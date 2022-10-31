Представьте: на дворе 850 год, а мы с вами — в древнем языческом Суздале со своим пантеоном богов, верованиями и традициями. Мы пройдем по местам бывших капищ, найдем Ярунову гору и выясним, какие народные обычаи бытовали в 9 веке. А еще вспомним легенды о языческих богах и христианских святых — покровителях и заступниках Суздаля.

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Описание

Что вас ожидает

Древними тропками Суздаля

Мы встретимся в центре Суздаля и попробуем представить, каким он был в далёкие 9-11 века. Наш маршрут пройдет по древним крепостным валам, через Ильинский луг, Ярунову гору и Кожевенную слободу, откуда открываются чудесные виды на Суздальский кремль и реку Каменку. Пройдем по священным и сакральным местам: побываем на бывших языческих капищах, где раньше стояли идолы, и обсудим, зачем они были нужны. Сейчас почти везде в этих локациях стоят церкви — случайно ли? Будем разбираться!

От Перуна до Крещения Руси

Каким богам поклонялись жители Суздаля? Как языческие ритуалы переплелись с христианскими традициями? И какие из них дошли до наших дней? Ребята услышат о необычных народных верованиях и обычаях, а также узнают:

кто такие Перун, Макошь и Велес;

чем отличается Ярунова гора от Красной горки;

почему пятница была бабьим днем;

действительно ли славяне практиковали жертвоприношения;

и какие тайны можно расшифровать в резных наличниках.

Обязательно вспомним мы и о знаменитом князе Владимире Красное Солнышко: порассуждаем о трудном выборе веры и разберемся, как и где крестили город Суздаль.

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на детей от 10 лет и путешественников любого возраста, которым интересны древние обычаи Руси и глубины истории Суздаля.

Обратите внимание: язычество на экскурсии рассматривается исключительно как часть истории и культуры, не более. Экскурсия не подойдет и не будет интересна поклонникам современного нео-язычества.

Организационные детали