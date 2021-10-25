Суздаль — душевный город родом из Древней Руси

Погулять по заповедным местам и услышать легенды о сокровище владимирской земли

4.9
6 отзывов
Вы посетите умиротворяющие уголки, написанные Рерихом и Кустодиевым.

Погрузитесь в особенную атмосферу древних храмов и откроете суздальские места силы.

Познакомитесь с Покровским, Ризоположенским и Спасо-Евфимиевским монастырями.

А также услышите истории и сказания о великих князьях, щедрых купцах-меценатах и простых людях, вложивших душу и любовь в свой город.
Суздаль — душевный город родом из Древней Руси
Суздаль — душевный город родом из Древней Руси
Суздаль — душевный город родом из Древней Руси
Суздаль — душевный город родом из Древней Руси
Суздаль — душевный город родом из Древней Руси
Суздаль — душевный город родом из Древней Руси
Суздаль — душевный город родом из Древней Руси
Суздаль — душевный город родом из Древней Руси
Суздаль — душевный город родом из Древней Руси
Суздаль — душевный город родом из Древней Руси

Что вас ожидает

Самобытные уголки

От Торговой площади отправимся к ансамблю кремля с Рождественским собором. Вы узнаете, кто из князей укрепил древние валы и чьи мастера построили дивный храм, украсив его золотыми вратами. Я расскажу главное из истории цитадели от древности до наших дней. На улочке Старой проведу к сказочной колокольне и дворику Бальзаминова. Покажу места, где были написаны знаменитые картины и сняты фильмы. А еще погуляем вдоль Торговых рядов, куда прекрасные барышни приходили себя показать, да мужа поискать.

История в лицах

Вы узнаете, как жили наши предки и во что верили. Кто из князей основал чудо-город, а о ком сложили сказки. Как Гюрги-дед создал столицу, а Гюрги-внук встречал врагов. Вспомним, как вовремя сроднились Москва и Суздаль. Поговорим о том, чем запомнились визиты Ивана Грозного и Василия III. Кто защищал нас от поляков и какие купцы строили храмы. Также вы услышите о самом известном докторе Суздаля, который помог открыть замечательный напиток и изобрел успокоительное средство.

Суздальские обители: дух древности и силы

В Ризоположенском монастыре я поделюсь местной традицией загадывать желание. В Покровском вы услышите историю его строительства, рассказы о прекрасных женщинах и загадочных событиях. Сможете оценить волшебную выпечку с напитками, заботливо изготовленными монахинями. А в Спасо-Евфимиевом монастыре с величественными стенами, достойными Московского кремля, речь пойдет о непростой судьбе обители, прошедшей путь от крупнейшего монастыря Руси до страшной тюрьмы под названием Суздальская Бастилия. Его вы осмотрите снаружи, стоя на крутом берегу реки.

Организационные детали

🚗 Если вы на своем авто, в программу можно включить древнейший храм Северо-Восточной Руси — белокаменную церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Вы откроете всю глубину замысла Юрия Долгорукого, сделавшего здесь свою резиденцию, и попробуете ощутить непередаваемую энергетику этого знакового места.
💰 Дополнительные расходы: билет на музейную территорию кремля — 250-400 руб. /взрослого, дети до 16 лет бесплатно; при желании подъём на Преподобенскую колокольню Ризоположенского монастыря — 100 руб. /взрослого, дети бесплатно; в автомобильном варианте посещение храма Бориса и Глеба в Кидекше — 150 руб. /взрослого, дети до 16 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Мне повезло — я родилась в раю под названием Суздаль! С детства хотелось узнать его историю. И став профессиональным гидом, я с удовольствием делюсь всеми его тайнами и секретами. Когда я рассказываю о нашем городе, меня охватывает гордость за него. Каждый человек уникален, и поэтому я адаптирую экскурсии с учетом пожеланий гостей. Люблю отбирать интересные факты и рассказывать обо всем простым и доступным языком, который понятен и детям, и взрослым. Каждый сможет узнать что-то новое во время прогулки. Буду рада поделиться любовью к нашему райскому уголку и красотой волшебных мест. Приглашаю на экскурсии со мной всех, кто хочет зарядиться положительными эмоциями и впитать энергетику Суздальской Земли!
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6 реальных отзывов от туристов

О
25 окт 2021
Благодарим Елену за замечательную и душевную экскурсию по Суздалю! Было интересно! Отдельная благодарность за чаепитие в трапезной Свято-Покровского монастыря.
О
11 окт 2021
Спасибо Елене за экскурсию! Душевный неспешный рассказ с любовью о городе, с переплетением исторических фактов. Удалось съездить на своем автомобиле вместе с гидом в Кидекшу, за что Елене отдельная благодарность.
С
26 авг 2021
Забронировали экскурсию в Суздале спонтанно, не были уверены, что за 2 часа сможет кто-нибудь откликнуться из Гидов. Через 15 минут мы знали точно, что Елена проведёт с нами 3х часовую экскурсию по Суздалю. Елена очень приятный человек. Интересный рассказчик.
Хочу отметить, что с нами был ребёнок 10 лет, я думала, что девочка наша быстро устанет и ей будет скучно, но все три часа она внимательно слушала эмоциональные, душевные и интересные рассказы Елены.
Елена рассказала нам историю не только Суздаля, но и провела краткий экскурс по истории древней Руси. Все самые знаковые и потаённые места Суздаля запомнятся нам на долго, благодаря безупречной и великолепной Елене.
Оксана
24 авг 2021
Увидели город другими глазами. Содержательная и интересная экскурсия с увлечённым гидом Еленой помогла получить необычайно яркое впечатление от города Суздаль. Елена заразила нас своим интересом и любовью к этому городу, его богатой историей и архитектурой. Очень рекомендую для экскурсий любого возраста и состава.

Источник: https://excursion812.ru/uncategorized/vse-otzyvy
Ирина
15 авг 2021
Экскурсию провели на нашем автомобиле. Посетили большое количество интересных мест (пешком столько бы не увидели). Елена рассказывает очень интересно и эмоционально. Рекомендуем!
И
14 авг 2021
Огромное спасибо Елене! Красивые места оживали, дорога в прошлое захватила сознание, а рассказ Елены увлёк так, что не чувствовалось усталости. Да, Суздаль душевный город родом из Древней Руси, в который очень хочется приехать вновь.

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