Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ставрополя

Посетить дореволюционный виадук и познакомиться с историей фактурного символа города

5
2 отзыва
В живописных окрестностях Ставрополя таится старинная достопримечательность, полюбившаяся фотографам, скалолазам и роупджамперам.

Со мной вы с легкостью доберетесь до затерянного сооружения.

Узнаете о его происхождении и значении во времена Гражданской войны.

А в чаще Мамайского леса устроим дружеский пикник.
Хайкинг на Немецкий мост
Хайкинг на Немецкий мост
Хайкинг на Немецкий мост
Хайкинг на Немецкий мост
Хайкинг на Немецкий мост
Хайкинг на Немецкий мост
Хайкинг на Немецкий мост
Хайкинг на Немецкий мост
Хайкинг на Немецкий мост
Хайкинг на Немецкий мост
Хайкинг на Немецкий мост

Что вас ожидает

История Немецкого моста

Мы встретимся с вами на улице Мичурина и неспешно отправимся в сторону Елагина пруда на опушке Мамайского леса. Вы увидите два фрагмента моста Армавир-Туапсинской ж/д, который возводили в начале 20 века. Второй — и есть главная цель нашего путешествия, Немецкий мост. По пути я расскажу, с какими трудностями столкнулись строители, в честь каких немцев назвали этот участок железной дороги, как долго она функционировала и какую роль играла в Гражданской войне.

Приятные мелочи

Ставрополь считают одним из самых красивых и благоустроенных городов в регионе, гулять по нему и его окрестностям — одно удовольствие. Вы приятно проведете время на природе, в лесу организуем пикник — я приготовлю для вас травяной чай и угощу вкусняшками. А еще буду рада устроить мобильную фотосессию и рассказать о жизни в этом замечательном городе.

Организационные детали

  • Хайкинг не требует специальной подготовки. Однако отправляясь в путешествие с маленькими детьми, имейте, пожалуйста, в виду специфику посещаемого объекта.
  • Дополнительных расходов не предусмотрено, легкий пикник входит в стоимость
🚩 Начало и место завершения: на улице Мичурина
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Я переехала в Ставрополь из Сибири больше 2 лет назад и не перестаю восхищаться городом и окрестностями. Мне нравится идея открывать город его жителям и гостям с необычного ракурса, показывая, как много здесь есть достойных внимания мест. Ставрополье прекрасно не только Минеральными Водами, и я постараюсь вам это показать!
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2 настоящих отзыва от туристов

Л
16 мая 2021
Очень понравилось)
О
13 мая 2021
С Настей прогулялись к немецкому мосту. Прогулка очень приятная, информация интересная, погода отличная, чай вкусный))). Получили положительные эмоции от общения. Настя выкладывается на 100%, не утаит по экскурсионной теме ничего. Наш рекомендасьон. !

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