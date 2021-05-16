Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ставрополя

Что вас ожидает

История Немецкого моста

Мы встретимся с вами на улице Мичурина и неспешно отправимся в сторону Елагина пруда на опушке Мамайского леса. Вы увидите два фрагмента моста Армавир-Туапсинской ж/д, который возводили в начале 20 века. Второй — и есть главная цель нашего путешествия, Немецкий мост. По пути я расскажу, с какими трудностями столкнулись строители, в честь каких немцев назвали этот участок железной дороги, как долго она функционировала и какую роль играла в Гражданской войне.

Приятные мелочи

Ставрополь считают одним из самых красивых и благоустроенных городов в регионе, гулять по нему и его окрестностям — одно удовольствие. Вы приятно проведете время на природе, в лесу организуем пикник — я приготовлю для вас травяной чай и угощу вкусняшками. А еще буду рада устроить мобильную фотосессию и рассказать о жизни в этом замечательном городе.

Организационные детали