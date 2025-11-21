Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Зимняя Карелия это волшебное царство, где природные красоты создают уникальную атмосферу уюта и приключений

Наш тур начнется с посещения удивительной Долине водопадов и Эко-парка, где в зимние месяцы дикая природа предстает во всей своей красе

Проводя время среди оленей, лосей, лис и лошадей, вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и гармонии

Прогулка в долине реки Иййоки с заснеженными водопадами погрузит Вас в сказочную идиллию природы, подарит незабываемые моменты и возможность сделать восхитительные фотографии на фоне заснеженных пейзажей

Настоящее приключение ждет вас в момент катания на упряжках с хаски. Эти дружелюбные собаки, обладая неутомимой энергией и жизненным энтузиазмом, проведут вас сквозь снежные просторы, даря чувство свободы и восторга, словно вы герой сказки

На что-то более величественное вы сможете полюбоваться, поднявшись на Гору Паасо

Оттуда открывается незабываемый вид на заснеженные окрестности Карелии, свежий морозный воздух придаст вам сил, а вечерняя подсветка и закат с горы завораживающие зрелище

Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке зимой — это невероятное приключение среди заснеженных скал и островов.

Ледяные поверхности сверкают на солнце, а величественные сосны, покрытые снегом, создают атмосферу сказки

Следующим незабываемым моментом вашего путешествия станут водопады Ахвенкоски

Здесь можно не только насладиться завораживающей красотой льда и воды, но и прогуляться по подвесным мостикам, которые подарят вам острые ощущения и возможность увидеть водопады с различных ракурсов

Величественный горный парк Рускеала, где мраморный каньон в котором образовалось озеро создает завораживающие пейзажи, особенно красиво при вечерней подсветке

В этом уникальном месте природа и человек гармонично сосуществуют, даруя вам возможность полюбоваться ледяной красотой зимой и, быть может, даже насладиться катанием на снегоходах

Завершит нашу зимнюю одиссею самый большой водопад в Карелии Юканкоски(Белые мосты), до которого мы совершим прогулку

Его мощь и красота завораживают, а зимние пейзажи делают это место поистине сказочным

От яркого блеска льда до мягкого звука падающей воды это незабываемое зрелище станет кульминацией вашего путешествия по зимней Карелии

Мы будем жить в уютном доме на природе, а в первый вечер нашего путешествия Ваш ждёт прекрасная баня и купель, а также зона барбекю где мы сможем приготовить великолепный ужин

Приготовьтесь к приключениям, которые останутся в вашей памяти на долгие годы!