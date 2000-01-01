Старая Русса по вашему маршруту

Если Вам неинтересны готовые программы и маршруты или, может быть, Вас не устраивает по времени...

Если Вам неинтересны готовые программы и маршруты или, может быть, Вас не устраивает по времени стандартное расписание, но при этом есть желание узнать и увидеть что-то новое, индивидуальные экскурсии — то, что Вам нужно!
Старая Русса по вашему маршруту
Старая Русса по вашему маршруту
Старая Русса по вашему маршруту
Старая Русса по вашему маршруту
Старая Русса по вашему маршруту
Старая Русса по вашему маршруту

Что вас ожидает:

  • Профессиональные экскурсоводы работают с группой до 6 человек, маршрут составляется специально под Ваши пожелания и проходит в удобное для Вас время. Это может быть обзорная экскурсия по городу Старая Русса или пешеходный маршрут. Перемещение по маршруту может осуществляться как на Вашем личном транспорте, так и на нашем (за дополнительную плату).

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Индивидуальная 2-х часовая экскурсия до 6 человек
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
  • транспортное обслуживание
Место начала и завершения
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По договоренности с туристом

Василина С.
Василина С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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