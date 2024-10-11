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10%
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
17 550 ₽
19 500 ₽ за человека
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10%
Здесь русский дух: на выходные в Старую Руссу
Рассмотреть памятники зодчества, попробовать выпечку с чаем в доме Достоевского и увидеть солеварню
Начало: Ж/д вокзал Старая Русса или холл отеля, после 20:0...
1 авг в 20:00
8 авг в 20:00
20 250 ₽
22 500 ₽ за человека
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10%
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
1 авг в 20:00
8 авг в 20:00
20 250 ₽
22 500 ₽ за человека
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10%
Старая Русса и Великий Новгород за выходные
Посетить один из старейших городов России и увидеть вдохновлявшие Достоевского места и святыни
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 14:00 или холл отеля
1 авг в 14:00
8 авг в 14:00
22 050 ₽
24 500 ₽ за человека
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10%
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
14 850 ₽
16 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлиса11 октября 2024Недели 3 назад я начала слушать в аудио-формате "Братьев Карамазовых" и, увидив эту экскурсию поняла, что именно она поможет мне
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Скидки»
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