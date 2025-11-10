Мои заказы

Курортный парк «Старая Русса» – экскурсии в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Курортный парк «Старая Русса»» в Старой Руссе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Старая Русса - по местам Достоевского
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 15:00
16 дек в 15:00
23 дек в 15:00
800 ₽ за человека
День в Старой Руссе
Пешая
3.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4100 ₽ за человека
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Начало: Г. Старая Русса ул. Минеральная дом 62, ступеньки ...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4600 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    День в Старой Руссе
    Прекрасная и душевная экскурсия. Мы остались довольны! Было увлекательно и мы много узнали за время прогулки по прекрасному городу
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Сегодня были на экскурсии по Старой Руссе. Небольшой, но очень интересный и уютный городок. Посмотрели сам курорт, попили лечебную воду.
    Посетили дачу Достоевского, прогулялись по набережной. Экскурсия очень насыщенная. В следующий раз планируем поездку на большее время и конечно в сопровождении экскурсовода Нины Сергеевны. Она может рассказать о городе всё и даже больше. Благодарим за интересное время.

  • В
    Виктория
    21 октября 2025
    День в Старой Руссе
    Интересно, душевно. Приятная гид-профессионал. Погода была пасмурно-дождливая, но впечатления от прекрасной Старой Руссы не испортила. Включены входные билеты и обед. Советую!
  • Т
    Татьяна
    6 октября 2025
    День в Старой Руссе
    Просто суперская экскурсия! Нина - Вы Гид с большой буквы! Мы просто в восторге и от Старой Руссы и от
    экскурсии. Изюминка - обед в кафе Башне, всё было вкусно да еще и в прекрасных интерьерах. Теперь вот строим планы как бы еще раз приехать)) Отдельное спасибо Василине за чуткое отношение и готовность решать все наши вопросы. Очень приятно, когда от момента заказа экскурсии до ее завершения сопровождает такая классная работа настоящих профессионалов.

  • Н
    Наталья
    30 сентября 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Побывали на замечательной и познавательной экскурсии с Ниной Сергеевной! Нина Сергеевна- коренная жительница этого городка, поэтому вдвойне интересно было узнать о нем много интересного! Понятно и доступно рассказывает, никаких дат и ненужной информации, только все по делу! ☺️👍
  • T
    Tamara
    26 сентября 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Приехали с подругой в санаторий и конечно хотели успеть поближе познакомиться со Старой Руссой. Нина Сергеевна за 2-ух часовую прогулку
    успела нам рассказать и историю города, и погрузить в эпоху Достоевского, и рассказать чем живёт город сейчас. Прогулялись по парку, прошлись по набережной, посмотрели основные достопримечательности и теперь можем более детально изучать то, что заинтересовало. Большое спасибо за увлекательный рассказ и саму экскурсию!

  • Н
    Наталия
    16 сентября 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Интересная, познавательная экскурсия по городу, который пока не очень популярен в туристических маршрутах. Нина постаралась изложить информацию с учётом наших
    пожеланий и предпочтений. Она по истине является знатоком города. Кто может лучше рассказать о месте, чем человек, для которого это место является Родиной. Большое спасибо Нине за ту информацию, которую она вложила в нас. Однозначно рекомендую город Старую Руссу к посещению и экскурсовода Нина, как его знатока!

  • Д
    Данила
    15 сентября 2025
    День в Старой Руссе
    С нами была экскурсовод Вера. Ей большое спасибо.
    Она была экстравагантно одета, общительна и позитивна.
    Отличная реакция и хорошо подстраивается под нас.
    Осмотрели
    много но было не утомительно.
    Были на машине поэтому добрались до большего количества мест.
    Всё было организовано здорово.
    Много интересных, трогательных фактов и городских легенд.
    По её совету чуть позже сами сходили в музей Достоевского.
    После экскурсии стали уверенно ориентироваться в центральной и курортной частях города.
    Остались чудесные впечатления.

