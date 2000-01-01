Профессиональные экскурсоводы работают с группой до 6 человек, маршрут составляется специально под Ваши пожелания и проходит в удобное для Вас время. Это может быть обзорная экскурсия по городу Старая Русса или пешеходный маршрут. Перемещение по маршруту может осуществляться как на Вашем личном транспорте, так и на нашем (за дополнительную плату).
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Индивидуальная 2-х часовая экскурсия до 6 человек
2 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
транспортное обслуживание
Место начала и завершения
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.