🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды Начало: На Торговой площади Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта Начало: На ул. Кремлевская 6 6 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 71 отзыв В тренде Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории Начало: Красная площадь 1 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю Начало: По договорённости 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 36 отзывов Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи Начало: Около Успенской церкви Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30 от 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь) 6000 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 132 отзыва Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией Начало: На улице Ленина 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 282 отзыва Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени Начало: На Торговой площади 6 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй Начало: на Торговой площади 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 537 отзывов Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых Начало: Около Ризоположенского монастыря 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 91 отзыв Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты Начало: на Торговой площади 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 2 часа 138 отзывов Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор» 1900 1 520 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас 5 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 40 отзывов «Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад Начало: На Торговой площади 3 260 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Суздаль: первые впечатления о городе-музее Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль Начало: Торговая площадь 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто) Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции Начало: На Торговой площади 6 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 121 отзыв Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города Начало: Суздаль, Торговая площадь 4 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63... 5 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом 7440 6 696 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Суздаль - преданья старины глубокой Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом Начало: На Торговой площади 6 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 120 отзывов Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии Начало: Торговая площадь 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 258 отзывов Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д... 6 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 2 отзыва Приключение этого лета: прогулка на мини-катере в Суздале Путешествие на мини-катере по реке Каменке в Суздале. Удобные кресла, бесшумный электромотор и потрясающие виды ждут вас Начало: На территории ГТК Суздаль 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 134 отзыва Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники Начало: У Суздальского кремля 5000 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений 6 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 5 отзывов Индивидуальная фотопрогулка в Суздале: маковки церквей и старинные постройки Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями Начало: У суздальского кремля 8 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества Суздаль: погружение в историю Приглашаем на захватывающее путешествие в прошлое! Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества - это история, игры и встречи с животными Начало: Около музея Деревянного зодчества 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба Начало: Суздаль 4 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить Начало: Напротив Торговых рядов 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 7 отзывов Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города Начало: Около Суздальского кремля 1 690 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Суздаль: тропой веков История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места Начало: В районе Свято-Александровского монастыря 9 350 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Суздаль для детей: «Тайны старой крепости» Погрузитесь в историю Спасо-Евфимиева монастыря, исследуйте его тайны и наслаждайтесь интерактивной экскурсией для детей и родителей в Суздале Начало: У входа в ресторан «Огурец» 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 111 отзывов Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 13 отзывов Фотопрогулка по дивному Суздалю: индивидуальная сессия Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники - Суздаль создан для атмосферных фотосессий! Поймаем ваши эмоции и создадим незабываемые кадры Начало: Торговые ряды от 8 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 113 отзывов Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории Начало: На Торговой площади от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 82 отзыва Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию) Начало: На улице Кремлёвской 6 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории от 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи Начало: Уточняется перед экскурсией 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто) С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО Начало: По договоренности 12 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Сити-квест по Суздалю - интерактивная экскурсия Погружение в историю Суздаля с интерактивным сити-квестом. Команды, задания, исторические костюмы и призы ждут вас 16 890 ₽ за всё до 5 чел.