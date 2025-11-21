Описание тура
Зимняя Карелия это волшебное царство, где природные красоты создают уникальную атмосферу уюта и приключений
Наш тур начнется с посещения удивительной Долине водопадов и Эко-парка, где в зимние месяцы дикая природа предстает во всей своей красе
Проводя время среди оленей, лосей, лис и лошадей, вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и гармонии
Прогулка в долине реки Иййоки с заснеженными водопадами погрузит Вас в сказочную идиллию природы, подарит незабываемые моменты и возможность сделать восхитительные фотографии на фоне заснеженных пейзажей
Настоящее приключение ждет вас в момент катания на упряжках с хаски. Эти дружелюбные собаки, обладая неутомимой энергией и жизненным энтузиазмом, проведут вас сквозь снежные просторы, даря чувство свободы и восторга, словно вы герой сказки
На что-то более величественное вы сможете полюбоваться, поднявшись на Гору Паасо
Оттуда открывается незабываемый вид на заснеженные окрестности Карелии, свежий морозный воздух придаст вам сил, а вечерняя подсветка и закат с горы завораживающие зрелище
Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке зимой — это невероятное приключение среди заснеженных скал и островов.
Ледяные поверхности сверкают на солнце, а величественные сосны, покрытые снегом, создают атмосферу сказки
Следующим незабываемым моментом вашего путешествия станут водопады Ахвенкоски
Здесь можно не только насладиться завораживающей красотой льда и воды, но и прогуляться по подвесным мостикам, которые подарят вам острые ощущения и возможность увидеть водопады с различных ракурсов
Величественный горный парк Рускеала, где мраморный каньон в котором образовалось озеро создает завораживающие пейзажи, особенно красиво при вечерней подсветке
В этом уникальном месте природа и человек гармонично сосуществуют, даруя вам возможность полюбоваться ледяной красотой зимой и, быть может, даже насладиться катанием на снегоходах
Завершит нашу зимнюю одиссею самый большой водопад в Карелии Юканкоски(Белые мосты), до которого мы совершим прогулку
Его мощь и красота завораживают, а зимние пейзажи делают это место поистине сказочным
От яркого блеска льда до мягкого звука падающей воды это незабываемое зрелище станет кульминацией вашего путешествия по зимней Карелии
Мы будем жить в уютном доме на природе, а в первый вечер нашего путешествия Ваш ждёт прекрасная баня и купель, а также зона барбекю где мы сможем приготовить великолепный ужин
Приготовьтесь к приключениям, которые останутся в вашей памяти на долгие годы!
Программа тура по дням
Долина водопадов, хаски и загадочная гора
Выезжаем из Санкт-Петербурга В 9.00 с Московского вокзала, если нужно подождать ближайший поезд, то мы это сделаем, знакомимся и выезжаем в дорогу,до первой остановки более 2-х часов, можно расслабиться и отдохнуть
Первая остановка это Эко парк долина водопадов Спускаемся в устье заснеженной реки, прогуляемся в долине водопадов реки Иййоки, сквозь льды которой водопады бурлят даже зимой, в окружении еловых и сосновых вековых деревьев,почувствуем ощущение умиротворения и гармонии
После прогулки идём знакомиться в эко парк с животными оленями, лосями, хаски, лисами, лошадьми, которых можно покормить прямо с руки и сделать фото
Выпьем горячего травяной чая с костра, при желании можно выковать себе монету или талисман в местной кузнице, узнать историю края, пообщаться с шаманом и возможно получить ответ на свои вопросы
Мы прокатиться в упражке с очаровательными хаски по заснеженной трассе и получим настоящее удовольствие от этой зимней прогулки
Обед в Эко парке
После отправляемся в город Сортавала, где находится городище Паасо, когда то здесь было древнее поселение, предположительно Xii-Xiii века
Поднимаемся по волшебной тропе на гору, откуда открывается восхитительные панорамные виды на просторы Карелии, прекрасное место для фотографий и вдохновения
