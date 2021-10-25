Что вас ожидает

Самобытные уголки

От Торговой площади отправимся к ансамблю кремля с Рождественским собором. Вы узнаете, кто из князей укрепил древние валы и чьи мастера построили дивный храм, украсив его золотыми вратами. Я расскажу главное из истории цитадели от древности до наших дней. На улочке Старой проведу к сказочной колокольне и дворику Бальзаминова. Покажу места, где были написаны знаменитые картины и сняты фильмы. А еще погуляем вдоль Торговых рядов, куда прекрасные барышни приходили себя показать, да мужа поискать.

История в лицах

Вы узнаете, как жили наши предки и во что верили. Кто из князей основал чудо-город, а о ком сложили сказки. Как Гюрги-дед создал столицу, а Гюрги-внук встречал врагов. Вспомним, как вовремя сроднились Москва и Суздаль. Поговорим о том, чем запомнились визиты Ивана Грозного и Василия III. Кто защищал нас от поляков и какие купцы строили храмы. Также вы услышите о самом известном докторе Суздаля, который помог открыть замечательный напиток и изобрел успокоительное средство.

Суздальские обители: дух древности и силы

В Ризоположенском монастыре я поделюсь местной традицией загадывать желание. В Покровском вы услышите историю его строительства, рассказы о прекрасных женщинах и загадочных событиях. Сможете оценить волшебную выпечку с напитками, заботливо изготовленными монахинями. А в Спасо-Евфимиевом монастыре с величественными стенами, достойными Московского кремля, речь пойдет о непростой судьбе обители, прошедшей путь от крупнейшего монастыря Руси до страшной тюрьмы под названием Суздальская Бастилия. Его вы осмотрите снаружи, стоя на крутом берегу реки.

Организационные детали

🚗 Если вы на своем авто, в программу можно включить древнейший храм Северо-Восточной Руси — белокаменную церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Вы откроете всю глубину замысла Юрия Долгорукого, сделавшего здесь свою резиденцию, и попробуете ощутить непередаваемую энергетику этого знакового места.

💰 Дополнительные расходы: билет на музейную территорию кремля — 250-400 руб. /взрослого, дети до 16 лет бесплатно; при желании подъём на Преподобенскую колокольню Ризоположенского монастыря — 100 руб. /взрослого, дети бесплатно; в автомобильном варианте посещение храма Бориса и Глеба в Кидекше — 150 руб. /взрослого, дети до 16 лет бесплатно