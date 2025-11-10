читать дальше

она готовит подрастающее поколение новых экскурсоводов, обучая их навыкам профессии. Мы с удовольствием прошли по курорту, по городу, познакомились с архитектурой и историей Старой Руссы. У нас планировалась изначально смешанная группа - дети с родителями, но планы поменялись, в группе остались только взрослые. Нам было хорошо, но вот дети точно бы начали отключаться. Манера подачи материала все же рассчитана на подготовленную аудиторию, на взрослое восприятие. Немного коробила категоричность Нины Сергеевны - мы первые, только у нас и ни у кого больше, кто, если не мы. И ладно бы, если бы это приподносилось в качестве похвалы Руссе, но подобная оценка всегда шла вместе с принижением каких-то других мест, городов, событий. В какой-то момент от критики немного начинаешь уставать и мысленно отключаться.