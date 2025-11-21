Мои заказы

Зимние фантазии карельской души

Зимняя Карелия - это волшебное царство, где природные красоты создают уникальную атмосферу уюта
Зимние фантазии карельской душиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимние фантазии карельской душиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимние фантазии карельской душиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Зимняя Карелия это волшебное царство, где природные красоты создают уникальную атмосферу уюта и приключений

Наш тур начнется с посещения удивительной Долине водопадов и Эко-парка, где в зимние месяцы дикая природа предстает во всей своей красе

Проводя время среди оленей, лосей, лис и лошадей, вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и гармонии

Прогулка в долине реки Иййоки с заснеженными водопадами погрузит Вас в сказочную идиллию природы, подарит незабываемые моменты и возможность сделать восхитительные фотографии на фоне заснеженных пейзажей

Настоящее приключение ждет вас в момент катания на упряжках с хаски. Эти дружелюбные собаки, обладая неутомимой энергией и жизненным энтузиазмом, проведут вас сквозь снежные просторы, даря чувство свободы и восторга, словно вы герой сказки

На что-то более величественное вы сможете полюбоваться, поднявшись на Гору Паасо

Оттуда открывается незабываемый вид на заснеженные окрестности Карелии, свежий морозный воздух придаст вам сил, а вечерняя подсветка и закат с горы завораживающие зрелище

Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке зимой — это невероятное приключение среди заснеженных скал и островов.

Ледяные поверхности сверкают на солнце, а величественные сосны, покрытые снегом, создают атмосферу сказки

Следующим незабываемым моментом вашего путешествия станут водопады Ахвенкоски

Здесь можно не только насладиться завораживающей красотой льда и воды, но и прогуляться по подвесным мостикам, которые подарят вам острые ощущения и возможность увидеть водопады с различных ракурсов

Величественный горный парк Рускеала, где мраморный каньон в котором образовалось озеро создает завораживающие пейзажи, особенно красиво при вечерней подсветке

В этом уникальном месте природа и человек гармонично сосуществуют, даруя вам возможность полюбоваться ледяной красотой зимой и, быть может, даже насладиться катанием на снегоходах

Завершит нашу зимнюю одиссею самый большой водопад в Карелии Юканкоски(Белые мосты), до которого мы совершим прогулку

Его мощь и красота завораживают, а зимние пейзажи делают это место поистине сказочным

От яркого блеска льда до мягкого звука падающей воды это незабываемое зрелище станет кульминацией вашего путешествия по зимней Карелии

Мы будем жить в уютном доме на природе, а в первый вечер нашего путешествия Ваш ждёт прекрасная баня и купель, а также зона барбекю где мы сможем приготовить великолепный ужин

Приготовьтесь к приключениям, которые останутся в вашей памяти на долгие годы!

Программа тура по дням

1 день

Долина водопадов, хаски и загадочная гора

Выезжаем из Санкт-Петербурга В 9.00 с Московского вокзала, если нужно подождать ближайший поезд, то мы это сделаем, знакомимся и выезжаем в дорогу,до первой остановки более 2-х часов, можно расслабиться и отдохнуть

Первая остановка это Эко парк долина водопадов Спускаемся в устье заснеженной реки, прогуляемся в долине водопадов реки Иййоки, сквозь льды которой водопады бурлят даже зимой, в окружении еловых и сосновых вековых деревьев,почувствуем ощущение умиротворения и гармонии

После прогулки идём знакомиться в эко парк с животными оленями, лосями, хаски, лисами, лошадьми, которых можно покормить прямо с руки и сделать фото

Выпьем горячего травяной чая с костра, при желании можно выковать себе монету или талисман в местной кузнице, узнать историю края, пообщаться с шаманом и возможно получить ответ на свои вопросы

Мы прокатиться в упражке с очаровательными хаски по заснеженной трассе и получим настоящее удовольствие от этой зимней прогулки

Обед в Эко парке

После отправляемся в город Сортавала, где находится городище Паасо, когда то здесь было древнее поселение, предположительно Xii-Xiii века

Поднимаемся по волшебной тропе на гору, откуда открывается восхитительные панорамные виды на просторы Карелии, прекрасное место для фотографий и вдохновения

Ужин в кафе, блюда на выбор

Заселение в дом, баня для желающих

Приготовление блюд на мангале по желанию

Долина водопадов, хаски и загадочная гораДолина водопадов, хаски и загадочная гораДолина водопадов, хаски и загадочная гора
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ледяные приключения, водопады и Мраморный каньон

Встречаем утро на лоне природы, завтракаем и продолжаем знакомство с Карелией

Нас ждёт прогулка на аэролодке по Ладожским шхерам

Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке зимой — это завораживающее путешествие в мир холодной красоты и дикой природы

Серебристый лёд, покрывающий поверхности водоемов, сверкает на солнце, создавая волшебные узоры

Вы скользите по заметенному снегом льду и пространство вокруг наполняется звуками кристаллов

В этот момент время останавливается, создавая уникальное ощущение свободы и умиротворения

