Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды

Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Всего за 3 дня вы посетите самые знаменитые достопримечательности Карелии: острова Кижи и Валаам и горный парк «Рускеала». Полюбуетесь скалистыми берегами и изумрудной водой знаменитого Мраморного каньона.

Побываете в одном из самых посещаемых монастырей России и сможете выбрать вариант экскурсии во 2-й день тура: подробное знакомство с Валаамом или самостоятельную прогулку по острову с посещением Ладожских шхер.
5
3 отзыва
Описание тура

Организационные детали

СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придёт накануне поездки с 18:00-22:00. В случае неполучения данной информационной рассылки, просьба незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Транспорт. Комфортный туристический автобус на 50 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Экопарк "Долина водопадов", водопады Ахвенкоски, "Рускеала"

Встречаемся и отправляемся в экопарк «Долина водопадов», куда прибудем в 11:00. Вы прогуляетесь по оборудованной лесной тропе (около 1 км) до реки Иййоки, откуда открывается живописный вид на многочисленные пороги водопадов. А ещё на территории экопарка живут северные олени — желающие смогут их покормить.

В 13:30 прибудем в город Сортавала на берегу Ладожского озера, а после обеда доедем до знаменитых водопадов Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Желающие пройдутся по экомаршруту «Аллея сказок» (за доплату) и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов, спрятанные среди деревьев.

В 15:30 вас ждут экскурсия и свободное время в горном парке «Рускеала» (всего 4 часа). Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон, где когда-то добывали мрамор для отделки соборов Санкт-Петербурга. Можно прогуляться по оборудованным дорожкам вокруг каньона, посетить Итальянский карьер и озеро Монферрана. Спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы. Пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой карельскому эпосу «Калевала». Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, троллей над каньоном, верёвочный городок.

В 20:30-21:30 вернёмся в город и разместимся в отеле.

2 день

Программа на выбор

Сегодня предлагаем на выбор классическую экскурсию на легендарный остров Валаам на «Метеоре» или неспешную прогулку на катере со свободным временем на Валааме и посещением Ладожских шхер.

Вариант 1: Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам.

Вы узнаете историю монастыря, подниметесь по святой лестнице на гору Фавор. Увидите мраморную Знаменскую часовню и пройдёте под сводами Святых врат, над которыми располагается Петропавловская церковь. Прогуляетесь до келейных корпусов, где живут монахи. Посмотрите на старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. В Свято-Преображенском соборе сможете поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателей обители Сергия и Германа. Также будет возможность послушать концерт певчих Валаамского монастыря.

После обеда вас ждёт пешеходная экскурсия по острову продолжительностью 1,5 часа. Маршрут пройдёт по местности, получившей название «Новый Иерусалим». Вы увидите Воскресенский скит, Гефсиманский сад, где среди южных широколиственных деревьев и сирени расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Закончим прогулку на Елеонской горе, откуда открывается живописный вид на Ладогу.

Обратите внимание! Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит».

Вариант 2: Прогулка на катере с посещением острова Валаам и Ладожских шхер.

По пути (около часа) гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера, а на Валааме у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом. В 13:00 — отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам. Вы прокатитесь вдоль изрезанных берегов Ладоги и полюбуетесь видами. В 15:00 — возвращение в Сортавалу, свободное время.

В 17:00 отправляемся в Петрозаводск, куда прибудем в 22:30. Размещение в отеле, отдых.

3 день

Остров Кижи

В этот день вас ждёт знакомство с островом Кижи, куда в 9:15 мы отправимся на «Метеоре» по просторам Онежского озера (для посадки на «Метеор» необходимо предъявить распечатанный ваучер, который вам нужно получить на ресепшн вашего отеля. На Кижи предусмотрен трансфер от отеля). С местным гидом изучим музей традиционной крестьянской культуры и религии Русского Севера под открытым небом. Вы увидите памятники деревянного зодчества и иконописи, предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий. Посмотрите на 22-главую Преображенскую церковь и шедевры карельской иконописи в Покровской церкви, полюбуетесь древней деревянной церковью Воскрешения Лазаря Муромского.

В 13:00 — свободное время на острове Кижи (примерно 1 час 45 минут). Можно прокатиться на конной бричке, лодке, велосипеде и поучаствовать в мастер-классе по традиционным ремёслам.

В 16:00 вернёмся в Петрозаводск, в 16:30 — отправление в Санкт-Петербург.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник51 205 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле категории «оптима»
  • Завтраки
  • Трансферы на комфортабельном автобусе
  • Экскурсии и посещение достопримечательностей по программе
  • Посещение о. Валаам по выбранной программе во 2-й день тура
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Комплексные обеды в туре - 750-900 ₽ за человека
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
  • Посещение природного парка «Валаамский архипелаг» (Сортавальский район) - 200 ₽
  • Посещение природного парка «Ладожские шхеры» - 350 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 9130 ₽
  • Доплата за проживание в отелях категории «премиум»: при 2-местном размещении стоимость тура составит 48 015 ₽, при 1-местном - 59 565 ₽
  • Скидки и льготы (при наличии подтверждающих документов):
  • Детям до 6 лет - 6450 ₽
  • Детям 7-12 лет - 4250 ₽
  • Детям 13-16 лет - 2400 ₽
  • Студентам - 450 ₽
  • Людям старше 60 лет - 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 7:15; метро "Озерки", 07:55
Завершение: Санкт-Петербург, 22:30 - метро "Улица Дыбенко"; 23:00 - метро "Площадь Восстания"
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 443 туристов
Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работают специалисты, посвятившие компании
11—15 лет, для которых туризм — это не только любимая работа, это призвание. Мы обладаем огромным опытом в организации самых разных путешествий от студенческих поездок и походов в горы до частных визитов первых лиц государства и членов королевской семьи.

Отзывы и рейтинг

Михаил
Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!
Советую заранее обсудить с гидом возможность поездки на ретропоезде, отличное дополнение к туру, не меняющее маршрута
Все очень понравилось!
Маргарита
Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная! Отдельное спасибо нашему гиду Елене, которая всегда была на связи, всё шло чётко по графику, мы были в надёжных руках)))
Т
Все очень понравилось маме, информативно очень насыщенно,организовано все хорошо, проживание было в Катарине - тоже отлично, в общем, большое спасибо!
