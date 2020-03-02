22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться атмосферой уютной старины и исследовать главные достопримечательности города-музея

Марина
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Марина – ваш гид
Пряничный Суздаль — уютный городок, в котором время остановилось и замерло в 19 веке.

Эта авторская прогулка познакомит вас с красивейшими уголками города и его многовековой историей, раскроет тайны древних монастырей и покажет главные шедевры суздальского зодчества.

Приготовьтесь перенестись на 150 лет назад, попробовать блюда и напитки по рецептам того времени, послушать, о чем говорили жители в позапрошлом веке, и промчаться на лихой тройке вдоль старинных крепостных валов.
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
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У этой экскурсии22 отзыва
5
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси

Что вас ожидает

Самобытный город-музей под открытым небом
Наша прогулка охватит самые живописные места Суздаля, в которых вершились судьбоносные события истории города. Вы пройдете по самой старой улице, где когда-то жил Бальзаминов, герой пьесы Островского, побываете в сердце города — Суздальском Кремле, полюбуетесь на древние соборы под звон колоколов, покормите уточек с мостика через реку Каменку и угоститесь огурцами и наливками в лавочках на Торговой площади. Не обойдем стороной и храмовое зодчество: вы откроете тайны, скрытые в недрах Рождественского собора, узнаете о русском Нострадамусе у Спасо-Евфимиева монастыря, полюбуетесь архитектурой Успенской церкви, Ризоположенского и Александровского монастырей. А еще посетите самый загадочный монастырь Суздаля, Покровский, который стал последним пристанищем для цариц и княгинь средневековой Руси.

Суздальские традиции, лакомства и легенды
На Кремлевской улице вы с головой погрузитесь в атмосферу маленького уездного городка 19 века: здесь можно посудачить с местными жителями, попробовать суздальскую медовуху, закусив ее фирменным «горлодером», и прокатиться на лихой тройке под звон бубенцов. Отсюда мы отправимся покорять самое высокое здание города — Преподобенскую колокольню, с которой открывается завораживающий вид на весь древний центр Суздаля. А сопровождать вас на всем пути будут загадки и тайны, мистические отсылки, языческие капища и современные легенды сказочного города.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • входные билеты в Кремль и на колокольню, транспортное обслуживание (по желанию)
  • в праздничные дни (Новый год, Рождество, Майские праздники) стоимость экскурсии увеличивается на 1000 рублей

