Найдено 3 тура в категории « Активный отдых » в Старой Руссе, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Авторский тур 3 дня Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ... 16 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 2 дня Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля 11 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 2 дня Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля 14 500 ₽ за человека Все туры Старой Руссы

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Активный отдых»

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