Вы посетите умиротворяющие уголки, написанные Рерихом и Кустодиевым. Погрузитесь в особенную атмосферу древних храмов и откроете суздальские места силы. Познакомитесь с Покровским и Спасо-Евфимиевским монастырями. А также услышите истории и сказания о великих князьях, щедрых купцах-меценатах и простых людях, вложивших душу и любовь в свой город.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самобытные уголки

От Торговой площади отправимся к ансамблю кремля с Рождественским собором. Вы узнаете, кто из князей укрепил древние валы и чьи мастера построили дивный храм, украсив его золотыми вратами. Я расскажу главное из истории цитадели от древности до наших дней. На улочке Старой проведу к сказочной колокольне и дворику Бальзаминова. Покажу места, где были написаны знаменитые картины и сняты фильмы. А еще погуляем вдоль Торговых рядов, куда прекрасные барышни приходили себя показать, да мужа поискать.

История в лицах

Вы узнаете, как жили наши предки и во что верили. Как Гюрги-дед создал столицу, а Гюрги-внук встречал врагов. Вспомним, как вовремя сроднились Москва и Суздаль. Поговорим о том, чем запомнились визиты Ивана Грозного и Василия III. Кто защищал нас от поляков и какие купцы строили храмы. Также вы услышите о самом известном докторе Суздаля, который помог открыть замечательный напиток и изобрел успокоительное средство.

Суздальские обители: дух древности и силы

В Покровском монастыре вы услышите историю его строительства, рассказы о прекрасных женщинах и загадочных событиях. Сможете оценить волшебную выпечку с напитками, заботливо изготовленными монахинями. А в Спасо-Евфимиевом монастыре с величественными стенами, достойными Московского кремля, речь пойдет о непростой судьбе обители, прошедшей путь от крупнейшего монастыря Руси до страшной тюрьмы под названием Суздальская Бастилия. Его вы осмотрите снаружи, стоя на крутом берегу реки.

Если вы будете на своей машине, мы сможем отправиться в Кидекшу и посетить древнейший храм Северо-Восточной Руси — белокаменную церковь Бориса и Глеба. Вы откроете всю глубину замысла Юрия Долгорукого, сделавшего здесь свою резиденцию, и попробуете ощутить непередаваемую энергетику этого знакового места.

Организационные детали