И Ирина Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем Мне было интересно пообщаться с Максимом, получить ответы на интересующие меня вопросы. Очень приятное впечатление осталось от прогулки и экскурсии по вашему замечательно у городу. Спасибо! Ирина.

Р Раиса Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем Экскурсию проводил Максим, очень приятный и вежливый молодой человек. Отлично знает историю Ставрополья и не только, поэтому было интересно его слушать. Экскурсия прошла очень продуктивно,много узнали интересных фактов. Максима большое спасибо. Рекомендуем его.

А Аня Ставрополь сквозь века Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!

А Алёна Ставрополь сквозь века Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.

А Анатолий Ставрополь на авто читать дальше стройной последовательности и подкреплены редкими фото документами. Олег Шамильевич поражает своей эрудицией, глубоким знанием материала, и, главное, теплым отношение к туристам города. Желаем нашему гиду и Ставрополью дальнейших успехов и процветания. 16 мая совершили замечательное погружение в историю и современность Ставрополя вместе с профессиональным гидом Олегом Шамильевичем. Все материалы поданы в

И Инга Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем читать дальше Особо хотелось бы отметить, что я опаздывала на нашу встречу на полчаса, но Максим вошёл в положение и подождал меня, ничуть не сократив продолжительность экскурсии. Время, проведённое вместе, вызвало исключительно приятные впечатления. Большое спасибо Максиму за увлекательную экскурсию! Максим не только хороший, очень деликатный и основательно подготовленный гид, но и замечательный человек.

Г Георгий Ставрополь сквозь века читать дальше гида. Олег провел экскурсию великолепно, с устным рассказом подкрепленными историческими фотографиями и показом на местности. Экскурсия длится 2 часа, но прошло на одном дыхании, очень интересный исторический экскурс в прошлое города. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую эту экскурсию, мне правда очень понравилось. Спасибо большое! Добрый день! Брал как индивидуальную экскурсию. Первый раз в Ставрополе и хотелось узнать побольше истории из уст местного жителя и прекрасного

О Ольга Ставрополь на авто читать дальше представления. Спасибо за то, что Олег согласился забрать нас с места, на которое нам было удобно прибыть, и возвратил туда, куда мы попросили. Ольга и Юрий Хотим выразить благодарность Олегу за проведенную экскурсию по Ставрополю. Очень интересная и содержательная экскурсия, мы просто очарованы городом после такого