Дополнительные опции

  • По желанию можно разнообразить наше путешествие:
    — дегустацией 10 сортов суздальской медовухи;
    — дегустацией чая с легендарным огуречным вареньем;
    — мастер-классом в гончарной мастерской по изготовлению изделия из глины;
    — мастер-классом по колокольному звону от профессионального звонаря;
    — мастер-классом по изготовлению гвоздя в настоящей кузнице;
    — прогулкой по городу на карете, запряженной тройкой лошадей.
  • Для организованных групп предлагаю услуги по организации доп.экскурсий, комплексного питания, транспортного обслуживания и т.д. Пишите ваши пожелания в комментариях к заказу — «В Суздале возможно все!»
  • Дополнительно мы можем посетить бывшую резиденцию Юрия Долгорукова в Кидекше, где сохранился храм Бориса и Глеба и даже имеется собственная падающая колокольня. Стоимость экскурсии увеличится на 500 рублей. Также посещение Кидекши подразумевает наличие автомобиля (можно воспользоваться моим транспортом по договоренности).
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Добрый день! Меня зовут Марина, я работаю гидом по городам Золотого Кольца, как с группами, так и с индивидуальными туристами. В школе я ужасно не любила историю, и только начав погружаться в профессию гида, осознала, насколько же это интересно и захватывающе. Поэтому, составляя программы и маршруты экскурсий, я стараюсь избегать банальностей и заученных фактов. Для меня каждая экскурсия — это маленькое путешествие в прошлое, а иногда и в будущее. Предлагаю вам погрузиться в атмосферу древних городов, неизвестных артефактов, узнать несколько версий исторических событий, познакомиться с интересными страницами в биографии известных людей, которые жили на просторах нашей родины. По вашему пожеланию адаптирую программу экскурсии под любые вкусы. Это может быть легкое знакомство с городом, паломнический тур или захватывающий квест для молодого поколения. Приезжайте, я буду очень рада знакомству.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Добрый день! Вчера были на восхитительной экскурсии по Суздалю с гидом Мариной. Марина очень приятный человек и интересный расказчик. Сложилось такое впечатление, что приехали к уже знакомому человеку и она показывает нам свой родной город. У нас не было своего транспорта и Марина предложила провести эксурсию на своей машине и даже заехала за нами в отель, где мы проживали. Маршрут экскурсии был очень профессионально разработан и подстроен под нас и наши пожелания. Мы съедили с ней в Кидешму, прогулялись по центру Суздаля и уидели много интересных исторических мест , для себя получили много дополнительной информации, которую не услышишь на обычной экскурсии. Мы уже однажды были в Суздале, но сейчас его увидели совсем по новому. За это огромное спасибо нашему гиду. Экскурсией очень довольны и будем рекомендовать своим друзьям.
2 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, занимательно, познавательно, столько чудесных, исторических достопримечательностей посетели, могли еще слушать и слушать, огромное спасибо экскурсоводу Марине, за чудесное знакомство с Суздалью.
17 февраля 2020
Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию даже для привередливых и искушенных экскурсантов! Обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям и надеюсь встретиться во Владимире!
16 января 2020
Мы были первый раз в Суздале, тем не менее заядлые путешественники и видели работу многих гидов. Экскурсия была на очень высоком уровне, профессионально, легко и просто договориться, подходящая от мала до велика ( у нас была компания 9 человек от 9 до 65 лет). Марина по человечески очень душевная и приятная, все 9 человек остались в восторге, а мы влюбились в город и хотим вернуться еще.
9 января 2020
Спасибо Марине за интересную, содержательную экскурсию, прекрасная прогулка по Суздали
8 января 2020
Были на экскурсии с Мариной. Чудесный гид! Человек знает и любит своё дело, умело, интересно рассказывает. Это даже экскурсией трудно назвать - просто приятная прогулка с хорошим человеком! Время пролетело совершенно незаметно. Мы готовы были ещё столько же гулять и слушать! Отдельное спасибо Марине за то, что записала нас на мастер-класс в гончарной мастерской. Получили потрясающее удовольствие! Всем, кто собирается посетить Суздаль, очень советую обратиться к Марине!
7 января 2020
05.01.2020 у нас была заказана экскурсия "Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси". Марина просто очень хороший профессионал. Знает и понимает о чем рассказывает. Время пролетело просто незаметно. Рекомендую всем. Марине огромное спасибо. Получится приехать летом. то обязательно обратимся только к ней.
11 ноября 2019
Марина профессионал своего дела и приятный в общении человек! Несмотря на не очень хорошую погоду, мы прекрасно провели время в Суздале. Узнали много интересного! И многое увидели! В завершение нас ждала дегустация чая с травами и огуречным вареньем! Приятно, что такие интересные города, как Суздаль, могут представить свои красоты в полной мере, благодаря великолепным экскурсоводам - таим как Марина! В следующий приезд в этот город обязательно закажем экскурсию у нее!
21 октября 2019
11 октября 2019г прогулялись по Суздалю в сопровождении экскурсовода Марины. При заказе экскурсии мы просили Марину адаптировать программу экскурсии под детей 11 лет. Марине это удалось на 200%. Обязательно будем рекомендовать Марину друзьям и знакомым.
Наталья
8 октября 2019
Отличный гид Марина,эрудированная,с многогранной информацией, рассматривает события с разных ракурсов,умеет увлечь экскурсантов и очень приятная и симпатичная девушка. Спасибо,Марина!
Ещё 12 отзывов

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