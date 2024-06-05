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О Оксана Суздаль: дух древнего города Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!

С Светлана Сокровенный Суздаль большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области

И Ирина Тайны Суздаля для детей и взрослых Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.

Ю Юлия Тайны Суздаля для детей и взрослых Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!

О Ольга Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять» Отличная экскурсия! Нас было пятеро, Евгений классно все рассказ, ответил на все наши вопросы, провел по интересным местам. Видно что человек любит свое дело, будем рекомендовать - это наше коллективное мнение)

И Ирина Нескучный Суздаль Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!

М Мария Суздаль: очевидный и невероятный Прекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативно.

С Сергей Тайны Суздаля для детей и взрослых Спасибо большое. Всё было очень здорово.