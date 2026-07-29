Погулять по заповедным местам и услышать легенды о сокровище владимирской земли
Вы посетите умиротворяющие уголки, написанные Рерихом и Кустодиевым. Погрузитесь в особенную атмосферу древних храмов и откроете суздальские места силы. Познакомитесь с Покровским и Спасо-Евфимиевским монастырями.
А также услышите истории и сказания о великих князьях, щедрых купцах-меценатах и простых людях, вложивших душу и любовь в свой город.
От Торговой площади отправимся к ансамблю кремля с Рождественским собором. Вы узнаете, кто из князей укрепил древние валы и чьи мастера построили дивный храм, украсив его золотыми вратами. Я расскажу главное из истории цитадели от древности до наших дней. На улочке Старой проведу к сказочной колокольне и дворику Бальзаминова. Покажу места, где были написаны знаменитые картины и сняты фильмы. А еще погуляем вдоль Торговых рядов, куда прекрасные барышни приходили себя показать, да мужа поискать.
История в лицах
Вы узнаете, как жили наши предки и во что верили. Как Гюрги-дед создал столицу, а Гюрги-внук встречал врагов. Вспомним, как вовремя сроднились Москва и Суздаль. Поговорим о том, чем запомнились визиты Ивана Грозного и Василия III. Кто защищал нас от поляков и какие купцы строили храмы. Также вы услышите о самом известном докторе Суздаля, который помог открыть замечательный напиток и изобрел успокоительное средство.
Суздальские обители: дух древности и силы
В Покровском монастыре вы услышите историю его строительства, рассказы о прекрасных женщинах и загадочных событиях. Сможете оценить волшебную выпечку с напитками, заботливо изготовленными монахинями. А в Спасо-Евфимиевом монастыре с величественными стенами, достойными Московского кремля, речь пойдет о непростой судьбе обители, прошедшей путь от крупнейшего монастыря Руси до страшной тюрьмы под названием Суздальская Бастилия. Его вы осмотрите снаружи, стоя на крутом берегу реки.
Если вы будете на своей машине, мы сможем отправиться в Кидекшу и посетить древнейший храм Северо-Восточной Руси — белокаменную церковь Бориса и Глеба. Вы откроете всю глубину замысла Юрия Долгорукого, сделавшего здесь свою резиденцию, и попробуете ощутить непередаваемую энергетику этого знакового места.
Организационные детали
Экскурсию можно провести только в указанное в расписании время
Программа не предполагает посещения музеев
Экскурсию можно провести как полностью пешеходную — или на вашем автомобиле, в этом случае мы также посетим церковь Бориса и Глеба в Кидекше (подробности в переписке)
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 20). Стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2213 туристов
Мне повезло — я родилась в раю под названием Суздаль! С детства хотелось узнать его историю. И став профессиональным гидом, я с удовольствием делюсь всеми его тайнами и секретами. Когда читать дальшеуменьшить
я рассказываю о нашем городе, меня охватывает гордость за него. Каждый человек уникален, и поэтому я адаптирую экскурсии с учетом пожеланий гостей. Люблю отбирать интересные факты и рассказывать обо всем простым и доступным языком, который понятен и детям, и взрослым. Каждый сможет узнать что-то новое во время прогулки. Буду рада поделиться любовью к нашему райскому уголку и красотой волшебных мест. Приглашаю на экскурсии со мной всех, кто хочет зарядиться положительными эмоциями и впитать энергетику Суздальской Земли!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 122 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Мы гуляли с Еленой, были в Суздале первый раз. Отличная экскурсия, обошли весь центр, все посмотрели. Очень теплая, душевная прогулка, как будто с близкой подругой, и интересно и весело и классно.. Огромная благодарность, погода была отличная в Суздаль просто влюбились
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И
Илья
Экскурсия - однозначно понравилась! Елена - прекрасный гид, с которым 2,5 часа пешего путешествия по Суздалю пролетели незаметно. Хочу отметить, что информация подавалась очень комфортно, без академических сложностей. Впечатлил десятиминутный экскурс в историю Суздаля, когда на каждый век отводилась минута)) но то, что нужно - узнали и не запутались.
P.S. Суздаль - действительно душевный город!
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Илья! Благодарю Вас за горячий отзыв о моей экскурсии! Желаю Вам новых путешествий, интересных открытий и замечательных экскурсоводов.
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И
Ирина
Елена, перед нашим приездом в Суздаль, заранее создала благоприятное впечатление, написала приветственное сообщение, от чего стало еще интереснее и теплее от предстоящей поездки.
18 ноября 2025 года, приехали с семьей знакомиться читать дальшеуменьшить
с Суздалем. Приятно быть в городе, где тебя уже ждут и вот вот откроют волшебную шкатулку впечатлений с драгоценностями этого города. С Еленой встретились у торговых рядов в назначенное время и отправились знакомиться со всеми главными достопримечательностями города. 2.5 часа пролетели незаметно, легко, доступно и по максимуму информации и мест, где мы обязаны были побывать. Наша неусидчивая маленькая дочь, с интересом слушала и с нами погружалась в историю. Спасибо Елене, за теплый прием ❤️ Уезжали из города с обещанием, что еще обязательно вернемся.
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Ольга
Вот и подошла к концу наша поездка в Суздаль! Словами описать сложно, это надо прожить. Мы это сделали и не жалеем ни секунды проведённого времени, благодаря нашему экскурсоводу Елене! Елена читать дальшеуменьшить
отлично знает историю города! Мы узнали множество интересных фактов о городе, в котором побывали! Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было настолько чётко организовано, интересно и увлекательно, что мы не были готовы к её окончанию! Позитивный настрой Елены сделали её незабываемой!
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Вячеслав
Елена, приятный человек хорошо знающий историю Суздаля.
Но есть небольшие замечания именно как к гиду, за которые убрал одну звезду. Иллюстрации к рассказу лучше иметь в печатном виде в файликах в читать дальшеуменьшить
папочке, так они лучше воспринимаются чем крошечные изображения на экране смартфона (которые в солнечную погоду вообще будет не рассмотреть).
И поработать над речью, чтобы убрать лишние паузы и заминки. Возможно это такая манера речи исходящая от темперамента, но у туристов эти паузы вызывают сомнения в профессионализме гида, создается впечатление что он пытается что-то вспомнить или придумать на ходу)
У нас за 4 дня путешествия было 7 экскурсий и именно эту туристы моей группы отметили как наименее профессиональную:(
Елена
Ответ организатора:
Вячеслав, благодарю Вас за отзыв о моей экскурсии и замечания! Учту Ваши пожелания по поводу фотографий и сделаю красивый фотоальбом! Мои знания читать дальшеуменьшить
базируются на обучении в нашем Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и они продолжают постоянно углубляться и обновляться. Моя манера ведения экскурсии всего лишь манера и не более того. Кому-то она резонирует, кому-то нет. Мы все разные и на мой взгляд это очень хорошо. Желаю Вам прекрасных путешествий и новых открытий которыми богата наша страна!
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Светлана
Большое спасибо Елене за экскурсию и рассказ. Нам все очень понравилось!
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