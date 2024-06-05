Торговая площадь

Найдено 50 экскурсий в категории «Торговая площадь» в Суздале, цены от 990 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600 за всё до 7 чел.
Древний Суздаль - град медовый
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
36 отзывов
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600 за человека
Суздаль - город и люди
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
132 отзыва
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
19 июня в 10:45
30 июня в 10:45
4 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
282 отзыва
Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: На Торговой площади
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
6 500 за всё до 8 чел.
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 6 чел.
Тайны Суздаля для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
537 отзывов
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Умиротворяющий Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
91 отзыв
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500 за всё до 4 чел.
Исторический квест по граду Суздалю
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
2 часа
138 отзывов
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520 за человека
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры
Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас
11 июня в 09:30
12 июня в 13:30
5 990 за всё до 7 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
40 отзывов
«Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 260 за всё до 5 чел.
Суздаль в контексте русской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Как Суздаль жил-поживал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города
Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 6 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
121 отзыв
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600 за всё до 8 чел.
Суздаль: дух древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700 за всё до 5 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
6 300 за всё до 8 чел.
Легенды и предания суздальской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700 за всё до 5 чел.
Сказы о Суздальской земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд
Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700 за человека
Нескучный Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
258 отзывов
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 7 чел.
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 10 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
7 отзывов
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
Суздаль: тропой веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Суздаль: тропой веков
История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
Начало: В районе Свято-Александровского монастыря
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
9 350 за всё до 8 чел.
Были старого Суздаля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
113 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю
Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Путешествие по загадочному Суздалю
🚶 Пешая
Квест
2 часа
82 отзыва
Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест
Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада
Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
7 500 за всё до 5 чел.
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
6 200 за всё до 5 чел.
Обаяние суздальской самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900 за человека
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 10:00
6 июля в 11:00
4 600 за всё до 5 чел.
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340 за всё до 5 чел.
По Суздалю на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По Суздалю на автомобиле: увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям
Без вороха дат и списка незнакомых имён - вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Перемещаемся на машине, чтобы вы могли любоваться городом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
400 отзывов
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200 за человека
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
190 отзывов
Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников
Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 900 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 900 за всё до 6 чел.
«Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Суздаль - путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Суздальское путешествие в Средние века: история, культура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Средневековья с экскурсией в Суздаль, где история оживает на каждом шагу
Начало: Г. Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27 «Б»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 июня в 11:30
от 6 900 за всё до 5 чел.
Прогулка по городу с коренным суздальцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Прогулка по историческому Суздалю в компании местного эксперта
Познайте уникальный Суздаль в компании настоящего художника-реставратора, который раскроет секреты города
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Бронирование возможно не ранне, чем за 2 недели.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная пешеходная экскурсия: исторический Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля с пешеходной экскурсией: история, архитектура и уникальные вкусы
Начало: Пушкарская улица, 27, Суздаль
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 563 за всё до 5 чел.
Суздаль - древний, тихий и уютный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Суздаль: путешествие в древность с экскурсоводом
Окунитесь в атмосферу Суздаля: тысячелетняя история, живописные уголки и уникальные рассказы
Начало: Торговая площадь
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Суздаль - символ русской древности
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Суздаль - символ русской древности
Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Суздаль - средневековый город-музей
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Суздаль - средневековый город-музей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
4 000 за всё до 6 чел.
Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Суздаль: живописная прогулка по историческому сердцу России
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: его тишину, архитектурные шедевры и вековые обычаи под руководством опытного гида
Начало: Город Суздаль, улица Кремлевская, дом 20
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
6 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
Начало: Место встречи уточняйте после бронирования
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, древний Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
16 отзывов
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29
Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
Суздаль - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Суздаль - путешествие во времени
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет
Начало: Улица Ленина, 121 (у кофейни «Огурец»)
Расписание: В любой день, в 11.00
2 авг в 11:00
3 авг в 11:00
6 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Сказы о Суздальской земле
    Опираясь на многочисленные отзывы о нестандартном гиде, я выбрала Анну и оказалась под впечатлением рассказанного и увиденного. Очень глубокие, профессиональные
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    знания, живой интерес к истории, мифологии, древней славянской культуре,традициях. Благодаря широчайшему кругозору, приятной речи Анны во мне пробудился интерес и вдохновение к новым знаниям. Я почувствовала легкость и внутреннюю благодарность за столь мягкое и трепетное погружение с визуальным подкреплением. Прогулялись по видовым тропам с местными красотами, скрытыми от праздного взора. После общения с Анной трудно слушать классических историков-экскурсоводов. Интуитивно доверяешь опыту и знаниям идущим вразрез с официальными источниками информации. Очень хочется, чтобы больше людей стремились к правде. Я очень благодарна Анне за проведенное с ней время.

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Суздаль: дух древнего города
    Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    Отличная экскурсия! Нас было пятеро, Евгений классно все рассказ, ответил на все наши вопросы, провел по интересным местам. Видно что человек любит свое дело, будем рекомендовать - это наше коллективное мнение)
  • А
    Алиса
    3 июня 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
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    старые времена), построив интересный маршрут и рассказав про город. Экскурсия получилась интерактивная, мы гуляли по городу, искали подсказки, выполняли задания и параллельно слушали историю Суздаля. Обязательно приедем в Суздаль еще и еще раз обратимся к Марие! Мы в восторге! Спасибо!

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Нескучный Суздаль
    Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Спасибо большое. Всё было очень здорово.
  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Очень понравилось! Кирилл спасибо за увлекательную экскурсию! Узнал много нового))
  • Е
    Евгения
    31 мая 2024
    Суздаль: тропой веков
    Спасибо Сергею за экскурсию! Провел с нами более четырех часов, все показал и рассказал. Особенно понравилось, что Сергей показывал старые фотографии, чтобы понять, как изменился город. Рассказал и об истории, и об архитектуре, и о быте жителей Суздаля

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Торговая площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
  2. Древний Суздаль - град медовый
  3. Суздаль - город и люди
  4. Добро пожаловать в Суздаль
  5. Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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