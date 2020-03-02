22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самобытный город-музей под открытым небом

Наша прогулка охватит самые живописные места Суздаля, в которых вершились судьбоносные события истории города. Вы пройдете по самой старой улице, где когда-то жил Бальзаминов, герой пьесы Островского, побываете в сердце города — Суздальском Кремле, полюбуетесь на древние соборы под звон колоколов, покормите уточек с мостика через реку Каменку и угоститесь огурцами и наливками в лавочках на Торговой площади. Не обойдем стороной и храмовое зодчество: вы откроете тайны, скрытые в недрах Рождественского собора, узнаете о русском Нострадамусе у Спасо-Евфимиева монастыря, полюбуетесь архитектурой Успенской церкви, Ризоположенского и Александровского монастырей. А еще посетите самый загадочный монастырь Суздаля, Покровский, который стал последним пристанищем для цариц и княгинь средневековой Руси.

Суздальские традиции, лакомства и легенды

На Кремлевской улице вы с головой погрузитесь в атмосферу маленького уездного городка 19 века: здесь можно посудачить с местными жителями, попробовать суздальскую медовуху, закусив ее фирменным «горлодером», и прокатиться на лихой тройке под звон бубенцов. Отсюда мы отправимся покорять самое высокое здание города — Преподобенскую колокольню, с которой открывается завораживающий вид на весь древний центр Суздаля. А сопровождать вас на всем пути будут загадки и тайны, мистические отсылки, языческие капища и современные легенды сказочного города.