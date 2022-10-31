Исконный Суздаль: по следам языческих богов

Найти следы древних капищ, открыть секреты наличников и узнать, каким был Суздаль до Крещения Руси

Представьте: на дворе 850 год, а мы с вами — в древнем языческом Суздале со своим пантеоном богов, верованиями и традициями.

Мы пройдем по местам бывших капищ, найдем Ярунову гору и выясним, какие народные обычаи бытовали в 9 веке.

А еще вспомним легенды о языческих богах и христианских святых — покровителях и заступниках Суздаля.
Исконный Суздаль: по следам языческих богов
Исконный Суздаль: по следам языческих богов
Исконный Суздаль: по следам языческих богов
Исконный Суздаль: по следам языческих богов
Исконный Суздаль: по следам языческих богов
Исконный Суздаль: по следам языческих богов
Исконный Суздаль: по следам языческих богов
Исконный Суздаль: по следам языческих богов
Исконный Суздаль: по следам языческих богов
Исконный Суздаль: по следам языческих богов
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Описание

Что вас ожидает

Древними тропками Суздаля

Мы встретимся в центре Суздаля и попробуем представить, каким он был в далёкие 9-11 века. Наш маршрут пройдет по древним крепостным валам, через Ильинский луг, Ярунову гору и Кожевенную слободу, откуда открываются чудесные виды на Суздальский кремль и реку Каменку. Пройдем по священным и сакральным местам: побываем на бывших языческих капищах, где раньше стояли идолы, и обсудим, зачем они были нужны. Сейчас почти везде в этих локациях стоят церкви — случайно ли? Будем разбираться!

От Перуна до Крещения Руси

Каким богам поклонялись жители Суздаля? Как языческие ритуалы переплелись с христианскими традициями? И какие из них дошли до наших дней? Ребята услышат о необычных народных верованиях и обычаях, а также узнают:

  • кто такие Перун, Макошь и Велес;
  • чем отличается Ярунова гора от Красной горки;
  • почему пятница была бабьим днем;
  • действительно ли славяне практиковали жертвоприношения;
  • и какие тайны можно расшифровать в резных наличниках.

Обязательно вспомним мы и о знаменитом князе Владимире Красное Солнышко: порассуждаем о трудном выборе веры и разберемся, как и где крестили город Суздаль.

Кому подойдет экскурсия

  • Программа рассчитана на детей от 10 лет и путешественников любого возраста, которым интересны древние обычаи Руси и глубины истории Суздаля.
  • Обратите внимание: язычество на экскурсии рассматривается исключительно как часть истории и культуры, не более. Экскурсия не подойдет и не будет интересна поклонникам современного нео-язычества.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещения музеев, поэтому дополнительных расходов не предвидится
  • Желательны удобная обувь и одежда, так как мы идем по зеленым лугам и живописным грунтовым тропинкам

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Торговой площади Суздаля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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