Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 15:00
16 дек в 15:00
23 дек в 15:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Начало: Г. Старая Русса ул. Минеральная дом 62, ступеньки ...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4600 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 ноября 2025Прекрасная и душевная экскурсия. Мы остались довольны! Было увлекательно и мы много узнали за время прогулки по прекрасному городу
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Сегодня были на экскурсии по Старой Руссе. Небольшой, но очень интересный и уютный городок. Посмотрели сам курорт, попили лечебную воду.
- ВВиктория21 октября 2025Интересно, душевно. Приятная гид-профессионал. Погода была пасмурно-дождливая, но впечатления от прекрасной Старой Руссы не испортила. Включены входные билеты и обед. Советую!
- ТТатьяна6 октября 2025Просто суперская экскурсия! Нина - Вы Гид с большой буквы! Мы просто в восторге и от Старой Руссы и от
- ННаталья30 сентября 2025Побывали на замечательной и познавательной экскурсии с Ниной Сергеевной! Нина Сергеевна- коренная жительница этого городка, поэтому вдвойне интересно было узнать о нем много интересного! Понятно и доступно рассказывает, никаких дат и ненужной информации, только все по делу! ☺️👍
- TTamara26 сентября 2025Приехали с подругой в санаторий и конечно хотели успеть поближе познакомиться со Старой Руссой. Нина Сергеевна за 2-ух часовую прогулку
- ННаталия16 сентября 2025Интересная, познавательная экскурсия по городу, который пока не очень популярен в туристических маршрутах. Нина постаралась изложить информацию с учётом наших
- ДДанила15 сентября 2025С нами была экскурсовод Вера. Ей большое спасибо.
Она была экстравагантно одета, общительна и позитивна.
Отличная реакция и хорошо подстраивается под нас.
Осмотрели
- ММераб6 сентября 2025Интересная экскурсия
- ММария1 сентября 2025Нина Сергеевна абсолютно точно профессионал своего дела - мало того, что она урожденная рушаночка, она водит экскурсии многие годы. Именно
- ЕЕкатерина27 августа 2025Мы провели с Ниной Сергеевной чудесную прогулку. Очень комфортно передвигались по маршруту, совместив пешую прогулку с автомобильной. Само повествование подстроили
- ММаргарита26 августа 2025Понравилось ВСЁ!!!!
Экскурсовод, замечательный🔥🔥🔥
Материал и маршрут продуман от и до ❤️❤️❤️
Спасибо большое, за такую экскурсию!!!))))
- ЕЕлена26 августа 2025Огромное спасибо организатора за столь объемную, насыщенную информацией экскурсию! Город Старая Русса оказался очень интересным местом с богатой историей, красивыми локациями, стилизованными под старину магазинами и музеями.
Отдельное спасибо за восхитительный обед в ресторане!
- ИИван20 августа 2025Большое спасибо гиду Татьяне за интересную прогулку и увлекательную беседу об истории Старой Руссы и её жителях.
- ООльга7 августа 2025Думаю, что эта экскурсия будет интересна путешественникам зрелого возраста и любителям истории,литературы. Очень приятно узнать и увидеть в небольшом городе интересное и познавательное.
- ННина6 августа 2025Все понравилось! Гид Татьяна ответила на все возникшие вопросы, рассказывала с любовью к городу. Благодаря ей, мы пусть немного, но полюбили Старую Руссу. При возможности приедим еще.
- ЛЛюдмила1 августа 2025Экскурсия была проведена в точном соответствии с описанием на Трипстере. Нина Сергеевна любезно помогла нам сориентироваться в незнакомом городе и
- ЕЕлена22 июля 2025Нина прекрасный экскурсовод, увлекает своими рассказами так, что 3 часа пролетели незаметно. Отличное чувство юмора, была очень теплая и как
- ТТатьяна21 июля 2025Благодарю экскурсовода Нину Сергеевну за интересную и познавательную информацию и профессиональную подачу материала.
- ААнна20 июля 2025Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с Ниной Сергеевной! Нина Сергеевна обладает огромным багажом знаний, рассказывает о своем