Ужин в кафе, блюда на выбор
Заселение в дом, баня для желающих
Приготовление блюд на мангале по желанию
Ледяные приключения, водопады и Мраморный каньон
Встречаем утро на лоне природы, завтракаем и продолжаем знакомство с Карелией
Нас ждёт прогулка на аэролодке по Ладожским шхерам
Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке зимой — это завораживающее путешествие в мир холодной красоты и дикой природы
Серебристый лёд, покрывающий поверхности водоемов, сверкает на солнце, создавая волшебные узоры
Вы скользите по заметенному снегом льду и пространство вокруг наполняется звуками кристаллов
В этот момент время останавливается, создавая уникальное ощущение свободы и умиротворения
После возвращения с прогулки обед в карельском кафе с кухней на Ваш выбор
Следующее место нашего знакомства-водопады Ахвенкоски, здесь снимали фильм А зори здесь тихие
Водопады Ахвенкоски зимой в Карелии представляют собой удивительное природное явление
Холодные месяцы превращают потоки в сверкающие ледяные каскады, которые переливаются на солнце, словно кристаллы
Снег мягко укрывает берега и скалы, создавая сказочный зимний пейзаж, идеально подходящий для любителей природы и фотографов
Далее мы следуем в одно из самых известных мест Карелии-Горный парк Рускеала
Прогуляемся вдоль величественного Мраморного каньона, увидим заснеженный амфитеатр, каменные скульптуры, Итальянский мраморный карьер, провал с видом на подземную Рускеалу, в это вечернее время включается изумительная подсветка и мы увидим парк в совершенно другом, неповторимом сказочном обличии
После возвращаемся в Сортавалу где нас ждёт отдых и ужин после такого насыщенного дня
Поезд Деда Мороза, путешествие в зимнюю сказку
Свежий утренний завтрак придаёт сил, ведь у нам сегодня предстоит пешая прогулка по чудесному лесу к Самому большому водопаду в Карелии, выежаем из гостевого дома и в путь
Первая остановка Станция Морозная, где мы увидим настоящий паровоз Деда Мороза, волшебную елку, а желающие могут купить Новогодние сувениры
Следующая остановка Водопад Юканкоски (Белые мосты), примерно в1,5 часах пути, это самый большой водопад в Карелии, высота 19 метров, но чтобы увидеть эту красоту, мы совершим получасовую прогулку по очаровательному зимнему лесу, насытим своё тело кислородом, а если кто-то замёрзнет, у нас с собой будет горячий чай на травах
Маршруты до водопадов покрыт снежным покровом, поэтому важно иметь устойчивую и теплую обувь
Любуемся неповторимым водопадом, поток воды частично покрывается ледяной коркой, создавая фантастические ледяные каскады и хрустальные скульптуры окуная нас в волшебную атмосферу этого сказочного леса
Прекрасное место чтобы сделать фото и видео
После долгой прогулки едем обедать на форелевую ферму и
собираемся в обратную дорогу, до Санкт-Петербурга примерно 5,5 часов езды, по пути остановка на ужин
Возвращаемся ориентировочно в 20-21 часа Бодрые, Счастливые, наполненные Новыми энергиями и Ощущениями
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на всем протяжении маршрута
- Встреча на вокзале
- Сопровождение гида на всем маршруте
- Входные билеты во все парки
- Катание на хаски в упряжке
- Двухчасовая прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке, пешая прогулка по шхерам 30 минут
- Проживание
- Завтраки
- Баня или сауна в первый день
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды и ужины по меню
- Сувениры и прочая продукция
- Билеты на Рускеальский экспресс приобретаются заранее, при наличии
- Все дополнительные развлечения в парках
- Баня или сауна в другие дни
О чём нужно знать до поездки
Это не первое моё путешествие, уверен что мы найдем общее понимание со всеми участниками группы и наше путешествие сложится наилучшим образом
Пожелания к путешественнику
С собой иметь
Прекрасное настроение
Улыбку
Если забыли, найдем по пути)