Сегодня предлагаем на выбор классическую экскурсию на легендарный остров Валаам на «Метеоре» или неспешную прогулку на катере со свободным временем на Валааме и посещением Ладожских шхер.

Вариант 1: Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам.

Вы узнаете историю монастыря, подниметесь по святой лестнице на гору Фавор. Увидите мраморную Знаменскую часовню и пройдёте под сводами Святых врат, над которыми располагается Петропавловская церковь. Прогуляетесь до келейных корпусов, где живут монахи. Посмотрите на старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. В Свято-Преображенском соборе сможете поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателей обители Сергия и Германа. Также будет возможность послушать концерт певчих Валаамского монастыря.

После обеда вас ждёт пешеходная экскурсия по острову продолжительностью 1,5 часа. Маршрут пройдёт по местности, получившей название «Новый Иерусалим». Вы увидите Воскресенский скит, Гефсиманский сад, где среди южных широколиственных деревьев и сирени расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Закончим прогулку на Елеонской горе, откуда открывается живописный вид на Ладогу.

Обратите внимание! Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит».

Вариант 2: Прогулка на катере с посещением острова Валаам и Ладожских шхер.

По пути (около часа) гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера, а на Валааме у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом. В 13:00 — отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам. Вы прокатитесь вдоль изрезанных берегов Ладоги и полюбуетесь видами. В 15:00 — возвращение в Сортавалу, свободное время.

В 17:00 отправляемся в Петрозаводск, куда прибудем в 22:30. Размещение в отеле, отдых.