  • М
    Мераб
    6 сентября 2025
    День в Старой Руссе
    Интересная экскурсия
  • М
    Мария
    1 сентября 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Нина Сергеевна абсолютно точно профессионал своего дела - мало того, что она урожденная рушаночка, она водит экскурсии многие годы. Именно
    она готовит подрастающее поколение новых экскурсоводов, обучая их навыкам профессии. Мы с удовольствием прошли по курорту, по городу, познакомились с архитектурой и историей Старой Руссы. У нас планировалась изначально смешанная группа - дети с родителями, но планы поменялись, в группе остались только взрослые. Нам было хорошо, но вот дети точно бы начали отключаться. Манера подачи материала все же рассчитана на подготовленную аудиторию, на взрослое восприятие. Немного коробила категоричность Нины Сергеевны - мы первые, только у нас и ни у кого больше, кто, если не мы. И ладно бы, если бы это приподносилось в качестве похвалы Руссе, но подобная оценка всегда шла вместе с принижением каких-то других мест, городов, событий. В какой-то момент от критики немного начинаешь уставать и мысленно отключаться.

  • Е
    Екатерина
    27 августа 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Мы провели с Ниной Сергеевной чудесную прогулку. Очень комфортно передвигались по маршруту, совместив пешую прогулку с автомобильной. Само повествование подстроили
    под наш запрос, интересы. Получили массу новой, интересной информации. А также рекомендации каким образом еще провести с пользой время в городе. Настоятельно рекомендую эту экскурсию и рассмотреть другие предложения Нины Сергеевны.

  • М
    Маргарита
    26 августа 2025
    День в Старой Руссе
    Понравилось ВСЁ!!!!
    Экскурсовод, замечательный🔥🔥🔥
    Материал и маршрут продуман от и до ❤️❤️❤️
    Спасибо большое, за такую экскурсию!!!))))
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    День в Старой Руссе
    Огромное спасибо организатора за столь объемную, насыщенную информацией экскурсию! Город Старая Русса оказался очень интересным местом с богатой историей, красивыми локациями, стилизованными под старину магазинами и музеями.
    Отдельное спасибо за восхитительный обед в ресторане!
  • И
    Иван
    20 августа 2025
    День в Старой Руссе
    Большое спасибо гиду Татьяне за интересную прогулку и увлекательную беседу об истории Старой Руссы и её жителях.
  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    День в Старой Руссе
    Думаю, что эта экскурсия будет интересна путешественникам зрелого возраста и любителям истории,литературы. Очень приятно узнать и увидеть в небольшом городе интересное и познавательное.
  • Н
    Нина
    6 августа 2025
    День в Старой Руссе
    Все понравилось! Гид Татьяна ответила на все возникшие вопросы, рассказывала с любовью к городу. Благодаря ей, мы пусть немного, но полюбили Старую Руссу. При возможности приедим еще.
  • Л
    Людмила
    1 августа 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Экскурсия была проведена в точном соответствии с описанием на Трипстере. Нина Сергеевна любезно помогла нам сориентироваться в незнакомом городе и
    найти место встречи. С первых минут сумела расположить к себе. Рассказывала о городе и его достопримечательностях не формальным сухим языком, а очень живо, действительно с любовью, при этом учитывая наши интересы, возраст. Мы остались очень довольны! Смело можете брать эту экскурсию.

  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    День в Старой Руссе
    Нина прекрасный экскурсовод, увлекает своими рассказами так, что 3 часа пролетели незаметно. Отличное чувство юмора, была очень теплая и как
    будто бы даже дружеская атмосфера. Старая Русса остался в памяти как солнечный уютный городок. А истории про Достоевского, посещение его дома-музея-это отдельная история, которая, благодаря Нине, у меня вызвали столько восхищения и впечатления, что трудно передать. Очень многое, конечно, зависит от экскурсовода. Не каждый может так увлечь. Поэтому, если кто выбирает, очень рекомендую Нину. Однозначно.

  • Т
    Татьяна
    21 июля 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Благодарю экскурсовода Нину Сергеевну за интересную и познавательную информацию и профессиональную подачу материала.
  • А
    Анна
    20 июля 2025
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с Ниной Сергеевной! Нина Сергеевна обладает огромным багажом знаний, рассказывает о своем
    городе с большой любовью. Экскурсия была очень насыщенная, грамотно логистияески выстроенная.
    Нина Сергеевна чутко относилась к нашим пожеланиям, с готовностью отвечала на все вопросы. Вся наша команда в восторге!

