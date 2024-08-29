Т Татьяна Улётные выходные в Карелии зимой Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.

С Светлана Улётные выходные в Карелии зимой Доброе утро, все прошло прекрасно, нам все очень понравилось, потрясающе💣🎉🔥 Гид, программа, питание, проживание, ну и конечно красивейшая природа Карелии покорили нас и влюбили ❤️❤️❤️

К Кристина Улётные выходные в Карелии зимой Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!

Е Елена VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде Всё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.

Т Татьяна VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде Спасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!