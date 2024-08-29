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Гастрономический тур в Карелию и Выборг на новогодние праздники
Начало: Санкт-Петербург
«Подарите себе незабываемые впечатления от новогодних праздников в нашем туре по Выборгу и Карелии»
3 янв в 10:00
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Улётные выходные в Карелии зимой
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
20 дек в 10:00
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3 дня
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»
Начало: Сортавала, до 08:30
«Полюбуемся чарующими зимними пейзажами и посмотрим на проезжающий мимо рускеальский экспресс»
31 дек в 08:30
6 янв в 08:30
4600041 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 августа 2024Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.
- ССветлана23 января 2024Доброе утро, все прошло прекрасно, нам все очень понравилось, потрясающе💣🎉🔥 Гид, программа, питание, проживание, ну и конечно красивейшая природа Карелии покорили нас и влюбили ❤️❤️❤️
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ЕЕлена15 апреля 2023VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на водеВсё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.
- ТТатьяна14 марта 2023VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на водеСпасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!
- ННаталья27 февраля 2023VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на водеОрганизаторы сделали все чётко. Нигде не подвели. Спасибо за прекрасную поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Зимние»
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