После возвращения с прогулки обед в карельском кафе с кухней на Ваш выбор

Следующее место нашего знакомства-водопады Ахвенкоски, здесь снимали фильм А зори здесь тихие

Водопады Ахвенкоски зимой в Карелии представляют собой удивительное природное явление

Холодные месяцы превращают потоки в сверкающие ледяные каскады, которые переливаются на солнце, словно кристаллы

Снег мягко укрывает берега и скалы, создавая сказочный зимний пейзаж, идеально подходящий для любителей природы и фотографов

Далее мы следуем в одно из самых известных мест Карелии-Горный парк Рускеала

Прогуляемся вдоль величественного Мраморного каньона, увидим заснеженный амфитеатр, каменные скульптуры, Итальянский мраморный карьер, провал с видом на подземную Рускеалу, в это вечернее время включается изумительная подсветка и мы увидим парк в совершенно другом, неповторимом сказочном обличии

После возвращаемся в Сортавалу где нас ждёт отдых и ужин после такого насыщенного дня

Ледяные приключения, водопады и Мраморный каньонЛедяные приключения, водопады и Мраморный каньонЛедяные приключения, водопады и Мраморный каньон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Поезд Деда Мороза, путешествие в зимнюю сказку

Свежий утренний завтрак придаёт сил, ведь у нам сегодня предстоит пешая прогулка по чудесному лесу к Самому большому водопаду в Карелии, выежаем из гостевого дома и в путь

Первая остановка Станция Морозная, где мы увидим настоящий паровоз Деда Мороза, волшебную елку, а желающие могут купить Новогодние сувениры

Следующая остановка Водопад Юканкоски (Белые мосты), примерно в1,5 часах пути, это самый большой водопад в Карелии, высота 19 метров, но чтобы увидеть эту красоту, мы совершим получасовую прогулку по очаровательному зимнему лесу, насытим своё тело кислородом, а если кто-то замёрзнет, у нас с собой будет горячий чай на травах

Маршруты до водопадов покрыт снежным покровом, поэтому важно иметь устойчивую и теплую обувь

Любуемся неповторимым водопадом, поток воды частично покрывается ледяной коркой, создавая фантастические ледяные каскады и хрустальные скульптуры окуная нас в волшебную атмосферу этого сказочного леса

Прекрасное место чтобы сделать фото и видео

После долгой прогулки едем обедать на форелевую ферму и

собираемся в обратную дорогу, до Санкт-Петербурга примерно 5,5 часов езды, по пути остановка на ужин

Возвращаемся ориентировочно в 20-21 часа Бодрые, Счастливые, наполненные Новыми энергиями и Ощущениями

Поезд Деда Мороза, путешествие в зимнюю сказкуПоезд Деда Мороза, путешествие в зимнюю сказкуПоезд Деда Мороза, путешествие в зимнюю сказку
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на всем протяжении маршрута
  • Встреча на вокзале
  • Сопровождение гида на всем маршруте
  • Входные билеты во все парки
  • Катание на хаски в упряжке
  • Двухчасовая прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке, пешая прогулка по шхерам 30 минут
  • Проживание
  • Завтраки
  • Баня или сауна в первый день
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды и ужины по меню
  • Сувениры и прочая продукция
  • Билеты на Рускеальский экспресс приобретаются заранее, при наличии
  • Все дополнительные развлечения в парках
  • Баня или сауна в другие дни
О чём нужно знать до поездки

Это не первое моё путешествие, уверен что мы найдем общее понимание со всеми участниками группы и наше путешествие сложится наилучшим образом

Пожелания к путешественнику

С собой иметь

Прекрасное настроение

Улыбку

Если забыли, найдем по пути)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Привет Меня зовут Александр, родился и вырос на Кольском полуострове, на границе с Карелией После переезда в Санкт-Петербург решил заняться организацией туров в эти замечательные места и уже несколько лет занимаюсь турами
читать дальше

в Карелию Объездил и прошёл многие места Карелии в разных направлениях и в постоянном поиске новых Побывал во многих регионах России и с уверенностью скажу, что Карелия одно из Удивительных мест, где стоит побывать и я хотел бы поделиться этой Красотой и Таинствами этих земель с Вами У каждого из нас есть своё место силы на этой планете и я надеюсь что в нашем путешествии Вы ощутите и своё место силы в землях Карелии Многие люди не только из России, но и из других стран побывавшие в моих турах нашли пазлы своей жизненной мозайки в наших путешествиях Надеюсь и Вы ощутите частичку своей души в этих краях С командой youtravel я познакомился недавно, надеюсь к долгому и плодотворному сотрудничеству

Тур входит в следующие категории Сортавалы

Похожие туры из Сортавалы

Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
На поезде
3 дня
1 отзыв
Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
Начало: Москва
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
от 27 900 ₽ за человека
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
12 дек в 10:00
23 янв в 10:00
59 900 ₽ за человека
Легенды Ладоги. Выходные в Карелии
Пешая
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Легенды Ладоги. Выходные в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
6 фев в 10:00
20 мар в 10:00
55 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сортавале
Все туры из Сортавалы