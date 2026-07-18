22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Пряничный Суздаль - уютный городок, в котором время остановилось и замерло в 19 веке.
Эта авторская прогулка познакомит вас с красивейшими уголками города и его многовековой историей, раскроет тайны древних монастырей читать дальшеуменьшить
и покажет главные шедевры суздальского зодчества.
Приготовьтесь перенестись на 150 лет назад, попробовать блюда и напитки по рецептам того времени, послушать, о чем говорили жители в позапрошлом веке, и промчаться на лихой тройке вдоль старинных крепостных валов
Лучшее время для посещения Суздаля - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует буйством зелени и цветущими садами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя может быть прохладнее и дождливее. Зимой, с ноября по март, экскурсия обретает особую атмосферу, когда Суздаль покрыт снегом, но стоит учитывать холод и возможные ограничения в передвижении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Суздальский Кремль
Рождественский собор
Спасо-Евфимиев монастырь
Успенская церковь
Ризоположенский монастырь
Александровский монастырь
Покровский монастырь
Преподобенская колокольня
Описание экскурсии
Самобытный город-музей под открытым небом
Наша прогулка охватит самые живописные места Суздаля, где вершились судьбоносные события истории города. Вы пройдёте по самой старой улице, где когда-то жил Бальзаминов, герой пьесы Островского. Побываете в сердце города — Суздальском Кремле, полюбуетесь на древние соборы под звон колоколов, покормите уточек с мостика через реку Каменки. И по желанию угоститесь огурцами и наливками в лавочках на Торговой площади.
Не обойдем стороной и храмовое зодчество: вы откроете тайны, скрытые в недрах Рождественского собора, узнаете о русском Нострадамусе у Спасо-Евфимиева монастыря. Полюбуетесь архитектурой Успенской церкви, Ризоположенского и Александровского монастырей. И выясните, что скрывает за своими стенами самый знаменитый монастырь Суздаля — Покровский, который стал последним пристанищем для цариц и княгинь средневековой Руси.
Суздальские традиции, лакомства и легенды
На Кремлевской улице вы с головой погрузитесь в атмосферу маленького уездного городка 19 века: здесь можно посудачить с местными жителями, попробовать суздальскую медовуху, закусив ее фирменным «горлодером», и прокатиться на лихой тройке под звон бубенцов. Отсюда мы отправимся покорять самое высокое здание города — Преподобенскую колокольню, с которой открывается завораживающий вид на весь древний центр Суздаля. А сопровождать вас на всем пути будут загадки и тайны, мистические отсылки, языческие капища и современные легенды сказочного города.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль и на колокольню, транспортное обслуживание (по желанию).
Дополнительные опции:
По желанию можно разнообразить наше путешествие: — дегустацией суздальской медовухи — дегустацией чая из самовара с вареньем — мастер-классом по колокольному звону от профессионального звонаря — прогулкой по городу на карете или санях
Для организованных групп предлагаю услуги по организации доп. экскурсий, комплексного питания, транспортного обслуживания и т. д. Пишите ваши пожелания в комментариях к заказу — «В Суздале возможно все!»
Дополнительно мы можем посетить бывшую резиденцию Юрия Долгорукова в Кидекше, где сохранился храм Бориса и Глеба 12 века и даже имеется собственная падающая колокольня. Стоимость экскурсии увеличится на 1500 рублей (дополнительно входные билеты в собор). Также посещение Кидекши подразумевает наличие автомобиля (можно воспользоваться моим транспортом по договоренности).
Экскурсию проведу для вас я или моя коллега
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4841 туриста
Я гид-экскурсовод по Владимиру, Суздалю и окрестностям. Считаю, что историю России невозможно понять без истории Суздаля и Владимира: вся корневая система будущей Московии, все базовые смыслы нашей великой страны были читать дальшеуменьшить
заложены именно на этой земле.
Моя цель — донести важные факты и ключевые моменты истории до своих гостей простым и доступным языком. Я не люблю длинные лекции на одном месте, много цифр и фамилий. Вовлекаю (по возможности) гостей в диалог, привожу несколько точек зрения на события, благодаря большому опыту путешествий, информацию всегда даю в контексте мировой истории, привожу аналогии исторических фактов и современных.
Я работаю в команде с коллегами — увлечёнными людьми и настоящими профессионалами своего дела. Приглашаем вас совершить историческое путешествие по древней Владимиро-Суздальской земле в сопровождении хорошего проводника.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 123 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Наша группа была не совсем обычной: 3 француза, дети-подростки и завсегдатаи города Суздаля). Спасибо большое Елене, она смогла не только найти индивидуальный подход к каждому, но и рассказала интересные факты, читать дальшеуменьшить
провела по незнакомым маршрутам, даже поиграла с нами в исторические игры! Все были в восторге! Еще отдельное спасибо за помощь с выбором ресторана и организацию))) Уезжали с некоторой тоской, но с большим желанием уже скоро опять вернуться! Прекрасный удобный сайт для поиска экскурсоводов, мастер-классов и интересных мест) Спасибо!
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С
Светлана
Экскурсия с Мариной очень понравилась: маршрут продуман, ощущение, что мы непросто ходили по местам, а проживали историю. Марина делала остановки в самых значимых местах, и хватало время все рассмотреть и сделать фотографии. Еще раз спасибо за интересный рассказ! Однозначно рекомендую!
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Ю
Юлия
Спасибо Марине за отличную экскурсию! Зимой Суздаль прекрасен и даже в минус 18 градусов мы отлично погуляли. Экскурсия была проведена очень интересно, живо. Узнали много нового, довольны остались и взрослые, и школьник!
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Елена
хорошая экскурсия, мы остались довольны, все увидели, что задумали. экскурсовод прислушалась к нашим запросам моментально и перестроила все под наши хотелки (обожаю такое). к исторической части и объему информации не придраться, рекомендую.
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Важена
Отличная экскурсия, понравилось, что Марина заинтересовала детей-подростков с помощью интересных вопросов, загадок и вообще в целом повествования. Прокатились на карете с ветерком, поднялись на самый верх на колокольню и сделали классные фотки, погуляли и накупили вкусняшек 👍🏻
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Елена
Только положительные эмоции от экскурсии с Мариной, хочется еще вернуться в сказочный и атмосферный Суздаль
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