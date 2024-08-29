Туры подходящие для зимних прогулок по Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Сортавале, цены от 41 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Гастрономический тур в Карелию и Выборг на новогодние праздники
На автобусе
скидка
5%
3 отзыва
5 дней
Гастрономический тур в Карелию и Выборг на новогодние праздники
Начало: Санкт-Петербург
«Подарите себе незабываемые впечатления от новогодних праздников в нашем туре по Выборгу и Карелии»
3 янв в 10:00
152000145 000 за человека
Улётные выходные в Карелии зимой
Пешая
На автобусе
На снегоходах
3 отзыва
3 дня
Улётные выходные в Карелии зимой
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 59 500 за человека
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
скидка
10%
3 дня
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»
Начало: Сортавала, до 08:30
«Полюбуемся чарующими зимними пейзажами и посмотрим на проезжающий мимо рускеальский экспресс»
31 дек в 08:30
6 янв в 08:30
4600041 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 августа 2024
    Улётные выходные в Карелии зимой
    Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.
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  • С
    Светлана
    23 января 2024
    Улётные выходные в Карелии зимой
    Доброе утро, все прошло прекрасно, нам все очень понравилось, потрясающе💣🎉🔥 Гид, программа, питание, проживание, ну и конечно красивейшая природа Карелии покорили нас и влюбили ❤️❤️❤️
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Улётные выходные в Карелии зимой
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • Е
    Елена
    15 апреля 2023
    VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
    Всё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
    Спасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2023
    VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
    Организаторы сделали все чётко. Нигде не подвели. Спасибо за прекрасную поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гастрономический тур в Карелию и Выборг на новогодние праздники
  2. Улётные выходные в Карелии зимой
  3. Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Ретро поезд
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Памятник «Рунопевец»
  7. Остров Валаам
Сколько стоит тур в Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 41 400 до 145 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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