келейных корпусов, где живут монахи. Посмотрите на старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. В Свято-Преображенском соборе сможете поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателей обители Сергия и Германа. Также будет возможность послушать концерт певчих Валаамского монастыря.
После обеда вас ждёт пешеходная экскурсия по острову продолжительностью 1,5 часа. Маршрут пройдёт по местности, получившей название «Новый Иерусалим». Вы увидите Воскресенский скит, Гефсиманский сад, где среди южных широколиственных деревьев и сирени расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Закончим прогулку на Елеонской горе, откуда открывается живописный вид на Ладогу.
Обратите внимание! Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит».
Вариант 2: Прогулка на катере с посещением острова Валаам и Ладожских шхер.
По пути (около часа) гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера, а на Валааме у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом. В 13:00 — отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам. Вы прокатитесь вдоль изрезанных берегов Ладоги и полюбуетесь видами. В 15:00 — возвращение в Сортавалу, свободное время.
В 17:00 отправляемся в Петрозаводск, куда прибудем в 22:30. Размещение в отеле, отдых.
Остров Кижи
В этот день вас ждёт знакомство с островом Кижи, куда в 9:15 мы отправимся на «Метеоре» по просторам Онежского озера (для посадки на «Метеор» необходимо предъявить распечатанный ваучер, который вам нужно получить на ресепшн вашего отеля. На Кижи предусмотрен трансфер от отеля). С местным гидом изучим музей традиционной крестьянской культуры и религии Русского Севера под открытым небом. Вы увидите памятники деревянного зодчества и иконописи, предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий. Посмотрите на 22-главую Преображенскую церковь и шедевры карельской иконописи в Покровской церкви, полюбуетесь древней деревянной церковью Воскрешения Лазаря Муромского.
В 13:00 — свободное время на острове Кижи (примерно 1 час 45 минут). Можно прокатиться на конной бричке, лодке, велосипеде и поучаствовать в мастер-классе по традиционным ремёслам.
В 16:00 вернёмся в Петрозаводск, в 16:30 — отправление в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|51 205 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле категории «оптима»
- Завтраки
- Трансферы на комфортабельном автобусе
- Экскурсии и посещение достопримечательностей по программе
- Посещение о. Валаам по выбранной программе во 2-й день тура
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Комплексные обеды в туре - 750-900 ₽ за человека
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Посещение природного парка «Валаамский архипелаг» (Сортавальский район) - 200 ₽
- Посещение природного парка «Ладожские шхеры» - 350 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 9130 ₽
- Доплата за проживание в отелях категории «премиум»: при 2-местном размещении стоимость тура составит 48 015 ₽, при 1-местном - 59 565 ₽
- Скидки и льготы (при наличии подтверждающих документов):
- Детям до 6 лет - 6450 ₽
- Детям 7-12 лет - 4250 ₽
- Детям 13-16 лет - 2400 ₽
- Студентам - 450 ₽
- Людям старше 60 лет - 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Советую заранее обсудить с гидом возможность поездки на ретропоезде, отличное дополнение к туру, не меняющее маршрута
Все очень понравилось!