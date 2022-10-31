Мы встретимся в центре Суздаля и попробуем представить, каким он был в далёкие 9-11 века. Наш маршрут пройдет по древним крепостным валам, через Ильинский луг, Ярунову гору и Кожевенную слободу, откуда открываются чудесные виды на Суздальский кремль и реку Каменку. Пройдем по священным и сакральным местам: побываем на бывших языческих капищах, где раньше стояли идолы, и обсудим, зачем они были нужны. Сейчас почти везде в этих локациях стоят церкви — случайно ли? Будем разбираться!
Каким богам поклонялись жители Суздаля? Как языческие ритуалы переплелись с христианскими традициями? И какие из них дошли до наших дней? Ребята услышат о необычных народных верованиях и обычаях, а также узнают:
Обязательно вспомним мы и о знаменитом князе Владимире Красное Солнышко: порассуждаем о трудном выборе веры и разберемся, как и где крестили город Суздаль.