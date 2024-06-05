1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
19 июня в 10:45
30 июня в 10:45
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: На Торговой площади
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Квест
2 часа
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры
Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас
11 июня в 09:30
12 июня в 13:30
5 990₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
«Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 260₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города
Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд
Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: тропой веков
История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
Начало: В районе Свято-Александровского монастыря
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
9 350₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю
Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест
Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада
Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 10:00
6 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Суздалю на автомобиле: увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям
Без вороха дат и списка незнакомых имён - вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Перемещаемся на машине, чтобы вы могли любоваться городом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников
Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 900₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу
Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июня в 11:30
от 6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому Суздалю в компании местного эксперта
Познайте уникальный Суздаль в компании настоящего художника-реставратора, который раскроет секреты города
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Бронирование возможно не ранне, чем за 2 недели.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия: исторический Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля с пешеходной экскурсией: история, архитектура и уникальные вкусы
Начало: Пушкарская улица, 27, Суздаль
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 563₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль: путешествие в древность с экскурсоводом
Окунитесь в атмосферу Суздаля: тысячелетняя история, живописные уголки и уникальные рассказы
Начало: Торговая площадь
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - символ русской древности
Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - средневековый город-музей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль: живописная прогулка по историческому сердцу России
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: его тишину, архитектурные шедевры и вековые обычаи под руководством опытного гида
Начало: Город Суздаль, улица Кремлевская, дом 20
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
Начало: Место встречи уточняйте после бронирования
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29
Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - путешествие во времени
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет
Начало: Улица Ленина, 121 (у кофейни «Огурец»)
Расписание: В любой день, в 11.00
2 авг в 11:00
3 авг в 11:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна5 июня 2024Опираясь на многочисленные отзывы о нестандартном гиде, я выбрала Анну и оказалась под впечатлением рассказанного и увиденного. Очень глубокие, профессиональные
- ООксана5 июня 2024Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
- ИИрина3 июня 2024Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
- ЮЮлия3 июня 2024Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
- ООльга3 июня 2024Отличная экскурсия! Нас было пятеро, Евгений классно все рассказ, ответил на все наши вопросы, провел по интересным местам. Видно что человек любит свое дело, будем рекомендовать - это наше коллективное мнение)
- ААлиса3 июня 2024Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
- ИИрина2 июня 2024Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!
- ССергей2 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень здорово.
- ННиколай2 июня 2024Очень понравилось! Кирилл спасибо за увлекательную экскурсию! Узнал много нового))
- ЕЕвгения31 мая 2024Спасибо Сергею за экскурсию! Провел с нами более четырех часов, все показал и рассказал. Особенно понравилось, что Сергей показывал старые фотографии, чтобы понять, как изменился город. Рассказал и об истории, и об архитектуре, и о быте жителей Суздаля
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Торговая площадь»
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